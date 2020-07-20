г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система продолжает проекты «Музей имени Бабушки Яги» и «Литературные новости». В сообществе проходит всероссийский челлендж «Русские рифмы». Размещена пластилиновая анимация. Также началась «Викторина выходного дня», которая продлится всё лето. 0+

п.Африканда

В сообществе ДК «ВКонтакте» в рамках акции «Подвигом славны мои земляки» создан и размещен видеоролик с информацией о земляках-ветеранах. Там же проходят различные викторины и стартовала рубрика «Зарядка для ума». 6+

г.Полярные Зори

Трансляции городского Дворца культуры «ВКонтакте»:

18 июля

Мини-игры, мультмарафон, «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Уроки доброты» - показ советского рисованного мультфильма «Приключения поросенка Фунтика», «Читаем на ночь». 0+

г.Никель

В историко-краеведческом музее Печенгского района работают выставки: «Свен Петрович Локко. Воспоминания о Мурманске»; «Партизанская молодость», посвященная Геннадию Витальевичу Заборскому; а также фотовыставка из фондов историко-краеведческого музея Печенгского района «Тропинка к храму», посвященная 455-летию строительства и освящения церкви во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, и экспозиция «Край реки сосновой», посвященная 75-летию создания Печенгского района. Представлены фотографии, документы, предметы из фондов историко-краеведческого музея Печенгского района, ярко отражающие историю Печенгской земли второй половины ХХ века.

г.Кировск

20 июля - 30 сентября

ЦДТ «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном этапе областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети». К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования города Кировска в возрасте от 5 до 14 лет в трех возрастных категориях: 1 группа: 5 –6 лет;

2 группа: 7 – 10 лет; 3 группа: 11 – 14 лет.

Фестиваль проводится с 11 мая по 30 сентября 2020 года: до 25 сентября – приём заявок, конкурсных работ; до 29 сентября – работа жюри, оформление конкурсной документации; до 1 октября – направление конкурсных работ для участия в региональном этапе.

Для участия в фестивале в срок до 25 сентября на адрес электронной почты dorogaideti@cdt-khibiny.ru единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) с указанием темы письма «Дорога и дети» необходимо направить следующие материалы: творческую работу (не более 5 фотографий работы); заявку на участие в фестивале; согласие на обработку персональных данных педагогических работников и обучающихся.

Подробности участия в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/doroga-i-deti/

20 июля – 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 05.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

В сообществе Дворца культуры «ВКонтакте» запущен проект: фотоакция «Вместе навсегда!», в которой могут принять участие семейные пары, прожившие в браке 25 и более лет. 0+

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

г.Мончегорск

В группе «ВКонтакте» городского Дворца культуры работают рубрики: «Глазами кукол», «Весёлые занимашки», «Северная тропа», «Герои города», размещены различные мастер-классы.

г.Оленегорск

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» проходят трансляции мероприятий.

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год» из фондов областного краеведческого музея. 6+

Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко». 6+

г.Снежногорск

В группе городского Дворца культуры «Современник» проходят фотоконкурсы: «Цветы в моём доме» и «Наше северное лето». 6+

Также в группе размещены записи пятого, юбилейного, открытого фестиваля детской инсценированной песни «Страна Фантазия», а также лирической комедии «Мишель» и спектакля по сказкам Топелиуса «Волшебная жемчужина Адельмины» в исполнении театра юного зрителя «Сюрприз». 12+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

В сообществе Североморского музейно-выставочного комплекса размещена виртуальная выставка «Не детские игрушки». Экспозиция знакомит с творчеством североморской мастерицы Марии Васиной. Там же открылась виртуальная выставка работ мастериц ЗАТО Олеси Малышевой и Алеси Полуэктовой «Радужное настроение». 6+

В группе в соцсети «ВКонтакте» можно совершить виртуальную экскурсию по выставке работ народного самодеятельного коллектива клуба бисероплетения и вышивки бисером «Деметра» «Сияние бисера». 0+

В группе Центра досуга молодёжи завершается конкурс для выпускников. Участникам необходимо сделать и снять на видео свой креативный костюм из подручных средств. 16+

г.Кола

В группе районного Центра культуры «ВКонтакте» размещена запись спектакля «Кот в сапогах» по пьесе В. Оршанского. Постановка, созданная в конце 2019 года, объединила волшебство сказки с не менее волшебной музыкой стиля диско. 6+

Также сообщество приглашает фотографов - любителей и профессионалов - к участию в выставке «Мой город Кола здесь и сейчас!», посвященной 455-летию города. Принимаются одиночные снимки и серии, в которых отражена жизнь Колы во всем ее многообразии. Прием заявок - до 1 сентября. В группе продолжается видеоконкурс «Городок мой Кола - самый главный материк!». Здесь же размещены записи концерта коллектива «Русские наигрыши» и спектакля «Шиш и трактирщица» по пьесе русского сказочника Бориса Шегина, исполнители - театральный коллектив «Северное сияние». 12+

г.Мурманск

20 июля - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

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Запущена всероссийская акция #МыВместе. Её цель – объединить тех, кто готов помогать, с теми, кому нужна помощь. Волонтёры приносят продукты и лекарства пожилым людям и тем, кто не может выйти из дома, помогают врачам (доставляют горячие обеды, отвозят домой и на работу, доставляют средства индивидуальной защиты, переоборудуют больницы), работают в качестве юристов и психологов на горячей линии. Зачастую это работа допоздна, практически без выходных, на переднем крае борьбы с коронавирусом. С момента запуска на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,5 млн заявок, а ряды волонтёров пополнили свыше 100 тысяч человек. Множество компаний также включилось в акцию – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами, масками, другими материалами или услугами, кто-то вовлекает сотрудников в качестве волонтёров.

Именно поэтому российские музыканты решили поддержать тех, кто самоотверженно помогает другим, порадовать ребят, вернуть им силы для новых побед, воодушевить на продолжение трудной работы.

Концерт смогут посмотреть все желающие. Для этого достаточно перейти на YouTube-канал ОНФ или посетить сайт мывместе2020.рф.

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Государственный архив Мурманской области начал публикацию воспоминаний, писем, очерков и дневников участников обороны Заполярья и мурманчан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Главная цель проекта – сохранить память о войне такой, какой она запомнилась очевидцам, со всеми нюансами личного восприятия переживаемых событий.

Материалы выходят в цикле «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан – участников Великой Отечественной войны».

Часть представленных документов посвящена страшным воспоминаниям о войне – таким, как воспоминания ученого-историка Ивана Ушакова о пребывании в плену: «Нас направили в яму… Десятки тысяч людей мучились голодом и жаждою… Прошел слух – немцы готовятся к расстрелу всех (тысяч 60!) находящихся в яме. С каждым часом охрана усиливалась, появились пулеметы и бронетранспортеры. Какая-то группа пыталась по единственному откосу подняться. Её тут же срезали из пулемёта. Тела посыпались вниз».

Порой документы поражают неожиданным взглядом на уже известные исторические события – как, например, строки из дневника мурманского библиофила Николая Трунина: «Неужели новый 1942-й год будет концом Гитлера? Это было бы величайшим счастьем… Только с окончательным его разгромом возможна будет настоящая жизнь… Надеюсь, что все это случится… Исполнился год войны. А, пожалуй, действительно этот год будет годом окончательного разгрома фашизма… Ждем с нетерпением второго фронта».

За отдельными документами – чувства, радости, проблемы, ясно ощутимая тоска по мирной жизни и четкое осознание долга перед Родиной конкретного человека: «Папаша и мамаша, сестренки и братишки я нахожусь здесь в действующей армии не на последнем месте, а дают мне участки самые ответственные, я их выполняю только честно… Сижу в дымной землянке вдвоем, а третий спит. Время сейчас 8 часов, уже темно, я сижу у костра и пишу вам свое жизненное письмо… Не скучайте и не поминайте лихом», – строки из письма погибшего в 1942 году сержанта Дмитрия Свежанкина.

Цикл «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан-участников Великой Отечественной войны» представлен на сайте Государственного архива Мурманской области.

https://www.murmanarchiv51.ru/index.php/l-r

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

21 июля - 12.00

Специалист отдела по работе с посетителями Мурманского областного художественного музея Мягкова Ирина Юрьевна проведет онлайн- мероприятие для детей «Да будет цвет!», где юные зрители познакомятся с волшебными красками и познают тайны их цвета. Трансляция будет в группе музея. 6+

23 июля - 16.00

Тематическое мероприятие «Конь ретивый, долгогривый» в рамках выставки «Чудо-кони…», на которой представлено декоративно-прикладное искусство из собрания музея. Выставка рассказывает об образе коня в народном искусстве. Вы узнаете, почему образ коня занимал особое место в народном творчестве людей и попробуете расписать деревянную тарелочку, где главный герой – конь. Тарелочка будет оберегать достаток в Вашем доме и приносить удачу. Трансляция будет в группе музея. 6+

25 июля – 14.00

На YouTube-канале Мурманского областного художественного музея продолжит свою работу рубрика «В гостях у…». В этом выпуске отправимся в гости к Ольге Правде, мурманскому мастеру, члену народного самодеятельного коллектива клуба «Махаон». Узнаем, как выглядит её домашняя мастерская, что её вдохновляет и какие потрясающие изделия рождаются в руках мастера.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Вход разрешён только в медицинских масках и без экскурсионного сопровождения.

Работают выставки: «Обитатели морских глубин», «Природа Мурманской области».

Стартовал новый творческий конкурс - все желающие могут проиллюстрировать северную сказку. Она может быть любая: поморская, саамская, финская или норвежская. Заявки принимаются все лето.

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Носы Заполярья», «Знаете ли вы», «Улицы Мурманска», «Музей дома», «Поморские беседы», «Интересные факты из истории Кольского Севера», «Живая история семьи», «Рыбий жир». Раздел «Координаты памяти» рассказывает о подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Рыбацкая кухня и не только…» (до 30 июля); «Путешествие длиною в лето» (до 30 июля); «Цветочная» болезнь, или Летние советы для аллергика» (до 30 июля); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 31 июля); «Православие на Кольском Севере» (до 31 июля); «В природе столько красоты!» (до 30 августа); «Летние путешествия по странам мира» (до 31 августа); «Своими словами» (до 31 августа); «Великие путешествия и открытия» (до 31 августа); «Ушастые, хвостатые, пятнистые, пушистые» (до 31 августа); «Фантастические миры Рэя Брэдбери» (до 31 августа); «Великие истории вечной любви» (до 31 августа); «Российскому флоту посвящается…» (до 31 августа); «Жизнь без улыбки - просто ошибка» (до 31 августа); «Литературная кругосветка» (до 31 августа).

20 июля - 12.00

Видеообзор «Научпоп: просто о сложном!». Будут представлены книги, которые рассказывают об особенностях человеческого тела доступным языком и в увлекательной форме. 12+

22 июля - 12.00

Видеообзор из цикла «Книжные редкости». В нём вам расскажут историю появления книги Александра Бараша «Зубы культурного человека» ( 1913 г .) в императорской семье и о её бывшей владелице. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

Традиционный проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой в этот раз проходит в онлайн-формате. Участников ждёт увлекательная серия литературных заданий, мастер-классов, книжных обзоров и других активностей.

До 31 августа необходимо ежедневно выполнять задания организаторов, размещенные в официальном аккаунте «ВКонтакте» https://vk.com/gukmodub и на сайте библиотеки https://www.libkids51.ru/.

Чем чаще участвуете – тем больше соберете «баллов активности». Победители получат призы от библиотеки.

ДНК – значит доступно, наглядно и креативно. Как молекула ДНК складывается из отдельных аминокислот, так и наши летние онлайн-чтения будут складываться день за днём в увлекательное книжное приключение, а в середине сентября мы подведем итоги. «Активистов» будут отмечать и в начале каждой новой недели проекта.

Задания проекта можно найти под специальным хэштегом #ДНК_МОДЮБ. Кроме того, каждый день недели посвящен определенной теме: понедельник – день книжных увлечений, тема вторника – «Нескучная наука», главная тема среды – «На Севере жить», четверг – день путешествий, пятница – день, посвященный играм во всем их разнообразии. Субботу организаторы объявили днём фантазера, а воскресенье – днём здоровья.

О проекте: https://vk.com/@gukmodub-letnie-onlain-chteniya-dnk-pravila-uchastiya-i-dobrye-naputs.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» доступны записи концертов, в том числе выступление Марка Дробинского (виолончель) и Мурманского филармонического оркестра, сольные программы Екатерины Ефремовой, программы для детей от коллектива «Легкие люди». 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», в которой музыканты рассказывают об известных авторах и композициях. А раздел «Музыкальный шедевр» знакомит северян с историей классических произведений. 6+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В группе «ВКонтакте» размещены записи праздничных концертов, посвященных Дню Победы, которые прошли в заполярной «Кировке» в 2017 и 2018 годах. 6+

20 июля - 9.00

Очередной выпуск акции #ЗарядкаСКировкой. Каждый понедельник сотрудники Дворца приглашают всех на занятия по аэробике в стиле 90-х годов. 6+

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» вы найдете онлайн-выставки: «Россия-матушка», «Графика Саргиза Джалавяна», «Акварели Светланы Якимчук», «Северные истории», «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...», «В сувенирной ложке - город на ладошке», «Война глазами детей».

В зале, расположенном в гостинице «Азимут», продолжает работу выставка книжной иллюстрации «Роман с графикой».

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Также специалист Ольга Чехова рассказала и показала, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+