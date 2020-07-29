г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система продолжает проекты «Музей имени Бабушки Яги» и «Литературные новости». 6+

В сообществе проходит всероссийский челлендж «Русские рифмы», а также онлайн-викторина «В мире шахмат». 6+

Размещена пластилиновая анимация, созданная Нивской сельской библиотекой. Также началась «Викторина выходного дня», которая продлится все лето. 0+

п.Африканда

В сообществе ДК «ВКонтакте» в рамках акции «Подвигом славны мои земляки» создан и размещен видеоролик с информацией о земляках-ветеранах. Там же проходят различные викторины и стартовала рубрика «Зарядка для ума». 6+

г.Никель

В историко-краеведческом музее Печенгского района работают выставки: «Свен Петрович Локко. Воспоминания о Мурманске»; «Партизанская молодость», посвященная Геннадию Витальевичу Заборскому; а также фотовыставка из фондов историко-краеведческого музея Печенгского района «Тропинка к храму», посвященная 455-летию строительства и освящения церкви во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, и экспозиция «Край реки сосновой», посвященная 75-летию создания Печенгского района. Представлены фотографии, документы, предметы из фондов историко-краеведческого музея Печенгского района, ярко отражающие историю Печенгской земли второй половины ХХ века.

г.Кировск

29 июля - 30 сентября

ЦДТ «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном этапе областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети». К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования города Кировска в возрасте от 5 до 14 лет в трех возрастных категориях: 1 группа: 5–6 лет; 2 группа: 7–10 лет; 3 группа: 11–14 лет.

Фестиваль проводится с 11 мая по 30 сентября 2020 года: до 25 сентября – приём заявок, конкурсных работ; до 29 сентября – работа жюри, оформление конкурсной документации; до 1 октября – направление конкурсных работ для участия в региональном этапе.

Для участия в фестивале в срок до 25 сентября на адрес электронной почты dorogaideti@cdt-khibiny.ru единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) с указанием темы письма «Дорога и дети» необходимо направить следующие материалы: творческую работу (не более 5 фотографий работы); заявку на участие в фестивале; согласие на обработку персональных данных педагогических работников и обучающихся.

Подробности участия в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/doroga-i-deti/

29 июля – 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 05.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

В сообществе Дворца культуры «ВКонтакте» размещены снимки участников проекта «Вместе навсегда!». 0+

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

г.Мончегорск

В группе «ВКонтакте» городского Дворца культуры работают рубрики: «Народы России», «Еженедельный мастер-класс от Екатерины Кирьяновой «Веселые занимашки», «Глазами кукол», «Северная тропа», «Герои города», размещены различные мастер-классы, проходит цикл игровых программ для детей и взрослых «Домовенок». 6+

г.Оленегорск

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» проходят трансляции мероприятий.

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год» из фондов областного краеведческого музея. 6+

Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко». 6+

г.Снежногорск

В группе городского Дворца культуры «Современник» проходят фотоконкурсы: «Цветы в моем доме» и «Наше северное лето». 6+

Там же вы можете принять участие в интеллектуальном квизе. 12+

Также в группе размещены записи пятого, юбилейного, открытого фестиваля детской инсценированной песни «Страна Фантазия», а также лирической комедии «Мишель», спектаклей по сказкам Топелиуса «Волшебная жемчужина Адельмины» и «Как научить котенка умываться» в исполнении театра юного зрителя «Сюрприз». 12+

Продолжаются рубрики «Страницы истории» и «Минутка игры», мастер-классы по искусству грима. 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

В сообществе Североморского музейно-выставочного комплекса размещена виртуальная выставка «Не детские игрушки». Экспозиция знакомит с творчеством североморской мастерицы Марии Васиной. Там же открылась виртуальная выставка работ мастериц ЗАТО Олеси Малышевой и Алеси Полуэктовой «Радужное настроение». 6+

В группе все желающие могут присоединиться к онлайн-проекту «Я помню! Я горжусь!». Для участия необходимо прислать рассказы о родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, видео выступлений со стихотворениями, посвященными Победе и ветеранам. 6+

В группе Центра досуга молодежи проходит акция «Я рисую мелом», посвященная Дню Военно-морского флота. Организаторы предлагают провести этот день за совместным творческим занятием с ребенком, украсив улицы города с использованием мелков, размещая рисунок на асфальте перед домом, парком. Затем нужно выложить фото в соцсетях «ВКонтакте», «Instagram» или «TikTok» с хештегами #ярисуюмелом и #26июля. 0+

г.Кола

В группе районного Центра культуры «ВКонтакте» размещена запись спектакля «Кот в сапогах» по пьесе В. Оршанского. 6+

Также сообщество приглашает фотографов - любителей и профессионалов - к участию в выставке «Мой город Кола здесь и сейчас!», посвященной 455-летию города. Принимаются одиночные снимки и серии, в которых отражена жизнь Колы во всем ее многообразии. Прием заявок - до 1 сентября. 12+

В группе продолжается видеоконкурс «Городок мой Кола - самый главный материк!». Здесь же размещены записи концерта коллектива «Русские наигрыши» и спектакля «Шиш и трактирщица». 6+

г.Мурманск

29 июля - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

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Запущена всероссийская акция #МыВместе. Её цель – объединить тех, кто готов помогать, с теми, кому нужна помощь. Волонтёры приносят продукты и лекарства пожилым людям и тем, кто не может выйти из дома, помогают врачам (доставляют горячие обеды, отвозят домой и на работу, доставляют средства индивидуальной защиты, переоборудуют больницы), работают в качестве юристов и психологов на горячей линии. Зачастую это работа допоздна, практически без выходных, на переднем крае борьбы с коронавирусом. С момента запуска на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,5 млн заявок, а ряды волонтёров пополнили свыше 100 тысяч человек. Множество компаний также включилось в акцию – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами, масками, другими материалами или услугами, кто-то вовлекает сотрудников в качестве волонтёров.

Именно поэтому российские музыканты решили поддержать тех, кто самоотверженно помогает другим, порадовать ребят, вернуть им силы для новых побед, воодушевить на продолжение трудной работы.

Концерт смогут посмотреть все желающие. Для этого достаточно перейти на YouTube-канал ОНФ или посетить сайт мывместе2020.рф.

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На сайте Государственного архива Мурманской области откроется онлайн-выставка архивных документов «Страницы истории борьбы с эпидемиями в Мурманской области». Эпидемии - важный фактор возникновения социальной гигиены и профилактической медицины.

На выставке будут представлены документы о работе по предупреждению и борьбе с распространением инфекционными заболеваниями.

Среди экспонатов - документы по вопросам вакцинации на территории Мурманской области в дореволюционный период, в годы Советской власти и в современной России, а также советские плакаты, пропагандирующие прививки как надежное средство в борьбе с инфекционными болезнями.

С пандемией новой коронавирусной инфекции перекликаются документы Министерства здравоохранения Мурманской области за 2003 год, представляющие историю профилактики распространения «атипичной пневмонии».

Представленные документы свидетельствуют об успехах советской и российской медицины по профилактике и борьбе с распространением особо опасных инфекций, когда заболеваемость некоторыми из них упала в разы.

Государственный архив Мурманской области - https://www.murmanarchiv51.ru/

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Графика Анастасии Березы», «Большая картина», «Коломбина», «Искусство огня», «Точка росы», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

30 июля - 16.00

Специалист музея Оксана Третьякова проведёт экскурсию по выставке художника Владимира Скокленева «Живопись из собрания музея. К 65-летию со дня рождения художника». 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Вход разрешён только в медицинских масках и без экскурсионного сопровождения.

Работают выставки: «Обитатели морских глубин», «Природа Мурманской области».

Ко Дню Военно-морского флота на сайте Мурманского областного краеведческого музея будет представлена выставка «Флотоводец Великой Отечественной Кузнецов Николай Герасимович». Выставка пройдёт по инициативе московского Музея Победы в рамках международного проекта «Территория Победы». Зрителям представят более 100 фотографий, документов, картин, плакатов и других исторических материалов и познакомит с биографией Адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, расскажут о его вкладе в становление и развитие Военно-морского флота в предвоенный период, об участии в Великой Отечественной войне, в Крымской и Потсдамской конференциях.

В своих мемуарах Николай Герасимович писал : «За все годы службы я был дважды контр-адмиралом, трижды – вице-адмиралом, носил четыре звезды на погонах адмирала флота и дважды имел высшее воинское звание на флоте – Адмирала Флота Советского Союза».

Экспозиция подготовлена Музеем Победы, Региональной общественной организацией «Клуб адмиралов» и «Издательско-художественным центром «Штандарт». Международный проект «Территория Победы» направлен на создание в России и за рубежом единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 200 отечественных и зарубежных учреждений культуры.

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В группе «ВКонтакте» размещены фотовыставки: «Улыбки советских детей», «Шел вперед солдат!», «На страже здоровья Красной армии», «Природа полуострова Рыбачий», «Военно-пропагандистская филателия», «Мурманск в пламени пожара», «Пернатые соседи», «Живая история семьи», «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта», «Цветы Заполярья», «Мурманская область: история и современность», «Памятники военной истории Мурманской области», «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области», «Все для Победы». 6+

29 июля – 15.00

На сайте Мурманского областного краеведческого музея начнет работу виртуальная выставка «Минеральные ресурсы Мурманской области». Кольская земля - минеральная кладовая России, по данным Кольского научного центра Российской академии наук в городе Апатиты, в недрах полуострова насчитывается 1135 минералов и их разновидностей. Ученые насчитывают 285 новых видов минералов, впервые открытых на территории Мурманской области.

На виртуальной выставке будут представлены образцы Хибинского и Ловозерского массивов, Ковдорского, Енского и Печенгского рудных районов, а также Больших Кейв. Уникальные месторождения, не имеющие аналогов в мире, есть практически в каждом из этих мест. На выставке можно увидеть хибинский апатит, эвдиалит и флогопит Ловозерского и Ковдорского районов, кианиты и гранаты Больших Кейв и многие другие минералы.

Выставка будет доступна на сайте Мурманского областного краеведческого музея http://mokm51.ru

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Рыбацкая кухня и не только…» (до 30 июля); «Путешествие длиною в лето» (до 30 июля); «Цветочная» болезнь, или Летние советы для аллергика» (до 30 июля); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 31 июля); «Православие на Кольском Севере» (до 31 июля); «В природе столько красоты!» (до 30 августа); «Летние путешествия по странам мира» (до 31 августа); «Своими словами» (до 31 августа); «Великие путешествия и открытия» (до 31 августа); «Ушастые, хвостатые, пятнистые, пушистые» (до 31 августа); «Фантастические миры Рэя Брэдбери» (до 31 августа); «Великие истории вечной любви» (до 31 августа); «Российскому флоту посвящается…» (до 31 августа); «Жизнь без улыбки - просто ошибка» (до 31 августа); «Литературная кругосветка» (до 31 августа).

29 июля - 12.00

«Фронтовые письма: читаем вместе истории любви и Победы». Фронтовые письма Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, летчика Евгения Францева, адресованные семье и любимой девушке, прозвучат в исполнении актера драматического театра Северного флота Алексея Башкирова. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

Традиционный проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой в этот раз проходит в онлайн-формате. Участников ждёт увлекательная серия литературных заданий, мастер-классов, книжных обзоров и других активностей.

До 31 августа необходимо ежедневно выполнять задания организаторов, размещенные в официальном аккаунте «ВКонтакте» https://vk.com/gukmodub и на сайте библиотеки https://www.libkids51.ru/.

Чем чаще участвуете – тем больше соберете «баллов активности». Победители получат призы от библиотеки.

ДНК – значит доступно, наглядно и креативно. Как молекула ДНК складывается из отдельных аминокислот, так и наши летние онлайн-чтения будут складываться день за днём в увлекательное книжное приключение, а в середине сентября мы подведем итоги. «Активистов» будут отмечать и в начале каждой новой недели проекта.

Задания проекта можно найти под специальным хэштегом #ДНК_МОДЮБ. Кроме того, каждый день недели посвящен определенной теме: понедельник – день книжных увлечений, тема вторника – «Нескучная наука», главная тема среды – «На Севере жить», четверг – день путешествий, пятница – день, посвященный играм во всем их разнообразии. Субботу организаторы объявили днём фантазера, а воскресенье – днём здоровья.

О проекте: https://vk.com/@gukmodub-letnie-onlain-chteniya-dnk-pravila-uchastiya-i-dobrye-naputs.

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Двухмесячный проект «Летние чтения «ДНК» проходит в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой в отделе краеведческой литературы. За участие в мероприятиях библиотеки, участники получают баллы за выполненные задания. Победителя определят в сентябре.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» доступны записи концертов, в том числе выступление Марка Дробинского (виолончель) и Мурманского филармонического оркестра, сольные программы Екатерины Ефремовой, программы для детей от коллектива «Легкие люди». 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», в которой музыканты рассказывают об известных авторах и композициях. А раздел «Музыкальный шедевр» знакомит северян с историей классических произведений. 6+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В группе «ВКонтакте» размещены записи праздничных концертов, посвященных Дню Победы, которые прошли в заполярной «Кировке» в 2017 и 2018 годах. 6+

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Стартовал конкурс «Летний привет для Кировки. Где бы вы ни находились, есть шанс поделиться своим летним настроением. Участники должны сделать фото или видео своих «приветов» и выставить в соцсети с хэштегами #КировкаМурманск #сКировкойВеселей #ЛетнийПриветДляКировки. Итоги конкурса подведут 1 сентября. 0+

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

Дом культуры «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а. Телефон +7 - 8152 - 24-57-34. https://dk-1may.murm.muzkult.ru/)

Запускает поэтический конкурс «Слово за тобой», и приглашает заполярных поэтов к участию для совместного написания песен!

Принимаются авторские произведения. Творчество без границ: размер, количество и тематика произведений не имеют значения, формат произведений - документ Word.

Заявку на участие, с указанием ФИО и возраста, а так же произведения отправлять по адресу dkperv@yandex.ru

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» вы найдете онлайн-выставки: «Россия-матушка», «Графика Саргиза Джалавяна», «Акварели Светланы Якимчук», «Северные истории», «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...», «В сувенирной ложке - город на ладошке», «Война глазами детей».

В зале, расположенном в гостинице «Азимут», продолжает работу выставка книжной иллюстрации «Роман с графикой».

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Также специалист Ольга Чехова рассказала и показала, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+