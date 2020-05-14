Афиша-онлайн

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей: выставку детских книг «Книжная азбука», показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Весёлый счёт». 6+

Все желающие могут принять участие в акции «Как война изменила историю моей семьи». 6+

ДК «Металлург» ждет всех желающих на своём сайте. Так, здесь представлен мастер-класс по изготовлению обережной куклы от мастериц клуба «Творческое содружество», цикл информационно-познавательных программ «Час истории: пионеры-герои», челленджи «Что такое мирное небо для меня», «Поздравь ветерана» и «Что я знаю о войне». 6+

п.Африканда

Детская школа искусств подготовила онлайн-проекты для детей: конкурс «Космические путешествия», викторину «Сказочный герой», виртуальный мастер-класс по точечной росписи «Африкандские слоны». 6+

г.Полярные Зори

Городской Дворец культуры приглашает всех желающих принять участие в проекте «Вечерний Дворец». В его рамках проходят показы фильмов о Великой Отечественной войне, а также циклы - «Играем онлайн», «Творческая гостиная», «Тайны известных картин», «Сказки на ночь», «Актерская минутка», «Театральное закулисье», «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Для вас, школьники!». 6+

г.Кировск

Рубрика «Истории простых вещей от Ольги Романовой» рассказывает о знакомых всем нам хлебе, русской печи и многом другом. 6+

Также стартовал проект «Лоскутное одеяло здоровья «Подарок весне». Рукодельницам предлагается сшить по одному или несколько блоков одеяла «Квадрат в квадрате». После самоизоляции блоки соберутся в одно большое одеяло. 6+

Участники цирка «Дружба» и тренер Дарья Ставиская запустили проект «Упражнения для домашних тренировок на время». 6+

В группе ГДК «ВКонтакте» стартовали акции. Одна из них - «Птицы памяти», которая объединила кружевниц из России, Австралии, Великобритании, Словении, Словакии, Хорватии, Германии, Украины и Эстонии. Вторая - «Люди Победы». Здесь же начался флешмоб #НаденьМаскуКировск. 12+

***

Онлайн-лекторий ФИЦ КНЦ РАН продолжает свою работу. Ко Дню Великой Победы подготовлены лекции, посвященные трудам ученых Кольского научного центра, работавших в военные годы. Они доступны на площадке ФИЦ КНЦ РАН на «YouTube».

Напомним, в период пандемии COVID-19 учёные Кольского научного центра проводят серию открытых лекций, которые все желающие могут посетить, не выходя из дома. Диапазон тем очень широк – от истории освоения северных территорий до инновационных технологий рационального использования природных ресурсов.

16 мая – 18.00

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» впервые пройдёт на виртуальных площадках. В этом году акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню музеев.

Кировский историко-краеведческий музей недавно отметил 85-летие, это событие станет главной темой «Ночи музеев». В программе онлайн-шарады, рассказы о необычных экспонатах и акция «Музейщики рекомендуют». Посетителей ждут по ссылке https://vk.com/25muz в 18 часов.

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

пгт.Печенга

16 мая - 17.00

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» впервые пройдёт на виртуальных площадках. В этом году акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню музеев.

Историко-краеведческий музей Печенгского района проведёт исторический видеоэкскурс по выставке «Музей – живое воплощение былых времен и дней былых», и ряд виртуальных экскурсий по экспозициям музейного комплекса. Присоединиться можно по ссылке https://vk.com/nikel.muzei в 17 часов.

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры вы найдете: мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». Работает фолк-проект «Русская вечорка». 6+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве: кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+

16 мая – 18.00

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» впервые пройдёт на виртуальных площадках. В этом году акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню музеев.

Онлайн-программа Музея истории города Мончегорска начнётся в 18 часов в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mig81536. Посетителей ждет виртуальная экскурсия по фондохранилищу, онлайн-игра «Назови предмет», караоке-марафон, интеллектуальная игра «Знаки, символы и время» и анонс конкурса «Семейный музей». Также запланирован детский блок: видеоэкскурсия по военной экспозиции, трансляция мультфильма «Красные галстуки» и онлайн-игра.

г.Оленегорск

В группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» вы найдёте множество мастер-классов. 6+

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем». Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко» (историко-краеведческий музей). В преддверии Великой Победы представлена виртуальная выставка «Дети и война» из фондов областного краеведческого музея. А еще - принять участие в акции «Живая история семьи». 6+

На портале централизованной библиотечной системы представлены: авторский мастер-класс «Я б в писатели пошел», посвященный Международному дню детской книги, трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги театрализованное представление «Школа волшебства», виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!». Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам». Здесь же - видеофильм «Город, воинскою славой осененный» и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон Открытий!». 6+

Централизованная клубная система на своей странице выложила трансляции архивных видеозаписей: театрализованной концертной программы «Творческий феномен» и творческого проекта «Культработник на один день» ( 2018 г .). 6+

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни». 6+

Городской историко-краеведческий музей совместно c Городским центром культуры «Север» города Полярного записали серию подкастов «Приближая Победу». Подкасты расскажут историю подводной лодки С-101 Северного флота и ее экипажа. Так называемая «эска» пришла на Север с Балтики в конце 1941 года. За годы войны совершила 12 боевых походов, потопила 1 транспорт и 1 подводную лодку противника. С-101 награждена Орденом Красного Знамени.

Письма-воспоминания членов экипажа легендарной подлодки С-101 читали артист Драматического театра Северного флота Андрей Бобров, жители города, студенты и школьники, присоединился также глава ЗАТО Александровск Семен Кауров. Ценные письменные архивы подарила музею уроженка Полярного Ольга Зимина во время открытия экспозиции, посвященной 4 эскадре подводных лодок Северного флота в сентябре 2019 года. Отец Ольги Георгиевны служил командиром электромеханической боевой части на «эске» в годы войны. В 70-е годы прошлого века Ольга начала собирать материал для своей будущей книги – «С-101 в воспоминаниях экипажа». Сохранившиеся ценные реликвии она передала в музей города. Воспоминания подводников – это не только рассказы о подвигах и значимых победах. В них и горечь поражений, и сложные бытовые условия службы, и особенности взаимоотношений экипажа подводной лодки. На одни и те же события – взгляд разных людей.

Послушать письма можно на платформе Яндекс.Музыка, перейдя по ссылке

https://music.yandex.ru/album/10573472

16 мая – 18.00

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» впервые пройдёт на виртуальных площадках. В этом году акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню музеев. Историко-краеведческий музей Полярного к «Ночи музеев» готовит видеоэкскурсию по необычным и непарадным локациям города, серию мастер-классов «Северная кухня», видеоинтервью с современным уличным художником Сергеем Бересневым.

В настоящий момент организаторы принимают вопросы для интервью у всех желающих на странице музея https://vk.com/mbuk_gikm.

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодёжи объявили о начале виртуальной выставки ручных работ «#СеверПоДомам». В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-Карантин», на которой представлены работы преподавателей. 0+

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района в рамках движения «Волонтеры Победы» проходит дистанционная интеллектуальная игра «РИСК»: Маршалы Победы». Там же начался виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». 6+

Кольский районный центр культуры в группе своего сообщества начал патриотическую акцию «Открытка фронтовику», в которой могут принять участие взрослые и дети. Еще один проект, посвященный 75-летию Великой Победы, - «Победа Человека». Кроме того, подписчики сообщества могут принять участие в фотофлешмобе «Дома не скучно». 0+

г.Мурманск

Легендарный «Хор Турецкого» поздравляет жителей Заполярья с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и делает северянам творческий подарок – запись концерта, который прошёл в Мурманске осенью прошлого года. «Песни Победы» – музыкальный проект российских коллективов «Хор Турецкого» и «Soprano», который за 2018–2019 годы при поддержке Правительства Москвы состоялся на центральных площадях столиц 14 стран мира и собрал более миллиона участников и около 15 миллионов зрителей. В 2019 году Мурманск стал первым городом в патриотическом гастрольном туре «Хора Турецкого». В основе проекта – песни военных лет, патриотические песни и композиции, имеющие универсальное культурное значение для представителей различных народов и государств.

«Песни Победы – это не просто слова, положенные на музыку. Это наша история, наша память, которая объединяет несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий. День Победы всегда был и остается для нас священным праздником. Это не только дань уважения павшим и живым участникам войны, но и победа над новыми историческими вызовами. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей», – отметил основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Запись концерта доступна к просмотру на сайте «Мурманск-Победа».

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный архив Мурманской области открыл новую рубрику - «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан-участников Великой Отечественной войны». В ней публикуются документы военного времени и послевоенной поры - воспоминания, письма, фотографии.

Свидетельства грозных и страшных лет помогут северянам ярче осознать величие подвига и мужества предков, напомнят, что вместе мы можем пройти через любые испытания судьбы.

Воспоминания публикуются в официальной группе архива в соцсети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/murmanarchiv.

Первая публикация в этой рубрике представляет собой воспоминания генерал-лейтенанта артиллерии запаса, участника обороны полуострова Рыбачий Якова Дмитриевича Скробова, составленные в форме очерка. Я.Д. Скробов - советский военачальник, в 1941 году командовавший сводной батареей и 1-м дивизионом 104-го пушечно-артиллерийского полка, дислоцировавшегося на полуострове Рыбачий. Статья размещена по ссылке https://vk.com/@-177466650-sever-pomnit-vospominaniya-uchastnikov-oborony-zapolyarya-i.

Фрагменты воспоминаний участника Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн, политрука, комиссара 5-й погранзаставы 100-го пограничного отряда, участника обороны полуостровов Средний и Рыбачий Николая Иустиновича Волкова опубликованы по ссылке https://vk.com/wall-177466650_75https://vk.com/wall-177466650_75.

Увидят читатели и воспоминания Ивана Федоровича Ушакова - одного из основателей научного краеведения в регионе. Доктор исторических наук, профессор Мурманского государственного педагогического университета, выдающийся историк, талантливый педагог, автор более 400 научных и научно-популярных работ о Кольской земле, за свои заслуги удостоенный звания Почетного гражданина города-героя Мурманска, Иван Ушаков прошел всю Великую Отечественную войну. С его дневниками можно познакомиться здесь https://vk.com/@-177466650-iz-vospominanii-if-ushakova.

Наш земляк, сержант Дмитрий Свежанкин, погиб смертью храбрых в ходе ожесточенных бое в Тверской области, когда ему не было еще и 20-ти лет. Его письма к родным сохранились в архиве Мурманской области. Благодаря им, за известными нам скупыми биографическими данными, мы видим живого человека со своими чувствами, радостями и проблемами, дружескими и родственными связями, ясно ощутимой тоской по мирной жизни и четким осознанием долга перед Родиной. Подробнее в публикации архива по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-ne-skuchaite-i-ne-pominaite-lihom.

Следующая статья публикует строки Николая Петровича Трунина - педагога, заслуженного учителя РСФСР, работавшего в Мурманске много лет. Автор родился в городе Елатьма Рязанской области. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета. С февраля 1943 г . - курсант Московского пулеметного училища. С сентября 1944-го - на фронте. Попал в плен, освобожден американскими войсками. В Мурманске - с 1948 г . С 1949-го - учитель физики, астрономии, математики, с 1967 г . - методист физики Мурманского областного института усовершенствования учителей. Публикуемые фрагменты дневника Н.П. Трунина повествуют о его жизни с июня 1941 г . по конец января 1943 г . - до момента призыва в армию. Читайте по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-neuzheli-novyi-1942-i-god-budet-koncom-gitlera-eto-bylo-by-v.

Публикации регулярно будут выходить на сайте и в социальных сетях архива.

14 мая - 18.00

Состоится очередная онлайн-встреча, организованная в рамках регионального проекта «Диалог с героем». Напомним, формат проекта позволяет участникам в прямом эфире из первых уст услышать воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны о подвигах и боевых заслугах военных лет.

Герой очередной встречи – Ювеналий Иванович Мартынов.

Ювеналий Иванович родился в городе Вольске Саратовской области 25 июля 1928 года. Ещё в детстве Ювеналий Мартынов испытал на себе все ужасы и лишения военного времени. С малых лет помогая в госпитале и работая извозчиком, лицом к лицу ежедневно сталкивался с самым ужасным проявлением войны – смертью. Он, ещё будучи ребёнком, помогал раненым, возил на кладбище из госпиталя умерших бойцов Красной армии и военнопленных. До призыва в армию подростком работал на заводе, изготавливал башни для самоходных орудий.

Боевое крещение Ювеналий Иванович прошёл в 1945 году, когда ему исполнилось 17 лет. В составе отдельного стрелкового батальона участвовал в боевых действиях на Западной Украине, в Венгрии, Германии.

После войны Ювеналий Иванович перебрался на Крайний Север и начал свой трудовой путь матросом рыболовецкого сейнера. Ветеран посвятил 30 лет своей жизни службе в траловом флоте. Участник Всероссийской выставки достижения народного хозяйства внес более 30 рационализаторских предложений по модернизации рыбного промысла, которые имели большой экономический эффект. Уже будучи на пенсии, работал деканом мурманского среднего мореходного училища, стал заместителем председателя Мурманской городской общественной организации ветеранов войны и военной службы.

Трансляция встреч будет осуществляться на официальном аккаунте Министерства образования и науки Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/minobr51.

14 мая – 19.30

Состоится видеоконференция слушателей школы с известным критиком и театральным куратором из Санкт-Петербурга Иваном Демидкиным. В сервисе Zoom Иван и участники встречи поговорят о современном театре, роли театральной критики, развитии театра и критики в России и институте театрального кураторства.

Иван Демидкин - участник lead-группы театральной компании «Перфобуфет», организатор и ведущий театральных образовательных проектов, перфомативных лекций, создатель подкаста «против тяьтра» на Apple Podcasts, пишет и переводит тексты для изданий «The Village Петербург», «Нож», «Spectat», в настоящее время ставит спектакль в Центре им. Всеволода Мейерхольда в Москве в рамках лаборатории «Blackbox».

Проект «Школа критики» организован неформальным творческим объединением молодежи «Полярный день» и Мурманской областной научной библиотекой при поддержке регионального минкульта. Главная цель - сформировать сообщество критиков, создающих качественные рецензии на заполярный культурный продукт, и повысить качество культурной жизни Заполярья.

Записаться на конференцию и оставить вопросы спикеру можно в комментариях к этой записи https://vk.com/wall-191578092_172. Ссылка на конференцию придёт в день мероприятия.

16 мая – 14.00

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» впервые пройдёт на виртуальных площадках. В этом году акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню музеев. В 14 часов стартует программа на площадке Мурманского областного краеведческого музея «ВКонтакте» https://vk.com/mokm51. Посетителям представят онлайн-экскурсии и мастер-классы, виртуальные выставки и квесты. Организаторы обещают традиционный Краеведческий диктант и другие познавательные мероприятия, где расскажут интересные факты об истории Кольской сверхглубокой скважины и познакомят с музейной коллекцией минералов. Дети и их родители смогут сделать памятные подарки родным и близким, не выходя из дома.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на «Ютубе». Смотрите выставки: «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», графики Бориса Французова, «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», Ольги Коноваловой «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждёт онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

16 мая – 18.00

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» впервые пройдёт на виртуальных площадках. В этом году акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню музеев. Мурманский областной художественный музей познакомит с фондовым собранием, проведет видео-экскурсии, мастер-классы для всех возрастов, а также игры и викторины для подписчиков группы в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/murmanskmuseum. Отдельный блок программы будет посвящен молодёжным музейным проектам и проектам по современному искусству.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая); «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В группе «ВКонтакте» открылась виртуальная фотовыставка «Оленетранспортные отряды на Карельском фронте». Представлены снимки и документы участников оленетранспортных отрядов из фондового собрания.

Также можно посмотреть фотовыставку «Наш дом Земля» На ней представлены фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции.

В группе музея «ВКонтакте» началось голосование за майский экспонат месяца. Также в группе работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб, например, о палтусе, сиге и корюшке. 6+

В преддверии 75-летия Великой Победы открылась рубрика «Письма с фронта». 6+

Также запущен челлендж «Призывник». Необходимо продемонстрировать свои самые выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, намотать портянки, застелить кровать. 12+

Кроме того, постоянно появляются новые сюжеты из рубрики «Прогулки по Мурманску». Так, можно совершить виртуальное путешествие по Больничному городку. 12+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

Каждый день на канале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой размещают видеоролики, пришедшие на Областной конкурс чтецов «Читают дети о войне», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Ребята читают стихотворения о войне, о победе, о героях, показавших в грозные годы войны образцы смелости, доблести, мужества, стойкости и умения побеждать. Детские голоса оживляют мысли, слова, память и чувства тех, чья жизнь прочно вплетена в общую великую историю Победы.

Герой этого видео - Тимофей Медведев из Кировска - прочитает стихотворение Анатолия Воскобойникова «Когда на бой смертельный шли вы...»

https://vk.com/video-160249165_456239375?list=4456b84feffe7c516d

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» можно посмотреть записи концертов: Марка Дробинского (виолончель) и мурманского филармонического оркестра, сольную программу Екатерины Ефремовой и «Вредные советы» от ансамбля «Легкие люди», «Парад планет» и «Маленький принц». 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит». Один из последних выпусков посвящен пьесе «Астурия» Исаака Альбениса. 6+

Рубрика «Музыкальный шедевр» знакомит северян с историей классических произведений. Так, узнаваемый с первых тактов «Танец рыцарей» из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» часто исполняется ведущими оркестрами на бис, однако так было не всегда.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В группе «ВКонтакте» размещены записи: концерта «Славься, Мурманская область!» ( 2018 г .), гала-концерта «Созвездие» ( 2018 г .), концертной программы «Дворец зажигает огни» ( 2017 г .) и «КВН в погонах» ( 2020 г .). 12+

15 мая

Во всём мире в этот день отметят День семьи. Семья - это самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию, развитию личности, и наконец семья – это база цивилизованного общества.

В преддверии Международного Дня семьи Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит областную акцию «Молодая семья», которая включает в себя областной фестиваль молодых семей и областной конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». В этом году мероприятия пройдут в дистанционном формате.

Более подробно познакомиться с условиями участия в акции и заполнить заявку вы можете на сайте Дворца культуры https://odkkirova.ru/dokumenty/polozheniya/me...ge,1/

Задать вопросы вы можете в группе «ВК» https://vk.com/odkkirova

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: «Авангард Анатолия Сергиенко»; «Мир графики Анны Смирновой»; «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»; «На балу у вдохновения».

Также онлайн можно посетить галерею Дмитрия Каргина. Кроме того, на официальном сайте выставочного зала в электронном виде размещена экспозиция «Храмы Кольского Заполярья».

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Также специалист расскажет и покажет, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел». 6+

До Москвы – один клик

Эрмитаж

Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+

Третьяковская галерея

В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+

Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)

На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+

Театр на Таганке

Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+

Электротеатр Станиславский

Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+

Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+