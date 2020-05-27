Афиша-онлайн

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Весёлый счёт», созданных членами кружка «Библиомультик» Нивской сельской библиотеки. Продолжается цикл «В газетных строчках - память о войне»: забытые статьи из «Кандалакшского коммуниста». Также представлен рассказ о прототипах героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Не прекращается и литературная интрига «Библиотекарь в образе..?». 12+

На портале музея истории города можно совершить онлайн-экскурсию по выставке «Колыбельная трескового озера». Экспозиция посвящена острову Кильдин и его уникальному озеру Могильному. 12+

ДК «Металлург» ждет всех желающих на своем сайте. Так, здесь представлен мастер-класс по изготовлению обережной куклы от мастериц клуба «Творческое содружество». 6+

п.Африканда

ДК в своем сообществе «ВКонтакте» предлагает мастер-класс по изготовлению ключницы «Хорошо, когда все дома», викторину «По странам и континентам». 12+

г.Полярные Зори

Городской Дворец культуры приглашает всех желающих принять участие в проекте «Вечерний Дворец». В его рамках проходят показы фильмов о Великой Отечественной войне, а также циклы «Играем онлайн», «Творческая гостиная», «Тайны известных картин», «Сказки на ночь», «Актерская минутка», «Театральное закулисье», «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Для вас, школьники!». 6+

г.Кировск

В рамках дня рождения Мурманской области библиотечная система Кировска предлагает познакомиться с различными материалами по истории и сегодняшнему дню Заполярья: разгадать кроссворд «Что ты знаешь о Заполярье?», познакомиться с топонимами Кольского полуострова, принять участие в создании уникального фотоальбома «Мой любимый уголок родного края», прочесть о том, какие заповедники и заказники расположены на территории нашего края и многое другое.

Информация находится на сайте МБУК «ЦБС»: http://bibliokirovsk.ru

В рамках Общероссийского Дня библиотек ЦГБ им. А.М. Горького приглашает принять участие онлайн в творческом фестивале мемуаров «Библиотека в моей жизни!» и поделиться своими теплыми и интересными воспоминаниями, чувствами и эмоциями, связанными с посещениями любой библиотеки. Фестиваль проводится в трех возрастных группах: от 12 до 18 лет, от 19 до 30 лет и от 31 года до бесконечности. Заявки принимаются до 15 июня. Подведение итогов: 15-18 июня. Объявление победителей - 18 июня 2020 г . От одного участника принимается один мемуар! Заходите в группу «Фестиваль мемуаров «Библиотека в моей жизни!» в социальной сети «ВКонтакте», принимайте участие и делитесь с нами своими мыслями. Работу можно также отправить на адрес электронной почты: Art-lounge.library@yandex.ru

Централизованная библиотечная система Кировска. http://bibliokirovsk.ru

27 мая - 30 сентября

ЦДТ «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном этапе областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети». К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования города Кировска в возрасте от 5 до 14 лет в трех возрастных категориях: 1 группа: 5 –6 лет;

2 группа: 7 – 10 лет; 3 группа: 11 – 14 лет.

Фестиваль проводится с 11 мая по 30 сентября 2020 года: до 25 сентября – приём заявок, конкурсных работ; до 29 сентября – работа жюри, оформление конкурсной документации; до 1 октября – направление конкурсных работ для участия в региональном этапе.

Для участия в фестивале в срок до 25 сентября на адрес электронной почты dorogaideti@cdt-khibiny.ru единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) с указанием темы письма «Дорога и дети» необходимо направить следующие материалы: творческую работу (не более 5 фотографий работы); заявку на участие в фестивале; согласие на обработку персональных данных педагогических работников и обучающихся.

Подробности участия в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/doroga-i-deti/

27 мая – 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 05.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

27 мая - 10.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 10.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 10.20

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 10.30

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 10.40

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 11.00

Марафон памяти «Мой солдат Победы». https://vk.com/club50943056

27 мая - 11.50

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 12.00

Книжная онлайн-выставка «Моя любимая книга», посвящённая Всероссийскому дню библиотек. https://vk.com/dkapatity

27 мая - 12.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды» https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 12.00

Видео-презентация «Есть храм у книг – библиотека!». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 13.00

Виртуальная игра «Библиотечный мир». https://vk.com/club50943056

27 мая - 13.00

Онлайн-игра «Чтение книг в изобразительном искусстве». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 13.00

Литературная акция «75 книг о войне». https://vk.com/club27 мая - 161708821

27 мая - 13.00

«Мозговая зарядка!» - разбуди свою голову. https://vk.com/mump_msc

27 мая - 14.00

«Social» - наполняемся энергией, справляемся с раздражением. https://vk.com/mump_msc

27 мая – 14.00

Программа «Поедем, поедим!» в Мурманской области. https://vk.com/dkapatity

27 мая - 14.00

Онлайн-викторина « Ex – libris». https://vk.com/club34512011

27 мая - 14.00

Онлайн-викторина «По страницам любимых книг». https://vk.com/club161708821

27 мая - 14.30

Семейная фото-эстафета «На карантине». https://vk.com/club161708821

27 мая - 15.00

Онлайн-студия «Устами младенца: что такое библиотека?». https://vk.com/club161708821

27 мая - 15.00

Онлайн-студия «Детвора»: чтение отрывка из книги Роберта Паля «Человек придумал книгу» и мастер-класс «Книжки-сердечки». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 15.00

«Познаём дома»- сервисы для обучения и освоения прекрасного. https://vk.com/mump_msc

27 мая - 16.00

«PROфориентация»- новые профессии: ИТ технологии. https://vk.com/mump_msc

27 мая - 16.00

Онлайн-викторина «Что ты знаешь о библиотеке?». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 16.00

Кинозал на Пушкина: «Чёрная маска». https://vk.com/club50943056

27 мая - 17.00

Онлайн-игра «Найди книгу на полке». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 17.00

«Что посмотреть?» - годные советы по книгам, фильмам и сервисам. https://vk.com/mump_msc

27 мая - 18.00

Мастер-класс. Скетчинг «Северные ягоды». https://vk.com/mump_msc

27 мая – 18.00

Рубрика «Саамские сказки». https://vk.com/dkapatity

27 мая - 18.00

Межбиблиотечная сетевая акция «Лучшие фотокадры: один день в библиотеке». https://vk.com/club50943056

27 мая - 19.00

Мастер-класс «Записная книжка». https://vk.com/apatitygdub

27 мая - 19.00

Межбиблиотечный сетевой флешмоб в Общероссийский День библиотек «Нескучные библиотекари». https://vk.com/club50943056

28 мая

В течение дня: Акция «Поздравления от творческих коллективов». https://vk.com/dkapatity

В течение дня: Поэтический час «Заполярью с любовью». https://vk.com/dkapatity

28 мая - 11.00

Марафон памяти «Мой солдат Победы». https://vk.com/club50943056

28 мая - 11.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

28 мая - 11.10

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

28 мая - 11.20

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

28 мая - 11.30

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

28 мая - 13.00

Литературная акция «75 книг о войне». https://vk.com/club161708821

28 мая - 13.00

«Мозговая зарядка!» - разбуди свою голову. https://vk.com/mump_msc

28 мая - 14.00

«Social» - день области. Покорители Севера. https://vk.com/mump_msc

28 мая - 14.00

Видеотрансляция фильма«Полярные сияния над Хибинами». https://vk.com/dkapatity

28 мая - 14.00

Онлайн-викторина «По страницам любимых книг». https://vk.com/club161708821

28 мая - 14.00

Краеведческий видео-час «Путешествие в историю любимого края» по страницам поэмы И. Ядринцевой «Мурман, Кольские края - это родина твоя». https://vk.com/club34512011

28 мая - 14.00

Семейная фото-эстафета «На карантине». https://vk.com/club161708821

28 мая - 15.00

Видеоурок «Мой Кольский край» (ко Дню образования Мурманской области). https://vk.com/club161708821

28 мая - 15.00

«Познаём дома»- учебные заведения Мурманской области. https://vk.com/mump_msc

28 мая - 16.00

«PROфориентация»- ТОП востребованных профессий Мурманской области. https://vk.com/mump_msc

28 мая - 16.00

Фотовыставка Валентина Жиганова «Природа Севера». https://vk.com/detskaya_galereya

28 мая - 16.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

28 мая - 16.00

Кинозал на Пушкина «Время первых». https://vk.com/club50943056

28 мая - 17.00

«Наши в кадре!» - фильмы, снятые на Севере. https://vk.com/mump_msc

28 мая - 17.10

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

28 мая - 17.20

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

28 мая - 17.30

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

28 мая – 18.00

Рубрика «Саамские сказки». https://vk.com/dkapatity

28 мая - 18.00

Клуб «Модное рукоделие»: мастер-класс Марины Борисовой. https://vk.com/club50943056

28 мая - 18.00

Мастер-класс. Интерьерная игрушка «Чайка». https://vk.com/mump_msc

28 мая - 19.00

Онлайн-МАФИЯ. Игра. https://vk.com/mump_msc

28 мая - 19.00

Онлайн-квест «Юные знатоки Мурманской области». https://vk.com/apatitygdub

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры вы найдете: мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». Работает фолк-проект «Русская вечорка». 6+

Там же размещена запись трансляции онлайн-концерта, посвященного 75-летию Великой Победы. В сообществе ДК можно совершить виртуальные путешествия по местам боевой славы Кольского полуострова. 0+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве: кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+

г.Оленегорск

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» проходит дистанционный конкурс художественного слова «Солнечный зайчик». Продолжаются цикл «Сказки бабушки Арины» в прочтении Елены Дмитриевны Першиной и акция, приуроченная ко дню рождения Мурманской области. 0+

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга стартовал игровой веселый челлендж «Мяч дружбы», приуроченный ко Дню защиты детей. 0+

Продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». Второй выпуск расскажет о месте, где проходит Северный полярный круг и предлагает совершить путешествие в Арктику и познакомиться с ее растительным и животным миром. 6+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем». Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт береста и лыко». 6+

На портале централизованной библиотечной системы представлены: авторский мастер-класс «Я б в писатели пошёл», трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги - театрализованное представление «Школа волшебства», виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!». Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам». Здесь же - видеофильм «Город, воинскою славой осененный» и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон Открытий!». 6+

г.Снежногорск

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни». 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодёжи объявили о начале виртуальной выставки ручных работ «#СеверПоДомам». В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-Карантин», на которой представлены работы преподавателей. 0+

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района проходит виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». Запущена акция «Спасибо врачам». 6+

г.Мурманск

26 мая - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

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Запущена всероссийская акция #МыВместе. Её цель – объединить тех, кто готов помогать, с теми, кому нужна помощь. Волонтёры приносят продукты и лекарства пожилым людям и тем, кто не может выйти из дома, помогают врачам (доставляют горячие обеды, отвозят домой и на работу, доставляют средства индивидуальной защиты, переоборудуют больницы), работают в качестве юристов и психологов на горячей линии. Зачастую это работа допоздна, практически без выходных, на переднем крае борьбы с коронавирусом. С момента запуска на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,5 млн заявок, а ряды волонтёров пополнили свыше 100 тысяч человек. Множество компаний также включилось в акцию – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами, масками, другими материалами или услугами, кто-то вовлекает сотрудников в качестве волонтёров.

Именно поэтому российские музыканты решили поддержать тех, кто самоотверженно помогает другим, порадовать ребят, вернуть им силы для новых побед, воодушевить на продолжение трудной работы.

Концерт смогут посмотреть все желающие. Для этого достаточно перейти на YouTube-канал ОНФ или посетить сайт мывместе2020.рф.

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Государственный архив Мурманской области начал публикацию воспоминаний, писем, очерков и дневников участников обороны Заполярья и мурманчан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Главная цель проекта – сохранить память о войне такой, какой она запомнилась очевидцам, со всеми нюансами личного восприятия переживаемых событий.

Материалы выходят в цикле «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан – участников Великой Отечественной войны».

Часть представленных документов посвящена страшным воспоминаниям о войне – таким, как воспоминания ученого-историка Ивана Ушакова о пребывании в плену: «Нас направили в яму… Десятки тысяч людей мучились голодом и жаждою… Прошел слух – немцы готовятся к расстрелу всех (тысяч 60!) находящихся в яме. С каждым часом охрана усиливалась, появились пулеметы и бронетранспортеры. Какая-то группа пыталась по единственному откосу подняться. Её тут же срезали из пулемёта. Тела посыпались вниз».

Порой документы поражают неожиданным взглядом на уже известные исторические события – как, например, строки из дневника мурманского библиофила Николая Трунина: «Неужели новый 1942-й год будет концом Гитлера? Это было бы величайшим счастьем… Только с окончательным его разгромом возможна будет настоящая жизнь… Надеюсь, что все это случится… Исполнился год войны. А, пожалуй, действительно этот год будет годом окончательного разгрома фашизма… Ждем с нетерпением второго фронта».

За отдельными документами – чувства, радости, проблемы, ясно ощутимая тоска по мирной жизни и четкое осознание долга перед Родиной конкретного человека: «Папаша и мамаша, сестренки и братишки я нахожусь здесь в действующей армии не на последнем месте, а дают мне участки самые ответственные, я их выполняю только честно… Сижу в дымной землянке вдвоем, а третий спит. Время сейчас 8 часов, уже темно, я сижу у костра и пишу вам свое жизненное письмо… Не скучайте и не поминайте лихом», – строки из письма погибшего в 1942 году сержанта Дмитрия Свежанкина.

Цикл «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан-участников Великой Отечественной войны» представлен на сайте Государственного архива Мурманской области.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

28 мая - 12.00

Видеоэкскурсия в пространстве постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков». Специалист музея Ирина Мягкова расскажет о пейзажной живописи XX века. 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В сообществе «ВКонтакте» запущена новая рубрика «Интересные факты из истории Кольского Севера». В первом выпуске рассказывается о сложной судьбе теоретика книговедения, библиографа и журналиста Георгия Поршнева. 6+

Проект «Живая история семьи» предлагает северянам рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Можно присылать истории, фото- и видеоматериалы, письма, альбомы. 0+

Также в группе работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб. 0+

Также запущен челлендж «Призывник». Необходимо продемонстрировать свои самые выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, обмотать портянки, застелить кровать. 12+

В рубрике «Полуостров сокровищ» представлено все, что вы хотели знать о земных глубинах и том, что в них находится. 6+

Для любителей творить на стене сообщества можно найти различные мастер-классы, например, по технике пейзажа.

Кроме того, постоянно появляются новые сюжеты из рубрики «Прогулки по Мурманску». Так, можно совершить виртуальное путешествие по Больничному городку. 0+

В группе «Вконтакте» доступны виртуальные выставки: фотографий «На злобу дня», «На Севере жить!», «Алексей Степанович Хлобыстов», «На Мурмане снимается кино», «Оленетранспортные отряды на Карельском фронте», «Наш дом Земля».

Кроме того, работает виртуальная экспозиция «Мурманская область: история и современность», которая рассказывает об истории становления нашего региона, а также о его жизни сегодня. Доступны виртуальные экспозиции «Памятники военной истории Мурманской области», «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области», «Все для Победы» и «Визит Ю.А. Гагарина в г. Мурманск».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы.

А на сайте Президентской библиотеки организована трансляция видеолекций и фильмов из коллекции библиотеки (12+).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

На сайте учреждения проходят трансляции.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Внимание! В связи со снятием режима самоизоляции северяне могут сдать билеты, а также получить деньги за несостоявшиеся абонементные концерты в кассе по адресу: проспект Ленина, 67. Тел. 45-08-67. Абонементы на следующий сезон будут продаваться предположительно с середины августа.

В группе «ВКонтакте» будут выложены записи концертов:

27 мая - 19.00

Программа, посвященная творчеству Александра Вертинского «То, что я должен сказать». Исполняет коллектив «Легкие люди». 12+

Кроме того, в группе можно посмотреть записи других концертов, в том числе выступление Марка Дробинского (виолончель) и Мурманского филармонического оркестра, сольные программы Екатерины Ефремовой и «Вредные советы» от ансамбля «Легкие люди», «Праздник непослушания», «Счастливый жребий» (по мотивам поэзии Булата Окуджавы, «Парад планет» и «Маленький принц». 6+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», в которой музыканты рассказывают об известных авторах и композициях. Один из последних выпусков посвящен пьесе «Астурия» Исаака Альбениса. 6+

Рубрика «Музыкальный шедевр» также знакомит северян с историей классических произведений. Так, узнаваемый с первых тактов «Танец рыцарей» из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» часто исполняется ведущими оркестрами на бис, однако так было не всегда. 6+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В сообществе «ВКонтакте» стартовала областная акция «Молодая семья» на тему «Чем заняться всей семьей на самоизоляция». 0+

Кроме того, можно стать участниками мастер-классов Максима Кудрина по танцевальному искусству. 6+

Продолжаются показы документальных фильмов о защитниках Советского Заполярья.

Вновь открылась и рубрика «Обед с Кировкой». Каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам в 13.00 северян в прямом эфире ждут познавательные минутки, увлекательные мастер-классы и полезные лайфхаки. 0+

28 и 29 мая - 12.00

«Сценичность: как быть интересным и выразительным?» – тема онлайн-семинара, который пройдёт в рамках проекта #АРТlab Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. #АРТlab – новый онлайн-проект, в рамках которого областная «Кировка» запустит динамичную дискуссионную площадку для деятелей культуры. Состоится серия онлайн-встреч, где северяне смогут приобрести новые профессиональные навыки и обменяться опытом.

Гостем первого семинара станет известный актер и режиссер Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Черняк. Он расскажет о способах существования на сцене в спектаклях и концертных номерах любительских театров.

Онлайн-семинар будет интересен артистам, руководителям и режиссерам любительских театральных коллективов, художественным руководителям, педагогам учреждений дополнительного образования, представителям негосударственных организаций в сфере культуры Мурманской области.

Дополнительная информация по телефонам: (8152) 45-75-35, +7-921-275-99-07.

Мероприятие пройдёт на платформе Zoom. Необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются до 25 мая. Приглашение на участие в онлайн-семинаре будет направлено на указанный при регистрации электронный адрес 27 мая.

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Вам расскажут и покажут, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+

В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок:

живописи и графики молодых художников «Молодость Заполярья»; «Цветы победителям» - экспозиция работ участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии № 7; «Авангард Анатолия Сергиенко»; «Война глазами детей»; «Мир графики Анны Смирновой»; «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»; «На балу у вдохновения».

Также онлайн можно посетить галерею Дмитрия Каргина. Кроме того, на официальном сайте выставочного зала в электронном виде размещена экспозиция «Храмы Кольского Заполярья».

До Москвы – один клик

Эрмитаж

Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+

Третьяковская галерея

В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+

Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)

На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+

Театр на Таганке

Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+

Электротеатр Станиславский

Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+

Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+