Афиша-онлайн

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Весёлый счёт», созданных членами кружка «Библиомультик» Нивской сельской библиотеки. Продолжается цикл «В газетных строчках - память о войне»: забытые статьи из «Кандалакшского коммуниста». Также представлен рассказ о прототипах героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Не прекращается и литературная интрига «Библиотекарь в образе..?». 12+

На портале музея истории города можно совершить онлайн-экскурсию по выставке «Колыбельная трескового озера». Экспозиция посвящена острову Кильдин и его уникальному озеру Могильному. 12+

На сайте библиотеки открыт проект по продвижению книг из серии «Великие русские путешественники», конкурс «Литературная фотозагадка». 12+.

п.Африканда

ДК в своем сообществе «ВКонтакте» предлагает мастер-класс по изготовлению ключницы «Хорошо, когда все дома», викторину «По странам и континентам». 12+

г.Полярные Зори

Трансляции городского Дворца культуры «ВКонтакте»:

30 мая

Мини-игры, показ мультфильма «Партизанская Снегурочка» (СССР, 1981 г .). 0+

«Рисуем с Ириной Каныгиной», «Уроки доброты»: сказки Константина Паустовского в мультипликации, рубрика «Читаем на ночь». 0+

г.Кировск

В рамках дня рождения Мурманской области библиотечная система Кировска предлагает познакомиться с различными материалами по истории и сегодняшнему дню Заполярья: разгадать кроссворд «Что ты знаешь о Заполярье?», познакомиться с топонимами Кольского полуострова, принять участие в создании уникального фотоальбома «Мой любимый уголок родного края», прочесть о том, какие заповедники и заказники расположены на территории нашего края и многое другое.

Информация находится на сайте МБУК «ЦБС»: http://bibliokirovsk.ru

В рамках Общероссийского Дня библиотек ЦГБ им. А.М. Горького приглашает принять участие онлайн в творческом фестивале мемуаров «Библиотека в моей жизни!» и поделиться своими теплыми и интересными воспоминаниями, чувствами и эмоциями, связанными с посещениями любой библиотеки. Фестиваль проводится в трех возрастных группах: от 12 до 18 лет, от 19 до 30 лет и от 31 года до бесконечности. Заявки принимаются до 15 июня. Подведение итогов: 15-18 июня. Объявление победителей - 18 июня 2020 г . От одного участника принимается один мемуар! Заходите в группу «Фестиваль мемуаров «Библиотека в моей жизни!» в социальной сети «ВКонтакте», принимайте участие и делитесь с нами своими мыслями. Работу можно также отправить на адрес электронной почты: Art-lounge.library@yandex.ru

Централизованная библиотечная система Кировска. http://bibliokirovsk.ru

1 июня - 30 сентября

ЦДТ «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном этапе областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети». К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования города Кировска в возрасте от 5 до 14 лет в трех возрастных категориях: 1 группа: 5 –6 лет;

2 группа: 7 – 10 лет; 3 группа: 11 – 14 лет.

Фестиваль проводится с 11 мая по 30 сентября 2020 года: до 25 сентября – приём заявок, конкурсных работ; до 29 сентября – работа жюри, оформление конкурсной документации; до 1 октября – направление конкурсных работ для участия в региональном этапе.

Для участия в фестивале в срок до 25 сентября на адрес электронной почты dorogaideti@cdt-khibiny.ru единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) с указанием темы письма «Дорога и дети» необходимо направить следующие материалы: творческую работу (не более 5 фотографий работы); заявку на участие в фестивале; согласие на обработку персональных данных педагогических работников и обучающихся.

Подробности участия в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/doroga-i-deti/

1 июня – 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 05.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры размещена первая часть проекта «Мой любимый питомец». Также участники сообщества могут увидеть мастер-класс «Уголки для книг», трансляции спектаклей «Новогодняя сказка под ключ» и «Сказки начинающего волшебника», концерта «Мир всем» и «Мелодии дружбы». Работает фолк-проект «Русская вечорка». 6+

г.Оленегорск

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» проходит дистанционный конкурс художественного слова «Солнечный зайчик». 0+

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга стартовал игровой веселый челлендж «Мяч дружбы», приуроченный ко Дню защиты детей. 0+

Участникам необходимо записать короткое видео длительностью до 5 секунд, в котором вы в кадре получаете мяч с одной стороны и передаете его в другую.

Продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем». Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт береста и лыко». 6+

На портале централизованной библиотечной системы представлены: авторский мастер-класс «Я б в писатели пошёл», трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги - театрализованное представление «Школа волшебства», виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!». Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам». Здесь же - видеофильм «Город, воинскою славой осененный» и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон Открытий!». 6+

Централизованная клубная система на своей странице выложила трансляции архивных видеозаписей: театрализованной концертной программы «Творческий феномен» и творческого проекта «Культработник на один день» ( 2018 г .). 6+

г.Снежногорск

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек. 0+

Пройдут трансляции:

1 июня - 11.00

Музыкальная игра «Весёлая летняя зарядка». 0+

1 июня - 13.00

Викторина по любимым мультикам. 0+

1 июня - 15.00

Театрализованно-игровая программа «По следам сказочных героев». 0+

1 июня - 16.00

Подведение итогов кулинарного фотоконкурса «Бутерброд без хлопот». 0+

1 июня - 17.00

Театрализованно-игровая программа «Как Бабы-яги сказку спасали». 0+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодёжи объявили о начале виртуальной выставки ручных работ «#СеверПоДомам». В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-Карантин», на которой представлены работы преподавателей. 0+

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района проходит виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». 6+

1 июня - 10.00

Показ спектакля «По щучьему велению».

1 июня – 12.00-18.00

Танцевальный марафон «А ну-ка, повтори!». 0+

г.Мурманск

30 мая-14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

***

Запущена всероссийская акция #МыВместе. Её цель – объединить тех, кто готов помогать, с теми, кому нужна помощь. Волонтёры приносят продукты и лекарства пожилым людям и тем, кто не может выйти из дома, помогают врачам (доставляют горячие обеды, отвозят домой и на работу, доставляют средства индивидуальной защиты, переоборудуют больницы), работают в качестве юристов и психологов на горячей линии. Зачастую это работа допоздна, практически без выходных, на переднем крае борьбы с коронавирусом. С момента запуска на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,5 млн заявок, а ряды волонтёров пополнили свыше 100 тысяч человек. Множество компаний также включилось в акцию – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами, масками, другими материалами или услугами, кто-то вовлекает сотрудников в качестве волонтёров.

Именно поэтому российские музыканты решили поддержать тех, кто самоотверженно помогает другим, порадовать ребят, вернуть им силы для новых побед, воодушевить на продолжение трудной работы.

Концерт смогут посмотреть все желающие. Для этого достаточно перейти на YouTube-канал ОНФ или посетить сайт мывместе2020.рф.

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Государственный архив Мурманской области начал публикацию воспоминаний, писем, очерков и дневников участников обороны Заполярья и мурманчан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Главная цель проекта – сохранить память о войне такой, какой она запомнилась очевидцам, со всеми нюансами личного восприятия переживаемых событий.

Материалы выходят в цикле «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан – участников Великой Отечественной войны».

Часть представленных документов посвящена страшным воспоминаниям о войне – таким, как воспоминания ученого-историка Ивана Ушакова о пребывании в плену: «Нас направили в яму… Десятки тысяч людей мучились голодом и жаждою… Прошел слух – немцы готовятся к расстрелу всех (тысяч 60!) находящихся в яме. С каждым часом охрана усиливалась, появились пулеметы и бронетранспортеры. Какая-то группа пыталась по единственному откосу подняться. Её тут же срезали из пулемёта. Тела посыпались вниз».

Порой документы поражают неожиданным взглядом на уже известные исторические события – как, например, строки из дневника мурманского библиофила Николая Трунина: «Неужели новый 1942-й год будет концом Гитлера? Это было бы величайшим счастьем… Только с окончательным его разгромом возможна будет настоящая жизнь… Надеюсь, что все это случится… Исполнился год войны. А, пожалуй, действительно этот год будет годом окончательного разгрома фашизма… Ждем с нетерпением второго фронта».

За отдельными документами – чувства, радости, проблемы, ясно ощутимая тоска по мирной жизни и четкое осознание долга перед Родиной конкретного человека: «Папаша и мамаша, сестренки и братишки я нахожусь здесь в действующей армии не на последнем месте, а дают мне участки самые ответственные, я их выполняю только честно… Сижу в дымной землянке вдвоем, а третий спит. Время сейчас 8 часов, уже темно, я сижу у костра и пишу вам свое жизненное письмо… Не скучайте и не поминайте лихом», – строки из письма погибшего в 1942 году сержанта Дмитрия Свежанкина.

Цикл «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан-участников Великой Отечественной войны» представлен на сайте Государственного архива Мурманской области.

6 июня – 19.00.

Состоится Первый мурманский поэтический слэм («ПМП – слэм») онлайн. К участию в творческом состязании приглашаются поэты Мурманска и области...

Участников ждёт три этапа – чтение авторских строк, подготовленных заранее, и импровизация. Ведущий – концептуальный поэт, неоднократный участник и победитель поэтических баттлов Алексей Мурашов. Координаторы – Илья Виноградов и Дарья Высоцкая.

Возраст не важен! Заявки в свободной форме ждут на адреса эл.почты: ilgrad@yandex.ru, visota123@mail.ru.

Необходимо указать ФИО, контактные данные (телефон, e-mail), ссылку на страницу в соцсети, а также поэтическую подборку - 2-3 стихотворения.

Мероприятие поддерживает региональный Минкульт

Новости и подробности в обновлениях группы https://vk.com/litbattle51

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на «Ютубе». Смотрите выставки: «Точка росы», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек». Подарок фронтовику», «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», графики Бориса Французова, «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», Ольги Коноваловой «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX-XXI веков».

1 июня - 12.00

Тематическое онлайн-мероприятие «От улыбки станет всем светлей». Гостей ждут интересные факты о Международном дне защиты детей, игры с произведениями изобразительного искусства, а также мастер-класс. трансляция - на «Ютубе». 12+

4 июня - 12.00

Специалист Оксана Третьякова проведет онлайн-мероприятие для детей «С чего начинаются путешествия». Маленькие зрители познакомятся со зданием мурманского вокзала, отгадают загадки, ребусы, узнают о профессиях, которые помогают сделать путешествия радостными и безопасными, сделают открытку с изображением вокзала. 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В сообществе «ВКонтакте» работает рубрика «Интересные факты из истории Кольского Севера». Проект «Живая история семьи» предлагает северянам рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Также в группе работает раздел «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб. 6+

Новая рубрика «Координаты памяти» рассказывает о подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны. Первый выпуск посвящен подвигу сержанта Бредова и наводчика Ашуркова. 6+

В рамках челленджа «Призывник» можно присылать фото и видео, демонстрирующие ваши выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, обмотать портянки, застелить кровать. 12+

В рубрике «Полуостров сокровищ» представлено все, что вы хотели знать о земных глубинах и о том, что в них находится. 6+

Кроме того, постоянно появляются новые сюжеты из рубрики «Прогулки по Мурманску».

Фото- и видеорепортажи выставок:

В группе «ВКонтакте» доступны виртуальные выставки: «Цветы Заполярья», фотографий «На злобу дня», «На Севере жить!», «Алексей Степанович Хлобыстов», «На Мурмане снимается кино», «Оленетранспортные отряды на Карельском фронте», «Наш дом Земля».

Также в группе размещён рассказ об экспонатах коллекции «Женщины и война».

Кроме того, работает виртуальная экспозиция «Мурманская область: история и современность». Также доступны виртуальные экспозиции «Памятники военной истории Мурманской области», «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области», «Все для Победы» и «Визит Ю. А. Гагарина в г. Мурманск».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы (12+).

Электронная библиотека «Кольский Север» работает круглосуточно. Так, благодаря интерактивной карте «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера» можно побывать в Кандалакшском и Лапландском заповедниках, узнать тайны Кузоменьских песков и озера Могильного, увидеть амазониты горы Парусной, аметистовые щетки мыса Корабль, водопад на реке Чапоме и других удивительных мест. 6+

На сайте также все желающие могут пройти тест «Наша Победа». 12+

А на сайте Президентской библиотеки организована трансляция видеолекций и фильмов из коллекции библиотеки. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

На сайте учреждения проходят трансляции:

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Внимание! В связи со снятием режима самоизоляции северяне могут сдать билеты, а также получить деньги за несостоявшиеся абонементные концерты в кассе по адресу: проспект Ленина, 67. Тел. 45-08-67. Абонементы на следующий сезон будут продаваться предположительно с середины августа.

В группе «ВКонтакте» будут выложены записи концертов:

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», в которой музыканты рассказывают об известных авторах и композициях. Один из последних выпусков посвящен пьесе «Астурия» Исаака Альбениса. 6+

Рубрика «Музыкальный шедевр» также знакомит северян с историей классических произведений. Так, узнаваемый с первых тактов «Танец рыцарей» из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» часто исполняется ведущими оркестрами на бис, однако так было не всегда. 6+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», в которой музыканты рассказывают об известных авторах и композициях. 6+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Размещены записи тематической концертной программы «Мы в эту землю корнями вросли», театрализованного концерта «Славься, Мурманская область!» от 2018 года, концертной программы «Дворец зажигает огни» и «КВН в погонах» от 15 февраля 2020 года. 12+

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. 6+

В группе «ВКонтакте» вы найдете онлайн-выставки:

флористики Антонины Карабановой «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»;

из частной коллекции Людмилы Виноградовой «В сувенирной ложке - город на ладошке»;

живописи и графики молодых художников «Молодость Заполярья»;

«Цветы победителям» - экспозиция работ участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии № 7, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

«Авангард Анатолия Сергиенко»: 20 фоторепродукций графических и живописных произведений автора;

«Война глазами детей»;

«Мир графики Анны Смирновой»;

«Живая память металла».