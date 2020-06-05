Афиша-онлайн

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система запустила новый проект - «Музей имени Бабушки Яги». Первая экскурсия называлась «Сапоги для Кота, или Калоши для крокодилов». Вторая пройдёт 9 июня в 11.00 и расскажет о «Лукоморском гардеробе». 6+

6 июня

Стартует акция «Читаем Колычева вместе». Она продлится до 12 июня. Для участия необходимо быть подписчиком группы библиотеки имени Н. В. Колычева, опубликовать небольшую информацию о поэте и несколько его стихотворений, используя хэштег #Читаем_Колычева_Вместе. 16+

Также участники сообщества могут совершить путешествие в «Волшебный мир» финского писателя Сакариаса Топелиуса. 6+

На портале музея истории города можно совершить онлайн-экскурсию по выставке «Колыбельная трескового озера». 12+

п.Африканда

ДК в своём сообществе «ВКонтакте»:

5 июня - 14.00

Открытие выставки детских рисунков, посвященных дню рождения А.С. Пушкина. 6+

6 июня - 14.00

Игра-путешествие по сказкам А.С. Пушкина «Загадочное лукоморье». 6+

7 июня - 14.00

Трансляция праздничного концерта «По вашим письмам-2017». 6+

г.Полярные Зори

Трансляции городского Дворца культуры «ВКонтакте»:

4 июня - мини-игры, показ фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика» (СССР, 1967 г .), акция «Поем, читаем о России», в рамках цикла «Тайна известных картин» - рассказ о произведении Джованни Браголина «Плачущий мальчик», интервью с предпринимателем, спортсменом и активистом Алексеем Безруковым в «Творческой гостиной», рубрика «Читаем на ночь». 12+

5 июня

Всемирный день окружающей среды, мини-игры, показ сериала «Великая война» (Россия, 2010 - 2012 гг), акция «Поем, читаем о России», флешмоб «За ЗОЖ», информационно-познавательная программа «А вот раньше...», знакомство с талантами ДК «Звезды рядом», занимательные уроки для самых маленьких «Скоро в школу». 18+

6 июня

Мини-игры, показ фильмов, снятых по произведениям А.С. Пушкина, мультмарафон по сказкам А.С. Пушкина, акция «Поём, читаем о России», «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Уроки доброты»: сказки Константина Паустовского в мультипликации, рубрика «Читаем на ночь». 16+

7 июня

Мни-игры, всероссийская акция «Окна России», показ мультфильма «Скрипка пионера» (СССР, 1971 г .), акция «Поем, читаем о России», проект «Хочу все знать»: интересные факты обо всем, развлекательная программа для самых маленьких «Сказки в облаках». 12+

г.Кировск

В рамках дня рождения Мурманской области библиотечная система Кировска предлагает познакомиться с различными материалами по истории и сегодняшнему дню Заполярья: разгадать кроссворд «Что ты знаешь о Заполярье?», познакомиться с топонимами Кольского полуострова, принять участие в создании уникального фотоальбома «Мой любимый уголок родного края», прочесть о том, какие заповедники и заказники расположены на территории нашего края и многое другое.

Информация находится на сайте МБУК «ЦБС»: http://bibliokirovsk.ru

В рамках Общероссийского Дня библиотек ЦГБ им. А.М. Горького приглашает принять участие онлайн в творческом фестивале мемуаров «Библиотека в моей жизни!» и поделиться своими теплыми и интересными воспоминаниями, чувствами и эмоциями, связанными с посещениями любой библиотеки. Фестиваль проводится в трех возрастных группах: от 12 до 18 лет, от 19 до 30 лет и от 31 года до бесконечности. Заявки принимаются до 15 июня. Подведение итогов: 15-18 июня. Объявление победителей - 18 июня 2020 г . От одного участника принимается один мемуар! Заходите в группу «Фестиваль мемуаров «Библиотека в моей жизни!» в социальной сети «ВКонтакте», принимайте участие и делитесь с нами своими мыслями. Работу можно также отправить на адрес электронной почты: Art-lounge.library@yandex.ru

Централизованная библиотечная система Кировска. http://bibliokirovsk.ru

5 июня - 30 сентября

ЦДТ «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном этапе областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети». К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования города Кировска в возрасте от 5 до 14 лет в трех возрастных категориях: 1 группа: 5 –6 лет;

2 группа: 7 – 10 лет; 3 группа: 11 – 14 лет.

Фестиваль проводится с 11 мая по 30 сентября 2020 года: до 25 сентября – приём заявок, конкурсных работ; до 29 сентября – работа жюри, оформление конкурсной документации; до 1 октября – направление конкурсных работ для участия в региональном этапе.

Для участия в фестивале в срок до 25 сентября на адрес электронной почты dorogaideti@cdt-khibiny.ru единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) с указанием темы письма «Дорога и дети» необходимо направить следующие материалы: творческую работу (не более 5 фотографий работы); заявку на участие в фестивале; согласие на обработку персональных данных педагогических работников и обучающихся.

Подробности участия в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/doroga-i-deti/

5 июня – 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 05.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

Программа онлайн-мероприятий ГДК:

5 июня

Мастер-классы по изготовлению поморской козули и сумочки для маленькой модницы, онлайн-экскурсия «Путешествие в мир саамской культуры», «История простых вещей», рубрика для взрослых «Для тех, кто не спит». 18+

6 июня

Трансляция общегородского праздника «Последний звонок», вечерняя программа для малышей «ТитаНяшки», сказка «Маша и медведь» от «Театра теней». 12+

7 июня

В рамках цикла «Духовные встречи» рассказ о православном празднике Троица, мастер-класс по изготовлению куклы-оберега Веснянка-колокольчик. 6+

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры размещены различные мастер-классы: по созданию закладок для книг и броши в стиле бохо, лепке из пластилина. 6+

Также здесь вы найдёте рассказы о художниках и их произведениях, трансляции спектаклей. 6+

Все желающие могут принять участие в акции «Караоке-онлайн: поем про лето». В сообществе ДК можно совершить виртуальные путешествия по местам боевой славы Кольского полуострова. 0+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+

г.Оленегорск

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» проходит дистанционный конкурс художественного слова «Солнечный зайчик». Продолжается цикл «Сказки бабушки Арины» в прочтении Елены Першиной. 0+

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга стартовал онлайн-фотоконкурс «Суперпапа». Для участия необходимо загрузить свои фотоработы до 21 июня в специальный альбом с хештегами #СУПЕРПАПА #ЦКДВИДЯЕВО #ДЕНЬОТЦА. Принимаются снимки любого жанра с изображением отца и ребенка: досуг, прогулка, занятия, совместный труд, отдых. Итоги подведут 23 июня. 6+

Продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год» из фондов областного краеведческого музея. 6+

Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко». 6+

г.Снежногорск

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни». 6+

Пройдут трансляции:

5 июня

Публикации «Страницы истории» из цикла программ городского музея «Сохраняя историю - создаём будущее». 12+

6 июня

День рождения А.С. Пушкина и День русского языка. Семейная викторина «Ай да Пушкин!». 6+

7 июня

Интерактивное театрализованное представление «Вперед за «Мечтой». 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодёжи объявили о начале виртуальной выставки ручных работ «#СеверПоДомам». В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-Карантин», на которой представлены работы преподавателей. 0+

5 июня – 12.00

Выпускников 9 и 11-х классов флотской столицы приглашают на онлайн муниципальный последний звонок. Управление образование администрации муниципалитета совместно с творческим коллективом Североморского информационно-аналитического центра подготовило для выпускников Североморска подарок. Последний звонок пройдёт онлайн-формате. Трансляция будет организована в группе «Управления образования ЗАТО г.Североморск».

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района проходит виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». Запущена акция «Спасибо врачам». 6+

В сообществе районного центра культуры ежедневно проводятся различные викторины. Продолжается серия мастер-классов «Upcycling, или Новая жизнь старых вещей» в рамках цикла семейной гостиной «Я и моя семья». 6+

г.Мурманск

5 июня - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

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Запущена всероссийская акция #МыВместе. Её цель – объединить тех, кто готов помогать, с теми, кому нужна помощь. Волонтёры приносят продукты и лекарства пожилым людям и тем, кто не может выйти из дома, помогают врачам (доставляют горячие обеды, отвозят домой и на работу, доставляют средства индивидуальной защиты, переоборудуют больницы), работают в качестве юристов и психологов на горячей линии. Зачастую это работа допоздна, практически без выходных, на переднем крае борьбы с коронавирусом. С момента запуска на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,5 млн заявок, а ряды волонтёров пополнили свыше 100 тысяч человек. Множество компаний также включилось в акцию – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами, масками, другими материалами или услугами, кто-то вовлекает сотрудников в качестве волонтёров.

Именно поэтому российские музыканты решили поддержать тех, кто самоотверженно помогает другим, порадовать ребят, вернуть им силы для новых побед, воодушевить на продолжение трудной работы.

Концерт смогут посмотреть все желающие. Для этого достаточно перейти на YouTube-канал ОНФ или посетить сайт мывместе2020.рф.

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Государственный архив Мурманской области начал публикацию воспоминаний, писем, очерков и дневников участников обороны Заполярья и мурманчан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Главная цель проекта – сохранить память о войне такой, какой она запомнилась очевидцам, со всеми нюансами личного восприятия переживаемых событий.

Материалы выходят в цикле «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан – участников Великой Отечественной войны».

Часть представленных документов посвящена страшным воспоминаниям о войне – таким, как воспоминания ученого-историка Ивана Ушакова о пребывании в плену: «Нас направили в яму… Десятки тысяч людей мучились голодом и жаждою… Прошел слух – немцы готовятся к расстрелу всех (тысяч 60!) находящихся в яме. С каждым часом охрана усиливалась, появились пулеметы и бронетранспортеры. Какая-то группа пыталась по единственному откосу подняться. Её тут же срезали из пулемёта. Тела посыпались вниз».

Порой документы поражают неожиданным взглядом на уже известные исторические события – как, например, строки из дневника мурманского библиофила Николая Трунина: «Неужели новый 1942-й год будет концом Гитлера? Это было бы величайшим счастьем… Только с окончательным его разгромом возможна будет настоящая жизнь… Надеюсь, что все это случится… Исполнился год войны. А, пожалуй, действительно этот год будет годом окончательного разгрома фашизма… Ждем с нетерпением второго фронта».

За отдельными документами – чувства, радости, проблемы, ясно ощутимая тоска по мирной жизни и четкое осознание долга перед Родиной конкретного человека: «Папаша и мамаша, сестренки и братишки я нахожусь здесь в действующей армии не на последнем месте, а дают мне участки самые ответственные, я их выполняю только честно… Сижу в дымной землянке вдвоем, а третий спит. Время сейчас 8 часов, уже темно, я сижу у костра и пишу вам свое жизненное письмо… Не скучайте и не поминайте лихом», – строки из письма погибшего в 1942 году сержанта Дмитрия Свежанкина.

Цикл «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан-участников Великой Отечественной войны» представлен на сайте Государственного архива Мурманской области.

6 июня – 19.00.

Состоится Первый мурманский поэтический слэм («ПМП – слэм») онлайн. К участию в творческом состязании приглашаются поэты Мурманска и области...

Участников ждёт три этапа – чтение авторских строк, подготовленных заранее, и импровизация. Ведущий – концептуальный поэт, неоднократный участник и победитель поэтических баттлов Алексей Мурашов. Координаторы – Илья Виноградов и Дарья Высоцкая.

Возраст не важен! Заявки в свободной форме ждут на адреса эл.почты: ilgrad@yandex.ru, visota123@mail.ru.

Необходимо указать ФИО, контактные данные (телефон, e-mail), ссылку на страницу в соцсети, а также поэтическую подборку - 2-3 стихотворения.

Мероприятие поддерживает региональный Минкульт.

Новости и подробности в обновлениях группы https://vk.com/litbattle51

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на «Ютубе». Смотрите выставки: «Точка росы», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек». Подарок фронтовику», «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», графики Бориса Французова, «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», Ольги Коноваловой «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX-XXI веков».

5 июня - 14.00

Видеоэкскурсия «Икона в собрании Мурманского областного художественного музея». Специалист Ирина Павлова расскажет об иконах из Свято-Никольской церкви села Ковда Кандалакшского района. Они датированы XVII - XIX веками, их сюжеты традиционны: изображение Спаса и Богоматери, праздники, иконы святого Николая Чудотворца. 6+

6 июня - 12.00

Онлайн-занятие «Мы говорим о Пушкине». На официальном Ютуб-канале музея северян ждёт увлекательный рассказ о незаурядном даровании солнца русской поэзии, знакомство с его рисунками, а также с графическими произведениями из собрания нашего музея, иллюстрирующими жизнь и творчество Александра Сергеевича. А в завершении - пробы собственного пера. 6+

7 июня - 14.00

Видеоэкскурсия, посвященная картине из коллекции «Дар Нади Леже». Хранитель музейных предметов Ольга Кузьминых расскажет о выставке одной картины из собрания музея «К 245-летию со дня рождения Уильяма Тернера». Зрители увидят факсимильную репродукцию «Буря». Видеоэкскурсия будет доступна на Ютуб-канале музея. 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В сообществе «ВКонтакте» работает рубрика «Интересные факты из истории Кольского Севера» (6+). Проект «Живая история семьи» предлагает северянам рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Также в группе работает раздел «Рыбий жир». 6+

Новая рубрика «Координаты памяти» рассказывает о подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны. 6+

В рамках челленджа «Призывник» можно присылать фото и видео, демонстрирующие ваши выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, обмотать портянки, застелить кровать. 12+

В рубрике «Полуостров сокровищ» представлено все, что вы хотели знать о земных глубинах и о том, что в них находится. Для любителей творить можно найти на стене сообщества различные мастер-классы, например, по технике пейзажа. 6+

Фото- и видеорепортажи выставок в группе «ВКонтакте»: «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта», «Цветы Заполярья», фотографий «На злобу дня», «На Севере жить!», «Алексей Степанович Хлобыстов», «На Мурмане снимается кино», «Оленетранспортные отряды на Карельском фронте».

Также в группе размещён рассказ об экспонатах коллекции «Женщины и война».

Кроме того, работает виртуальная экспозиция «Мурманская область: история и современность». Также доступны виртуальные экспозиции «Памятники военной истории Мурманской области», «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области», «Все для Победы».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

5-13 июня

Пройдёт информационная акция «Россия - Родина моя!», посвященная Дню России. В ее рамках все желающие могут стать участниками онлайн-викторины «Мы - россияне». Вопросы основаны на знании истории страны, государственной символики и народах, населяющим Россию. 12+

6 июня – 12.00

День русского языка и Пушкинский день в областной научной библиотеке. В сообществе «ВКонтакте» пройдёт трансляция видеообзора «Пушкинские раритеты мурманской «научки». Специалист Елена Кузнецова расскажет о книжных редкостях, связанных с именем А. С. Пушкина, которые хранятся в фондах библиотеки. Зрители познакомятся с журналом «Библиотека для чтения» за 1834 - 1835 гг. с прижизненными публикациями великого поэта, с уникальным собранием сочинений Пушкина из легендарной серии «Библиотека великих писателей», выходившим в 1907 - 1915 гг. в издательстве Брокгауза и Ефрона. 12+

6 июня – 13.00

«Литература как языковая игра»: выпуск видеолектория «Слово за слово». Ведущий лектория - филолог Иван Чернышов расскажет о языковых играх в произведениях отечественной литературы. 12+

6 июня – 14.00

«Пушкин - как читатель». Посетители группы узнают о том, какие книги были в личной библиотеке Александра Сергеевича. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

На сайте учреждения пройдут трансляции:

5 июня - 14.00

Мастер-класс «Паучок». 6+

6 июня – 12.00

Пушкинский день в России (День русского языка). Литературная рыбалка, загадки ученого кота, сказочный ларец «Солнечная поляна лукоморья». 6+

6 июня – 13.00

Пушкинский день в России (День русского языка). Сказочная викторина по произведениям А.С. Пушкина. 6+

6 июня – 15.00

Пушкинский день в России (День русского языка). Мастер-класс в технике оригами «Золотая рыбка для исполнения желаний». 6+

Также 6 июня стартует семейная литературная викторина «Летние книгопутешествия». 6+

7 июня - 20.00

Обзор-презентация проекта «Книга как лекарство». 6+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» будут выложены записи концертов:

6 июня - 17.00

Авторская программа Екатерины Охраминской «Пушкин в музыке», приуроченная ко дню рождения солнца русской поэзии. 12+

9 июня - 14.00

Концерт «Два рояля» с участием филармонического оркестра и солистов - Марии и Петра Макаровых. Дирижер - Игорь Манашеров. В программе - произведения Моцарта, Гайдна, Равеля, Пуленка. 12+

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Также в группе доступны записи других концертов, в том числе выступление Марка Дробинского (виолончель) и Мурманского филармонического оркестра, сольные программы Екатерины Ефремовой и «Вредные советы» от ансамбля «Легкие люди», «Праздник непослушания», «Счастливый жребий», по мотивам поэзии Булата Окуджавы), «Парад планет» и «Маленький принц». 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», в которой музыканты рассказывают об известных авторах и композициях. А раздел «Музыкальный шедевр» также знакомит северян с историей классических произведений. 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В сообществе «ВКонтакте» размещены записи гала-концерта международного фестиваля людей старшего поколения «Нам года - не беда!», который прошёл в 2018 году, концерта «Процветай, наш Кольский край!», посвященного 80-летию со дня образования Мурманской области, тематической программы «Мы в эту землю корнями вросли», «КВН в погонах» от 15 февраля 2020 года. 12+

В группе «ВКонтакте» будут выложены:

6 июня - 12.00

Онлайн праздник «Читаем Пушкина на Пушкинской». 0+

9 июня - 11.00

Игровая программа, посвященная Международному дню друзей. 0+

12 июня - 11.00

Познавательная программа «Символы России». 0+

12 июня - 13.00

Танцевальный флешмоб «Россия - это наша страна!». 0+

***

В сообществе «ВКонтакте» стартовала областная акция «Молодая семья» на тему «Чем заняться всей семьей на самоизоляции». 0+

Также в группе представлены подборки интересных видео в рубрике #СеверНеСкучает. 6+

Кроме того, можно стать участниками мастер-классов Максима Кудрина по танцевальному искусству. 6+

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. 6+

В группе «ВКонтакте» вы найдете онлайн-выставки:

флористики Антонины Карабановой «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»;

из частной коллекции Людмилы Виноградовой «В сувенирной ложке - город на ладошке»;

живописи и графики молодых художников «Молодость Заполярья»;

«Цветы победителям» - экспозиция работ участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии № 7, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

«Авангард Анатолия Сергиенко»: 20 фоторепродукций графических и живописных произведений автора;

«Война глазами детей»;

«Мир графики Анны Смирновой»;

«Живая память металла».