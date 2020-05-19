Афиша-онлайн

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей: выставку детских книг «Книжная азбука», показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Веселый счет». Продолжается цикл «В газетных строчках - память о войне»: забытые статьи из «Кандалакшского коммуниста». Также представлен рассказ о прототипах героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 12+

На сайте библиотеки открыт проект по продвижению книг из серии «Великие русские путешественники», конкурс «Литературная фотозагадка». 12+

ДК «Металлург» ждёт всех желающих на своем сайте. Так, здесь представлен мастер-класс по изготовлению обережной куклы от мастериц клуба «Творческое содружество». 6+

п.Африканда

ДК в своем сообществе «ВКонтакте» предлагает мастер-класс по изготовлению ключницы «Хорошо, когда все дома», викторину «По странам и континентам». 12+

г.Полярные Зори

Городской Дворец культуры приглашает всех желающих принять участие в проекте «Вечерний Дворец». В его рамках проходят показы фильмов о Великой Отечественной войне, а также циклы - «Играем онлайн», «Творческая гостиная», «Тайны известных картин», «Сказки на ночь», «Актерская минутка», «Театральное закулисье», «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Для вас, школьники!». 6+

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

20 мая - 11.00

Марафон памяти «Мой солдат Победы». https://vk.com/club50943056

20 мая - 12.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

20 мая - 13.00

Литературная акция «75 книг о войне». https://vk.com/club20 мая - 161708821

20 мая - 13.00

«Мозговая зарядка!» - разбуди свою голову. https://vk.com/mump_msc

20 мая - 14.00

«Social» - желания, шаги, цели. https://vk.com/mump_msc

20 мая - 14.00

Экологический онлайн-урок «Что из чего?» и практикум «Сажаем семена». https://vk.com/apatitygdub

20 мая - 14.00

Онлайн-викторина «По страницам любимых книг». https://vk.com/club161708821

20 мая - 15.00

Семейная фотоэстафета «На карантине». https://vk.com/club20 мая - 1620 мая - 1708821

20 мая - 15.00

«Познаём дома»- сервисы для обучения и освоения прекрасного. https://vk.com/mump_msc

20 мая - 16.00

«PROфориентация»- новые профессии: детские товары и сервисы. https://vk.com/mump_msc

20 мая - 16.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

20 мая - 17.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

20 мая - 17.00

«Что посмотреть?» - годные советы по книгам, фильмам и сервисам. https://vk.com/mump_msc

20 мая - 18.00

Мастер-класс. Про плэнэр. Часть 1. https://vk.com/mump_msc

20 мая - 18.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

20 мая - 18.00

Клуб «Модное рукоделие»: мастер-класс Ольги Суворовой «Объемный котик». https://vk.com/club50943056

20 мая - 19.00

Песни Победы. https://vk.com/mump_msc

20 мая - 19.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

20 мая - 20.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры вы найдете: мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». Работает фолк-проект «Русская вечорка». 6+

Там же размещена запись трансляции онлайн-концерта, посвященного 75-летию Великой Победы. В сообществе ДК можно совершить виртуальные путешествия по местам боевой славы Кольского полуострова. 0+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве: кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+

г.Оленегорск

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» проходит дистанционный конкурс художественного слова «Солнечный зайчик». Там же стартовали конкурс частушек «Анти-короНАвирус» на тему самоизоляции и фотоконкурс, приуроченный к Международному дню семьи. 18+

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звёздам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». В первом выпуске гости познакомились с голландским мореплавателем и исследователем Виллемом Баренцем и течением Гольфстрим, посмотрели на Баренцево и Белое моря с их обитателями. Второй выпуск расскажет о месте, где проходит Северный полярный круг, предлагает совершить путешествие в Арктику и познакомиться с ее растительным и животным миром. 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем». Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт береста и лыко». 6+

На портале централизованной библиотечной системы представлены: авторский мастер-класс «Я б в писатели пошёл», трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги - театрализованное представление «Школа волшебства», виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!». Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам». Здесь же - видеофильм «Город, воинскою славой осененный» и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон Открытий!». 6+

Централизованная клубная система на своей странице выложила трансляции архивных видеозаписей: театрализованной концертной программы «Творческий феномен» и творческого проекта «Культработник на один день» ( 2018 г .). 6+

г.Снежногорск

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни». 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодёжи объявили о начале виртуальной выставки ручных работ «#СеверПоДомам». В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-Карантин», на которой представлены работы преподавателей. 0+

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района проходит виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». Запущена акция «Спасибо врачам». 6+

г.Мурманск

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный архив Мурманской области открыл новую рубрику - «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан-участников Великой Отечественной войны». В ней публикуются документы военного времени и послевоенной поры - воспоминания, письма, фотографии.

Свидетельства грозных и страшных лет помогут северянам ярче осознать величие подвига и мужества предков, напомнят, что вместе мы можем пройти через любые испытания судьбы.

Воспоминания публикуются в официальной группе архива в соцсети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/murmanarchiv.

Первая публикация в этой рубрике представляет собой воспоминания генерал-лейтенанта артиллерии запаса, участника обороны полуострова Рыбачий Якова Дмитриевича Скробова, составленные в форме очерка. Я.Д. Скробов - советский военачальник, в 1941 году командовавший сводной батареей и 1-м дивизионом 104-го пушечно-артиллерийского полка, дислоцировавшегося на полуострове Рыбачий. Статья размещена по ссылке https://vk.com/@-177466650-sever-pomnit-vospominaniya-uchastnikov-oborony-zapolyarya-i.

Фрагменты воспоминаний участника Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн, политрука, комиссара 5-й погранзаставы 100-го пограничного отряда, участника обороны полуостровов Средний и Рыбачий Николая Иустиновича Волкова опубликованы по ссылке https://vk.com/wall-177466650_75https://vk.com/wall-177466650_75.

Увидят читатели и воспоминания Ивана Федоровича Ушакова - одного из основателей научного краеведения в регионе. Доктор исторических наук, профессор Мурманского государственного педагогического университета, выдающийся историк, талантливый педагог, автор более 400 научных и научно-популярных работ о Кольской земле, за свои заслуги удостоенный звания Почетного гражданина города-героя Мурманска, Иван Ушаков прошел всю Великую Отечественную войну. С его дневниками можно познакомиться здесь https://vk.com/@-177466650-iz-vospominanii-if-ushakova.

Наш земляк, сержант Дмитрий Свежанкин, погиб смертью храбрых в ходе ожесточенных бое в Тверской области, когда ему не было еще и 20-ти лет. Его письма к родным сохранились в архиве Мурманской области. Благодаря им, за известными нам скупыми биографическими данными, мы видим живого человека со своими чувствами, радостями и проблемами, дружескими и родственными связями, ясно ощутимой тоской по мирной жизни и четким осознанием долга перед Родиной. Подробнее в публикации архива по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-ne-skuchaite-i-ne-pominaite-lihom.

Следующая статья публикует строки Николая Петровича Трунина - педагога, заслуженного учителя РСФСР, работавшего в Мурманске много лет. Автор родился в городе Елатьма Рязанской области. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета. С февраля 1943 г . - курсант Московского пулеметного училища. С сентября 1944-го - на фронте. Попал в плен, освобожден американскими войсками. В Мурманске - с 1948 г . С 1949-го - учитель физики, астрономии, математики, с 1967 г . - методист физики Мурманского областного института усовершенствования учителей. Публикуемые фрагменты дневника Н.П. Трунина повествуют о его жизни с июня 1941 г . по конец января 1943 г . - до момента призыва в армию. Читайте по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-neuzheli-novyi-1942-i-god-budet-koncom-gitlera-eto-bylo-by-v.

Публикации регулярно будут выходить на сайте и в социальных сетях архива.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», графики Бориса Французова, «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», Ольги Коноваловой «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Началась всемирная «Музейная неделя». Каждый год это событие затрагивает актуальные для современного общества вопросы. В этот раз акция посвящена тому, как карантин отражен в культуре. В течение недели сотрудники музея будут делиться интересной информацией на разные темы, проводить челленджи. Один из них - воссоздание картины «Крик» норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. 6+

Проект «Живая история семьи» предлагает северянам рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Можно присылать истории, фото- и видеоматериалы, письма, альбомы. 0+

Также в группе работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб, например, о палтусе, сиге и корюшке. 6+

Также запущен челлендж «Призывник». Необходимо продемонстрировать свои самые выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, намотать портянки, застелить кровать. 12+

В рубрике «Полуостров сокровищ» представлено все, что вы хотели знать о земных глубинах и том, что в них находится. 6+

Для сообщества любителей творить на стене можно найти различные мастер-классы, например, по технике пейзажа. 12+

Кроме того, постоянно появляются новые сюжеты из рубрики «Прогулки по Мурманску». Так, можно совершить виртуальное путешествие по Больничному городку. 12+

Фото- и видеорепортажи выставок. В группе «ВКонтакте» доступны виртуальные выставки: «Алексей Степанович Хлобыстов», «На Мурмане снимается кино», «Оленетранспортные отряды на Карельском фронте», «Наш дом Земля».

Также в группе размещен рассказ об экспонатах коллекции «Женщины и война».

Кроме того, работает виртуальная экспозиция «Мурманская область: история и современность», которая рассказывает об истории становления нашего региона, а также о его жизни сегодня. Также доступны виртуальные экспозиции «Памятники военной истории Мурманской области», «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области», «Все для Победы» и «Визит Ю. А. Гагарина в г. Мурманск».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы.

А на сайте Президентской библиотеки организована трансляция видеолекций и фильмов из коллекции библиотеки. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

На сайте учреждения проходят трансляции.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В связи со снятием режима самоизоляции северяне могут сдать билеты и получить деньги за несостоявшиеся абонементные концерты в кассе по адресу: проспект Ленина, 67. Тел. 45-08-67. Абонементы на следующий сезон будут продаваться предположительно с середины августа.

В группе «ВКонтакте» будут выложены записи концертов:

20 мая - 14.00

Программа для детей «Праздник непослушания» от творческого коллектива «Лёгкие люди». 6+

Кроме того, в группе можно посмотреть записи других концертов, в том числе выступление Марка Дробинского (виолончель) и Мурманского филармонического оркестра, сольные программы Екатерины Ефремовой и «Вредные советы» от ансамбля «Легкие люди», «Парад планет» и «Маленький принц». 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В группе «ВКонтакте» размещены записи концертной программы «Мы в эту землю корнями вросли», посвященной 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, концерта «Славься, Мурманская область!» ( 2018 г .), гала-концерта «Созвездие» ( 2018 г .), концертной программы «Дворец зажигает огни» ( 2017 г .) и «КВН в погонах» ( 2020 г .) 12+

В сообществе Дворца «ВКонтакте» продолжаются мастер-классы Максима Кудрина. Так, посетители могут узнать о работе стопы в медленном вальсе, поработать бедрами в самбе и разобраться в ча-ча-ча. 6+

Также продолжаются показы документальных фильмов о защитниках Советского Заполярья. Один из первых - «На северном рубеже», который в 2015 году на Международном кинофоруме «Золотой витязь» был удостоен высшей награды. 12+

Вновь открылась и рубрика «Обед с Кировкой». Каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам в 13.00 северян в прямом эфире ждут познавательные минутки, увлекательные мастер-классы и полезные лайфхаки. 0+

Знатоки Кольского края могут испытать свои силы в тематической викторине. Новые вопросы публикуются на страничке сообщества. 6+

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Вам расскажут и покажут, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+

В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: живописи и графики молодых художников «Молодость Заполярья»; «Цветы победителям» - экспозиция работ участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии №7, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; «Авангард Анатолия Сергиенко»: 20 фоторепродукций графических и живописных произведений автора; «Война глазами детей»; «Мир графики Анны Смирновой»; «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»; «На балу у вдохновения».

До Москвы – один клик

Эрмитаж

Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+

Третьяковская галерея

В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+

Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)

На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+

Театр на Таганке

Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+

Электротеатр Станиславский

Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+

Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+