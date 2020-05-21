Афиша-онлайн

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей: выставку детских книг «Книжная азбука», показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Веселый счет». Продолжается цикл «В газетных строчках - память о войне»: забытые статьи из «Кандалакшского коммуниста». Также представлен рассказ о прототипах героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 12+

На сайте библиотеки открыт проект по продвижению книг из серии «Великие русские путешественники», конкурс «Литературная фотозагадка». 12+

ДК «Металлург» ждёт всех желающих на своем сайте. Так, здесь представлен мастер-класс по изготовлению обережной куклы от мастериц клуба «Творческое содружество». 6+

п.Африканда

ДК в своем сообществе «ВКонтакте» предлагает мастер-класс по изготовлению ключницы «Хорошо, когда все дома», викторину «По странам и континентам». 12+

г.Полярные Зори

Городской Дворец культуры приглашает всех желающих принять участие в проекте «Вечерний Дворец». В его рамках проходят показы фильмов о Великой Отечественной войне, а также циклы - «Играем онлайн», «Творческая гостиная», «Тайны известных картин», «Сказки на ночь», «Актерская минутка», «Театральное закулисье», «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Для вас, школьники!». 6+

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

21 мая - 11.00

Марафон памяти «Мой солдат Победы». https://vk.com/club50943056

21 мая - 11.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

21 мая - 12.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

21 мая - 13.00

Литературная акция «75 книг о войне». https://vk.com/club161708821

21 мая - 13.00

«Мозговая зарядка!» - разбуди свою голову. https://vk.com/mump_msc

21 мая - 14.00

«Social» - возвращаемся в привычный ритм жизни. https://vk.com/mump_msc

21 мая - 14.00

Сюжетная викторина «Чемоданчик литературного героя». https://vk.com/apatitygdub

21 мая - 14.00

Онлайн викторина «По страницам любимых книг». https://vk.com/club161708821

21 мая - 15.00

Видеовикторина «Давайте знакомые книжки откроем»: Жан Филипп Арру-Виньо «Омлет с сахаром» и викторина по книге. https://vk.com/club161708821

21 мая - 15.00

Библиотекари рекомендуют «Читаем русскую классику». https://vk.com/club50943056

21 мая - 15.00

«Познаём дома»- сервисы для обучения и освоения прекрасного. https://vk.com/mump_msc

21 мая - 16.00

«PROфориентация»- ТОП профессий на удалёнке. https://vk.com/mump_msc

21 мая - 16.00

Кинозал на Пушкина: «Время первых». https://vk.com/club50943056

21 мая - 16.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

21 мая - 17.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

21 мая - 17.00

«Что посмотреть?» - годные советы по книгам, фильмам и сервисам. https://vk.com/mump_msc

21 мая - 18.00

Мастер-класс. Обувь для Тильды. https://vk.com/mump_msc

21 мая - 18.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

21 мая - 19.00

Песни Победы. https://vk.com/mump_msc

21 мая - 19.00

Онлайн МАФИЯ. Игра. https://vk.com/mump_msc

21 мая - 19.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

21 мая - 20.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

22 мая - 11.00

Марафон памяти «Мой солдат Победы». https://vk.com/club50943056

22 мая - 11.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

22 мая - 12.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

22 мая - 13.00

Литературная акция «75 книг о войне». https://vk.com/club22 мая - 161708821

22 мая - 13.00

«Мозговая зарядка!» - разбуди свою голову. https://vk.com/mump_msc

22 мая - 14.00

«Social» - навыки самоподдержки. Как относиться к самому себе хорошо? https://vk.com/mump_msc

22 мая - 14.00

Онлайн-викторина «По страницам любимых книг. https://vk.com/club161708821

22 мая - 14.00

Онлайн-студия «Детвора»: слушаем рассказ М. Дружинина «Мой приятель супермен» и отвечаем на вопросы викторины. https://vk.com/apatitygdub

22 мая - 15.00

Семейная онлайн-студия «Пока все дома»: чтение книги Михаила Дедикова «Про ленивого кота» и мастер-класс «Гамак для кота». https://vk.com/club22 мая - 161708821

22 мая - 15.00

«Познаём дома»- сервисы для обучения и освоения прекрасного. https://vk.com/mump_msc

22 мая - 16.00

«PROфориентация»- новые профессии: водный транспорт. https://vk.com/mump_msc

22 мая - 16.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

22 мая - 17.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

22 мая - 17.00

Видеомарафон «Стихи Победы». https://vk.com/club50943056

22 мая - 17.00

«Что посмотреть?» - годные советы по книгам, фильмам и сервисам. https://vk.com/mump_msc

22 мая - 18.00

Мастер-класс. Про плэнэр. Часть 2. https://vk.com/mump_msc

22 мая - 18.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

22 мая - 18.00

Лайфхак в восточном стиле от Анны Марецкой «В мае мы не маемся, а занимаемся!». https://vk.com/club50943056

22 мая - 19.00

Песни Победы. https://vk.com/mump_msc

22 мая - 19.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

22 мая - 20.00

Конкурс чтецов «#ячитаюстихПобеды». https://vk.com/apatitygdub

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры вы найдете: мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». Работает фолк-проект «Русская вечорка». 6+

Там же размещена запись трансляции онлайн-концерта, посвященного 75-летию Великой Победы. В сообществе ДК можно совершить виртуальные путешествия по местам боевой славы Кольского полуострова. 0+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве: кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+

г.Оленегорск

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» проходит дистанционный конкурс художественного слова «Солнечный зайчик». Там же стартовали конкурс частушек «Анти-короНАвирус» на тему самоизоляции и фотоконкурс, приуроченный к Международному дню семьи. 18+

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звёздам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». В первом выпуске гости познакомились с голландским мореплавателем и исследователем Виллемом Баренцем и течением Гольфстрим, посмотрели на Баренцево и Белое моря с их обитателями. Второй выпуск расскажет о месте, где проходит Северный полярный круг, предлагает совершить путешествие в Арктику и познакомиться с ее растительным и животным миром. 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем». Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт береста и лыко». 6+

На портале централизованной библиотечной системы представлены: авторский мастер-класс «Я б в писатели пошёл», трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги - театрализованное представление «Школа волшебства», виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!». Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам». Здесь же - видеофильм «Город, воинскою славой осененный» и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон Открытий!». 6+

Централизованная клубная система на своей странице выложила трансляции архивных видеозаписей: театрализованной концертной программы «Творческий феномен» и творческого проекта «Культработник на один день» ( 2018 г .). 6+

г.Снежногорск

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни». 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодёжи объявили о начале виртуальной выставки ручных работ «#СеверПоДомам». В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-Карантин», на которой представлены работы преподавателей. 0+

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района проходит виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». Запущена акция «Спасибо врачам». 6+

г.Мурманск

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный архив Мурманской области открыл новую рубрику - «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан-участников Великой Отечественной войны». В ней публикуются документы военного времени и послевоенной поры - воспоминания, письма, фотографии.

Свидетельства грозных и страшных лет помогут северянам ярче осознать величие подвига и мужества предков, напомнят, что вместе мы можем пройти через любые испытания судьбы.

Воспоминания публикуются в официальной группе архива в соцсети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/murmanarchiv.

Первая публикация в этой рубрике представляет собой воспоминания генерал-лейтенанта артиллерии запаса, участника обороны полуострова Рыбачий Якова Дмитриевича Скробова, составленные в форме очерка. Я.Д. Скробов - советский военачальник, в 1941 году командовавший сводной батареей и 1-м дивизионом 104-го пушечно-артиллерийского полка, дислоцировавшегося на полуострове Рыбачий. Статья размещена по ссылке https://vk.com/@-177466650-sever-pomnit-vospominaniya-uchastnikov-oborony-zapolyarya-i.

Фрагменты воспоминаний участника Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн, политрука, комиссара 5-й погранзаставы 100-го пограничного отряда, участника обороны полуостровов Средний и Рыбачий Николая Иустиновича Волкова опубликованы по ссылке https://vk.com/wall-177466650_75https://vk.com/wall-177466650_75.

Увидят читатели и воспоминания Ивана Федоровича Ушакова - одного из основателей научного краеведения в регионе. Доктор исторических наук, профессор Мурманского государственного педагогического университета, выдающийся историк, талантливый педагог, автор более 400 научных и научно-популярных работ о Кольской земле, за свои заслуги удостоенный звания Почетного гражданина города-героя Мурманска, Иван Ушаков прошел всю Великую Отечественную войну. С его дневниками можно познакомиться здесь https://vk.com/@-177466650-iz-vospominanii-if-ushakova.

Наш земляк, сержант Дмитрий Свежанкин, погиб смертью храбрых в ходе ожесточенных бое в Тверской области, когда ему не было еще и 20-ти лет. Его письма к родным сохранились в архиве Мурманской области. Благодаря им, за известными нам скупыми биографическими данными, мы видим живого человека со своими чувствами, радостями и проблемами, дружескими и родственными связями, ясно ощутимой тоской по мирной жизни и четким осознанием долга перед Родиной. Подробнее в публикации архива по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-ne-skuchaite-i-ne-pominaite-lihom.

Следующая статья публикует строки Николая Петровича Трунина - педагога, заслуженного учителя РСФСР, работавшего в Мурманске много лет. Автор родился в городе Елатьма Рязанской области. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета. С февраля 1943 г . - курсант Московского пулеметного училища. С сентября 1944-го - на фронте. Попал в плен, освобожден американскими войсками. В Мурманске - с 1948 г . С 1949-го - учитель физики, астрономии, математики, с 1967 г . - методист физики Мурманского областного института усовершенствования учителей. Публикуемые фрагменты дневника Н.П. Трунина повествуют о его жизни с июня 1941 г . по конец января 1943 г . - до момента призыва в армию. Читайте по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-neuzheli-novyi-1942-i-god-budet-koncom-gitlera-eto-bylo-by-v.

Публикации регулярно будут выходить на сайте и в социальных сетях архива.

23 мая – 16.00

Состоится онлайн-концерт в поддержку волонтеров акции #МыВместе. Российские музыканты примут участие в онлайн-концерте и исполнят свои произведения в поддержку волонтеров, которые в период распространения коронавируса помогают пожилым людям и врачам. Ведущие: VJ Archi и Юлия Барановская. В программе – выступления таких звезд, как Хор Турецкого, TSOY, Дмитрий Маликов, NATAN, Люся Чеботина, Брендон Стоун, Сygo, Хабиб, Mary Gu, Slimz.

С 21 марта была запущена всероссийская акция #МыВместе. Ее цель – объединить тех, кто готов помогать, с теми, кому нужна помощь. Волонтёры приносят продукты и лекарства пожилым людям и тем, кто не может выйти из дома, помогают врачам (доставляют горячие обеды, отвозят домой и на работу, доставляют средства индивидуальной защиты, переоборудуют больницы), работают в качестве юристов и психологов на горячей линии. Зачастую это работа допоздна, практически без выходных, на переднем крае борьбы с коронавирусом. С момента запуска на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,5 млн заявок, а ряды волонтёров пополнили свыше 100 тысяч человек. Множество компаний также включилось в акцию – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами, масками, другими материалами или услугами, кто-то вовлекает сотрудников в качестве волонтёров.

Именно поэтому российские музыканты решили поддержать тех, кто самоотверженно помогает другим, порадовать ребят, вернуть им силы для новых побед, воодушевить на продолжение трудной работы.

Концерт смогут посмотреть все желающие. Для этого достаточно перейти на YouTube-канал ОНФ или посетить сайт мывместе2020.рф.

22 мая - 15.00

Состоится заключительная онлайн-встреча в рамках регионального проекта «Диалог с героем». Напомним, формат проекта позволяет зрителям в прямом эфире из первых уст услышать воспоминания о подвигах и боевых заслугах героев военных лет, задать интересующий вопрос. На этот раз героем встречи станет ветеран Великой Отечественной войны Надежда Семёновна Моисеева.

Надежда Семёновна родилась в 1924 году в Сибири, в городе Томске. На фронт попала в 19 лет, окончив курсы связисток. Великую Отечественную войну прошла радисткой в составе истребительного противотанкового дивизиона 173 Оршанской стрелковой дивизии, принимала участие в решающих сражениях. Вместе с бойцами дивизии, которые стали ее настоящей фронтовой семьей, прошла через Беларусь, Польшу, Чехословакию, Германию.

Ужасы бомбардировок и артобстрелов, опьяняющая радость побед и горечь утрат, когда сражения уносили одну за другой жизни боевых товарищей – все это довелось пережить Надежде Семёновне. Но в любых ситуациях выживать и побеждать страх ей помогали оптимизм, чувство юмора и взаимовыручка.

После войны Надежда Семеновна сначала жила в Харькове, затем переехала на Север - в Мурманск. Работала воспитателем, бухгалтером, в свободное время исполняла обязанности секретаря Мурманского Совета ветеранов. За вклад в Победу Надежда Семёновна удостоена многих наград, в том числе медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», орденов Красной звезды и Отечественной войны II степени.

Трансляция встречи с ветераном Великой Отечественной войны Надеждой Семёновной Моисеевой будет организована в официальных аккаунтах министерства образования и науки Мурманской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», графики Бориса Французова, «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», Ольги Коноваловой «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Началась всемирная «Музейная неделя». Каждый год это событие затрагивает актуальные для современного общества вопросы. В этот раз акция посвящена тому, как карантин отражен в культуре. В течение недели сотрудники музея будут делиться интересной информацией на разные темы, проводить челленджи. Один из них - воссоздание картины «Крик» норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. 6+

Проект «Живая история семьи» предлагает северянам рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Можно присылать истории, фото- и видеоматериалы, письма, альбомы. 0+

Также в группе работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб, например, о палтусе, сиге и корюшке. 6+

Также запущен челлендж «Призывник». Необходимо продемонстрировать свои самые выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, намотать портянки, застелить кровать. 12+

В рубрике «Полуостров сокровищ» представлено все, что вы хотели знать о земных глубинах и том, что в них находится. 6+

Для сообщества любителей творить на стене можно найти различные мастер-классы, например, по технике пейзажа. 12+

Кроме того, постоянно появляются новые сюжеты из рубрики «Прогулки по Мурманску». Так, можно совершить виртуальное путешествие по Больничному городку. 12+

Фото- и видеорепортажи выставок. В группе «ВКонтакте» доступны виртуальные выставки: «Алексей Степанович Хлобыстов», «На Мурмане снимается кино», «Оленетранспортные отряды на Карельском фронте», «Наш дом Земля».

Также в группе размещен рассказ об экспонатах коллекции «Женщины и война».

Кроме того, работает виртуальная экспозиция «Мурманская область: история и современность», которая рассказывает об истории становления нашего региона, а также о его жизни сегодня. Также доступны виртуальные экспозиции «Памятники военной истории Мурманской области», «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области», «Все для Победы» и «Визит Ю. А. Гагарина в г. Мурманск».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы.

А на сайте Президентской библиотеки организована трансляция видеолекций и фильмов из коллекции библиотеки. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

На сайте учреждения проходят трансляции.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В связи со снятием режима самоизоляции северяне могут сдать билеты и получить деньги за несостоявшиеся абонементные концерты в кассе по адресу: проспект Ленина, 67. Тел. 45-08-67. Абонементы на следующий сезон будут продаваться предположительно с середины августа.

В группе «ВКонтакте» будут выложены записи концертов.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В группе «ВКонтакте» размещены записи концертной программы «Мы в эту землю корнями вросли», посвященной 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, концерта «Славься, Мурманская область!» ( 2018 г .), гала-концерта «Созвездие» ( 2018 г .), концертной программы «Дворец зажигает огни» ( 2017 г .) и «КВН в погонах» ( 2020 г .) 12+

В сообществе Дворца «ВКонтакте» продолжаются мастер-классы Максима Кудрина. Так, посетители могут узнать о работе стопы в медленном вальсе, поработать бедрами в самбе и разобраться в ча-ча-ча. 6+

Также продолжаются показы документальных фильмов о защитниках Советского Заполярья. Один из первых - «На северном рубеже», который в 2015 году на Международном кинофоруме «Золотой витязь» был удостоен высшей награды. 12+

Вновь открылась и рубрика «Обед с Кировкой». Каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам в 13.00 северян в прямом эфире ждут познавательные минутки, увлекательные мастер-классы и полезные лайфхаки. 0+

Знатоки Кольского края могут испытать свои силы в тематической викторине. Новые вопросы публикуются на страничке сообщества. 6+

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Вам расскажут и покажут, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+

В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: живописи и графики молодых художников «Молодость Заполярья»; «Цветы победителям» - экспозиция работ участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии №7, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; «Авангард Анатолия Сергиенко»: 20 фоторепродукций графических и живописных произведений автора; «Война глазами детей»; «Мир графики Анны Смирновой»; «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»; «На балу у вдохновения».

До Москвы – один клик

Эрмитаж

Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+

Третьяковская галерея

В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+

Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)

На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+

Театр на Таганке

Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+

Электротеатр Станиславский

Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+

Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+