АФИША ПРАЗДНИЧНОГО И ВЫХОДНОГО ДНЕЙ

г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

День защитника Отечества в Мурмансуке

В честь праздника 23 февраля в областном центре пройдёт торжество с концертной программой и тематическими интерактивными зонами. Перед сценой, возле ГДЦ «Меридиан» с 12.00 будут развернуты игровые площадки. Мероприятие откроется радиоконцертом с музыкальным сопровождением и анонсом программы. Ведущие праздника пригласят гостей пройти «Курс молодого бойца», поучаствовать в игре «Тропа генерала» и получить на память чеканную монету. Для посетителей будут работать тематические зоны: «Бои на мечах», «Гладиаторы», «Метание копья», «Городки», «Полоса препятствий», «Тянучка», а также площадка «Чистка картошки».

Официальная часть начнётся с чтения стихов и выступления хора «Россия».

Концертная программа объединит коллективы учреждений дополнительного образования и культуры Мурманска, творческую группу из посёлка Мурмаши, а также военнослужащих. Специальными гостями станут творческий коллектив «Крылья Севера», ансамбль центра связи Северного флота «Прямая связь» и группа морской пехоты «Белые Медведи». В программе также заявлены показательные выступления юных спортсменов секций единоборств, солистка Надежда Быкова (Оленегорск) и вокальная группа «Колотый лед».

Завершится праздник совместным исполнением артистами и зрителями песни «Служить России».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

21 февраля - 18.00

«Месье Амилькар, или Человек, который платит». Ив Жамиак, перевод с французского Евгения Бабенко. Интеллектуальная комедия в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

22 февраля - 11.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви. Основная сцена. «Пушкинская карта».

22 февраля - 15.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру.

22 февраля - 18.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, комедия с привкусом трагедии. Основная сцена. «Пушкинская карта».

23 февраля - 18.00

«Мурманский вальс». Акция «На Севере – Театр». Михаил Романенко, городская легенда в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

25 февраля - 19.00

«Три тополя на плющихе». Александр Борщаговский, городская мелодрама в одном действии. Основная сцена.

26 февраля - 19.00

«День рождения мамы». Наталья Шор, исповедь в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

27 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». Вячеслав Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

28 февраля - 11.00

«Золотой цыплёнок». Владимир Орлов, музыкальная сказка-детектив для детей в одном действии. Малая сцена. «Пушкинская карта».

28 февраля - 18.00

«Зойкина квартира». М.А. Булгаков, трагифарс в двух действиях. Основная сцена. «Пушкинская карта».

31 марта - 19.00

«Я - Майя!». Марк Розовский, страсти по балету в двух частях. Основная сцена.

15 апреля - 19.00

Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».

29 апреля - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

22 февраля - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

22 февраля - 17.00

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

23 февраля - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

23 февраля - 15.00 и 17.00

Владимир Орлов, по мотивам сказки «Золотой цыплёнок» «Самый лучший папа». (3+)

27 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Юбилейный концерт вокального ансамбля «КЛюП-студия» «25 лет дружбы и творчества». (12+)

28 февраля - 13.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

28 февраля - 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

21 февраля - 18.00

Концертный зал. Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Игорь Каждан, Смоленск. Солист Ровшан Мамедкулиев (гитара), Москва.

22 февраля - 14.00

Камерный зал. Прокофьев. Сказка «Любовь к трём апельсинам». Ансамбль «MozArt».

22 февраля - 17.00

Музыкальная гостиная. Международный проект «Белые мосты». Программа «Шум берез», Россия-Франция.

23 февраля - 17.00

Концертный зал. «Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк.

24 февраля - 19.00

Концертный зал. Сольный концерт Алексея Гомана.

28 февраля - 18.00

Концертный зал. «Музыка Парижских соборов». Даниэль Зарецкий (орган), Санкт-Петербург.

1 марта - 17.00

Концертный зал. «Мгновения весны». Ансамбль «Арт синема».

7 марта - 16.00

Концертный зал. Всей семьей в филармонию! «Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. (6+)

8 марта – 12.00 и 14.00

Камерный зал. Спектакль «Мама, вперёд!». Екатерина Ефремова. (4+)

8 марта - 16.00

Концертный зал. Танцевальный спектакль «Фрида». Посвящается Фриде Кало.

9 марта - 18.00

Концертный зал. «Игры в джаз». Дуэт Даниила Крамера (фортепиано) и Дарьи Чернаковой (контрабас), Москва.

11 марта - 19.00

Концертный зал. Илья Бешевли (фортепиано) и ансамбль солистов филармонии.

13 марта - 19.00

Концертный зал. «Голоса весны». Группа Пятеро, Москва.

14 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано).

15 марта - 12.00

Музыкальная гостиная. «Весеннее настроение». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (0+)

15 марта - 17.00

Концертный зал. «И свет таинственный...». Автор-исполнитель Елена Фролова, Москва.

15 марта - 18.00

Камерный зал. «Шахерезада». Ансамбль «MozArt».

16-18 марта - 19.00

Концертный зал. Фестиваль «Денис Мацуев представляет: «Диалог поколений».

21 марта - 14.00

Камерный зал. Из цикла «Музыкальный театр теней». Сказка «Царевна-лягушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (6+)

21 марта - 18.00

Концертный зал. «Моцарт и «Испанский Моцарт» Луиджи Боккерини». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Михаил Архипов. Солист Фёдор Амосов (виолончель), Москва.

27 марта - 19.00

Концертный зал. Джаз-трио Петера Сарика (Венгрия). Классика в джазе.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 февраля – 19.00

К. Трачук (по мотивам повести Василия Быкова «Альпийская баллада»). «Чужая кровь». Драма. (16+)

22 февраля – 12.00

А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). «Приключения Буратино». Театральная сказка. (6+)

22 февраля – 19.00

Премьера. П. Федоров. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)

28 февраля – 19.00

А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). «Пиковая дама. Играем Пушкина». История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

24 февраля - 19.00

«Белый орёл».

17 марта - 19.00

Олег Митяев.

1 апреля - 19.00

«Akmal».

21 апреля - 18.30

«Алиса в стране чудес».

19 и 20 мая - 19.00

«TODES».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки:

«Элизиум науки. 95 лет Кольскому научному центру РАН».

«Край озёр, сопок и легенд».

«Полярная стрела».

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской».

«Наука сохранять».

21 февраля – 11.15-12.00

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея. (12+)

11.15 - «История города Мурманска»;

11.30 - «Великая Отечественная война в Заполярье»;

11.45 - «Старая квартира».

21 февраля – 12.00

Онлайн-викторина «Защитники Заполярья». (6+)

21 февраля – 14.00, 15.00 и 17.00

Экскурсии-викторины для сборной группы «Самый внимательный». (16+)

23 февраля – 12.00

Онлайн-викторина «Защитники Заполярья». (6+)

28 февраля – 16.00

Экскурсия по открытому хранению. (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

21 февраля - Пьер Огюст Ренуар.

28 февраля - Пётр Кончаловский.

14 марта - Михаил Врубель.

28 марта - Франсиско Гойя.

11 апреля - Василий Тропинин.

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

Выставки изданий:

«Праздник к нам приходит...» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Тёплый дом: зимнее рукоделие» (6+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

«Вкусный 2025-й: топ-10 любимых блюд» (12+). Зал «Развитие», 3-й этаж.

Интерактивная выставка изданий «Книга под ёлкой» (16+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Зимнее. Праздничное. Волшебное» (6+). Зал художественной литературы, 2-й этаж.

«Волшебные праздники зимы: история и традиции» (12+). Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2-й этаж.

«Мир в твоих руках». Выставка работ проекта «КерамикАрт».

Выставка Анатолия Сергиенко «Коллаж. Моменты творчества».

21 и-22 февраля

Информационная акция «Неделя русского языка» к Международному дню родного языка.

21-24 февраля

Познавательная программа «Служить России».

21 февраля

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Заседание клуба путешественников.

Занятие клуба разговорного английского языка.

Неформальная лекция из цикла «История мурманских микрорайонов». «Площадь Пять Углов и её окрестности».

Вечер нарративных игр в «Научке». Платное.

Мастер-класс «Двигающаяся открытка». Платное.

Мастер-класс «Северная открытка».

22 февраля

Заседание клуба «Покорители Рунета».

Заседание клуба «Заполярная фонотека». «Голоса, зазвучавшие вновь».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Заседание книжного клуба «Переплёт».

Вечер нарративных игр в «Научке». Платное.

Экскурсия «Литературное путешествие в лабиринты «Научки». Ретро-вагон «Книжник». Платное

Мастер-класс «Герои наших дней».

25 февраля

Акция «День возвращенной книги».

27 февраля

Лекция «С чего начать изучать скандинавскую мифологию».

Познавательный час «День Арктики».

28 февраля

День новой книги.

Неформальная лекция из цикла «История мурманских микрорайонов». «Восточный».

Вечер нарративных игр в «Научке». Платное

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

21 февраля - 13.00

Практикум для родителей «Учим говорить красиво и правильно». В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» пройдёт игровой практикум для родителей, который проведут студенты Мурманского арктического университета.

22 февраля - 12.00

Встреча «Масленица от книжных героев». Детско-юношеская библиотека приглашает всех желающих весело и ярко отметить один из любимых русских праздников.

22 февраля - 13.00

Центр чтения «Читай и познавай» приглашает на познавательно – игровую программу «Аты – баты, вот какие мы солдаты», посвящённую Дню защитника Отечества.

22 февраля

Конкурс чтецов «Земля под Северным сиянием». Приглашаем ребят от 5 до 18 лет принять участие в V областном конкурсе чтецов «Земля под Северным сиянием», приуроченном к 109‑й годовщине Международного дня саамов.

25 февраля

Межрегиональный заочный марафон педагогического опыта «Безопасность детей. Вызовы времени и педагогические ответы». Приглашаются специалистов к участию в информационно-методическом марафоне педагогического опыта.

26 февраля

VIII Областной конкурс буктрейлеров «С юбилеем, любимая книга» #Оживляястраницы51». Приглашаются к участию в Областном конкурсе буктрейлеров, посвящённом юбилейным книгам 2026 года.

28 февраля

Конкурс коротких научных комиксов «Кот Шрёдингера». Конкурс для любителей науки и комиксов.

28 февраля - 16.00

Мастер-класс «Мама, я хочу тебе сказать…». Центр добровольческих инициатив «Наше дело» приглашает принять участие в творческом мастер-классе по рисованию.