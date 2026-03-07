АФИША ПРАЗДНИЧНОГО И ВЫХОДНОГО ДНЕЙ

г. МУРМАНСК

В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

7 марта - 14.00

8 марта - 14.00

«Дарите женщинам цветы». Спектакль-квартирник.

7 марта - 18.00

«...Будем жить как боги?..». Мелодрама по пьесе Юрия Полякова.

8 марта - 18.00

«День отдыха». Комедия в 2-х действиях.

11 марта - 19.00

«Рок-н-ролл на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров по пьесе Михаила Хейфеца.

12 марта - 19.00

«Пёс идёт домой». Драма о животных. Билеты все проданы.

14 марта - 14.00

15 марта - 14.00

21 марта - 14.00

28 марта - 15.00

«Душа кулис». Экскурсия по театру. Запись прекращена, так как мест уже нет.

14 марта - 18.00

«Двойник». Драма в 2-х действиях.

15 марта - 18.00

«Безымянная звезда». Лирическая комедия.

18 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Трагикомедия с того света по пьесе Никиты Воронова.

19 марта - 19.00

«Спасите Лёньку!» Драматическое приключение.

20 марта - 19.00

«Мурманский вальс». Городская легенда в 2-х действиях.

21 марта - 11.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка о доброте, верности, дружбе и любви по пьесе Валерия Ткачука.

21 марта - 18.00

«Женитьба». «Комедия с привкусом трагедии» русского классика Николая Васильевича Гоголя.

22 марта - 18.00

«Маскарад». Мистическая драма.

26 марта - 19.00

«Папа. Адажио». Психоэксцентрика в двух действиях.

28 марта - 11.00

«Жихарка». Музыкальная сказка в одном действии.

28 марта - 18.00

«Ужин с дураком». Остроумная комедия положений от известного французского драматурга и режиссёра любимых зрителями фильмов.

29 марта - 18.00

Акция. «Отель двух миров». Мистическая мелодрама.

31 марта - 19.00

«Я - Майя!». Марк Розовский, страсти по балету в двух частях. Основная сцена.

15 апреля - 19.00

Евгений Гришковец. «Когда я боюсь».

29 апреля - 19.00

«История села Горюхина». А.С. Пушкин. Основная сцена. «Пушкинская карта».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)

7 марта - 13.00 и 16.00

Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)

7 марта - 15.00 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

8 марта - 13.00

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

8 марта - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

9 марта - 13.00

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

9 марта - 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

13 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. Концерт «ART CINEMA ENSEMBLE» «В ритме женского сердца». (12+)

14 марта - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

14 марта - 15.00 и 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3+)

15 марта - 13.00 и 15.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

15 марта - 15.00 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

19 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

20 марта - 19.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

21 марта - 13.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

21 марта - 15.00 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

22 марта - 13.00

Николай Шувалов «Колобок». (4+)

22 марта - 15.00 и 17.00

Пётр Васильев «Три поросёнка». (3+)

27 марта - 17.00

Пётр Васильев «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». (3+)

27 марта - 19.00

Премьера. Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)

28 марта - 13.00

Юлия Абрамова-Иванова «Олень с золотыми рогами». (7+)

28 марта - 15.00 и 17.00

Николай Шувалов. «Заяц, Лиса и Петух». (4+)

29 марта - 13.00 и 15.00

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

29 марта - 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)

Мурманская областная филармония

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

7 марта - 16.00

Концертный зал. Всей семьей в филармонию! «Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. (6+)

8 марта – 12.00 и 14.00

Камерный зал. Спектакль «Мама, вперёд!». Екатерина Ефремова. (4+)

8 марта - 16.00

Концертный зал. Танцевальный спектакль «Фрида». Посвящается Фриде Кало.

9 марта - 18.00

Концертный зал. «Игры в джаз». Дуэт Даниила Крамера (фортепиано) и Дарьи Чернаковой (контрабас), Москва.

11 марта - 19.00

Концертный зал. Илья Бешевли (фортепиано) и ансамбль солистов филармонии.

13 марта - 19.00

Концертный зал. «Голоса весны». Группа Пятеро, Москва.

14 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано).

15 марта - 12.00

Музыкальная гостиная. «Весеннее настроение». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (0+)

15 марта - 17.00

Концертный зал. «И свет таинственный...». Автор-исполнитель Елена Фролова, Москва.

15 марта - 18.00

Камерный зал. «Шахерезада». Ансамбль «MozArt».

16-18 марта - 19.00

Концертный зал. Фестиваль «Денис Мацуев представляет: «Диалог поколений».

21 марта - 14.00

Камерный зал. Из цикла «Музыкальный театр теней». Сказка «Царевна-лягушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). (6+)

21 марта - 18.00

Концертный зал. «Моцарт и «Испанский Моцарт» Луиджи Боккерини». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Михаил Архипов. Солист Фёдор Амосов (виолончель), Москва.

27 марта - 19.00

Концертный зал. Джаз-трио Петера Сарика (Венгрия). Классика в джазе.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

7 марта – 19.00

По мотивам рассказов А. Чехова и Н. Тэффи «Чехонтэффи». Смех и слёзы Серебряного века. (12+)

8 марта – 12.00

К. Гольдони. «Хозяйка гостиницы». Комедия в 2-х действиях. (12+)

14 марта – 19.00

К. Трачук (по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада») «Чужая кровь». Драма. (16+)

15 марта – 12.00

«Вот такие чудеса!». Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

15 марта – 19.00

С. Лобозеров. Семейный портрет глазами постороннего». Эксцентрическая комедия. (16+)

20 марта – 19.00

А. Твардовский (малая сцена). «Тёркин. Кто же он такой?». Спектакль-концерт. (12+)

21 марта – 19.00

А. Островский. «Свои люди – сочтёмся». Комедия. (12+)

22 марта – 12.00

По мотивам персонажей А. Хайта. «Мечта кота Леопольда». Морская сказка. (6+)

22 марта – 19.00

В. Ольшанский. «Железяка, или Училка завтрашнего дня». Невероятное происшествие. (12+)

28 марта – 19.00

Премьера. В. Наумов. «Саныч». Притча. (12+)

29 марта – 12.00

В. Илюхов. «Царевна Несмеяна». Сказка-небывальщина. (6+)

29 марта – 19.00

Премьера. П. Федоров. «Этот старый водевиль». Театральное представление. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

7 марта - 12.00

Зооуголок.

7 марта - 15.00

Областной конкурс «Мисс Обаяние».

7 марта - 16.00

Концерт «Весне навстречу!».

8 марта - 12.00

Зооуголок.

10 марта - 15.00

Зооуголок.

10 марта - 19.00

«Яблоко Раздора».

11 марта - 15.00

Зооуголок.

12 марта - 19.00

«Комиссар».

13 марта - 15.00

Зооуголок.

14 марта - 11.00

Конкурсные просмотры «Душа России».

14 марта - 12.00

Зооуголок.

15 марта - 12.00

Зооуголок.

15 марта - 15.00

Гала-концерт «Душа России».

17 марта - 15.00

Зооуголок.

17 марта - 19.00

Олег Митяев.

18 марта - 15.00

Зооуголок.

18 марта - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка».

19 марта - 19.00

«Песняры».

20 марта - 15.00

Зооуголок.

21 марта - 11.00

Конкурс «Новая энергия».

21 марта - 12.00

Зооуголок.

21 марта - 15.00

Конкурс «Мы юности нашей верны».

21 марта - 16.00

Концерт «На завалинке».

22 марта - 10.00

Конкурс «Новая энергия».

22 марта - 12.00

Зооуголок.

24 марта - 15.00

Зооуголок.

25 марта - 15.00

Зооуголок.

26 марта - 19.00

«Последний шанс».

27 марта - 15.00

Зооуголок.

27 марта - 19.00

Концерт «Планета чудес».

28 марта - 12.00

Зооуголок.

29 марта - 10.00

Фестиваль-конкурс «Русские напевы».

29 марта - 12.00

Зооуголок.

29 марта - 16.00

Концерт «Русские напевы».

31 марта - 15.00

Зооуголок.

1 апреля - 19.00

«Akmal».

21 апреля - 18.30

«Алиса в стране чудес».

19 и 20 мая - 19.00

«TODES».

Мурманский областной краеведческий музей

(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00

проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)

Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152)99-44-58.

Продолжают работу выставки:

«Край озёр, сопок и легенд»;

«Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской»;

«Лица и события в кадре фотографа»;

«Саамский альбом Георгия Керта: люди, тексты и образы культуры северного народа».

Начинают работу выставки:

13 марта – 16.00

«Написано ветром, нарисовано светом»;

с 13 марта по 10 апреля

«Форма и функции».

7-20 марта

Конкурс «На Севере жить!». Информация на сайте и в группе «ВКонтакте». (0+)

7 марта – 9.00

Автобусная экскурсия «Тайны саамского мастерства». (18+)

7 марта – 11.15-12.00

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея: «Моря, омывающие Кольский полуостров», «Поморы и Русский Север», «Кола - старейший город Кольского края». (12+)

7 марта – 13.00

Кураторская экскурсия по выставке «Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской». (12+)

8 марта – 11.00-14.00

Интерактивная площадка «Весеннее настроение». (0+)

10 марта – 12.00

Музейное занятие «Моя любимая мама» с мастер-классом «Подарок маме». (6+)

12 марта – 16.00

Тематическая экскурсия «Оленный народ» по выставке «Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской». (12+)

14 марта – 11.15-12.00

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея: 11.15 - «Красота Севера в мастерстве Анастасии Мозолевской»; 11.30 «Саамы». (12+)

21 марта – 15.00

«Литературный вечер» по выставке «Написано ветром, нарисовано светом». (16+)

21 марта – 16.00

Экскурсия по открытому хранению. (12+)

28 марта – 11.15-12.00

Экспресс-экскурсия к 100-летию музея по залам: 11.15 - «История города Мурманска»; 11.30 - «Великая Отечественная война в Заполярье»; 11.45 - «Старая квартира». (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

Ежедневно

Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянная экспозиция:

«Отечественное изобразительное искусство ХVII-ХХI веков» из собрания Мурманского областного художественного музея.

7 и 8 марта

«Природы милое творенье». Живопись из собрания Мурманского областного художественного музея.

7 марта

Опера в музее. Подарок женщинам к 8 Марта.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)

Действующие выставки и экспозиции:

«Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.

Постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

8 марта

Лекция «Как создать свой бренд».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

По заявкам:

Музейно-образовательное занятие.

По 19 декабря – 16.00

Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.

Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.

Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:

14 марта - Михаил Врубель.

28 марта - Франсиско Гойя.

11 апреля - Василий Тропинин.

25 апреля - Сергей Дягилев.

2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.

23 мая - Альбрехт Дюрер.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)

7 марта

Заседание клуба «Гиря и сельдерей»: «Маршрут для тела и души. Отдых, который восстанавливает: Вьетнам».

Экскурсия по выставке Анатолия Сергиенко «Коллаж. Моменты творчества».

Интерактивная программа «Расцветай в «Научке».

Интерактивная лекция художников по костюму Андрея Скаткова и Марии Орловой «Мадам Баттерфляй или Чо-сан?».

Вечер нарративных игр в «Научке». Платное.

11 марта

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста».

13 марта

День информации «Потребитель вправе».

Лекция «Профилактика заражения и распространения гепатита С».

Презентация книги Виктора Георги «Прощание славянки».

14 марта

Экскурсия по выставке Анатолия Сергиенко «Коллаж. Моменты творчества».

Неформальная лекция «Мурманские достопримечательности, которых нет».

Творческий квартирник.

Занятие клуба разговорного английского языка.

Заседание клуба путешественников. Платное.

Мастер-класс «Цветущая вишня».

15 марта

Заседание клуба «Покорители Рунета»: «Приложения для тренировки памяти и мышления». Платное.

Познавательно-досуговая программа «Один час в фонотеке».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

18 марта

Познавательная программа «Крым: новая глава».

19 марта

Лекция «Ответственное отношение к полости рта».

21 марта

Экскурсия по выставке Анатолия Сергиенко «Коллаж. Моменты творчества».

Неформальная лекция «История мурманских кинотеатров». Платное.

Мастер-класс «Сова старого замка».

Вечер нарративных игр в «Научке».

22 марта

Заседание клуба «Семейный архив».

Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Мелодии весны». Платное.

Литературное путешествие «Книжные лабиринты «Научки».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

25 марта

«Беседы о важном в «Научке» в рамках цикла встреч «Среди СВОих».

Лекция «Женские образы в живописи и графике».

Акция «День возвращенной книги».

27 марта

Мастер-класс «Лики театра».

Лекция «Дыши счастьем, а не дымом».

28 марта

Неформальная лекция «Знаменитые мурманские «долгострои».

Занятие клуба разговорного английского языка.

День новой книги.

Вечер нарративных игр в «Научке».

Заседание литературного объединения «Пристань посторонних».

Заседание клуба путешественников.

Презентация книги Игоря Борисовича Циркунова «Арктика и Рында».

29 марта

Финансовый час «Вклады».

Заседание клуба «Покорители Рунета»: «Личное информационное пространство. Основы информационной безопасности».

Интерактивное шоу «Фуко Тайм».

Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».

Вечер нарративных игр в «Научке».

Творческая встреча с московскими писателями Сергеем Антиповым и Светланой Беловой.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)

7 марта - 12.00

«СОПКИ.СЕМЬЯ». Если мама рядом. Игровая программа. (5+)

7 марта - 14.00

«СОПКИ.СЕМЬЯ». Гардеробный аудит. Как подружить вещи и реальность? Встреча со специалистом. «Многодетное Заполярье». (18+)

9 марта - 17.00

«СОПКИ.СЕМЬЯ». Весенние ирисы. Кофейное рисование. Мастерская Мэри Поппинс. (5+)

10 марта - 17.00

«СОПКИ.СЕМЬЯ». Особенности грудного вскармливания при разных жизненных обстоятельствах мамы и ребёнка. Проект «Школа будущих родителей. «Заботливое будущее!». (18+)

Детская поликлиника №1 Мурманской областной детской клинической больницы.

14 и 28 марта – 12.00

Малышник «Жили-были…». Приглашаются самые маленькие читатели и их родители в гости к сказке. Занятие ориентировано на усидчивых малышей, которым 3 года или почти три года (от 2 лет и 10 месяцев). Платное.