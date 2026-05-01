АФИША ПРАЗДНИЧНОГО И ВЫХОДНОГО ДНЕЙ
г. МУРМАНСК
В репертуарах и расписаниях мероприятий возможны изменения.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Федеральная программа «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ – Ведущие театры».
Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. г. Москва.
2 и 3 мая – 18.00
«Мадемуазель Нитуш». Фантазия по мотивам оперетты Флоримона Эрве. Комедия в трёх действиях. (16+)
4 мая – 19.00
«Наш класс». Тадеуш Слободзянек. История в 14 уроках. (18+)
5 мая – 19.00
«Наш класс». Тадеуш Слободзянек. История в 14 уроках. (18+)
6 мая – 19.00
«Амадей». Сценическая версия Сергея Плотова. (16+)
7 мая – 19.00
«Амадей». Сценическая версия Сергея Плотова. (16+)
Федеральная программа «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ – Региональные театры».
Гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского.
14 мая – 19.00
«Севастопольский вальс». Елена Гальперина, Юлий Анненков, музыка Константина Листова. Героико-романтическая музыкальная история в двух действиях. (12+)
15 мая – 19.00
«Белая гвардия». М.А. Булгаков. Драма в одном действии. (12+)
16 мая – 18.00
«Таня». Алексей Арбузов. Драма в двух действиях. (16+)
17 мая – 18.00
«Мнимый больной». Жан-Батист Мольер, перевод Татьяны Щепкиной-Куперник. Комедия в двух действиях. (12+)
23 мая – 11.00
«Лунный принц». Лариса Титова, Александр Староторжский. Музыкальная сказка в двух действиях. Спектакль для детей. (6+)
23 мая – 15.00
«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова. Драматическое приключение в одном действии. Спектакль малой сцены. (12+)
24 мая – 14.00
«Душа кулис». Экскурсия по театру для взрослого зрителя. (16+)24 мая – 18.00
«Двойник». Инсценировка Юлии Булавиной (по повести Ф.М. Достоевского). Драма в двух действиях. (18+)
30 мая – 14.00
«Душа кулис». Экскурсия по театру для взрослого зрителя. (16+)
30 мая – 18.00
Премьера. «№13». Рэй Куни, перевод и редакция Михаила Мишина. Комедия в двух действиях. (18+)
31 мая – 14.00
«Душа кулис». Экскурсия по театру для взрослого зрителя. (16+)
Закрытие 87-го театрального сезона
31 мая – 18.00
Премьера. «№13». Рэй Куни, перевод и редакция Михаила Мишина. Комедия в двух действиях. (18+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Телефон 40-30-36. http://www.murmanpuppet.ru)
1 мая - 15.00 и 17.00
Премьера. Анна Бессчастнова по мотивам русской народной сказки «Репка». (3+)
2 мая – 17.00
#ОткрытаяСцена. Спектакль самодеятельного коллектива города Заполярный «Мы выдержим! Мы выстоим! Дождёмся!». (12+)
3 мая – 13.00
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
3 мая - 15.00 и 17.00
Премьера. Анна Бессчастнова по мотивам русской народной сказки «Репка». (3+)
6 мая – 19.00
Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)
7 мая – 19.00
Сергей Харламов. «Горькая память войны». (7+)
8 мая – 19.00
Концертная программа к годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Стоит над горою Алёша». (12+)
10 мая - 13.00 и 15.00
Пётр Васильев. «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
10 мая - 15.00 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
14 мая – 19.00
Сергей Репин, по роману Михаила Булгакова «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)
15 мая – 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)
16 мая – 13.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
16 мая - 15.00 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
17 мая – 13.00
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
17 мая - 15.00 и 17.00
Корней Чуковский «Муха – Цокотуха». (3+)
22 мая – 19.00
#ОткрытаяСцена. Новая школа музыки «Music Family» «Бременские МузыПанки в Стране чудес». (6+)
23 мая – 13.00
Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)
23 мая - 15.00 и 17.00
Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
24 мая – 13.00
Светлана Озерская. «Легенды полярной ночи». (8+)
24 мая - 15.00 и 17.00
Пётр Васильев «Сказка о глупом мышонке». (3+)
29 мая – 19.00
Премьера. Инсценировка Д. Маркович по мотивам произведений В. Шукшина «Печки-Лавочки». (12+)
30 мая – 13.00
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
30 мая – 17.00
Корней Чуковский «Телефон». (3+)
31 мая – 13.00
Пётр Васильевю «Мальчиш-Кибальчиш». (8+)
31 мая – 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)
Мурманская областная филармония
(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
1 мая - 17.00
«Музыкальные столицы мира». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.
2 мая - 14.00
«Я расту!». 120 лет со дня рождения Агнии Барто. Концертный зал.
3 мая - 11.00
«Приключения Буратино». Ансамбль «Калейдоскоп». Камерный зал.
3 мая - 17.00
«Северная сага». Кристина Ротаева (орган, вистл, голос), Москва; Екатерина Ефремова (художественное слово, гитара, вокал), Мурманск. Концертный зал.
3 мая - 18.00
«Люди в чёрном». Ансамбль «ART CINEMA». Арт-кафе.
10 мая - 17.00
«Песен не петь нам нельзя». Артистам, участникам фронтовых концертных бригад посвящается. Концертный зал.
11 мая - 17.00
«DSCH». Посвящается Дмитрию Шостаковичу. Солисты филармонии. Камерный зал.
13 мая - 19.00
Иван Бессонов (фортепиано). Концертный зал.
16 мая - 12.00
Экскурсия «Органа трепетные трубы... Знакомство с королем музыкальных инструментов». Концертный зал
16 мая - 19.00
«На рубеже веков. Русская музыка XIX-XX столетий». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.
17 мая - 12.00
«Лето красное, где ты?». Музыкальная программа для малышей. Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
17 мая - 17.00
«Искатели приключений-2». Ансамбль «ART CINEMA». Концертный зал.
23 мая - 18.00
«Бандонеон с оркестром». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Максим Конарев, Москва. Солист Максим Фёдоров (бандонеон), Москва. Концертный зал
24 мая - 17.00
«Любовь с грузинским акцентом». Квартет «Сулико». Концертный зал.
24 мая - 18.00
«Солнце на ладони». Андрей Скороходов - гитара, Михаил Семяшкин - гитара, Алена Карпенко - вокал. Арт-кафе.
31 мая - 14.00
«Где музыка берет начало?». Концертный зал.
13 сентября - 16.00
«Весь этот мир». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.
19 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Пётр Гладыш, Москва. Солист Михаил Штанько (гобой), Москва. Концертный зал.
20 сентября - 17.00
«Три века испанской музыки». Дмитрий Черевко (ренессансная гитара, блокфлейта альт), Россия. Даниэль Сальвадор (орган), Испания. Концертный зал.
27 сентября - 17.00
Арктик-брасс квинтет, Мурманск. При участии Лилии Мифтаховой (вокал). Концертный зал.
3 октября - 18.00
«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Литературный моноспектакль. Ансамбль солистов филармонии. Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
1 мая - 19.00
Спектакль «Казнить нельзя помиловать».
2 мая - 19.00
Спектакль «Казнить нельзя помиловать».
9 мая - 15.00 и 19.00
Теркин. Кто же он такой?
10 мая - 19.00
Спектакль «Казнить нельзя помиловать».
16 мая - 19.00
Привет с фронта.
17 мая - 19.00
Привет с фронта
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
1 мая - 15.00
Зооуголок.
2 и 3 мая - 12.00
Зооуголок.
5 и 6 мая - 15.00
Зооуголок.
6 мая - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка».
8 мая - 15.00
Зооуголок.
12 мая - 15.00
Зооуголок.
13 мая - 15.00
Зооуголок.
15 мая - 15.00
Зооуголок.
16 мая - 12.00
Зооуголок.
Мурманский областной краеведческий музей
(г. Мурманск, ул. Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно в рабочие дни музея в 14.00, 15.00 и 17.00
проводятся обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея. (16+)
Платные, предварительная запись и дополнительная информация по телефону 8(8152) 99-44-58.
Продолжают работу выставки.
«Край озёр, сопок и легенд» (1-й этаж);
по 20 мая - «Написанные ветром, нарисованные светом» (выставочный зал).
по 30 мая - «Форма и функции» (2-й этаж);
«Росгвардия – 10 лет на страже Заполярья» (3-й этаж).
«История Росты» (1-й этаж).
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по экспозиции. (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
По 10 мая
Выставка «Плакат молодых художников».
По 14 июня
Выставка «Учитель и ученик. Среда. Пространство свободы». Керамика.
По 27 декабря
Выставка «Вдохновленные морской стихией». Образ моря в работах русских и западноевропейских художников XIX-ХХ веков.
2 мая
«Игра в Кандинского».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58. https://artmmuseum.ru/kvts-russkogo-muzeya/)
По 10 мая
Выставка «Графика Андрея Блиока».
«Графическое путешествие» по мотивам работ Андрея Блиока.
По 31 мая
Выставка «Эскиз. Образ. Сцена». Сценография. Театральный костюм.
Цикл встреч для подростков «Искусство: видеть и понимать»
«Иное». Проведи урок в музее!
Проект «Разговоры о важном в музее».
Мастер-классы и музейные уроки.
«Школа юного музейщика». Музейно-образовательная программа для обучающихся 8-11 классов.
Цикл встреч «Память сильнее времени».
По 19 декабря
Лекторий «Знакомьтесь: художник!».
По 30 декабря
Экскурсия по выставке «Делу время – потехе час». Художественная обработка дерева, текстиль. Из собрания музея.
Экскурсия по выставке «Скульптура ХХ-XXI вв.».
1 мая
Музейный урок «Делу время – потехе час».
1 мая
«Роспись кофейной пары». Мастер-класс.
2 мая
Анна Остроумова-Лебедева. Лекция из цикла «Знакомьтесь, художник!».
2 мая
«Письма с фронта».
3 мая
Час истории «Художники о Великой Отечественной войне».
3-17 мая
«Точка росы». Открытая выставка произведений молодых художников.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60. http://domremesel.artmmuseum.ru/)
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
По заявкам:
Музейно-образовательное занятие.
По 19 декабря – 16.00
Лекторий отдела музея «КВЦ Русского музея» познакомит гостей с отечественными и зарубежными художниками-юбилярами. На встречах сотрудники музея расскажут о творчестве авторов картин и меценатов, об интересных фактах из их биографии, а также о событиях, изменивших общественную жизнь.
Часть лекций сопровождается дополнительными материалами, посетители мероприятия будет изучать тему, используя приложение дополненной реальности Artefact.
Лекции проходят на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:
2 мая - Анна Остроумова-Лебедева.
23 мая - Альбрехт Дюрер.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. https://mgounb.ru/)
Выставки: «Все жанры, кроме скучного»; «Книжный сериал»; «Народов много – страна одна»; «Рекомендации от книжных знатоков»; «Сказки народов России»; «Читаем на иностранных языках».
1 мая
Тренинг «Основы работы на ПК». Платно.
2 мая
Мастер-класс «Акварельный голубь».
Неформальная лекция «История мурманских микрорайонов. Площадь Пять Углов и её окрестности».
Экскурсия по выставке «Гоголь».
Спектакль «Фото на память». Платно.
3 мая
Астрономический час «Солнце – звезда нашей жизни».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечера нарративных игр в «Научке».
5 мая
Областной военно-патриотический проект «Письма с фронта». Платно.
6 мая
Мастер-класс «Открытка благодарности».
10 мая
Заседание клуба «Покорители Рунета».
Виниловый вечер «Война, уступи место музыке».
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими». Платно.
13 мая
Мастер-класс «Акварельные грёзы».
14 мая
Концерт «…и настроение улучшилось!» Народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Русские Наигрыши».
15 мая
Просветительская акция «Областной краеведческий диктант: Родное Заполярье».
16 мая
Экскурсия по концептуальной выставке «Гоголь».
Занятие клуба разговорного английского языка.
Заседание клуба путешественников. Платно.
Мастер-класс «Ежик и медвежонок».
17 мая
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Заседание клуба «Заполярная фонотека»: «Музыка советского кино».
Заседание клуба «Переплёт»: «Спутники» Веры Пановой.
23 мая
Экскурсия по концептуальной выставке «Булгаков».
«Он служил русскому слову и краю… »: вечер памяти писателя, журналиста, литературного критика Дмитрия Коржова.
Заседание литературного объединения «Пристань посторонних». Платно.
Мастер-класс «Лес на закате солнца».
24 мая
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке».
Мастер-класс «Акварельная буквенная миниатюра».
Заседание клуба «Семейный архив»
Литературное путешествие «Книжные лабиринты «Научки».
27 мая
Арт-медиация по концептуальной выставке «Булгаков».
30 мая
Экскурсия по концептуальной выставке «Булгаков».
Занятие клуба разговорного английского языка.
День новой книги.
Заседание клуба путешественников. Платно.
Мастер-класс «Ночное море».
31 мая
Интерактивное шоу «Фуко Тайм».
Экскурсия по выставке «Когда компьютеры были большими».
Вечер нарративных игр в «Научке»
Заседание клуба «Покорители Рунета».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Телефон 44-73-37. https://www.libkids51.ru/timetable/)
3 мая - 13.00
Арт-студия «Литературный флорист» в отделе детского чтения для юных читателей и их родителей.
3 мая - 14.00
Мастер-класс «Георгиевская лента». В зале художественной литературы состоится творческое занятие по изготовлению украшения.
3 мая
Час памяти «Маленькие герои большой войны». Сотрудники центра чтения «Читай и познавай» приглашают на мероприятие, посвящённое Великой Отечественной войне.
7 мая
Песням тех военных лет поверьте. Сотрудники центра чтения «Читай и познавай» приглашают на познавательно-музыкальный час, посвящённый Дню Победы.
8 мая
Час памяти «Доброе сердце солдата». Сотрудники центра чтения «Читай и познавай» приглашают на литературно-познавательное занятие в рамках XVII Международной патриотической акции «Читаем детям о войне».
14 мая - 17.00
Семейный мастер-класс «Декупаж». В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» состоится творческий мастер-класс, в рамках мероприятий семейного сообщества «Родные-Любимые».
17 мая - 12.00
Всей семьей – на выходной! Центр чтения «Читай и познавай» приглашает маленьких читателей и их родителей, бабушек и дедушек на празднично-игровую программу, посвящённую Международному дню семьи.
24 мая - 12.00-16.00
День славянской письменности и культуры.
В Мурманской областной детско-юношеская библиотеке пройдут мероприятия в честь Дня славянской письменности и культуры.
31 мая - 14.00
Охотники за солнечными зайчиками. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает юных читателей на праздник, посвящённый Международному дню защиты детей.