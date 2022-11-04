АФИША ПРАЗДНИЧНОГО И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»; «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

В течение месяца: выставка «Полотенце». Часть 2. Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций; выставка «Франциско Гойя. Сумерки и свет». Графика. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России; выставка «Галерея М». Объединение художников Апатиты-Кировск. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство; выставка «Картины по русской истории». Из издания И. Кнебеля. Москва. 1908-1913. Постеры; выставка «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупа… Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск; выставка Анны Крисановой «Про Мурманск и не только». Основной темой работ, представленных в экспозиции, является городской пейзаж, сюжеты с изображением городских улиц, дворов, порта (по 6 ноября).

Откроются новые выставки:

4 ноября – 25 декабря

Фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis». Снимки, представленные на выставке сделаны во время путешествий в разные города и страны в период с 2007 по 2016 года.

5 ноября – 25 декабря

47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах.

9 ноября – 25 декабря

Выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

4 ноября - 17.00

Открытие выставки Светланы Мамакиной «Quantum satis».

5 ноября - 13.00

Мероприятие «Волшебное кружево».

6 ноября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Чудо-гжель». Встреча будет проходить на выставке «Художественные промыслы России».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта выставка «Большой портрет для маленькой компании», на которой каждый может увидеть уникальные фотографии из собрания Дарвиновского музея.

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея.

4-18 ноября

Доступна экспозиция, посвященная 90-летию со дня образования Гражданской обороны России.

4 ноября – 18.00 до 2.00

Состоится Всероссийская акция «Ночь искусств».

Акция приурочена ко Дню народного единства и Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В этому году гости примут участие в квестах и интерактивных играх, мастер-классах Мурманского областного краеведческого музея и творческих студий г. Мурманска. В ночное время у посетителей будет возможность принять участие в автобусных обзорных экскурсиях по Мурманску. Также в эту ночь Мурманский областной краеведческий музей станет концертной площадкой для молодых музыкантов и театральных коллективов столицы Заполярья.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Открыта фотовыставка Банка России «Драгоценный мир живой природы» (до 13 ноября).

4-8 ноября

Акция, посвященная Дню народного единства.

День народного единства – это государственный праздник России, который исторически связан с далекими событиями начала XVII века, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Областная научная библиотека приглашает к участию в акции, посвященной этому знаменательному событию.

В программе акции: обзор коллекций Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Российское государство в кон. XVI–нач. XVII вв.»; виртуальная выставка-портрет исторических деятелей эпохи «Герои смутного времени»; видеоролик «Смутное время» об истории праздника.

В рамках акции состоится стратегическая командная игра «Мы едины, Мы – Россия!». В ней примут участие студенты Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота.

Интеллектуальный поединок «В единстве наша сила!» пройдёт в Центре социального обслуживания населения Первомайского района. Игрокам предстоит ответить на вопросы различного уровня сложности по истории России. (14+)

Вторник, четверг -16.00-20.00

«Dungeons and Dragons», или «Подземелья и драконы» – всемирно известная ролевая настольная игра в жанре фэнтези, в которой игроку предлагается примерить на себя роль искателя приключений. Для неё характерна неограниченная свобода в действиях игрока, отыгрыш выбранной роли для максимального погружения, активное живое общение.

Приглашаем каждый вторник и четверг всех поклонников DND, любителей и профессионалов, по одному и в компании друзей, опытных игроков и тех, кто давно мечтал вступить в мировое игровое братство, на игротеку в Мурманскую областную научную библиотеку (зал искусств, 3-й этаж). Количество мест ограничено. Телефон для записи 8 953-752-11-58.

5 ноября - 14.00

Премьера документального фильма «Мурманское ТВ – начало».

6 ноября 1957 года вышла в эфир первая телепередача Мурманской студии телевидения. Накануне 65-летия празднования памятной даты организаторы проекта «Монологи заполярных творцов» представят фильм «Мурманское ТВ – начало».

Телевидение в пятидесятые годы прошлого века потрясало сознание людей гораздо больше, чем в настоящее время нас удивляют компьютеры, интернет и мобильная связь. История телевидения – это история технических исследований и творческих экспериментов. Фильм расскажет о том, как начиналось телевидение на Кольской земле. Зрители узнают, кто они, первые мастера «самого северного голубого экрана», почему в Мурманске обладает магией простая фраза – «Сопка Варничная. Телевидение».

Премьера фильма состоится в рамках проекта Андрея Сычева «Монологи заполярных творцов», который стал победителем конкурса грантов губернатора Мурманской области на поддержку проектов современного искусства. (14+)

5 ноября - 14.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

5 ноября - 17.00

Презентация альманаха «Капитан Грэй 2022».

Альманах посвящен XII Открытому межрегиональному молодежному литературному форуму-фестивалю «Капитан Грэй» и представляет полноценный срез современной российской литературы в лице, как уже состоявшихся, так и молодых перспективных авторов из многих регионов России. На страницах издания представлено творчество признанных мэтров – Алексея Витакова, Нины Ягодинцевой, Дмитрия Коржова, Карины Сейдаметовой, Михаила Зверева, Вадимира Трусова, Игоря Панасенко, Дарьи Высоцкой и многих других. Любителей художественного слова альманах знакомит с произведениями лауреатов фестиваля – Анны Мамаенко, Полины Орынянской, Елизаветы Клейн, Ольги Беспаловой, Григория Князева, Екатерины Огаревой, Ивана Щитова, Александра Пономарева и Александра Гриневского, а также с работами других участников форума.

На презентации альманаха любителей изящной словесности ждёт встреча с представителями литературного Мурмана. Главным действующим лицом, безусловно, станет художественное слово. (14+)

6 ноября - 17.00

Курс «Основы графического дизайна».

6 ноября - 17.0

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими».

6 ноября - 17.00

На очередной встрече книжного клуба его участники обсудят книгу Ислама Ханипаева «Типа я. Дневник суперкрутого воина».

Ислам Ханипаев – дагестанский режиссёр, сценарист, писатель. Лауреат литературной премии «Лицей» (2021), финалист премий «НОС» (2021), «Национальный бестселлер» (2022) и «Ясная Поляна» (2022) за повесть «Типа я». Автор проекта «Дневник Дага», в рамках которого рассказывает жителям России о Дагестане. Победитель издательской программы арт-кластера «Таврида».

Повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина», ставшая финалистом всех основных литературных премий, написана от лица восьмилетнего мальчика, живущего в Махачкале. Потеряв мать и подвергаясь нападкам в школе, герой находит поддержку у воображаемого друга – Крутого Али. Он готовится стать «великим воином» и отправляется на поиски своего отца.

Члены клуба поделятся впечатлениями о других книгах, прочитанных за период с последней встречи, получат информацию о новинках художественной и научно-популярной литературы, будет выбрано произведение для обсуждения на следующем заседании. (16+)

6 ноября – 17.30

В рамках проекта «Киноклуб» состоится просмотр фильма Мартина Скорсезе «Бешеный бык». Сценарий основан на книге известного боксера Джейка Ламотта, который после окончания карьеры написал мемуары «Бешеный бык: Моя история». Такое прозвище он получил за неукротимый бойцовский дух и бешеный нрав. Ламотта не отличался внушительными габаритами и не обладал большой физической силой. Он компенсировал свои недостатки за счёт агрессии и выносливости. Авторы кинокартины показали страницы биографии итало-американского чемпиона из Бронкса – от первых боев на ринге до заката карьеры.

Главную роль исполнил Роберт Де Ниро. Его тренером стал сам Джейк Ламотта – это помогло актеру органично и профессионально смотреться на ринге в фильме. Де Ниро под руководством Ламотта не только пришел в нужную форму, он начал боксировать в среднем весе. Всего у него было три поединка в Бруклине, в двух из них он выиграл.

После просмотра картины состоится обмен мнениями, знакомство с литературой о кино. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца: выставка «Мурманску посвящается»; «Мир без коррупции!»: творческий конкурс рисунка в стиле хуманизация; по записи - Движение вверх: интерактивный рассказ о космических достижениях России и СССР; по записи - Литературно-познавательное мероприятие «Сказки из тундры». 4-30 ноября «Мы едины!» - тематическая беседа. Отдел электронных ресурсов приглашает учащихся 2-4 классов на тематическую беседу, посвящённую Дню народного единства «Мы едины!». 4 ноября - 12.00 Магнитик «В единстве наша сила!». Онлайн-мастер-класс. 5 ноября - 15.00 Новый тайм-менеджмент. ТОП книг по саморазвитию. лекция-тренинг. 6 ноября - 12.00 Смотрим вместе! Большой фестиваль мультфильмов в гостях у юных мурманчан. 6 ноября – 13.00 «Совушка-сова» - мастер-класс. В центре краеведения и страноведения пройдёт мастер-класс «Совушка-сова». 8 ноября Народные художественные промыслы и ремесла регионов России в приобщении детей к культурному наследию Отечества. Продолжается приём заявок межрегионального очно-заочного марафона педагогического опыта. 13 ноября – 12.00 «Синичкин праздник» - мастер-класс. Отдел электронных ресурсов приглашает мальчишек и девчонок на мастер-класс в технике обрывная аппликация. 13 ноября В областной детско-юношеской библиотеке откроется новый библиоклуб. На площадке молодёжного центра «БиблиоДвиж» состоится первое заседание клуба «Я люблю русский язык». 13 ноября «Права школьника – твои права». Молодёжный центр «БиблиоДвиж» приглашает учащихся 5-9 классов на деловую игру «Права школьника – твои права». 17 ноября Всероссийская олимпиада «Символы России. Петр I». 17 ноября 2022 года в каждом регионе нашей страны планируется проведение Всероссийской олимпиады «Символы России. Петр I». 23 ноября Игрушечный город: творческий конкурс. Отдел детского чтения приглашает принять участие в творческом конкурсе, в рамках фестиваля игрушек «За шторкой кукольного домика». Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/) 4 ноября - 19.00 «Фуршет после премьеры». Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+) 5 ноября - 19.00 «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». (12+) 6 ноября - 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+) 11 ноября - 19.00 «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+) 12 ноября - 12.00 «Летучий корабль». Ткачук, музыкальная сказка. (6+) 12 ноября - 19.00 «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+) 13 ноября - 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) 13 ноября - 19.00 «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) 16 ноября - 14.30 «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Большакова по мотивам сказок северных народов. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+) 16 ноября - 19.00 Пушкинская карта «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+) 18 ноября - 18.00 «Театр «У Моста» г. Пермь. «Мачеха Саманишвили». Д. Клдиашвили, музыкальная комедия. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». «Пушкинская карта». (16+) 19 ноября - 16.00 ДТШ г. Мурманск, просп.Ленина, 16. «Дети военного Мурмана». Е. Крынжина, спектакль-памятник. «Пушкинская карта». (12+) 19 ноября - 16.00 Театр «Творческая мастерская», г.Петрозаводск. «1/101». Ася Петрова, драмеди. (12+) 19 ноября - 19.30 ДТСФ просп. Кольский, 186. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка Александра Шарапко), драма. «Пушкинская карта». (12+) 20 ноября - 15.00 МОТК, просп. Ленина, 27. «Саквояж доктора Чехова». А.П. Чехов, инсценировка Пётра Васильева. «Пушкинская карта». (16+) 20 ноября - 19.30 Театр драмы им. Н. Орлова, г. Челябинск. «Демоны». Ларс Нурен, мелодраматический хоррор. (18+). 21 ноября - 16.00 МОТК, просп. Ленина, 27. ТП «ТриТформаТ», г. Минск. «Каренина». Л.Н. Толстой, драма. «Пушкинская карта». (12+) 21 ноября - 19.30 г.Архангельск. «Спасти камер-юнкера Пушкина». Михаил Хейфец, история одного возможного подвига. «Пушкинская карта». (18+) 22 ноября - 17.00 МОТК, просп. Ленина, 27. Драматический театр, г.Могилёв. «Без пудры». Екатерина Аверкова, торжественная кантата. (16+) 22 ноября - 19.30 Театр драмы, г. Рязань. «Иванов». А.П. Чехов, драма. «Пушкинская карта». (12+) 23 ноября - 17.00 ДТШ г. Мурманск, просп. Ленина, 16. НХТ г. Челябинск. «Егорушкины птицы». Леонид Леонов, северная легенда. «Пушкинская карта». (16+) 23 ноября - 19.30 «По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. «Пушкинская карта». (16+) 24 ноября - 19.00 Торжественное закрытие Международного театрального фестиваля Арктическая сцена». 25 ноября - 19.00 «Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера. «Пушкинская карта». (16+) 26 ноября - 12.00 «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+) 26 ноября - 19.00 «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+) 30 ноября - 17.00 п. Междуречье «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093) 5 ноября – 19.00 «Привет с фронта». В. Кондратьев (инсценировка Ю. Сергиенко). История неповторимой любви. (12+) 6 ноября – 12.00 «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+) 6 ноября – 19.00 «Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+) 10 ноября – 19.00 «Тёркин. Кто же он такой». А. Твардовский. Спектакль-концерт. Малая сцена. (12+) 12 ноября – 19.00 «Суета сует». Премьера. А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+) 13 ноября – 12.00 «Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+) 13 ноября – 19.00 «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) 19 ноября – 19.00 «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) 20 ноября – 12.00 «Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+) 20 ноября – 19.00 «Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов театра Северного флота. Фантазия. (16+) 26 ноября – 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+) 27 ноября – 12.00 «Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+) 27 ноября – 19.00 «Суета сует». Премьера. А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+) Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 4 ноября - 19.00 Премьера. Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+) 5 ноября - 11.00 и 13.30 Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6+) 5 ноября - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+) 6 ноября - 11.00 и 13.30 Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5+) 6 ноября - 15.30 и 17.00 Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+) 11 ноября - 19.00 #ОткрытаяСцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Сплошное сердце». (12+) 12 ноября - 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4+) 12 ноября - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 13 ноября - 11.00 и 13.30 Корней Чуковский. «Бармалей». (4+) 13 ноября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+) 18 ноября - 19.00 Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+) 19 ноября - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки. «Сказки бабушки Зимы». (4+) 19 ноября - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 20 ноября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+) 25 ноября - 19.00 #ОткрытаяСцена. Концерт. «Почта сновидений». (12+) 26 ноября - 13.30 Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+) 26 ноября - 15.30 и 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+) 27 ноября - 11.00 Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+) 27 ноября - 15.30 и 17.00 Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской. «Подарок для мышки». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 4 ноября - 14.00 «Приключения Незнайки». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал. 4 ноября - 17.00 «Как прекрасен этот мир». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал. 5 ноября - 18.00 «Огни Нью-Йорка». Квартет «ARMIR LEE», США. Концертный зал. 6 ноября - 17.00 Хоровая капелла России им. А.А. Юрлова. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал. 13 ноября - 17.00 «Кармен», спектакль-фламенко. «Театр фламенко «Fabrica de Tabaco». Концертный зал. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 7 ноября – 19.00 В этом году Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова отмечает юбилей – 90-летие. По традиции, праздник артисты Дворца отметят на сцене - главным подарком «юбиляру» станут выступления творческих коллективов, которые многие годы живут, растут и развиваются в стенах заполярной «Кировки». Юбилейный концерт «Дворец зажигает огни». 13 ноября - 15.00 На сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится выступление заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость». Концертная программа «Не гаснет памяти свеча» будет посвящена творческому наследию любимого педагога, прекрасного балетмейстера Евгения Кораблева. Вот уже 10 лет его нет с нами, но о нем помнят все, кто знал, работал с ним, кого он учил искусству танца. Евгений Александрович страстно, всем сердцем любил свою профессию, свое дело. Ему он служил, без него не мыслил своей жизни. На сцене вновь оживут танцевальные образы и сюжеты, созданные балетмейстером за 25 лет его творческой работы с коллективом. На этом вечере встретятся все поколения воспитанников «Радости» - первые исполнители постановок Е.А. Кораблева и совсем юные танцоры. В концертной программе примут участие творческие коллективы Мурманской области, с которыми в разное время сотрудничал мастер. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

В течение месяца (по предварительной записи): экскурсии по выставке «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск

Открыта выставка «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск.