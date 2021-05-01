АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Александра Феофилактова» (до 8 мая); «Морис де Вламинк» (до 9 мая); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твоё лицо в его простой оправе…» (до 16 мая); «Космос» (до 27 июня); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

2 мая - 14.00

Мастер-класс «Городской пейзаж», графические материалы, по программе «Творить просто!». Посетители создадут городской пейзаж при помощи акварели и гелевой ручки. Это будет небольшая открытка. Данная акварельная техника идеальна для выполнения начинающими. (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Мурманск. Ночь музеев» (до 16 мая); «Молодёжь Мурмана» (до 16 мая); «Горячо любимый батик» (до 30 мая); «Художественный промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Друг сердечный…» (до 27 июня).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «У птиц нет границ» (до 2 мая); «Пасхальное настроение» (до 2 мая); «Мурман - берег надежды. История колонизации 1840-1940 гг.» (до 19 мая).

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Владимир Кумашов. Живопись» (до 19 мая); «Книга Севера» (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

3 мая

Откроется выставка редких изданий «Я служил русской книге…» (до 25 мая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

2 мая - 16.00-17.00

«Заполярье - земля поэтов»: литературная прогулка по музею «Мурман литературный». (6+).

2 мая - 17.00

Книжный стрим «В далекой-далекой галактике…». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 мая – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов. (16+)

8 мая – 19.00

«Привет с фронта!». История неповторимой любви. В. Кондратьев. (12+)

9 мая – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

9 мая – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток. Мурманская история. (12+)

15 мая – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов. (16+)

16 мая – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

16 мая – 19.00

«Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

22 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

23 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

29 мая – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 мая – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)

30 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

3 мая -15.30 и 17.00

Н. Шувалов. «Красная Шапочка».

4 мая -15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 мая -17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

10 мая -15.30 и 17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

11 мая -15.30 и 17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

17 мая -15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 мая -15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 мая -15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

3 мая -11.00 и 13.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

4 мая -11.00 и 13.30

Т. Эгнер «Кариус и Бактериус».

10 мая -11.00 и 13.30

Н. Шувалов. «Колобок».

11 мая -11.00 и 13.30

А. Усачёв. «По разным странам с балаганом».

17 мая -11.00 и 13.30

Премьера! С. Маршак. «Кошкин дом».

18 мая -11.00 и 13.30

Премьера! П. Васильев. «Снежная королева».

24 мая -11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 мая -15.30 и 17.00

Премьера! С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 мая -11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

9 мая -19.0

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 мая -19.00

Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».

23 мая -19.00

Премьера! С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 мая – 17.00

Пройдёт концерт ансамбля «Лёгкие люди» «То, что я должен сказать». Концерт посвящается Александру Вертинскому.

Программа впервые прозвучала в 2014 году. Александр Вертинский – легенда ещё дореволюционной российской эстрады, артист, киноактер, поэт и музыкант. Его перепевали множество известных российских музыкантов – от Окуджавы и Высоцкого –до Макаревича и Гребенщикова.

Вдохновительница проекта – Екатерина Ефремова, артистка ансамбля «Лёгкие люди»: «Песни Вертинского – это какой-то особый жанр, – отмечает Екатерина Ефремова, артистка ансамбля «Лёгкие люди». – Поэтому необходимо было поднакопить актерского опыта, какого-то видения, как к этому прикоснуться. Копировать Вертинского невозможно и бессмысленно. А вот как-то исполнить песни, чтобы его дух здесь незримо появился, такую задачу можно реализовать», - делится Екатерина.

«Маленький креольчик» и «Жёлтый ангел», «Танго Магнолия» и «Сумасшедший шарманщик» – в исполнении ансамбля «Лёгкие люди» прозвучит около 15 песен Вертинского.

2 мая – 18.00

В арт-кафе пройдёт концерт ансамбль «Ударная компания» «Танец радости и печали». В своей программе музыканты хотят показать, что современная инструментальная музыка, основанная на народных танцевальных ритмах, в состоянии рассказать о печальных и радостных моментах истории, традициях, менталитете и чувствах разных народов не меньше, чем литература, театр или киноискусство. Для этого выбраны несколько «точек притяжения»: музыка еврейского народа, абхазские мотивы, темпераментные танцевальные ритмы народов Латинской Америки. В центре программы стоят события прошлого века - победа над нацизмом.

3 мая – 17.00

Филармония приглашает на концерт акапелла проекта PlusFive «No instruments».

PlusFive – это пятеро парней, которые в своем творчестве обходятся без каких-либо музыкальных инструментов. Их орудие – вокал. Александр Макаров, Даниил Капусто, Алексей Ворошень, Владимир Мгерян и Никита Волков обладают неповторимыми голосами, которые дополняют друг друга и совершенно не нуждаются в инструментальном сопровождении.

Группа появилась в Санкт-Петербурге в 2012 году и сразу получила профессиональное признание. В Мурманске артисты исполнят хиты российской и зарубежной музыки.

9 мая - 17.00

«Самый главный день!». Ансамбль песни и пляски Северного флота. Концертный зал.

10 мая - 17.00

«Весеннее настроение». Надежда Сергеева (арфа), Олеся Кравченко (орган). г.Москва. Концертный зал.

16 мая - 11.00

«Музыкальный теремок». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

16 мая - 17.00

«Под чарующей лаской твоею». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), г.Санкт-Петербург и артисты филармонии. Концертный зал.

23 мая - 17.00

The Latin Jazz Mass. Латинская джазовая месса для солистов, хора и джазового ансамбля. Концертный зал.

29 мая - 17.00

«Дуэль оперетты и мюзикла». Солисты оперетты и оркестр филармонии. Дирижер Ксения Жарко. Концертный зал.

30 мая - 16.00

«Прекрасное далёко...». Ансамбль «До-Ми-Но», песочная анимация. Концертный зал.

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

С 17 апреля

Всероссийский театральный фестиваль 23 дня до Победы.

10 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

12 мая - 18.00

п. Ревда. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

12 мая - 19.00

ОДК им.Кирова. «Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

14 мая - 19.00

ЗАТО г. Заозерск. «Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

15 мая - 14.00

ЗАТО г. Заозерск. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г. Заозёрск

19 мая - 19.00

г. Полярные Зори. «Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

20 мая - 18.00

г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

23 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.

1 мая - 15.00

Концерт «Весеннее настроение» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». (0+)

2 мая - 15.00

Состоится концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» с программой «Да будет солнца свет и радость в целом мире!». (0+)

2 мая - 17.00

Концерт «Хорошее настроение!». Выступят солисты ансамбля «Орфей» из областной Кировки и оркестр народных инструментов преподавателей детской музыкальной школы № 1 им. А. Н. Волковой «Полярис». (6+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

7 и 8 мая – 10.00-19.00

В фойе Дворца культуры все желающие смогут принять участие в виртуальной выставке военной техники. Любой обладатель современного телефона сможет увидеть выставку военной техники в 3D-формате. Среди образцов – пулемёт Максима, Миномёт МТ-13, Самолет Як-9, Самолет Пе-8, БМ-13 «Катюша», Танк Т-34-85, Броневик Ба-64, Катер тип «А» и др. Виртуальная выставка военной техники использует современные технологии дополненной реальности, которые позволяют объединить онлайн видеоизображение, цифровые анимированные объекты и звуковые эффекты, максимально точно воспроизводя полный аналог «реальной» выставки.

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

1 мая – 18.00

16 мая – 18.00

Арктический театр приглашает северян на премьеру спектакля «Враг народа». Новая постановка основана на тексте одноимённой пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена, написанной 140 лет назад. Как и полагается классике, она актуальна до сих пор. Курортный врач Томас Стокман якобы обнаруживает вредоносные бактерии в водопроводной сети новой водолечебницы и спешит сообщить об этом общественности. Однако дело обретает неожиданный поворот.

Свет софитов, костюмы с иголочки, операторы, вспышки фотокамер, живые рыбы в аквариумах: именно такая обстановка ждёт зрителей на премьере спектакля «Враг народа». Им предстоит полное погружение в атмосферу настоящего телевизионного ток-шоу. Зрителям также необходимо не выключать свои смартфоны, ведь во время спектакля важно слышать голос каждого и узнать истинное мнение народа.

Слова Ибсена остались практически неизменными, но как обычно в Арктическом театре – зритель является активным участником событий постановки. (18+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Очевидное - невероятное» (до 17 мая); «Мурманск. Времена года» (до 13 мая); «Аринушкины сказки» (до 13 мая); «Кольский Север - неиссякаемый источник вдохновения» (до 24 мая). В экспозицию выставки вошли фотографии флоры и фауны Кольского полуострова, ночные и зимние пейзажи.

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Лоскутная мозаика Заполярья» (до 16 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

1 мая - 12.00

Состоится районный фестиваль народного творчества «Кольская весна». (0+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

1 мая - 14.00

Отчётный концерт народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Русские наигрыши». В концерте также принимают участие народный самодеятельный коллектив ансамбль русской народной песни «Русские узоры» и образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Юность». (0+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

1 мая - 18.00

Театральный коллектив «Северное сияние» представляет сказку «Дюймовочка» по пьесе В.А. Оршанского. (6+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

***

В преддверии 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, жителей Заполярья приглашают принять участие в музыкальном онлайн-проекте «Песни, победившие войну».

Песня играла очень важную роль в годы войны. Она складывалась обо всем, что происходило на фронте и в тылу. У каждой песни этого времени своя история, свой путь, и своя судьба. Для участия в проекте необходимо: выложить видео с песней на своей страничке в «ВКонтакте» с хэштегом #музыкальныйонлайнпроект#Песнипобедившиевойну#КРЦК#76летиеПобеды, обязательно указать ФИО, возраст участника, город, название песни, открыть свой профиль на время проведения проекта, быть участником официального сообщества Кольского районного Центра культуры.

Заявки принимаются до 6 мая. Возраст участников проекта не ограничен!

Финал музыкального онлайн проекта «Песни, победившие войну» состоится 9 мая в группе «ВКонтакте».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В североморском музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: документов и фотографий, посвященных 70-летию г. Североморска (до 6 мая); Союза художников, посвященная юбилею (до 6 мая); «Роднополис» (до 20 мая); «Красочный мир» (до 25 июня).

1 мая - 13.00

Открытое городское первенство по спортивному мечу и раннесредневековому фехтованию. (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

4 мая - 18.00

Концерт вокального коллектива «PlusFive». (12+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

пгт.МУРМАШИ

5 мая - 19.00

Концерт вокального коллектива «PlusFive». (12+)

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

ОНЛАЙН:

Продолжается приём заявок на участие в открытом муниципальном патриотическом квесте «Тропой победителей-2021», посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Квест пройдёт на базе Дома культуры «Мурмаши» 7 мая. (12+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

Продолжается конкурс поделок «Пасхальные сюрпризы» (до 30 апреля).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

1 мая - 15.00

Праздничная программа «В нашем песенном районе». Выступление детского вокального ансамбля «Оленегорушка». (0+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

1 мая - 15.00

Фестиваль хореографии «Танцы, май и я». (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

2 мая - 12.00

«Пасхальный перезвон». В программе: ярмарка мастеров ДПИ, мастер-класс, игровые программы, фотозона. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

5 мая - 19.00

Концерт ансамбля песни и пляски Северного флота. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

7 мая - 18.00

Спектакль «Я из будущего» по мотивам пьесы В. Жеребцова «Потомок». (16+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)

г.АПАТИТЫ

1 - 9 мая

Апатитский городской Дворец культуры проводит онлайн-акцию «Окна Победы»! (0+)

Задача участников: оформить окна своих квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне; отправить фотографию своего оформленного окна и текст в личные сообщения официальной группы «Вконтакте» (https.//vk.com/dkapatity) или на адрес электронной почты: oknopopedy@gmail.com

Принять участие в Акции может любой желающий. К участию в Акции рекомендуется подходить творчески, одновременно с этим учитывая огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

1 мая - 15.00

Во Дворце культуры состоится праздничный концерт народного самодеятельного коллектива ансамбля танца «Ангажемент». (0+)

Участники ансамбля поздравят жителей города с праздником весны и труда и подарят зрителям улыбки, радость, хорошее настроение и бурю эмоций и впечатлений.

Этот день отмечен ещё одним радостным событием – 10-летием ансамбля танца «Ангажемент». Основателем коллектива, идейным вдохновителем и руководителем является Елена Васильевна Скорченко.

В программе концерта 20 постановок, которые включают себя как полюбившиеся зрителям номера. «Рок-н-ролл», Ирландский танец, «Кружева», «Травушка», так и новые. «Варенька», «Шаффл», «Детки-конфетки», «Улыбки-ключики» и другие. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

2 мая - 15.00

VR-студия «Вокруг света» (6+)

Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей и родителей в VR-студию «Вокруг света» послушать сказку В. Гауфа «Карлик Нос» и с помощью очков виртуальной реальности совершат путешествие немецким городам и улочкам.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина.

2 мая - 15.00

Коллектив современного танца «Параллель» приглашает на концертную программу «Мы команда!», которая на сцене Дворца культуры г. Апатиты (0+)

Репертуар коллектива современного танца «Параллель» - это яркие, динамичные, массовые номера, наполненные акробатическими элементами. В концерте вы увидите танцевальный композиции. «Море внутри», «Тропические выкрутасы», «Любовь спасет этот мир», «Ускоритель частиц», «Funny Jumping», «В роще калина», «Подружиться с Зебриком», имеющие награды городских, областных и международных конкурсов. международный конкурс - фестиваль хореографического искусства «Энергия севера» (г. Петрозаводск), областной профессиональный конкурс балетмейстерских работ «Хореографика» (г. Мурманск), областной конкурс хореографического искусства «Звездный дождь» (г. Мурманск) и другие.

Вас ждут и несколько премьер. «Тени сомнений», «Тропические выкрутасы», «Ускоритель частиц», «Моем моем», «В роще калина», «Мы команда», «Навстречу ветра».

В концерте также примут участие вокальные коллективы «Модус», «Рапсодия», «До Мажор», студия танца «Pulse», цирк «Улыбка». (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

2 мая - 15.00

Молодёжный центр и клуб «Воскресные рукоделки» приглашают принять участие в мастер-классе «Пасхальные курочки». (12+)

Изготовив Пасхальную курочку своими руками, вы сможете подарить кому-то из близких этот удивительный подарок к Светлой Пасхе.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУ молодёжной политики г. Апатиты «Молодёжный социальный центр».

2 мая - 16.00

В центральной городской библиотеке состоится лекция Олега Шевченко «Николай Трубецкой. Евразийство». (12+)

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина.

5 мая – 13.00-15.00

В Храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской пройдёт празднование святой Пасхи с концертной программой и мастер-классами. (6+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 40. Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

5 мая – 16.00

Во Дворце культуры состоится торжественное закрытие православного фестиваля «Пасхальная радость». гала концерт и награждение всех участников творческих конкурсов. В гала-концерте примут участие творческие коллективы Дворца культуры, Дома детского творчества, школ и детских садов города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

5 мая - 15.00

Музейный день в библиотеке. (12+)

В центральной библиотеке пройдёт музейный день «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны». Сотрудники историко-краеведческого музея в города Кировска представят выставку «Кировчане – фронту», а также расскажут о жизни и быте в Хибинах в те суровые годы. Библиотекари представят книги о войне в Заполярье, воспоминания наших земляков.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина.

7 мая - 19.00

Молодёжный центр и клуб народного творчества «Ярушко» приглашают всех на концерт в формате «Избушника» - «Песни военных лет». (12+)

В неформальной обстановке можно будет спеть любимые всеми песни военного времени, вместе погрустить, порадоваться и почувствовать себя причастными к трудному и одновременно великому времени в истории нашей страны.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУ молодёжной политики г. Апатиты «Молодёжный социальный центр».

8 мая - 17.00

Караоке-клуб «Споемте, друзья!». (6+)

Центральная библиотека приглашает всех любителей военных песен на караоке-вечер. Участники клуба исполнят любимые песни, которые помогали жить и верить в победу. «Три танкиста», «Последний бой», «Песенка фронтового шофера», «Катюша», «От героев былых времеё», «В землянке» и многие другие.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина.

9 мая - 12.00

Молодёжный центр продолжает акцию «Георгиевская ленточка». Ежегодно многие люди прикрепляют символ акции - черно-оранжевую ленту, к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Традиционно Георгиевские ленточки раздают волонтёры, а получить их можно будет бесплатно на улицах нашего города. (0+)

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУ молодёжной политики г. Апатиты «Молодёжный социальный центр».

9 мая - 12.30

На площади Ленина г. Апатиты возле памятного знака погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг пройдёт «Акция памяти» посвященная 76-летию победы в Великой Отечественной войне. (0+)

г.Апатиты, Площадь Ленина.

9 мая - 13.00-14.00

Работа интерактивных площадок на площади Ленина г. Апатиты от МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

9 мая - 13.00

Митинг «Стихи Победы». ЛИТО «Хибины» и литературный клуб «ПЛитК@» приглашают жителей города на стихотворный митинг на площадь Ленина. В программе. стихи, песни о войне поэтов–фронтовиков и поэзия современности, в том числе сочинения участников клубов. Будет работать фотозона «Военная редакция», Открытый микрофон, где желающие смогут прочитать памятные стихотворные строки и сфотографироваться. (6+)

г.Апатиты, Площадь Ленина.

9 мая - 17.00

В Молодёжном центре состоится «Военный квартирник», посвященный великому празднику «Дню Победы!». В концерте прозвучат песни военных лет и не только. (12+)

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУ молодёжной политики г. Апатиты «Молодёжный социальный центр».

17 мая - 19.00

В зрительном зале Дворца культуры состоится концерт Мурманской областной филармонии «Под чарующей лаской твоею», посвященный Анастасии Вяльцевой.

Минувший век подарил миру немало звезд оперы и эстрады, носивших титулы «Божественная», «Восхитительная», «Феноменальная». Но «Несравненной» остается только одна - Анастасия Вяльцева. В чем причина её успеха? Почему каждый звук голоса рождал эхо в сердце народном?

«В народе всегда живет мечта о воле вольной. Она идеализируется, приобретает романтические очертания, душа рвется к вечному празднику свободы и любви. И все это воспевается в цыганских романсах и песнях» (журнал «Солнце России», февраль 1913 г.). (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КИРОВСК

1 мая - 12.00

Будет организовано праздничное шествие трудовых коллективов и жителей города. В театральном дворике пройдёт развлекательная программа, будут организованы торговые точки. (0+)

г.Кировск.

1 мая - 17.00

«Мир, труд, май»: команда КВН Снежногорска с показательными выступлениями. (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

2 мая - 10.00

«Пасхальный перезвон». Гостей ждёт праздник декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», молебен с отцом Алексием и развлекательная программа. (0+)

г.Кировск, площадь у храма на улице Солнечной.

2 мая - 13.00

Стартует традиционный весенний фестиваль «Хибины-Бикини-2021». В рамках события состоится массовый костюмированный горнолыжный и сноубордический спуск по склонам горы Айкуайвенчорр, фестиваль красок «Холи» и турнир по юкигассен на кубок «BigWood сезона 2020-2021». (18+) г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

2 мая - 15.00

Отчётный концерт ДШИ им. А.С. Розанова «Виват, искусство!». В программе представлены вокально-инструментальные и хореографические номера в исполнении учащихся и преподавателей. (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

Продолжает работу выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ под названием «Оттепель» (до 5 мая).

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

1 мая - 13.00

Мастер-класс из фетра «Пасхальная корзинка». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

1 мая - 15.00

Гала-концерт творческих коллективов городского Дворца культуры «Майская капель». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

4 мая - 18.00

Концерт ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова СФ «Самый главный день». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

5 мая - 14.00

Городской конкурс художественного чтения «Строки, опаленные войной». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В выставочном зале ГКЦ «Нива» открыты экспозиции «Арт-четверг» (до 30 апреля), «Поехали!» (до 30 апреля).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

1 мая - 14.00

Открытие выставки «Светлая Пасха». (0+)

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

1 мая - 14.00

Гала-концерт участников конкурса танца «Таланты Кольского края». (0+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

1 мая - 15.00

Мастер-класс «Пасхальный сувенир». (6+)

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

2 мая - 14.00

Конкурсная программа для пап и детей «Супер-папа». (0+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Площадь перед МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

Ковдор

1 и 2 мая - 16.00

Концерт «В ритме вдохновения» народного самодеятельного коллектива ансамбля эстрадного танца «Вдохновение». Балетмейстер Ольга Анепир. (6+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

1 мая - 15.00

Конкурсно-игровая программа «На улице май - с нами играй». (6+)

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

ОНЛАЙН:

Продолжается приём заявок на конкурс творческих работ для детей и подростков «Пусть всегда будет мир!». Номинации - рисунок и поделка. Приём работ до 4 мая. Открытие выставки творческих работ участников конкурса 7 мая. Подробности о конкурсе - vk.com/dkafrikanda. (0+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.СНЕЖНОГОРСК

1 мая - 12.00

На площади им. В.В. Мурко состоится городской праздник «Душа поёт, встречая Первомай!». (0+)

г.Снежногорск. Площадь имени В.В. Мурко.