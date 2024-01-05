АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

г. МУРМАНСК

6 января -14.00

Показ кукольного спектакля «Рождественское чудо». Артисты Дома культуры помогут окунуться в атмосферу новогодних праздников и волшебства. Зрителей ждет захватывающее путешествие по сказочному миру, где куклы оживают и рассказывают удивительные истории.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский».

Рождественские гулянья

7 января - 13.00

В программе: мастер-класс «Мастерская Деда Мороза», выставка-продажа «В мире сладостей», театрализованное представление «Под чистым небом Рождества», а также песни, танцы, игры, конкурсы и многое другое.

г.Мурманск, ул. Заводская, 1. ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково).

7 января - 14.00

Гостей массового народного гулянья «Рождество Христово» не оставят равнодушными составляющие народного праздника «Свят вечер»: игры, конкурсы для детей и взрослых, в которые играли ещё в XVIII-IXX веках, рождественские колядования. Также в программе: концерт самодеятельных коллективов МАУК «Дом культуры Ленинского округа», выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Рождественский сюрприз», весёлый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, фото с героями праздника, горячий чай.

г.Мурманск, ул. Гагарина. Остановочный комплекс, зона отдыха «Семёновское озеро».

7 января - 15.00

Развлекательная программа «Снежная битва». Дом культуры «Первомайский» организует захватывающую битву снежками. Победителей ждут сладкие призы, каждого участника - игры и танцы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 101. Общественная территория.

7 января -17.00

Новогоднее караоке «Встречаем вместе!». Гостей ждёт захватывающий вечер, полный музыки, песен и веселья.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский».

До 8 января – с 12.00

Ярмарка «На Севере – тепло». Расписание мастер-классов по ссылке.

г. Мурманск, ул. Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

10 января - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Космическое путешествие».

14 января - 15.00

Творческие мастерские для детей. Полимерная глина.

18 января - 11.00

Не лекция «Нужна ли скульптура Мурманску?».

19 января - 14.00

Мероприятие «Жанры живописи. Пейзаж».

19 января - 17.30

Творческие мастерские для взрослых. «Сияние Севера». Роспись магнита акрилом.

20 января - 17.00

«XI-XVII века – Великие иконописные памятники Древней Руси». Лекция из цикла «Десять веков русского искусства».

21 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Подчерк-застывший язык души».

25 января - 15.00

«Тайны гравюры». Музейный урок ко дню рождения И. Шишкина.

27 января - 16.00

Мастер-класс «Хочу, как Куинджи!». Пишем лунную ночь.

31 января - 17.00

Торжественная церемония открытия выставки «Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва».

В течение месяца

Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия «Развитие русской живописи с XVII по XXI века».

С 3 января

«Детская мода. 100 лет назад». Фотовыставка из собрания Мультимедиа Арт музея. Москва.

Выставка «Ангел прилетел».

Выставка «Природы нежный дар».

С 19 января

Выставка «Ода чернильнице».

С 26 января

Выставка «Дыхание Севера».

До 28 января

Выставка «Заполярье».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

С 12 января

«Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

13 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Самая рождественская сказка Щелкунчик».

13 января - 16.00

Лекция «Василий Григорьевич Перов» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

14 января - 13.00

Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставки рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».

14 января - 15.00

Мастер-класс «Гималайская сюита» в технике темперной живописи.

18 января - 16.00

Торжественное открытие историко-документальной выставки «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941-1944» из собрания Санкт-Петербургского института истории РАН, Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, государственного музея политической истории России, Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург). Посвящена 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

20 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее» по выставке «Отечественное искусство скульпторы XX века».

20 января - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

21 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «день былинного богатыря Ильи Муромца»

27 января - 13.00

Музейный урок «цветочный букет Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4». Из собрания музея.

27 января - 16.00

Лекция «Поль Сезанн». Из цикла «Знакомьтесь: художник!».

28 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Лучик света» по выставке «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи» из частных коллекций.

28 января - 15.00

Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность» в технике масляной живописи.

До 14 января

Выставка «Ковдорский район. История и современность».

До 28 января

Выставка «Жоховы. Отец и дочь».

В течение месяца

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4».

Постоянная экспозиция «Скульптура ХХ-ХХI веков».

Выставка «Ёлочный старик».

Выставка «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда».

С 12 января

Выставка «Фонарики-фонарики».

С 18 января

Выставка «Слушай, Ленинград» музыка в осажденном городе. 1941-1944».

С 31 января

Выставка живописи и скульптуры З.К. Церетели.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00 (6, 8, 13 и 21 января - 15.00 – не состоятся)

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

6 января - 15.00

Мастер класс «Зимняя сказка».

8 января - 15.00

Мастер класс «Саамская сказка».

13 января - 15.00

Тематическая экскурсия «О хищнике сером замолвите слово».

21 января - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск – город-герой».

21 января - 15.30

Музейное занятие «Животные зимой».

28 января - 15.00

Музейное занятие «Сила Севера».

Территориальный отдел в с. Ловозеро

(с. Ловозеро, ул. Советская, 28)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Территориальный отдел в п. Умба

(п. Умба, ул. Дзержинского, 78)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

6 января - 13.00

Концерт «Забавы у русской печки» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки».

6 января - 19.00

Танцевальная вечеринка для подростков «Новогодний движ».

13 января - 15.00

Концерт «Рождественские Встречи» хора «Джерела», хора «Встреча Друзей» и ансамбля «Беломорье».

14 января - 16.00

Концерт «Старый Новый год, или Будьте счастливы» клуба авторской песни «Пять углов».

21 января - 15.00

Концерт «Сполохи в кругу друзей».

27 января - 19.00

Спектакль драматического театра «Комедиограф» - «Чашка чая с лимоном».

28 января - 15.00

Концерт ансамбля танца «Радость», посвящённый юбилею художественного руководителя коллектива.

31 января – 19.00

Спектакль «Наследник» с участием популярных российских актёров театра и кино Константина Лавроненко, Марины Зудиной, Юрия Батурина, Алексея Бардукова, Ксении Лавроненко. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

6 января - 15.00

Мастер-класс «Зимняя сказка».

8 января - 15.00

Мастер-класс «Саамская сказка»., закладка для книги на саамские мотивы.

12 января - 16.00

Открытие выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

13 января - 16.00

Показ фильма «Киноконцерт 1941 года». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

14 января - 16.00

Показ фильма «Фронтовые подруги». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

15 января - 16.00

Показ фильма «Цирк». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

16 января - 16.00

Показ фильма «Человек с ружьем». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

17 января - 16.00

Показ фильма «Антон Иванович сердится». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

19 января - 16.00

Открытие выставки «Сокровища контрабандистов». из фондов Государственного Дарвиновского музея.

20 января - 16.00

Показ фильма «Суворов». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

21 января - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск — «Город-герой».

21 января - 15.30

Музейное занятие «Животные зимой».

22 января - 16.00

Показ фильма «Бесприданница». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

23 января - 16.00

Показ фильма «Большой вальс». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

27 января - 16.00

Показ фильма «Волга-Волга». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

27 января - 16.00

Показ фильма «Песнь о любви». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

28 января - 16.00

Показ фильма «Петр I». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

28 января - 16.30

Музейное занятие «Сила Севера».

29 января - 16.00

Показ фильма «Дубровский». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

30 января - 16.00

Показ фильма «Маскарад». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

31 января - 16.00

Показ фильма «Музыкальная история». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

27 января - 16.00

Кинопоказ выходного дня «Блокадный дневник».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

6 января - 12.00

Мастер-класс «Поморские козули».

25 и 26 января - 12.00

на базе СОШ Урок мужества, к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

По 14 января 2024 года

Работает выставка «Волки», организованная совместно с Государственным Дарвиновским музеем (Москва). Выставка «Волки» рассказывает о жизни сильного и выносливого зверя, о его важной роли в экосистемах для регуляции численности копытных и о двойственных, складывающимися столетиями, отношениях человека с волками. Волков боялись и ненавидели, но вместе с тем восхищались и пытались приучить. Какие бывают волки? Кто их ближайшие родственники? Как происходит воспитание и взросление волчат? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке.

На выставке будут представлены коллекции из фондовых собраний Дарвиновского музея и Мурманского областного краеведческого музея: чучела, шкуры, черепа животных семейства Псовые. Тематические планшеты ознакомят посетителей со всеми аспектами жизни волков.

В семейство Псовые входит 40 видов животных: волки, домашние собаки, койоты, лисицы, шакалы и др. Волки – это хищники с высокоразвитой психикой и сильными коммуникативными способностями. Они способны анализировать обстановку, делать определенные выводы, прогнозировать события, легко приспосабливаться к изменившимися условиям.

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по Мурманскому областному краеведческому музею. В ходе экскурсии гости узнают о первобытных жителях Кольского края: как они попали на Крайний Север? Как выживали, чем питались, на кого охотились и для чего построили загадочные лабиринты? Куда ушли первобытные охотники и рыболовы, и какой коренной народ Севера пришел им на смену?

Посетителям расскажут о первых русских поселенцах Терского берега, поморах – умелых мореходах и ремесленниках. В посвященном им зале можно увидеть настоящее поморское судно, макеты замечательных храмов, в том числе, уничтоженного в годы Крымской войны Воскресенского собора.

Зал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов покажет Мурманский край в годы самого разрушительного конфликта в его истории. Военная техника, оружие, предметы быта военного времени поведают историю небывалого мужества и стойкости. (16+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

6 января - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

13 января - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

17 января - 17.00

Мастер-класс по созданию книги «Создадим сказку сами». (6+)

21 января - 17.00

Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих». (12+)

21 января - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

21 января - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешен». (12+)

27 января - 19.00

Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Ночь перед Рождеством».

«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».

«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).

«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).

«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).

«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).

«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).

«Новые книги – новые встречи».

«Из века в век: история России».

«Я хочу на ручки!».

«Новогоднее настроение».

«Жанровое разнообразие: Повесть».

«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).

«Поэтический снегопад».

Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Встречайте новинки!».

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Литературный профиль «Научки».

«Ровесники «Научки».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Зимний сад на окне».

«Зима – время согревать друг друга».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».

«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

5 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Интуиция», 2001 г. (12+)

6 января - 14.00

Торжественное закрытие выставки «Интерьерка». (16+)

6 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Один дома», 1990 г. (0+)

11 января - 18.00

Рождественский концерт (совместно с Мурманской епархией). (6+)

14 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Семьянин», 2000г. (0+)

17 января - 17.00

Мастер-класс по созданию книги «Создадим сказку сами». (6+)

21 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Пингвины мистера Поппера», 2011 г. (0+)

24 января

МедиаЗавтрак. Мероприятие организовано Госкорпорацией «Росатом» совместно с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ). (18+)

25 января - 19.30

Концерт Мурманского театра импровизации «Плейбэк». (12+)

26 января - 17.00

Лекция-концерт «Скандинавская мифология». (12+)

27 января - 19.00

Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)

28 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Хранители снов». (0+)

Планетарий «Просто космос»

Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

5 января - 12.00

Мастер-класс «Создание кормушки для птиц». (6+)

6 января - 12.00

Мастер-класс «Мини-блокнот на магните». (6+)

Кинопоказы в планетарии «Просто космос»

5 января - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

6 января - 14.00

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

6 января - 18.30

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

21 января – 16.00

«По следам Нового года»: квиз.

В течение месяца (по записи)

Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

Своя игра «Я и Государство».

Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.

Волшебный мастер-класс «Карта мечты».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

5 января - 11.30

Спектакль «Три желания Морозко».

5 января - 14.30

Спектакль «Три желания Морозко».

5 января - 19.00

Спектакль «Прибайкальская кадриль».

6 января - 11.30

Спектакль «Три желания Морозко».

6 января - 19.00

Спектакль «День отдыха».

7 января - 13.00

Балет «Щелкунчик».

7 января - 16.00

Балет «Щелкунчик».

7 января - 19.00

Балет «Щелкунчик».

8 января - 13.00

Балет «Щелкунчик».

8 января - 16.00

Балет «Щелкунчик».

12 января - 19.00

Спектакль «Страсти по Торчалову».

13 января - 19.00

Спектакль «Чародеи».

14 января - 19.00

Спектакль «Эти свободные бабочки».

17 января - 19.00

Спектакль «Спасите Лёньку».

18 января - 19.00

Спектакль «…Будем жить как боги?..».

20 января - 19.00

Спектакль «Женитьба».

21 января - 19.00

Спектакль «Сочельник в Манхэттене».

26 января - 19.00

Спектакль «Волки и овцы».

27 января - 13.00

Спектакль «Пёс идёт домой».

27 января - 19.00

Спектакль «День отдыха».

31 января - 19.00

Спектакль «Монолог женщины».

31 января - 13.00

п.г.т. Мурмаши, Дом культуры «Мурмаши», ул. Энергетиков, 1

Спектакль «Остров Непослушания».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

5 и 6 января - 12.00 и 15.00

Премьера. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. По мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

13 января - 19.00

Комедия «Не все коту Масленица». (6+)

28 января - 19.00

Мурманская история «Туман над заливом». (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 января - 12.00

«Новогодняя погремушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

5 января - 14.00

«Мульторган». Концерт для детей. Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.

5 января - 18.00

«Виртуозная педаль, или Танцуя за органом». Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.

6 января - 12.00

«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. Камерный зал.

6 января - 14.00

«Путешествие в детство». «Arctic- brass». Руководитель Сергей Горбатюк. «Песочная анимация». Концертный зал.

8 января - 14.00

«Новый год вокруг света». Группа «Калейдоскоп». Концертный зал.

13 января - 19.00

«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Арт-кафе.

14 января - 17.00

«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Концертный зал.

20 января - 18.00

«Отзвуки театра». Музыкально - драматический коллаж. Концертный зал.

21 января - 17.00

«Музыкальные витражи». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), г.Москва. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Мурманский областной театр кукол приглашает с 22 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на новогодние представления с участие Деда Мороза и Снегурочки.

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

7 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

13 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

13 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

18 января - 19.00

«Ночь перед Рождеством».

19 января - 19.00

«Ночь перед Рождеством».

20 января - 13.30

«Плотник Андерсен и Рождественский гном».

20 января - 15.30 и 17.00

«Красная Шапочка».

21 января - 11.00 и 13.30

«Снежная королева».

21 января - 15.30 и 17.00

«Новогодний переворот».

26 января - 19.00

«Эшелон».

27 января - 11.00 и 13.00

«Горькая память войны».

27 января - 15.30 и 17.00

«В лесу родилась Ёлочка».

28 января - 13.30

«Сказка о капризной принцессе и короле лягушек».

28 января - 15.30 и 17.00

«Ёлочка с иголочки».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

13 января - 16.00

Виртуальная выставка «Только в России празднуют эти двенадцать дней» из цикла «Читаем в «Логос». (в группе «ВКонтакте») (18+)

24 января - 10.00

Начало работы книжной выставки «Непокоренный Ленинград» к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. (16+)

25 января - 14.00

Открытие клуба брайлистов «Шеститочие». (18+)

26 января - 12.00

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск

Час памяти «Город мужества и славы».

26 января - 14.30

Дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Мурманск

Час памяти «Город мужества и славы». (6+)

27 января - 16.00

Виртуальная выставка «Блокадной вечности страницы» (в группе «ВКонтакте») (16+)

30 января - 14.00

Обзор периодических изданий «Дело было в январе». (18+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

23 января

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

Лекция «Полярный Голливуд» для участников центра общения старшего поколения «Радость» (г. Апатиты).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

27 января

Концерт пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.

28 января

Мастер-классы по фортепиано пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.