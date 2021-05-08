АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

г.МУРМАНСК

Программа мероприятий, посвященных празднованию 76-летия Дня Великой Победы:

8 мая - 9.00–15.00

Выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных ветеранских организаций Мурманска в Долину Славы, где они примут участие в митинге на территории мемориала «Воинам Полярной Дивизии».

9 мая - 8.00-9.50

Радиоконцерт «Песни войны».

г.Мурманск, Центральная площадь «Пять Углов».

10.00 – 10.40

Военный парад.

г.Мурманск, просп.Ленина.

9 мая - 11.45

Возложение венков к памятнику защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.;

г.Мурманск, Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»

9 мая -12.00

Выстрел Памяти. Гудок торгового порта;

г.Мурманск, Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»

9 мая - 12.05

Воздушный военный парад.

г.Мурманск, Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Морис де Вламинк» (до 9 мая); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе….» (до 16 мая); «Космос» (до 27 июня); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

12 мая

Начнёт работу выставка к 150-летию со дня рождения А. П. Остроумовой-Лебедевой (до 30 мая). Будут представлены графические работы народного художника РСФСР, лауреата Сталинской премии второй степени Георгия Верейского и художника и педагога Николая Синицына.

До 8 мая включительно

Проходит цикл мероприятий для юных северян «Праздничный салют». Юные посетители узнают о традиции отмечать крупные победы Советской армии артиллерийскими салютами, о видах салюта, о салюте в честь Победы. Кроме того, ребята посмотрят мультфильм о войне «Салют», и создадут свой салют в честь Победы на тематическом мастер-классе. Режим работы и условия посещения можно уточнить на сайте музея.

8 мая - 13.00 и 15.00

Мастер-класс акварель, восковые мелки. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Мурманск. Ночь музеев» (до 16 мая); «Молодежь Мурмана» (до 16 мая); «Горячо любимый батик» (до 30 мая); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

8 мая

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоятся тематические мероприятия «Картины о войне», а также встречи «Строки, опаленные войной» – на них посетители узнают о военной полевой почте и попробуют создать фронтовое письмо. Информация и предварительная запись по телефонам: (8152) 99-43-57 и (8152) 99-43-58.

8 мая - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ программы телеканала «Россия» «Возвращение картин. Пропавшая выставка» (Россия, 2006 г.). (12+)

ОНЛАЙН:

8 мая - 11.00-18.00

Северян приглашают на интерактивную программу виртуального Русского музея «Путь к Победе. Произведения из собрания Государственного Русского музея, созданные в годы Великой Отечественной войны». Виртуальная выставка объединила работы из коллекции Русского музея и 45 художественных музеев России.

8 мая - 15.00

Состоятся свободные показы фильма «Русский музей. Годы войны».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Наш Гагарин» (до 11 мая); «Мурман - берег надежды. История колонизации 1840-1940 гг.» (до 19 мая).

8 мая

В рамках празднования Дня Победы состоятся демонстрации учебно-интерактивных программ. Фильмы расскажут о событиях Великой Отечественной войны и о жизни мурманчан в этот период, а также об основных этапах освоении Арктики человеком с древнейших времен до начала XXI века.

Все мероприятия проводятся по предварительной записи по телефону (8152) 99-44-58.

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Белые голубки» (до 15 мая); «Война. Победа. Память» (до 16 мая); «Владимир Кумашов. Живопись» (до 19 мая); «Я служил русской книге…» (до 24 мая); «Основано на реальных событиях» (до 30 мая); «Книги, которые на пальцах объясняют работу организма человека» (до 30 мая); «Зеленая» (до 30 мая); «Книга Севера» (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

8 мая

В Центре современного искусства в рамках проекта «Научки» «Киноклуб» состоится просмотр фильма Михаила Калатозова «Летят журавли».

8 - 14 мая

Единая областная информационная акция «Победный май». Специалисты окажут помощь в поиске информации в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции состоятся квиз «Морские орлята - юнги Победы». (12+)

Онлайн-викторина «Шаги к Победе: 1418 дней и ночей».

8 мая - 14.00

Презентация патриотического проекта «Карские экспедиции». «Карские экспедиции» ‒ региональный проект Ямало-Ненецкого автономного округа. Его цель – увековечение памяти экипажей советских кораблей и судов, погибших в Арктике в годы Великой Отечественной войны, в частности трагедии конвоя «Белое море ‒ Диксон №5», произошедшей 12 августа 1944 года у берегов Карского моря вблизи острова Белый.

О проекте расскажут участники делегации Ямало-Ненецкого автономного округа, в составе которой представители исполнительных органов государственной власти, воспитанники казачьего патриотического клуба, члены поискового отряда и представители СМИ. (12+)

8 мая - 15.00

Презентация нового выпуска альманаха «Мурманский берег». (12+)

11 мая - 19.00

Мастер-класс «Обучение основным поэтическим размерам». Поэтесса Алена Кидун расскажет о наиболее распространенных поэтических размерах, их истории и заложенных в них смыслах. (12+)

ОНЛАЙН:

К празднованию Дня Победы присоединится и Мурманская областная научная библиотека. В праздничные дни библиотека примет участие в единой областной акции «Победный май». В рамках акции сотрудники библиотек Мурманской области окажут помощь в поиске информации в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В дни майских каникул в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт квиз «Морские орлята – юнги Победы», читатели примут участие в онлайн-викторине «Шаги к Победе. 1418 дней и ночей», познакомятся с виртуальной выставкой современных книг о войне «Эхо войны», виртуальной выставкой аудиокниг о войне «Они сражались за Родину», интерактивной выставкой «Мурман прифронтовой».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

По 10 мая

Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В центре чтения «Читай и познавай» посетителей ждут на мастер-классах и других тематических мероприятиях.

В праздничные дни библиотекари также предлагают присоединиться к акции «Мирным небо сохраним…». Каждый желающий может вырезать голубя из бумаги и разместить его на специальном стенде в знак благодарности ветеранам за мирное небо над головой.

10 мая - 14.00

Мастер-класс по рисованию.

ОНЛАЙН:

8 мая - 12.00

Посетители сайта приглашаются на медиаэкскурсию «Оленная Армия». Экскурсию проводит волонтер библиотеки Екатерина Козырева в рамках краеведческого проекта #МурманскTravel. Она приглашает совершить виртуальную прогулку к мемориалу, недавно появившемуся в Мурманске, – это памятник бойцам оленно-транспортных батальонов. (6+)

По 9 мая

Историко-патриотическая игра «Связь времен и поколений». (12+)

9 мая - 12.00

Отдел электронных ресурсов представит на сайте информационный навигатор о Великой Отечественной войне «Мы – наследники Победы». В нём собраны тематические интернет-ресурсы о городах–героях, маршалах Победы, героях фронта и тыла, женщинах и детях на войне, городах воинской славы, битвах и сражениях Второй мировой войны. Вспомнить важные события в истории страны читателям поможет подборка документальных фильмов и мультфильмов о войне. Посетители сайта могут пройти тесты и ответить на вопросы викторин, пополнив свои знания о подвиге советского народа. (12+).

По 16 мая

Виртуальная интерактивная выставка «Сохраняя память о войне». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

8 мая – 19.00

«Привет с фронта!». История неповторимой любви. В. Кондратьев. Это постановка о любви, о верности и нежности. И, разумеется, о войне, хотя в спектакле зритель не увидит боевых действий. Война вторгается в жизни людей, сводит и разводит их. Действие спектакля проходит в одном из московских госпиталей. Действующие лица — это работники госпиталя, врачи, медсестры и «ранбольные». Но основная сюжетная линия – это письма с фронта лейтенанта Юрия Ведерникова к медсестре Нине. (12+)

9 мая – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

9 мая – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток. Мурманская история. (12+)

15 мая – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов. (16+)

16 мая – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

16 мая – 19.00

«Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

22 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

23 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

29 мая – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 мая – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)

30 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 мая -17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

10 мая -15.30 и 17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

11 мая -15.30 и 17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

17 мая -15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 мая -15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 мая -15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

10 мая -11.00 и 13.30

Н. Шувалов. «Колобок».

11 мая -11.00 и 13.30

А. Усачёв. «По разным странам с балаганом».

17 мая -11.00 и 13.30

Премьера! С. Маршак. «Кошкин дом».

18 мая -11.00 и 13.30

Премьера! П. Васильев. «Снежная королева».

24 мая -11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 мая -15.30 и 17.00

Премьера! С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 мая -11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

8 и 10 мая – 11.00 и 13.30

Северян ждёт хорошо знакомый мурманскому зрителю спектакль «Горькая память войны», который расскажет о воспоминаниях детей, прошедших все ужасы войны. В основу спектакля легли архивные материалы.

9 мая -19.0

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 мая -19.00

Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».

23 мая -19.00

Премьера! С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

9 мая - 17.00

«Самый главный день!». Ансамбль песни и пляски Северного флота. Концертный зал.

10 мая - 17.00

«Весеннее настроение». Надежда Сергеева (арфа), Олеся Кравченко (орган). г.Москва. Концертный зал.

16 мая - 11.00

«Музыкальный теремок». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

16 мая - 17.00

«Под чарующей лаской твоею». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), г.Санкт-Петербург и артисты филармонии. Концертный зал.

23 мая - 17.00

The Latin Jazz Mass. Латинская джазовая месса для солистов, хора и джазового ансамбля. Концертный зал.

29 мая - 17.00

«Дуэль оперетты и мюзикла». Солисты оперетты и оркестр филармонии. Дирижер Ксения Жарко. Концертный зал.

30 мая - 16.00

«Прекрасное далёко...». Ансамбль «До-Ми-Но», песочная анимация. Концертный зал.

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

С 17 апреля

Всероссийский театральный фестиваль 23 дня до Победы.

10 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Зрители увидят историю о первой любви накануне роковых событий Великой Отечественной войны, о юности, когда так хочется быстрее узнать жизни, так хочется любить и быть счастливыми. Звуковая палитра спектакля привносит на сцену свободное дыхание молодости, не подозревающей о надвигающейся трагедии. (12+)

12 мая - 18.00

п. Ревда. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

12 мая - 19.00

ОДК им.Кирова. «Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

14 мая - 19.00

ЗАТО г. Заозерск. «Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

15 мая - 14.00

ЗАТО г. Заозерск. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г. Заозерск

19 мая - 19.00

г. Полярные Зори. «Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

20 мая - 18.00

г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

23 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

8 мая – 10.00-19.00

В фойе Дворца культуры все желающие смогут принять участие в виртуальной выставке военной техники. Любой обладатель современного телефона сможет увидеть выставку военной техники в 3D-формате. Среди образцов – пулемёт Максима, Миномёт МТ-13, Самолет Як-9, Самолет Пе-8, БМ-13 «Катюша», Танк Т-34-85, Броневик Ба-64, Катер тип «А» и др. Виртуальная выставка военной техники использует современные технологии дополненной реальности, которые позволяют объединить онлайн видеоизображение, цифровые анимированные объекты и звуковые эффекты, максимально точно воспроизводя полный аналог «реальной» выставки.

8 мая – 18.00

На сцене «Кировки» состоится концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость». «Чтобы помнили!» – так называется концертная программа, которой коллектив «Радости» завершит свой 43-й творческий сезон и поздравит всех гостей Дворца культуры с Праздником Великой Победы! В программе танцевальные номера из обширного репертуара популярного ансамбля, долгожданные премьеры, и, конечно, хореографические композиции, посвященные Великой Отечественной войне и Дню Победы.

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

8 мая - 16.15

Встреча проекта «Киноклуб» и просмотр фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» (СССР, 1957 г). (12+)

16 мая – 18.00

Арктический театр приглашает северян на премьеру спектакля «Враг народа». Новая постановка основана на тексте одноимённой пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена, написанной 140 лет назад. Как и полагается классике, она актуальна до сих пор. Курортный врач Томас Стокман якобы обнаруживает вредоносные бактерии в водопроводной сети новой водолечебницы и спешит сообщить об этом общественности. Однако дело обретает неожиданный поворот.

Свет софитов, костюмы с иголочки, операторы, вспышки фотокамер, живые рыбы в аквариумах: именно такая обстановка ждёт зрителей на премьере спектакля «Враг народа». Им предстоит полное погружение в атмосферу настоящего телевизионного ток-шоу. Зрителям также необходимо не выключать свои смартфоны, ведь во время спектакля важно слышать голос каждого и узнать истинное мнение народа.

Слова Ибсена остались практически неизменными, но как обычно в Арктическом театре – зритель является активным участником событий постановки. (18+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Мурманск. Времена года» (до 13 мая); «Аринушкины сказки» (до 13 мая); «Очевидное - невероятное» (до 17 мая); «Кольский Север - неиссякаемый источник вдохновения» (до 24 мая).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Лоскутная мозаика Заполярья» (до 16 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

8 мая

В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея в рамках проекта «Творческая среда» будет открыта «Стена памяти»: каждый посетитель сможет вписать имена членов семей – ветеранов Великой Отечественной войны. Для всех желающих в эти дни будет работать творческая мастерская по изготовлению гвоздик, которые можно закрепить на «Стене памяти» или возложить к памятнику в День Победы.

8 мая - 14.00-16.00

Будет работать творческая мастерская по изготовлению гвоздик, которые можно закрепить на «Стене памяти» или возложить к памятнику в День Победы. (6+)

12 мая - 16.00

В рамках проекта «Творческая среда» состоится фолк-урок «Куклы из бабушкиного сундука». Гости узнают о разнообразии традиционных текстильных кукол, познакомятся с выставкой «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» и своими руками изготовят народную текстильную куклу «Сорока», приносящую благие вести. (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

8 мая - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

8 мая - 13.30 и 17.00

«Космонавтика для детей». (6+)

8 мая - 14.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

8 мая - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

8 мая - 18.00

«В глубины Вселенной». (12+)

12 мая - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

12 мая - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

12 мая - 18.30

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

12 мая - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+).

г.КОЛА

9 мая - 11.00

Праздничные мероприятия, посвященные 76-летию Великой Победы. (0+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры. Площадь.

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

В преддверии 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, жителей Заполярья приглашают принять участие в музыкальном онлайн-проекте «Песни, победившие войну».

Песня играла очень важную роль в годы войны. Она складывалась обо всем, что происходило на фронте и в тылу. У каждой песни этого времени своя история, свой путь, и своя судьба. Для участия в проекте необходимо: выложить видео с песней на своей страничке в «ВКонтакте» с хэштегом #музыкальныйонлайнпроект#Песнипобедившиевойну#КРЦК#76летиеПобеды, обязательно указать ФИО, возраст участника, город, название песни, открыть свой профиль на время проведения проекта, быть участником официального сообщества Кольского районного Центра культуры.

Заявки принимаются до 6 мая. Возраст участников проекта не ограничен!

Финал музыкального онлайн проекта «Песни, победившие войну» состоится 9 мая в группе «ВКонтакте».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В североморском музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Роднополис» (до 20 мая); «Красочный мир» (до 25 июня).

8 мая

В североморском музейно-выставочном комплексе начнут работу персональная выставка живописи Ларисы Кукушкиной (до 1 июля) и выставка предметов и фотографий, посвященных пятилетию поискового отряда «Ваенга» (до 3 июня).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Североморский музейно-выставочный комплекс.

9 мая - 9.00

Подъём копии знамени Победы. (0+)

ЗАТО г.Североморск, мыс Алыш.

9 мая - 10.00

Военный парад, митинг, возложение венков и цветов к памятнику Героям-североморцам - защитникам советского Заполярья. (0+)

ЗАТО г.Североморск, Приморская площадь.

9 мая - 11.00

Ярмарка. (0+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова.

9 мая - 12.00

Городская легкоатлетическая эстафета. (0+)

ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова. 4.

9 мая - 13.00

Старт автопробега Североморск - Долина Славы. (0+)

ЗАТО г.Североморск. Приморская площадь.

9 мая - 14.00

Городское народное гулянье «Песни Победы»: торжественные проводы призывников, концерт творческих коллективов. (0+)

ЗАТО г.Североморск, Приморская площадь.

9 мая - 22.00

Праздничный салют. (0+)

ЗАТО г.Североморск, Приморская площадь.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

пгт.МУРМАШИ

9 мая - 11.30

Торжественный митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. (0+)

пгт.Мурмаши, Ввоенно-мемориальное кладбище.

9 мая - 13.00

На площади перед ДК «Мурмаши» концертная программа, выставка пожарной техники, экспозиция казачьего оружия, полевая кухня, ярмарка декоративно-прикладного творчеств. (0+).

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

г.ОЛЕНЕГОРСК

9 мая - 11.45

Торжественный проезд мотоклубов Мурманской области. (0+)

г.Оленегорск, Центральная площадь.

9 мая - 12.00

Митинг с участием Оленегорского военного гарнизона. (0+)

г.Оленегорск, Центральная площадь.

9 мая - 13.00

Торжественное шествие и возложение цветов к мемориалу Могила Неизвестного солдата. (0+)

г.Оленегорск, ул. Строительная.

9 мая - 14.00

Праздничное гулянье с концертной программой «День радости! День гордости! День славы!». (0+)

г.Оленегорск, Центральная площадь.

9 мая - 14.00

Всероссийская акция «Парад для одного ветерана». (0+)

г.Оленегорск, улицы Парковая и Пионерская.

ОНЛАЙН:

9 мая - 11.50

Онлайн-акция «Бессмертный полк». (0+)

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

8 мая - 14.00

Патриотическая игра «С Днём Победы!». (12+)

г.Мончегорск, ул.Металлургов, 39а. Мончегорская центральная детская библиотека.

9 мая - 10.00

Легкоатлетическая эстафета по городу, посвященная Дню Победы. (0+)

г.Мончегорск, площадь Революции.

9 мая - 12.00

Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (0+)

г.Мончегорск, памятник Защитникам Заполярья.

9 мая - 14.00

Реконструкция советской послевоенной танцплощадки «Вальс Победы». (0+) г.Мончегорск, площадь Революции.

ОНЛАЙН:

На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)

г.АПАТИТЫ

По 9 мая

Апатитский городской Дворец культуры проводит онлайн-акцию «Окна Победы»! (0+)

Задача участников: оформить окна своих квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне; отправить фотографию своего оформленного окна и текст в личные сообщения официальной группы «Вконтакте» (https.//vk.com/dkapatity) или на адрес электронной почты: oknopopedy@gmail.com

Принять участие в Акции может любой желающий. К участию в Акции рекомендуется подходить творчески, одновременно с этим учитывая огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

8 мая - 17.00

Караоке-клуб «Споемте, друзья!». (6+)

Центральная библиотека приглашает всех любителей военных песен на караоке-вечер. Участники клуба исполнят любимые песни, которые помогали жить и верить в победу. «Три танкиста», «Последний бой», «Песенка фронтового шофера», «Катюша», «От героев былых времеё», «В землянке» и многие другие.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина.

Апатиты

9 мая - 12.00

Молодёжный центр продолжает акцию «Георгиевская ленточка». Ежегодно многие люди прикрепляют символ акции - черно-оранжевую ленту, к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Традиционно Георгиевские ленточки раздают волонтёры, а получить их можно будет бесплатно на улицах нашего города. (0+)

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУ молодёжной политики г. Апатиты «Молодёжный социальный центр».

9 мая - 12.30

На площади Ленина г. Апатиты возле памятного знака погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг пройдёт «Акция памяти» посвященная 76-летию победы в Великой Отечественной войне. (0+)

г.Апатиты, Площадь Ленина.

9 мая - 13.00-14.00

Работа интерактивных площадок на площади Ленина г. Апатиты от МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

9 мая - 13.00

Митинг «Стихи Победы». ЛИТО «Хибины» и литературный клуб «ПЛитК@» приглашают жителей города на стихотворный митинг на площадь Ленина. В программе. стихи, песни о войне поэтов–фронтовиков и поэзия современности, в том числе сочинения участников клубов. Будет работать фотозона «Военная редакция», Открытый микрофон, где желающие смогут прочитать памятные стихотворные строки и сфотографироваться. (6+)

г.Апатиты, Площадь Ленина.

9 мая - 17.00

В Молодёжном центре состоится «Военный квартирник», посвященный великому празднику «Дню Победы!». В концерте прозвучат песни военных лет и не только. (12+)

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУ молодёжной политики г. Апатиты «Молодёжный социальный центр».

17 мая - 19.00

В зрительном зале Дворца культуры состоится концерт Мурманской областной филармонии «Под чарующей лаской твоею», посвященный Анастасии Вяльцевой.

Минувший век подарил миру немало звезд оперы и эстрады, носивших титулы «Божественная», «Восхитительная», «Феноменальная». Но «Несравненной» остается только одна - Анастасия Вяльцева. В чем причина её успеха? Почему каждый звук голоса рождал эхо в сердце народном?

«В народе всегда живет мечта о воле вольной. Она идеализируется, приобретает романтические очертания, душа рвется к вечному празднику свободы и любви. И все это воспевается в цыганских романсах и песнях» (журнал «Солнце России», февраль 1913 г.). (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КИРОВСК

8 и 9 мая - 15.00

Спектакль по мотивам пьесы Галины Неволиной «Письма сквозь время». Драму представит народный коллектив драматического театра «Кураж». (12+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 мая - 10.00

Мероприятия, посвящённые Дню Победы.

Возложение цветов на могилах ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны. (0+)

9 мая - 11.00

Митинг у воинских захоронени.й (0+)

9 мая - 12.30

Митинг и возложение цветов и венков к памятному знаку кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. (0+)

9 мая - 13.30

Интерактивная программа «На площадке танцевальной - 45 год». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе.

9 мая -13.00

Концертная программа, праздничная торговля, солдатская каша. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, театральный дворик.

г.ПОЛЯРНЫЙ

8 мая - 11.00

Митинг памяти. (0+)

Губа Кислая.

8 мая - 18.00

Праздничный концерт «Подвигу жить в веках!». (0+)

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

9 мая - 10.00

Прохождение личного состава соединений, воинских частей и военной техники гарнизона. (0+)

г.Полярный, площадь Победы.

9 мая - 11.00

Массовое уличное гулянье.

г.Полярный, площадь Двух Капитанов.

г.СНЕЖНОГОРСК

8 мая - 13.00

Фестиваль патриотического творчества «Ликующий май». (0+)

г.Снежногорск, «Роза ветров».

8 мая - 15.00

9 мая - 13.00

Интерактивная выставка военного снаряжения и обмундирования Афганской, чеченской войны и ВВ МВД РФ, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. (6+)

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

8 мая - 18.00

Выступление ансамбля песни и пляски Северного флота. (0+)

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

9 мая - 13.00

Городской праздник «С Великой Победой! Гордимся, помним и чтим!». (0+) г.Снежногорск, площадь имени В. Мурко.

9 мая - 15.00

Открытый фестиваль военно-патриотической песни «Песни великого подвига». (0+)

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

г.ГАДЖИЕВО

9 мая - 11.00

Массовое уличное гулянье «Победа! Молодость! Весна!». (0+)

г.Гаджиево, площадь имени Матушкина.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

8 мая - 14.00

Танцплощадка «Майский вальс». (0+)

г.Полярные Зори, площадь Героев-лётчиков.

9 мая - 11.00

Митинг «Дороги Победы. (0+)

г.Полярные Зори. Памятный знак.

9 мая - 12.00

Концерт «В сердцах и песнях - память о Победе» с участием братьев Шумковых. (0+)

г.Полярные Зори. Центральная площадь.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

По 9 мая

В кинотеатре «Нива» пройдёт фестиваль кинофильмов:

8 мая - 10.30

«Сестрёнка». Россия, 2019 г. (6+)

9 мая - 13.00

«Девятаев». Россия, 2021 г. (12+)

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

9 мая – 11.00

Митинг «Подвиг твой бессмертен» и возложение цветов. (0+)

г.Кандалакша, Центральная площадь.

9 мая – в 12.00

Гала-концерт открытого городского патриотического фестиваля детского творчества «Мир - это главное слово на свете» и выставка военной техники и современного оружия. (6+)

г.Кандалакша, Центральная площадь.

9 мая – 13.00, 14.00 и 15.00

Представление кукольного театра «Русские мальчишки». (0+)

г.Кандалакша, Центральная площадь.

9 мая – в 13.00

Танцплощадка «Рио-Рита». (0+)

г.Кандалакша, Центральная площадь.

9 мая – 13.30

Тематические зоны «Волонтёры Победы», «Скоростной рекорд», выставка «Дорогами войны». (6+)

г.Кандалакша, Центральная площадь.

9 мая - 14.30

Концерт «Великий День! Великая Победа!». (0+).

г.Кандалакша, Центральная площадь.

9 мая - 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00

Автобусная экскурсия по городу «Память огненных лет». Гид - Владимир Зяблов, краевед и фотограф, сотрудник центральной библиотеки имени Н. В. Колычева. (6+)

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

9 мая - 12.00

Торжественный митинг «Дороги Великой Победы». (0+)

г.Ковдор, площадь Ленина.

9 мая - 13.00

Выставка макетов военной техники, полоса препятствий, работа игровых и исторических площадок, мастер-классы и выставки, праздничный концерт. (0+)

г.Ковдор, сквер Фестивальный.

9 мая - 14.00

Концерт для ветеранов «Фронтовой огонёк». (0+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

9 мая - 14.00

Митинг «Памяти павших», полевая кухня, концерт. (0+)

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

ОНЛАЙН:

Продолжается приём заявок на конкурс творческих работ для детей и подростков «Пусть всегда будет мир!». Номинации - рисунок и поделка. Приём работ до 4 мая. Открытие выставки творческих работ участников конкурса 7 мая. Подробности о конкурсе - vk.com/dkafrikanda. (0+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.