АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Действующие экспозиции: выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года); выставка «55 лет с Мурманском» (до 15 января 2013 года).
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Рафаэль. Версии», Экскурсия «Рафаэль. Версии».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России и Отечественное изобразительное искусство XVIII-XX веков.
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Графика Татьяны Ковалевой».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Действующие экспозиции: выставка «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея (до 29 января); выставка «Полярная ночь в творчестве мурманских художников» (до 29 января).
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3. Матрёшки. Полотенца. Половики».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Мастер-класс «Художественные промыслы России».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Дамская сумочка», Экскурсия по выставке «Дамская сумочка».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903».
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Экскурсия по выставке «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903»
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Открыты выставки: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января), выставка советского плаката, приуроченной к 100-летию образования СССР (до 20 января).
Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея (в группе)
Каждый понедельник – 16.00
Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!».
Каждый вторник – 16.00
Мастер-класс «Записки натуралиста».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Работают выставки: выставка работ из переработанного пластика (по 20 января); выставка детских работ «Зимняя сказка» (по 31 января).
5 января - 16.00
Мастер-класс «Рождественское яблочко».
8 января - 18.00
Мастер-класс «Бирка-открытка».
15 января - 16.00
Мастер-класс «Почерк Бильбо».
29 января - 16.00
Мастер-класс «Аз есмь».
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
4, 5, 6, 8 января – 14.30, 17.00
Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей на новогоднюю шоу-программу. Увлекательные эксперименты, захватывающий научно-популярный мультфильм и, конечно, космические подарки.
Продолжительность мероприятия. 1 час. (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
4, 5 и 8 января
По записи
Своя игра: новогодняя версия.
4 января - 12.00
Интернет-гид «Неделя науки, техники».
4 января - 12.00
Познавательно-игровое занятие «Как встречают Новый год люди всех земных широт».
4 января - 13.00
Познавательно-игровое занятие «Загадки Снеговика».
4 и 5 января - 13.00 и 14.00
Квест- игра «В поисках загадочного К…».
4 и 5 января - 15.00
Творческое занятие «Свободная мастерская».
5 января - 14.00
Мастер-класс в технике аппликации «Рождественская открытка».
5 января - в течение дня
Тематический день «Новогодние посиделки в Движе».
8 января - 14.00
Новогодняя командная игра «Что любит ёлка?».
14 января 15.00
Встреча «Бизнес тренерство – работа на все времена!» в рамках проекта «Необычный гость».
14 января
По записи
Волонтерский библиотечный проект «Необычный гость».
15 января - 13.00
Мастер-класс «Кот-забияка».
19-31 января
Рубцовские чтения: литературные посиделки.
16-26 января
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (занятия «Дорога жизни»).
23 января – 12 февраля
Историко-патриотическая акция «Крепость из стали, сердец и огня».
23 – 29 января
Час памяти «Хлеб той зимы».
23 – 31 января
Дети детям о блокАДе: по страницам дневников.
26 – 31 января
Сетевая библиотечная просветительская акция «Чеховские волонтеры или дети читают детям».
28 января
По записи
Встреча «Интеллект добра» в Школе развития волонтёра.
29 января - 12.00
Волонтёрский библиотечный проект «Библионяня».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
2 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
2 января - 19.00
Малая сцена
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
3 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
3 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
4 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
4 января - 19.00
Малая сцена
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
5 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
5 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
6 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
6 января - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
7 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
7 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
8 января - 14.00
«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)
Гастроли (г. Москва)
8 января - 18.00
«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)
Гастроли (г. Москва)
12 января - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
13 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
14 января - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
14 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
15 января - 12.00
«Пушкинская карта»
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)
15 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
18 января - 14.00
«Пушкинская карта»
п. Мурмаши
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
18 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
19 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
20 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)
21 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
21 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
22 января - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
22 января - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
25 января - 15.00
«Пушкинская карта»
г. Мончегорск
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
26 января - 18.00
«Пушкинская карта»
г. Оленегорск
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
27 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)
28 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
28 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
29 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
29 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
2 января - 12.00 и 15.00
3 января - 12.00 и 15.00
4 января - 12.00 и 15.00
5 января - 12.00 и 15.00
6 января - 12.00 и 15.00
Представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. (6+)
Интерактивный спектакль — «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».
14 января - 19.00
Спектакль «Пиковая дама. Играем Пушкина».
21 января - 19.00
Спектакль «Суета сует».
22 января - 19.00
Спектакль «Привет с фронта».
29 января - 19.00
«Не все коту Масленица».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
По 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.
2 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
2 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
3 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
3 января - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
7 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
7 января - 16.00 и 18.00.
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
8 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
8 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
14 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
14 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
15 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
15 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
5-7 января - 15.00
«Щелкунчик». Музыкальная история с песочной анимацией. Концертный зал.
8 января - 17.00
Рождественский концерт.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
3 и 4 января - 11.00 и 15.00
«Царица Арктика» семейная сказка.
5 и 6 января - 19.00
«Квартирник» караоке-спектакль.
15 января - 14.00
«Чтобы доброю была твоя дорога» юбилейный концерт ансамбля народной песни «ЛЮБАВА».
22 января - 15.00
«В кругу друзей» концерт ансамбля танца «Сполохи».
28 января - 15.00
«Праздник дружбы» областной фестиваль национальных культур.
29 января – 19.00
«Чашка чая с лимоном» спектакль драматического тетра «Комедиограф».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
4 января - 11.00
По записи
Начало работы выставки «Белый, белый снег» … Живопись, графика, ДПИ из собрания музея. (7+)
4 января - 13.00
По записи
Мастер-класс по изготовлению календаря в технике коллаж «Календарь в подарок». (7+)
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…»
4-6 января и 8 января – 11.00-19.00
11-29 января - 11.00-19.00
Выставка «В поле выросла рубашка».
5 января - 12.00
Мастер – класс в технике росписи по стеклу «Рождественский фонарь». (14+)
5 января - 13.00
Мастер – класс «Поморская козуля к Рождеству». (7+)
6 января - 12.00
Мастер-класс «Ангел рождества». (10+)
5 января - 14.00
Мастер-класс в технике росписи по стеклу «Уютный подсвечник». (10+)
8 января - 12.00
Областной детский праздник «Рождественские посиделки». (7+)
18 января - 15.00
Мероприятие с мастер - классом по изготовлению традиционной народной куклы –оберега «Алёнушкины сказки». (7+)
21 января - 15.00
Мастер – класс по изготовлению брелока «Тепь-тяпа». (10+)
25 января - 14.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…». (7+)
26 января - 15.00
Мероприятие с мастер- классом по изготовлению сувенира из шерстяных ниток «Сказочные герои русских народных сказок». (7+)
29 января - 14.00
Мастер-класс по созданию декоративной композиции «Зимний лоскуток волшебства». (10+)
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
4 января (в течение дня)
Выставка книжных иллюстраций «Путешествие по январским праздникам».
18 января - 10.30
Познавательный час «С Днём рождения, Снеговик!» из цикла «Читаем. Играем. Мастерим».
26 января - 11.00
Конкурсно-развлекательная программа «На студенческой волне», Североморская городская библиотека-филиал №2.
26 января - 14.00
Обзор периодических изданий в клубе «Пресс-кафе».
27 января - 12.00 и 14.30
Виртуальный поход «Здравствуй, Солнце!».