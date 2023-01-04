АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Действующие экспозиции: выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года); выставка «55 лет с Мурманском» (до 15 января 2013 года).

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Рафаэль. Версии», Экскурсия «Рафаэль. Версии».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России и Отечественное изобразительное искусство XVIII-XX веков.

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Графика Татьяны Ковалевой».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: выставка «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея (до 29 января); выставка «Полярная ночь в творчестве мурманских художников» (до 29 января).

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3. Матрёшки. Полотенца. Половики».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Мастер-класс «Художественные промыслы России».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Дамская сумочка», Экскурсия по выставке «Дамская сумочка».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Экскурсия по выставке «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903»

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыты выставки: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января), выставка советского плаката, приуроченной к 100-летию образования СССР (до 20 января).

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея (в группе)

Каждый понедельник – 16.00

Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!».

Каждый вторник – 16.00

Мастер-класс «Записки натуралиста».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: выставка работ из переработанного пластика (по 20 января); выставка детских работ «Зимняя сказка» (по 31 января).

5 января - 16.00

Мастер-класс «Рождественское яблочко».

8 января - 18.00

Мастер-класс «Бирка-открытка».

15 января - 16.00

Мастер-класс «Почерк Бильбо».

29 января - 16.00

Мастер-класс «Аз есмь».

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

4, 5, 6, 8 января – 14.30, 17.00

Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей на новогоднюю шоу-программу. Увлекательные эксперименты, захватывающий научно-популярный мультфильм и, конечно, космические подарки.

Продолжительность мероприятия. 1 час. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

4, 5 и 8 января

По записи

Своя игра: новогодняя версия.

4 января - 12.00

Интернет-гид «Неделя науки, техники».

4 января - 12.00

Познавательно-игровое занятие «Как встречают Новый год люди всех земных широт».

4 января - 13.00

Познавательно-игровое занятие «Загадки Снеговика».

4 и 5 января - 13.00 и 14.00

Квест- игра «В поисках загадочного К…».

4 и 5 января - 15.00

Творческое занятие «Свободная мастерская».

5 января - 14.00

Мастер-класс в технике аппликации «Рождественская открытка».

5 января - в течение дня

Тематический день «Новогодние посиделки в Движе».

8 января - 14.00

Новогодняя командная игра «Что любит ёлка?».

14 января 15.00

Встреча «Бизнес тренерство – работа на все времена!» в рамках проекта «Необычный гость».

14 января

По записи

Волонтерский библиотечный проект «Необычный гость».

15 января - 13.00

Мастер-класс «Кот-забияка».

19-31 января

Рубцовские чтения: литературные посиделки.

16-26 января

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (занятия «Дорога жизни»).

23 января – 12 февраля

Историко-патриотическая акция «Крепость из стали, сердец и огня».

23 – 29 января

Час памяти «Хлеб той зимы».

23 – 31 января

Дети детям о блокАДе: по страницам дневников.

26 – 31 января

Сетевая библиотечная просветительская акция «Чеховские волонтеры или дети читают детям».

28 января

По записи

Встреча «Интеллект добра» в Школе развития волонтёра.

29 января - 12.00

Волонтёрский библиотечный проект «Библионяня».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

4 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

4 января - 19.00

Малая сцена

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

5 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

5 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

6 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

6 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

7 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

7 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

8 января - 14.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)

Гастроли (г. Москва)

8 января - 18.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)

Гастроли (г. Москва)

12 января - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

13 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

14 января - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

14 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

15 января - 12.00

«Пушкинская карта»

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)

15 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

18 января - 14.00

«Пушкинская карта»

п. Мурмаши

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

18 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

19 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

20 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)

21 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

21 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

22 января - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

22 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

25 января - 15.00

«Пушкинская карта»

г. Мончегорск

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 января - 18.00

«Пушкинская карта»

г. Оленегорск

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

27 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

28 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

28 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

29 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

29 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 января - 12.00 и 15.00

5 января - 12.00 и 15.00

6 января - 12.00 и 15.00

Представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. (6+)

Интерактивный спектакль — «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».

14 января - 19.00

Спектакль «Пиковая дама. Играем Пушкина».

21 января - 19.00

Спектакль «Суета сует».

22 января - 19.00

Спектакль «Привет с фронта».

29 января - 19.00

«Не все коту Масленица».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

По 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

7 января - 16.00 и 18.00.

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

15 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

15 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5-7 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная история с песочной анимацией. Концертный зал.

8 января - 17.00

Рождественский концерт.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

5 и 6 января - 19.00

«Квартирник» караоке-спектакль.

15 января - 14.00

«Чтобы доброю была твоя дорога» юбилейный концерт ансамбля народной песни «ЛЮБАВА».

22 января - 15.00

«В кругу друзей» концерт ансамбля танца «Сполохи».

28 января - 15.00

«Праздник дружбы» областной фестиваль национальных культур.

29 января – 19.00

«Чашка чая с лимоном» спектакль драматического тетра «Комедиограф».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

4 января - 11.00

По записи

Начало работы выставки «Белый, белый снег» … Живопись, графика, ДПИ из собрания музея. (7+)

4 января - 13.00

По записи

Мастер-класс по изготовлению календаря в технике коллаж «Календарь в подарок». (7+)

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…»

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «В поле выросла рубашка».

5 января - 12.00

Мастер – класс в технике росписи по стеклу «Рождественский фонарь». (14+)

5 января - 13.00

Мастер – класс «Поморская козуля к Рождеству». (7+)

6 января - 12.00

Мастер-класс «Ангел рождества». (10+)

5 января - 14.00

Мастер-класс в технике росписи по стеклу «Уютный подсвечник». (10+)

8 января - 12.00

Областной детский праздник «Рождественские посиделки». (7+)

18 января - 15.00

Мероприятие с мастер - классом по изготовлению традиционной народной куклы –оберега «Алёнушкины сказки». (7+)

21 января - 15.00

Мастер – класс по изготовлению брелока «Тепь-тяпа». (10+)

25 января - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…». (7+)

26 января - 15.00

Мероприятие с мастер- классом по изготовлению сувенира из шерстяных ниток «Сказочные герои русских народных сказок». (7+)

29 января - 14.00

Мастер-класс по созданию декоративной композиции «Зимний лоскуток волшебства». (10+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

4 января (в течение дня)

Выставка книжных иллюстраций «Путешествие по январским праздникам».

18 января - 10.30

Познавательный час «С Днём рождения, Снеговик!» из цикла «Читаем. Играем. Мастерим».

26 января - 11.00

Конкурсно-развлекательная программа «На студенческой волне», Североморская городская библиотека-филиал №2.

26 января - 14.00

Обзор периодических изданий в клубе «Пресс-кафе».

27 января - 12.00 и 14.30

Виртуальный поход «Здравствуй, Солнце!».