АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

г. МУРМАНСК

4 января - 12.00

Открытие конкурса «Лыжня зовет».

г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка» (КП-2).

5 января - 13.00

Святочные гулянья. Народный театр «Окрутники» в образах ряженых поздравят жителей и гостей города с Рождеством и предложат поучаствовать в конкурсе колядок.

г. Мурманск, площадь Пять Углов.

6 января -14.00

Показ кукольного спектакля «Рождественское чудо». Артисты Дома культуры помогут окунуться в атмосферу новогодних праздников и волшебства. Зрителей ждет захватывающее путешествие по сказочному миру, где куклы оживают и рассказывают удивительные истории.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский».

Рождественские гулянья

7 января - 13.00

В программе: мастер-класс «Мастерская Деда Мороза», выставка-продажа «В мире сладостей», театрализованное представление «Под чистым небом Рождества», а также песни, танцы, игры, конкурсы и многое другое.

г.Мурманск, ул. Заводская, 1. ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково).

7 января - 14.00

Гостей массового народного гулянья «Рождество Христово» не оставят равнодушными составляющие народного праздника «Свят вечер»: игры, конкурсы для детей и взрослых, в которые играли ещё в XVIII-IXX веках, рождественские колядования. Также в программе: концерт самодеятельных коллективов МАУК «Дом культуры Ленинского округа», выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Рождественский сюрприз», веселый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, фото с героями праздника, горячий чай.

г.Мурманск, ул. Гагарина. Остановочный комплекс, зона отдыха «Семёновское озеро».

7 января - 15.00

Развлекательная программа «Снежная битва». Дом культуры «Первомайский» организует захватывающую битву снежками. Победителей ждут сладкие призы, каждого участника - игры и танцы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 101. Общественная территория.

7 января -17.00

Новогоднее караоке «Встречаем вместе!». Гостей ждёт захватывающий вечер, полный музыки, песен и веселья.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский».

До 8 января – с 12.00

Ярмарка «На Севере – тепло». Расписание мастер-классов по ссылке.

г. Мурманск, ул. Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

10 января - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Космическое путешествие».

14 января - 15.00

Творческие мастерские для детей. Полимерная глина.

18 января - 11.00

Не лекция «Нужна ли скульптура Мурманску?».

19 января - 14.00

Мероприятие «Жанры живописи. Пейзаж».

19 января - 17.30

Творческие мастерские для взрослых. «Сияние Севера». Роспись магнита акрилом.

20 января - 17.00

«XI-XVII века – Великие иконописные памятники Древней Руси». Лекция из цикла «Десять веков русского искусства».

21 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Подчерк-застывший язык души».

25 января - 15.00

«Тайны гравюры». Музейный урок ко дню рождения И. Шишкина.

27 января - 16.00

Мастер-класс «Хочу, как Куинджи!». Пишем лунную ночь.

31 января - 17.00

Торжественная церемония открытия выставки «Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва».

В течение месяца

Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия «Развитие русской живописи с XVII по XXI века».

С 3 января

«Детская мода. 100 лет назад». Фотовыставка из собрания Мультимедиа Арт музея. Москва.

Выставка «Ангел прилетел».

Выставка «Природы нежный дар».

С 19 января

Выставка «Ода чернильнице».

С 26 января

Выставка «Дыхание Севера».

До 28 января

Выставка «Заполярье».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

С 12 января

«Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

13 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Самая рождественская сказка Щелкунчик».

13 января - 16.00

Лекция «Василий Григорьевич Перов» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

14 января - 13.00

Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставки рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».

14 января - 15.00

Мастер-класс «Гималайская сюита» в технике темперной живописи.

18 января - 16.00

Торжественное открытие историко-документальной выставки «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941-1944» из собрания Санкт-Петербургского института истории РАН, Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, государственного музея политической истории России, Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург). Посвящена 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

20 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее» по выставке «Отечественное искусство скульпторы XX века».

20 января - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

21 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «день былинного богатыря Ильи Муромца»

27 января - 13.00

Музейный урок «цветочный букет Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4». Из собрания музея.

27 января - 16.00

Лекция «Поль Сезанн». Из цикла «Знакомьтесь: художник!».

28 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Лучик света» по выставке «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи» из частных коллекций.

28 января - 15.00

Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность» в технике масляной живописи.

До 6 января

Выставка «Времена года. И снова зима».

До 14 января

Выставка «Ковдорский район. История и современность».

До 28 января

Выставка «Жоховы. Отец и дочь».

В течение месяца

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4».

Постоянная экспозиция «Скульптура ХХ-ХХI веков».

С 3 января

Выставка «Елочный старик».

Выставка «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда».

С 12 января

Выставка «Фонарики-фонарики».

С 18 января

Выставка «Слушай, Ленинград» музыка в осажденном городе. 1941-1944».

С 31 января

Выставка живописи и скульптуры З.К. Церетели.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00 (2, 3, 4, 6, 8, 13 и 21 января - 15.00 – не состоятся)

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

3 января - 15.00

Мастер-класс «Поморская козуля».

4 января - 11.00 и 15.00

Мастер-класс «Создай сияние».

6 января - 15.00

Мастер класс «Зимняя сказка».

8 января - 15.00

Мастер класс «Саамская сказка».

13 января - 15.00

Тематическая экскурсия «О хищнике сером замолвите слово».

21 января - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск – город-герой».

21 января - 15.30

Музейное занятие «Животные зимой».

28 января - 15.00

Музейное занятие «Сила Севера».

Территориальный отдел в с. Ловозеро

(с. Ловозеро, ул. Советская, 28)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Территориальный отдел в п. Умба

(п. Умба, ул. Дзержинского, 78)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

3 января - 11.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков».

3 января - 15.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков».

4 января - 11.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков».

4 января - 15.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков».

4 января - 17.00

Вечер игр (настольные игры ролевого жанра).

6 января - 13.00

Концерт «Забавы у русской печки» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки».

6 января - 19.00

Танцевальная вечеринка для подростков «Новогодний движ».

13 января - 15.00

Концерт «Рождественские Встречи» хора «Джерела», хора «Встреча Друзей» и ансамбля «Беломорье».

14 января - 16.00

Концерт «Старый Новый год, или Будьте счастливы» клуба авторской песни «Пять углов».

21 января - 15.00

Концерт «Сполохи в кругу друзей».

27 января - 19.00

Спектакль драматического театра «Комедиограф» - «Чашка чая с лимоном».

28 января - 15.00

Концерт ансамбля танца «Радость», посвящённый юбилею художественного руководителя коллектива.

31 января – 19.00

Спектакль «Наследник» с участием популярных российских актёров театра и кино Константина Лавроненко, Марины Зудиной, Юрия Батурина, Алексея Бардукова, Ксении Лавроненко. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

3 января - 15.00

Музейное занятие «Поморская козуля».

4 января - 15.00

Мастер-класс «Создай сияние».

6 января - 15.00

Мастер-класс «Зимняя сказка».

8 января - 15.00

Мастер-класс «Саамская сказка»., закладка для книги на саамские мотивы.

12 января - 16.00

Открытие выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

13 января - 16.00

Показ фильма «Киноконцерт 1941 года». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

14 января - 16.00

Показ фильма «Фронтовые подруги». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

15 января - 16.00

Показ фильма «Цирк». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

16 января - 16.00

Показ фильма «Человек с ружьем». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

17 января - 16.00

Показ фильма «Антон Иванович сердится». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

19 января - 16.00

Открытие выставки «Сокровища контрабандистов». из фондов Государственного Дарвиновского музея.

20 января - 16.00

Показ фильма «Суворов». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

21 января - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск — «Город-герой».

21 января - 15.30

Музейное занятие «Животные зимой».

22 января - 16.00

Показ фильма «Бесприданница». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

23 января - 16.00

Показ фильма «Большой вальс». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

27 января - 16.00

Показ фильма «Волга-Волга». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

27 января - 16.00

Показ фильма «Песнь о любви». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

28 января - 16.00

Показ фильма «Петр I». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

28 января - 16.30

Музейное занятие «Сила Севера».

29 января - 16.00

Показ фильма «Дубровский». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

30 января - 16.00

Показ фильма «Маскарад». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

31 января - 16.00

Показ фильма «Музыкальная история». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

27 января - 16.00

Кинопоказ выходного дня «Блокадный дневник».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

6 января - 12.00

Мастер-класс «Поморские козули».

25 и 26 января - 12.00

на базе СОШ Урок мужества, к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

По 14 января 2024 года

Работает выставка «Волки», организованная совместно с Государственным Дарвиновским музеем (Москва). Выставка «Волки» рассказывает о жизни сильного и выносливого зверя, о его важной роли в экосистемах для регуляции численности копытных и о двойственных, складывающимися столетиями, отношениях человека с волками. Волков боялись и ненавидели, но вместе с тем восхищались и пытались приучить. Какие бывают волки? Кто их ближайшие родственники? Как происходит воспитание и взросление волчат? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке.

На выставке будут представлены коллекции из фондовых собраний Дарвиновского музея и Мурманского областного краеведческого музея: чучела, шкуры, черепа животных семейства Псовые. Тематические планшеты ознакомят посетителей со всеми аспектами жизни волков.

В семейство Псовые входит 40 видов животных: волки, домашние собаки, койоты, лисицы, шакалы и др. Волки – это хищники с высокоразвитой психикой и сильными коммуникативными способностями. Они способны анализировать обстановку, делать определенные выводы, прогнозировать события, легко приспосабливаться к изменившимися условиям.

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по Мурманскому областному краеведческому музею. В ходе экскурсии гости узнают о первобытных жителях Кольского края: как они попали на Крайний Север? Как выживали, чем питались, на кого охотились и для чего построили загадочные лабиринты? Куда ушли первобытные охотники и рыболовы, и какой коренной народ Севера пришел им на смену?

Посетителям расскажут о первых русских поселенцах Терского берега, поморах – умелых мореходах и ремесленниках. В посвященном им зале можно увидеть настоящее поморское судно, макеты замечательных храмов, в том числе, уничтоженного в годы Крымской войны Воскресенского собора.

Зал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов покажет Мурманский край в годы самого разрушительного конфликта в его истории. Военная техника, оружие, предметы быта военного времени поведают историю небывалого мужества и стойкости. (16+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

6 января - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

13 января - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

17 января - 17.00

Мастер-класс по созданию книги «Создадим сказку сами». (6+)

21 января - 17.00

Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих». (12+)

21 января - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

21 января - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешен». (12+)

27 января - 19.00

Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Ночь перед Рождеством».

«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».

«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).

«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).

«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).

«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).

«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).

«Новые книги – новые встречи».

«Из века в век: история России».

«Я хочу на ручки!».

«Новогоднее настроение».

«Жанровое разнообразие: Повесть».

«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).

«Поэтический снегопад».

Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Встречайте новинки!».

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Литературный профиль «Научки».

«Ровесники «Научки».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Зимний сад на окне».

«Зима – время согревать друг друга».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».

«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

4 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Полярный экспресс», 2004 г. (6+)

5 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Интуиция», 2001 г. (12+)

6 января - 14.00

Торжественное закрытие выставки «Интерьерка». (16+)

6 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Один дома», 1990 г. (0+)

11 января - 18.00

Рождественский концерт (совместно с Мурманской епархией). (6+)

14 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Семьянин», 2000г. (0+)

17 января - 17.00

Мастер-класс по созданию книги «Создадим сказку сами». (6+)

21 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Пингвины мистера Поппера», 2011 г. (0+)

24 января

МедиаЗавтрак. Мероприятие организовано Госкорпорацией «Росатом» совместно с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ). (18+)

25 января - 19.30

Концерт Мурманского театра импровизации «Плейбэк». (12+)

26 января - 17.00

Лекция-концерт «Скандинавская мифология». (12+)

27 января - 19.00

Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)

28 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Хранители снов». (0+)

Планетарий «Просто космос»

Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

4 января - 12.00

Мастер-класс «Создание значка со своим изображением». (6+)

5 января - 12.00

Мастер-класс «Создание кормушки для птиц». (6+)

6 января - 12.00

Мастер-класс «Мини-блокнот на магните». (6+)

Кинопоказы в планетарии «Просто космос»

4 января - 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

4 января - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

5 января - 14.00

«Космонавтика для детей». (6+)

5 января - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

6 января - 14.00

«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)

6 января - 18.30

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

21 января – 16.00

«По следам Нового года»: квиз.

В течение месяца (по записи)

Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

Своя игра «Я и Государство».

Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.

Волшебный мастер-класс «Карта мечты».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

3 января - 11.30

Спектакль «Три желания Морозко».

3 января - 14.30

Спектакль «Три желания Морозко».

3 января - 19.00

Спектакль «Чародеи».

4 января - 11.30

Спектакль «Три желания Морозко».

4 января - 14.30

Спектакль «Три желания Морозко».

4 января - 19.00

Спектакль «Чародеи».

5 января - 11.30

Спектакль «Три желания Морозко».

5 января - 14.30

Спектакль «Три желания Морозко».

5 января - 19.00

Спектакль «Прибайкальская кадриль».

6 января - 11.30

Спектакль «Три желания Морозко».

6 января - 19.00

Спектакль «День отдыха».

7 января - 13.00

Балет «Щелкунчик».

7 января - 16.00

Балет «Щелкунчик».

7 января - 19.00

Балет «Щелкунчик».

8 января - 13.00

Балет «Щелкунчик».

8 января - 16.00

Балет «Щелкунчик».

12 января - 19.00

Спектакль «Страсти по Торчалову».

13 января - 19.00

Спектакль «Чародеи».

14 января - 19.00

Спектакль «Эти свободные бабочки».

17 января - 19.00

Спектакль «Спасите Лёньку».

18 января - 19.00

Спектакль «…Будем жить как боги?..».

20 января - 19.00

Спектакль «Женитьба».

21 января - 19.00

Спектакль «Сочельник в Манхэттене».

26 января - 19.00

Спектакль «Волки и овцы».

27 января - 13.00

Спектакль «Пёс идёт домой».

27 января - 19.00

Спектакль «День отдыха».

31 января - 19.00

Спектакль «Монолог женщины».

31 января - 13.00

п.г.т. Мурмаши, Дом культуры «Мурмаши», ул. Энергетиков, 1

Спектакль «Остров Непослушания».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

3-6 января - 12.00 и 15.00

Премьера. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. По мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

13 января - 19.00

Комедия «Не все коту Масленица». (6+)

28 января - 19.00

Мурманская история «Туман над заливом». (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 января - 12.00

«Новогодняя погремушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

5 января - 14.00

«Мульторган». Концерт для детей. Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.

5 января - 18.00

«Виртуозная педаль, или Танцуя за органом». Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.

6 января - 12.00

«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. Камерный зал.

6 января - 14.00

«Путешествие в детство». «Arctic- brass». Руководитель Сергей Горбатюк. «Песочная анимация». Концертный зал.

8 января - 14.00

«Новый год вокруг света». Группа «Калейдоскоп». Концертный зал.

13 января - 19.00

«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Арт-кафе.

14 января - 17.00

«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Концертный зал.

20 января - 18.00

«Отзвуки театра». Музыкально - драматический коллаж. Концертный зал.

21 января - 17.00

«Музыкальные витражи». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), г.Москва. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Мурманский областной театр кукол приглашает с 22 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на новогодние представления с участие Деда Мороза и Снегурочки.

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

7 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

13 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

13 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

18 января - 19.00

«Ночь перед Рождеством».

19 января - 19.00

«Ночь перед Рождеством».

20 января - 13.30

«Плотник Андерсен и Рождественский гном».

20 января - 15.30 и 17.00

«Красная Шапочка».

21 января - 11.00 и 13.30

«Снежная королева».

21 января - 15.30 и 17.00

«Новогодний переворот».

26 января - 19.00

«Эшелон».

27 января - 11.00 и 13.00

«Горькая память войны».

27 января - 15.30 и 17.00

«В лесу родилась Ёлочка».

28 января - 13.30

«Сказка о капризной принцессе и короле лягушек».

28 января - 15.30 и 17.00

«Ёлочка с иголочки».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

13 января - 16.00

Виртуальная выставка «Только в России празднуют эти двенадцать дней» из цикла «Читаем в «Логос». (в группе «ВКонтакте») (18+)

24 января - 10.00

Начало работы книжной выставки «Непокоренный Ленинград» к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. (16+)

25 января - 14.00

Открытие клуба брайлистов «Шеститочие». (18+)

26 января - 12.00

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск

Час памяти «Город мужества и славы».

26 января - 14.30

Дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Мурманск

Час памяти «Город мужества и славы». (6+)

27 января - 16.00

Виртуальная выставка «Блокадной вечности страницы» (в группе «ВКонтакте») (16+)

30 января - 14.00

Обзор периодических изданий «Дело было в январе». (18+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

23 января

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

Лекция «Полярный Голливуд» для участников центра общения старшего поколения «Радость» (г. Апатиты).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

4 января – 17.00

г. Кировск, ул. Юбилейная, 13. Историко-краеведческий музей города.

Концерт студентов Мурманского колледжа искусств.

27 января

Концерт пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.

28 января

Мастер-классы по фортепиано пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.