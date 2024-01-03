АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
г. МУРМАНСК
4 января - 12.00
Открытие конкурса «Лыжня зовет».
г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка» (КП-2).
5 января - 13.00
Святочные гулянья. Народный театр «Окрутники» в образах ряженых поздравят жителей и гостей города с Рождеством и предложат поучаствовать в конкурсе колядок.
г. Мурманск, площадь Пять Углов.
6 января -14.00
Показ кукольного спектакля «Рождественское чудо». Артисты Дома культуры помогут окунуться в атмосферу новогодних праздников и волшебства. Зрителей ждет захватывающее путешествие по сказочному миру, где куклы оживают и рассказывают удивительные истории.
г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский».
Рождественские гулянья
7 января - 13.00
В программе: мастер-класс «Мастерская Деда Мороза», выставка-продажа «В мире сладостей», театрализованное представление «Под чистым небом Рождества», а также песни, танцы, игры, конкурсы и многое другое.
г.Мурманск, ул. Заводская, 1. ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково).
7 января - 14.00
Гостей массового народного гулянья «Рождество Христово» не оставят равнодушными составляющие народного праздника «Свят вечер»: игры, конкурсы для детей и взрослых, в которые играли ещё в XVIII-IXX веках, рождественские колядования. Также в программе: концерт самодеятельных коллективов МАУК «Дом культуры Ленинского округа», выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Рождественский сюрприз», веселый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, фото с героями праздника, горячий чай.
г.Мурманск, ул. Гагарина. Остановочный комплекс, зона отдыха «Семёновское озеро».
7 января - 15.00
Развлекательная программа «Снежная битва». Дом культуры «Первомайский» организует захватывающую битву снежками. Победителей ждут сладкие призы, каждого участника - игры и танцы.
г.Мурманск, просп. Кольский, 101. Общественная территория.
7 января -17.00
Новогоднее караоке «Встречаем вместе!». Гостей ждёт захватывающий вечер, полный музыки, песен и веселья.
г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 2а. ДК «Первомайский».
До 8 января – с 12.00
Ярмарка «На Севере – тепло». Расписание мастер-классов по ссылке.
г. Мурманск, ул. Воровского.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
10 января - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Космическое путешествие».
14 января - 15.00
Творческие мастерские для детей. Полимерная глина.
18 января - 11.00
Не лекция «Нужна ли скульптура Мурманску?».
19 января - 14.00
Мероприятие «Жанры живописи. Пейзаж».
19 января - 17.30
Творческие мастерские для взрослых. «Сияние Севера». Роспись магнита акрилом.
20 января - 17.00
«XI-XVII века – Великие иконописные памятники Древней Руси». Лекция из цикла «Десять веков русского искусства».
21 января - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Подчерк-застывший язык души».
25 января - 15.00
«Тайны гравюры». Музейный урок ко дню рождения И. Шишкина.
27 января - 16.00
Мастер-класс «Хочу, как Куинджи!». Пишем лунную ночь.
31 января - 17.00
Торжественная церемония открытия выставки «Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва».
В течение месяца
Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».
Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».
Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Экскурсия «Развитие русской живописи с XVII по XXI века».
С 3 января
«Детская мода. 100 лет назад». Фотовыставка из собрания Мультимедиа Арт музея. Москва.
Выставка «Ангел прилетел».
Выставка «Природы нежный дар».
С 19 января
Выставка «Ода чернильнице».
С 26 января
Выставка «Дыхание Севера».
До 28 января
Выставка «Заполярье».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
С 12 января
«Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.
13 января - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Самая рождественская сказка Щелкунчик».
13 января - 16.00
Лекция «Василий Григорьевич Перов» из цикла «Знакомьтесь: художник!».
14 января - 13.00
Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставки рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».
14 января - 15.00
Мастер-класс «Гималайская сюита» в технике темперной живописи.
18 января - 16.00
Торжественное открытие историко-документальной выставки «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941-1944» из собрания Санкт-Петербургского института истории РАН, Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, государственного музея политической истории России, Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург). Посвящена 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.
20 января - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее» по выставке «Отечественное искусство скульпторы XX века».
20 января - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
21 января - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «день былинного богатыря Ильи Муромца»
27 января - 13.00
Музейный урок «цветочный букет Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4». Из собрания музея.
27 января - 16.00
Лекция «Поль Сезанн». Из цикла «Знакомьтесь: художник!».
28 января - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Лучик света» по выставке «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи» из частных коллекций.
28 января - 15.00
Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность» в технике масляной живописи.
До 6 января
Выставка «Времена года. И снова зима».
До 14 января
Выставка «Ковдорский район. История и современность».
До 28 января
Выставка «Жоховы. Отец и дочь».
В течение месяца
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4».
Постоянная экспозиция «Скульптура ХХ-ХХI веков».
С 3 января
Выставка «Елочный старик».
Выставка «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда».
С 12 января
Выставка «Фонарики-фонарики».
С 18 января
Выставка «Слушай, Ленинград» музыка в осажденном городе. 1941-1944».
С 31 января
Выставка живописи и скульптуры З.К. Церетели.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00 (2, 3, 4, 6, 8, 13 и 21 января - 15.00 – не состоятся)
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
3 января - 15.00
Мастер-класс «Поморская козуля».
4 января - 11.00 и 15.00
Мастер-класс «Создай сияние».
6 января - 15.00
Мастер класс «Зимняя сказка».
8 января - 15.00
Мастер класс «Саамская сказка».
13 января - 15.00
Тематическая экскурсия «О хищнике сером замолвите слово».
21 января - 15.00
Автобусная экскурсия «Мурманск – город-герой».
21 января - 15.30
Музейное занятие «Животные зимой».
28 января - 15.00
Музейное занятие «Сила Севера».
Территориальный отдел в с. Ловозеро
(с. Ловозеро, ул. Советская, 28)
Ежедневно, по заявкам
Обзорная экскурсия.
Территориальный отдел в п. Умба
(п. Умба, ул. Дзержинского, 78)
Ежедневно, по заявкам
Обзорная экскурсия.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
3 января - 11.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков».
3 января - 15.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков».
4 января - 11.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков».
4 января - 15.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков».
4 января - 17.00
Вечер игр (настольные игры ролевого жанра).
6 января - 13.00
Концерт «Забавы у русской печки» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки».
6 января - 19.00
Танцевальная вечеринка для подростков «Новогодний движ».
13 января - 15.00
Концерт «Рождественские Встречи» хора «Джерела», хора «Встреча Друзей» и ансамбля «Беломорье».
14 января - 16.00
Концерт «Старый Новый год, или Будьте счастливы» клуба авторской песни «Пять углов».
21 января - 15.00
Концерт «Сполохи в кругу друзей».
27 января - 19.00
Спектакль драматического театра «Комедиограф» - «Чашка чая с лимоном».
28 января - 15.00
Концерт ансамбля танца «Радость», посвящённый юбилею художественного руководителя коллектива.
31 января – 19.00
Спектакль «Наследник» с участием популярных российских актёров театра и кино Константина Лавроненко, Марины Зудиной, Юрия Батурина, Алексея Бардукова, Ксении Лавроненко. (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
3 января - 15.00
Музейное занятие «Поморская козуля».
4 января - 15.00
Мастер-класс «Создай сияние».
6 января - 15.00
Мастер-класс «Зимняя сказка».
8 января - 15.00
Мастер-класс «Саамская сказка»., закладка для книги на саамские мотивы.
12 января - 16.00
Открытие выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
13 января - 16.00
Показ фильма «Киноконцерт 1941 года». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
14 января - 16.00
Показ фильма «Фронтовые подруги». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
15 января - 16.00
Показ фильма «Цирк». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
16 января - 16.00
Показ фильма «Человек с ружьем». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
17 января - 16.00
Показ фильма «Антон Иванович сердится». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
19 января - 16.00
Открытие выставки «Сокровища контрабандистов». из фондов Государственного Дарвиновского музея.
20 января - 16.00
Показ фильма «Суворов». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
21 января - 15.00
Автобусная экскурсия «Мурманск — «Город-герой».
21 января - 15.30
Музейное занятие «Животные зимой».
22 января - 16.00
Показ фильма «Бесприданница». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
23 января - 16.00
Показ фильма «Большой вальс». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
27 января - 16.00
Показ фильма «Волга-Волга». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
27 января - 16.00
Показ фильма «Песнь о любви». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
28 января - 16.00
Показ фильма «Петр I». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
28 января - 16.30
Музейное занятие «Сила Севера».
29 января - 16.00
Показ фильма «Дубровский». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
30 января - 16.00
Показ фильма «Маскарад». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
31 января - 16.00
Показ фильма «Музыкальная история». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
27 января - 16.00
Кинопоказ выходного дня «Блокадный дневник».
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
6 января - 12.00
Мастер-класс «Поморские козули».
25 и 26 января - 12.00
на базе СОШ Урок мужества, к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
По 14 января 2024 года
Работает выставка «Волки», организованная совместно с Государственным Дарвиновским музеем (Москва). Выставка «Волки» рассказывает о жизни сильного и выносливого зверя, о его важной роли в экосистемах для регуляции численности копытных и о двойственных, складывающимися столетиями, отношениях человека с волками. Волков боялись и ненавидели, но вместе с тем восхищались и пытались приучить. Какие бывают волки? Кто их ближайшие родственники? Как происходит воспитание и взросление волчат? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке.
На выставке будут представлены коллекции из фондовых собраний Дарвиновского музея и Мурманского областного краеведческого музея: чучела, шкуры, черепа животных семейства Псовые. Тематические планшеты ознакомят посетителей со всеми аспектами жизни волков.
В семейство Псовые входит 40 видов животных: волки, домашние собаки, койоты, лисицы, шакалы и др. Волки – это хищники с высокоразвитой психикой и сильными коммуникативными способностями. Они способны анализировать обстановку, делать определенные выводы, прогнозировать события, легко приспосабливаться к изменившимися условиям.
Ежедневно – 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по Мурманскому областному краеведческому музею. В ходе экскурсии гости узнают о первобытных жителях Кольского края: как они попали на Крайний Север? Как выживали, чем питались, на кого охотились и для чего построили загадочные лабиринты? Куда ушли первобытные охотники и рыболовы, и какой коренной народ Севера пришел им на смену?
Посетителям расскажут о первых русских поселенцах Терского берега, поморах – умелых мореходах и ремесленниках. В посвященном им зале можно увидеть настоящее поморское судно, макеты замечательных храмов, в том числе, уничтоженного в годы Крымской войны Воскресенского собора.
Зал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов покажет Мурманский край в годы самого разрушительного конфликта в его истории. Военная техника, оружие, предметы быта военного времени поведают историю небывалого мужества и стойкости. (16+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
6 января - 15.00
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)
13 января - 15.00
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)
17 января - 17.00
Мастер-класс по созданию книги «Создадим сказку сами». (6+)
21 января - 17.00
Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих». (12+)
21 января - 15.00
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)
21 января - 16.00
Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешен». (12+)
27 января - 19.00
Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Ночь перед Рождеством».
«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».
«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).
«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).
«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).
«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).
«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).
«Новые книги – новые встречи».
«Из века в век: история России».
«Я хочу на ручки!».
«Новогоднее настроение».
«Жанровое разнообразие: Повесть».
«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).
«Поэтический снегопад».
Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».
«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».
«Встречайте новинки!».
«Читаем по-английски: зарубежные издания».
«Литературный профиль «Научки».
«Ровесники «Научки».
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).
«Зимний сад на окне».
«Зима – время согревать друг друга».
«Кулинария в стиле «ретро».
«На стиле! Ретромода».
«Новые книги».
«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».
«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
4 января - 17.00
Кинозал «21А». Показ фильма «Полярный экспресс», 2004 г. (6+)
5 января - 17.00
Кинозал «21А». Показ фильма «Интуиция», 2001 г. (12+)
6 января - 14.00
Торжественное закрытие выставки «Интерьерка». (16+)
6 января - 17.00
Кинозал «21А». Показ фильма «Один дома», 1990 г. (0+)
11 января - 18.00
Рождественский концерт (совместно с Мурманской епархией). (6+)
14 января - 17.00
Кинозал «21А». Показ фильма «Семьянин», 2000г. (0+)
17 января - 17.00
Мастер-класс по созданию книги «Создадим сказку сами». (6+)
21 января - 17.00
Кинозал «21А». Показ фильма «Пингвины мистера Поппера», 2011 г. (0+)
24 января
МедиаЗавтрак. Мероприятие организовано Госкорпорацией «Росатом» совместно с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ). (18+)
25 января - 19.30
Концерт Мурманского театра импровизации «Плейбэк». (12+)
26 января - 17.00
Лекция-концерт «Скандинавская мифология». (12+)
27 января - 19.00
Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)
28 января - 17.00
Кинозал «21А». Показ фильма «Хранители снов». (0+)
Планетарий «Просто космос»
Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
4 января - 12.00
Мастер-класс «Создание значка со своим изображением». (6+)
5 января - 12.00
Мастер-класс «Создание кормушки для птиц». (6+)
6 января - 12.00
Мастер-класс «Мини-блокнот на магните». (6+)
Кинопоказы в планетарии «Просто космос»
4 января - 14.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
4 января - 18.30
«Призрак Вселенной». (12+)
5 января - 14.00
«Космонавтика для детей». (6+)
5 января - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
6 января - 14.00
«Кокомонг. Космическое приключение». (6+)
6 января - 18.30
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
21 января – 16.00
«По следам Нового года»: квиз.
В течение месяца (по записи)
Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».
Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».
Своя игра «Я и Государство».
Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.
Волшебный мастер-класс «Карта мечты».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
3 января - 11.30
Спектакль «Три желания Морозко».
3 января - 14.30
Спектакль «Три желания Морозко».
3 января - 19.00
Спектакль «Чародеи».
4 января - 11.30
Спектакль «Три желания Морозко».
4 января - 14.30
Спектакль «Три желания Морозко».
4 января - 19.00
Спектакль «Чародеи».
5 января - 11.30
Спектакль «Три желания Морозко».
5 января - 14.30
Спектакль «Три желания Морозко».
5 января - 19.00
Спектакль «Прибайкальская кадриль».
6 января - 11.30
Спектакль «Три желания Морозко».
6 января - 19.00
Спектакль «День отдыха».
7 января - 13.00
Балет «Щелкунчик».
7 января - 16.00
Балет «Щелкунчик».
7 января - 19.00
Балет «Щелкунчик».
8 января - 13.00
Балет «Щелкунчик».
8 января - 16.00
Балет «Щелкунчик».
12 января - 19.00
Спектакль «Страсти по Торчалову».
13 января - 19.00
Спектакль «Чародеи».
14 января - 19.00
Спектакль «Эти свободные бабочки».
17 января - 19.00
Спектакль «Спасите Лёньку».
18 января - 19.00
Спектакль «…Будем жить как боги?..».
20 января - 19.00
Спектакль «Женитьба».
21 января - 19.00
Спектакль «Сочельник в Манхэттене».
26 января - 19.00
Спектакль «Волки и овцы».
27 января - 13.00
Спектакль «Пёс идёт домой».
27 января - 19.00
Спектакль «День отдыха».
31 января - 19.00
Спектакль «Монолог женщины».
31 января - 13.00
п.г.т. Мурмаши, Дом культуры «Мурмаши», ул. Энергетиков, 1
Спектакль «Остров Непослушания».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.
3-6 января - 12.00 и 15.00
Премьера. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. По мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)
13 января - 19.00
Комедия «Не все коту Масленица». (6+)
28 января - 19.00
Мурманская история «Туман над заливом». (16+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
5 января - 12.00
«Новогодняя погремушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
5 января - 14.00
«Мульторган». Концерт для детей. Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.
5 января - 18.00
«Виртуозная педаль, или Танцуя за органом». Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.
6 января - 12.00
«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. Камерный зал.
6 января - 14.00
«Путешествие в детство». «Arctic- brass». Руководитель Сергей Горбатюк. «Песочная анимация». Концертный зал.
8 января - 14.00
«Новый год вокруг света». Группа «Калейдоскоп». Концертный зал.
13 января - 19.00
«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Арт-кафе.
14 января - 17.00
«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Концертный зал.
20 января - 18.00
«Отзвуки театра». Музыкально - драматический коллаж. Концертный зал.
21 января - 17.00
«Музыкальные витражи». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), г.Москва. Концертный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Мурманский областной театр кукол приглашает с 22 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на новогодние представления с участие Деда Мороза и Снегурочки.
7 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
7 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
8 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
8 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
13 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
13 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
14 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
14 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
18 января - 19.00
«Ночь перед Рождеством».
19 января - 19.00
«Ночь перед Рождеством».
20 января - 13.30
«Плотник Андерсен и Рождественский гном».
20 января - 15.30 и 17.00
«Красная Шапочка».
21 января - 11.00 и 13.30
«Снежная королева».
21 января - 15.30 и 17.00
«Новогодний переворот».
26 января - 19.00
«Эшелон».
27 января - 11.00 и 13.00
«Горькая память войны».
27 января - 15.30 и 17.00
«В лесу родилась Ёлочка».
28 января - 13.30
«Сказка о капризной принцессе и короле лягушек».
28 января - 15.30 и 17.00
«Ёлочка с иголочки».
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
13 января - 16.00
Виртуальная выставка «Только в России празднуют эти двенадцать дней» из цикла «Читаем в «Логос». (в группе «ВКонтакте») (18+)
24 января - 10.00
Начало работы книжной выставки «Непокоренный Ленинград» к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. (16+)
25 января - 14.00
Открытие клуба брайлистов «Шеститочие». (18+)
26 января - 12.00
Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск
Час памяти «Город мужества и славы».
26 января - 14.30
Дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Мурманск
Час памяти «Город мужества и славы». (6+)
27 января - 16.00
Виртуальная выставка «Блокадной вечности страницы» (в группе «ВКонтакте») (16+)
30 января - 14.00
Обзор периодических изданий «Дело было в январе». (18+)
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
23 января
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске
Лекция «Полярный Голливуд» для участников центра общения старшего поколения «Радость» (г. Апатиты).
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)
4 января – 17.00
г. Кировск, ул. Юбилейная, 13. Историко-краеведческий музей города.
Концерт студентов Мурманского колледжа искусств.
27 января
Концерт пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.
28 января
Мастер-классы по фортепиано пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.