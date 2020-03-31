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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.20 09:00

Афиша #СидимДома

г.Мурманск

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Никиты Духно» (до 3 мая); открытая выставка-конкурс «Плакат молодых художников» (до 8 мая); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля); «Дорого яичко к Христову дню» (до 5 апреля); «История булавки» (до 5 апреля); «Отражение воображаемого» (до 12 апреля).

31 марта – 14.00

Экскурсия по выставке графики Бориса Федоровича Французова. Художник работал в разных техниках: офорт, ксилография, линогравюра, акварель, пастель, гуашь, масляная живопись. Основа его творчества — человек и природа родной земли. Наряду с пейзажами автор создавал натюрморты, обращался к портрету, также получил широкую известность как мастер экслибриса. Произведения Бориса Французова хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, других художественных галереях России и зарубежных собраниях.В экспозиции — работы, выполненные в технике офорт. Художник изображает спокойные пейзажи, любуясь гармонией между природой и человеком.

1 апреля - 12.00

Тематическая онлайн-экскурсия «Пейзажная живопись XIX века» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков». Проведёт её специалист по работе с посетителями Ирина Мягкова. 6+

1 апреля - 14.00

Виртуальные проекты Мурманского областного художественного музея:

Экскурсия по выставке «Графика Тамары Зуевой».

2 апреля - 13.00

Экскурсия по выставке «С чего начинался музей». Выставка посвящена 30-летию музея. В экспозиции – предметы, поступившие в музей в первый год его работы: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. В экспозиции представлены произведения Виталия Бубенцова, Сергея Чеботаря, Никиты Духно и других известных художников.

Экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура ХХ – ХХI веков».

Лекция «Известные лица в скульптурном портрете». Лекцию ведет специалист по работе с посетителями Мурманского областного художественного музея Ирина Павлова.

Экскурсия по выставке произведений Ольги Коноваловой «Радость сердца».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая); «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Работает выставка: «Наш дом Земля» - фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции (до 11 апреля);  «Вековой рубеж» (до 15 апреля).

Виртуальные проекты Мурманского областного краеведческого музея:

1 апреля – 11.00

Выставка «Мурманская область: история и современность» (с 11.00 1 апреля).

2 апреля – 12.00

Сторителлинг «Честные разговоры».

Мурманчане и гости города услышат рассказы о выставках Мурманского областного краеведческого музея в новом формате. В этот раз сюжет будет посвящен столетию создания Мурманской милиции и пройдет на базе выставки «Вековой рубеж».

3 апреля – 15.00

Видеоблог «Прогулка по Мурманску».

Каждую неделю Мурманский областной краеведческий музей будет выкладывать видеоролики о достопримечательностях столицы Заполярья.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Это живое Белое море» (до 7 апреля).

Три раза в неделю - понедельник, среда и пятница - 13.00

В группе «ВКонтакте» будут идти трансляции. Акция называется «Обед с Кировкой». В прямом эфире - познавательные минутки, увлекательные мастер-классы и полезные лайфхаки.

Концерт «Хиханьки да хаханьки» (с 16.00 5 апреля).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра:

спектакль «Мужчины по выходным» (2008 г.) из архива Мурманского областного драматического театра  (с 19.00 1 апреля);

спектакль «Молодая хозяйка Нискавуори» (2012 г.) из архива Мурманского областного драматического театра (с 19.00 3 апреля).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Юмористическая программа артиста Мурманского областного театра кукол Сергея Репина «Лавка смеха» (с 16.00 1 апреля).

В программе - аукцион юмора, смехомашина и выкидные лоты. Сергей Репин порадует зрителей произведениями Пушкина, Чехова, теат-рльными байками, поговорками и анекдотами.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дарующая жизнь» (до 26 апреля); «Север в каждом из нас!» (до 30 апреля); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

1 апреля

Начинает работу выставка изданий «Жизнь без улыбки - просто ошибка!» (до 30 апреля).

Обращаем внимание, что на мероприятия необходима предварительная регистрация по телефону 8 (8152) 45-63-25 или в группе «Встречи» в социальной сети «ВКонтакте».

Онлайн-трансляции Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки:

Негромкие чтения онлайн: «Начнем неделю с юмора». Слушатели узнают о творчестве английского писателя, ветеринара, автора книг о животных Джеймса Хэрриота. В исполнении специалиста Мурманской областной научной библиотеки звучит один из его рассказов из книги «О всех созданиях, больших и малых».

Второй выпуск виртуального видеопроекта «Байки из книгохранилища»: «Мурманск футуристический».

Виртуальный видеопроект Мурманской областной научной библиотеки основан на удивительных житейских историях, размещенных на страницах краеведческих изданий XVIII-XXI вв. Во втором выпуске специалисты областной научной библиотеки - доктор исторических наук Павел Федоров  и магистр исторического образования Елена Михайлова расскажут о том, каким видели будущее Мурманска сто лет назад.

«Онлайн-услуги библиотеки: попробуйте – вам понравится» - «Библиопоиск». Специалист Мурманской областной научной библиотеки расскажет о современной системе, которая позволяет максимально легко и быстро найти нужную информацию. Зрители узнают, как одновременно можно искать по электронному каталогу библиотеки и полнотекстовым электронным ресурсам; освоят правила и тонкости библиопоиска.

«Онлайн-услуги библиотеки: попробуйте – вам понравится» - «Виртуальный библиограф». Специалист Мурманской областной научной библиотеки расскажет о полезном сервисе с  помощью которого вы сможете гораздо быстрее справиться с  учебной или научной работой, найти информацию для самообразования.

Книжные советы от Научки – «Плоский мир Терри Пратчетта». Слушатели узнают о новом  иллюстрированном альбоме из фонда библиотеки  «Плоский мир Терри Пратчетта. Имаджинариум». В нем собраны работы Пола Кидби - художника, которого Терри Пратчетт  выбрал для оформления своих книг.

Негромкие чтения онлайн: Антон Павлович Чехов «Пересолил».

Проект «PRO право»: Семинар «Наследственный фонд и наследование предприятий».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: обновленная инсталляция «Вехи Великой Победы» (до 31 марта); «С книгой через страны и континенты: Германия» (до 31 марта); «Война. Победа. Память» (до 31 марта); «Святитель Лука Войно-Ясенецкий - священник, врач, писатель» (до 31 марта); «И душа моя - поле безбрежное…» (до 31 марта); «Скандинавская мозаика» (до 31 марта); Картин Ольги Шумиловой (до 31 марта).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Онлайн-концерты Мурманской областной филармонии:

Концерт «Сказка о потерянном времени» ансамбля «Калейдоскоп».

Концерт «Мечты у моря» ансамбля «Лёгкие люди».

Сольная программа Екатерины Ефремовой (с 19.00 3 апреля).

 

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