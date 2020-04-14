Афиша #СидимДома

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей выставку детских книг «Книжная азбука», показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Весёлый счёт», созданных членами кружка «Библиомультик» Нивской сельской библиотеки. 6+

На сайте библиотеки открыт проект по продвижению книг из серии «Великие русские путешественники». В его рамках пройдут видеорассказы об уникальных, красочных и невероятно увлекательных изданиях. 12+

На портале музея истории города можно совершить онлайн-экскурсию по выставке «Колыбельная трескового озера». Экспозиция посвящена острову Кильдин и его уникальному озеру Могильное. 12+

ДК «Металлург» ждет всех желающих на своём сайте. Так, здесь представлен мастер-класс по изготовлению обережной куклы от мастериц клуба «Творческое содружество». 6+

г.Полярные Зори

Городской Дворец культуры приглашает всех желающих принять участие в проекте «Вечерний Дворец». В группе «ВКонтакте» проходят трансляции разных программ.

г.Кировск

Мастерицы из отдела народного творчества научат, как сшить маску из лоскутов ткани. 6+

Галина Коничева проводит мастер-класс «Текстильный органайзер» (6+).

Участники цирка «Дружба» и тренер Дарья Ставиская запустили проект «Упражнения для домашних тренировок на время». 6+

Также на сайте ГДК можно увидеть записи концертов диксиленда «НОРД», ансамблей танца «Экситон» и «Сувенир». 12+

Педагог ансамбля «Браво» Ольга Приходченко проводит для всех желающих онлайн-уроки по вокалу. 6+

Музейно-выставочный центр «Апатит» предлагает онлайн-урок для учащихся 5-8-х классов «ГеоПрактик» (12+), показ научно-популярного фильма «Бушующая планета. Вулканы» (6+). Также специалисты центра подготовили лекцию «Страна вечного холода: Лапландия и саами в составе Российской империи». 12+.

На сайте Центральной городской библиотеки имени Горького можно виртуально познакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества. 6+

Клуб танцевальной практики «Будь здоров» предлагает онлайн-урок для детей с ограниченными возможностями. 6+

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодежный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры вы найдёте: мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». 6+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+

г.Оленегорск

В группе центра культуры и досуга «Полярная звезда» размещен мастер-класс «Ободки из фоамирана». 6+

Кроме того, начался дистанционный фотоконкурс креативных нарядов «Разбираем бабушкин сундук». 6+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем» (6+). В экспозиции представлены угольные самовары конца XIX - начала XX вв. и электрические самовары советской эпохи. Также виртуальные зрители увидят разнообразные чайные сервизы производства СССР, Чехословакии, ГДР, Англии, Узбекистана, Турции и других. Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко» (историко-краеведческий музей, 6+). Интернет-зрителей ждет описание особенностей природных материалов - бересты и лыка. Из этих экологически чистых природных материалов раньше и сейчас народные умельцы изготавливают туеса, кузовки, короба, лукошки, погремушки, а также обувь, головные уборы и даже канаты для рыболовных снастей. Рассказ сопровождается демонстрацией предметов из фондов музея.

На портале централизованной библиотечной системы представлены авторский мастер-класс «Я б в писатели пошёл» (6+), посвященный Международному дню детской книги, трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги - театрализованное представление «Школа волшебства» (6+), виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!» (6+). Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам» (6+). Здесь же видеофильм «Город, воинскою славой осененный» (6+) и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон открытий!». 6+

Централизованная клубная система на своей странице выложила трансляции архивных видеозаписей: театрализованной концертной программы «Творческий феномен» (6+) и творческого проекта «Культработник на один день» ( 2018 г .). 6+

В соцсетях жители ЗАТО могут принять участие во флешмобе #ЗАТОдомаХОРОШО. Для участия в акции необходимо разместить фотографии о том, как вы проводите время в режиме самоизоляции, приложить короткое обращение с добрыми пожеланиями и советами, словами поддержки или призывом о соблюдении карантинных мероприятий. 6+

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой» (6+), мастер-класс по созданию причесок для девочек (6+) и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива - хора русской песни. 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляции концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодежи объявили о начале первой виртуальной выставки ручных работ #СеверПоДомам. В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. Авторов лучших ждут призы. 6+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-карантин», на которой представлены работы преподавателей. 6+

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района в рамках движения «Волонтёры Победы» проходит дистанционная интеллектуальная игра «РИСК»: Маршалы Победы». Там же начался виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». 6+

Кольский районный центр культуры в группе своего сообщества начал патриотическую акцию «Открытка фронтовику» (6+). Организаторы предлагают родителям совместно с детьми сделать своими руками поздравительные открытки ко Дню Победы. В канун праздника их вручат ветеранам и труженикам тыла, детям войны, военнослужащим. Лучшие работы будут подарены участникам тематического вечера «Мы памяти этой верны!», посвященного 75-летию Победы. Еще один проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - «Победа Человека» (6+). Для участия необходимо в сообщения группы Кольского районного ЦК или на электронную почту a-krck@mail.ru прислать историю о ветеране и приложить портрет, чтобы о его подвиге узнали земляки. Кроме того, подписчики сообщества могут принять участие в фотофлешмобе «Дома не скучно». Необходимо разместить фотографию в соцсетях с небольшим рассказом о том, как вы интересно проводите самоизоляцию, обязательно указав хештег #доманескучнокрцк. Самые интересные снимки будут опубликованы в группе и размещены на выставке в Кольском районном центре культуры. 0+

г.Мурманск

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Никиты Духно»; «Плакат молодых художников»; «Живопись и графика Михаила Цыбасова»; «Дорого яичко к Христову дню»; «История булавки»; «Отражение воображаемого».

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Например, по выставкам графики Бориса Французова, «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей» и выставке, посвященной 30-летию музея. Также северян ждут онлайн-экскурсии по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков» и по выставке произведений Ольги Коноваловой «Радость сердца».

14 апреля - 15.00

Видеоурок по изготовлению поморской козули. 6+

15 апреля - 10.00

Виртуальная выставка «Эскиз». В экспозиции будут представлены работы участников фестиваля молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение» из Мурманской области и Республики Карелии. Напоминаем, сам фестиваль пройдет в ноябре 2020 года.

16 апреля - 14.00

Видеоэкскурсия по выставке из собрания музея «Живопись и маркетри Юрия Анкудинова», посвященной 90-летию со дня рождения художника. 12+

16 апреля - 18.00

«Арт-проектор» в прямом эфире». Очередное заседание посвящено теме «Пикассо. «Герника». 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая); «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Виртуальные проекты Мурманского областного краеведческого музея:

Фото- и видеорепортажи выставок: «Наш дом Земля» - фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции; «Вековой рубеж».

Каждую неделю Мурманский областной краеведческий музей будет выкладывать видеоролики о достопримечательностях столицы Заполярья.

В группе музея «ВКонтакте» работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб, например, о палтусе. 6+

Также на страничке музея сотрудники знакомят северян с историями улиц Мурманска. 6+

А в рубрике «Удивительный экспонат» вы найдёте сведения о самых интересных предметах из фондов музея. «Топонимы Мурмана» позволят узнать ближе географию Кольского полуострова. 6+.

Начала работу и новая рубрика - «Полуостров сокровищ». Здесь представлено все, что вы хотели знать о земных глубинах и том, что в них находится. 6+

Кроме того, в группе ведутся онлайн-трансляции лекций сотрудников музея и начал работу видеоблог «Прогулка по Мурманску». Каждую неделю здесь будут выкладывать видеоролики о достопримечательностях столицы Заполярья. 6+

По четвергам в 15.00 в группе «ВКонтакте» работает интересная и развлекательная рубрика «Краеведческий диктант». Проверить свои знания могут как маленькие, так и взрослые северяне. 6+

Фото- и видеорепортажи выставок:

«Наш дом Земля» - фото, сделанные в 2001 - 2015 годы российскими космонавтами во время работы на международной космической станции;

«Вековой рубеж». Кроме того, работает виртуальная экспозиция «Мурманская область: История и современность», которая рассказывает об истории становления нашего региона, а также о его жизни сегодня.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дарующая жизнь» (до 26 апреля); «Север в каждом из нас!» (до 30 апреля); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года); «Жизнь без улыбки - просто ошибка!» (до 30 апреля).

Обращаем внимание, что на мероприятия необходима предварительная регистрация по телефону 8 (8152) 45-63-25 или в группе «Встречи» в социальной сети «ВКонтакте».

Виртуальный видеопроект Мурманской областной научной библиотеки основан на удивительных житейских историях, размещенных на страницах краеведческих изданий XVIII-XXI вв. Во втором выпуске специалисты областной научной библиотеки - доктор исторических наук Павел Федоров и магистр исторического образования Елена Михайлова расскажут о том, каким видели будущее Мурманска сто лет назад.

«Онлайн-услуги библиотеки: попробуйте – вам понравится» - «Библиопоиск». Специалист Мурманской областной научной библиотеки расскажет о современной системе, которая позволяет максимально легко и быстро найти нужную информацию. Зрители узнают, как одновременно можно искать по электронному каталогу библиотеки и полнотекстовым электронным ресурсам; освоят правила и тонкости библиопоиска.

«Онлайн-услуги библиотеки: попробуйте – вам понравится» - «Виртуальный библиограф». Специалист Мурманской областной научной библиотеки расскажет о полезном сервисе с помощью которого вы сможете гораздо быстрее справиться с учебной или научной работой, найти информацию для самообразования.

Книжные советы от Научки – «Плоский мир Терри Пратчетта». Слушатели узнают о новом иллюстрированном альбоме из фонда библиотеки «Плоский мир Терри Пратчетта. Имаджинариум». В нём собраны работы Пола Кидби - художника, которого Терри Пратчетт выбрал для оформления своих книг.

Негромкие чтения онлайн: Антон Павлович Чехов «Пересолил».

Проект «PRO право»: Семинар «Наследственный фонд и наследование предприятий».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

В «Электронные издания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой» входят экземпляры детских рукописных книг – участников конкурса предыдущих лет, издания библиотеки, посвящённые писателям-юбилярам, редкие книги, в том числе, уникальные издания из фондов Музея Сергея Есенина, книги писателей родного Кольского края для детей и юношества, подборка оцифрованных изданий журнала «Заклёпка».

Кроме того, библиотека предлагает юным читателям доступ к онлайн-библиотеке «ЛитРес», онлайн-продление книг, сервис «виртуальная справочная служба» и электронную доставку документов. Информация обо всех сервисах по ссылке: https://www.libkids51.ru/virtual/Online_uslugi.shtml

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» пройдут трансляции:

17 апреля - 10.00

Выступление «Чудо-доктор» группы «Калейдоскоп». 6+

Кроме того, в группе можно посмотреть записи других концертов, в том числе сольную программу Екатерины Ефремовой (12+) и «Вредные советы» от ансамбля «Лёгкие люди» (0+). Также там размещены ссылки на портал «Культура.РФ», который собрал большую подборку фильмов, электронных книг и подкастов, лекций, концертов и спектаклей. Используйте время, проведенное дома, с пользой: пересмотрите с детьми советские мультфильмы или послушайте сказки с оркестром, прочитайте романы, до которых так и не дошли руки, или посмотрите лекции из Русского музея. 6+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Три раза в неделю - понедельник, среда и пятница - 13.00

В группе «ВКонтакте» будут идти трансляции. Акция называется «Обед с Кировкой». В прямом эфире - познавательные минутки, увлекательные мастер-классы и полезные лайфхаки.

Также на страничке размещена запись концертной программы «Дворец зажигает огни». Она состоялась 7 ноября 2017 года в честь 85-летнего юбилея Кировки. 0+

ДК «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а)

ДК «Первомайский» приглашает музыкантов поучаствовать в потрясающем проекте - первом видео-джеме. Рады будут всем - гитаристам, флейтистам, саксофонистам, трубачам, скрипачам, пианистам и баянистам, любителям и профессионалам.

Для этого до 15 апреля нужно: сочинить или сымпровизировать ваше соло под минус, размещенный по ссылке https://vk.com/wall-51661932_2440; записать ваше соло на видео и загрузить его на свою страничку «ВК»; отправить ссылку в сообщения группы ДК (по той же ссылке или на e-mail: dkperv@yandex.ru).

Тональность - МИ – Мажор, аккорды: |E|C#m|A|EH|.

С 15 по 27 апреля пройдёт зрительское онлайн-голосование, итоги подведут 28 апреля во Всемирный день джаза. Победители получат призы от партнёра конкурса.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Награждена губернаторской премией за сохранение и развитие культуры Мурманской области (до 19 апреля).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»; «На балу у вдохновения».

На официальном сайте выставочного зала в электронном виде размещена экспозиция «Храмы Кольского Заполярья».

До Москвы – один клик

Эрмитаж

Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+

Третьяковская галерея

В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+

Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)

На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+

Театр на Таганке

Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+

Электротеатр Станиславский

Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+

Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+