Афиша #СидимДома

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей выставку детских книг «Книжная азбука», показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Веселый счет», созданных членами кружка «Библиомультик» Нивской сельской библиотеки. Также представлен мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира. 6+

На сайте библиотеки открыт проект по продвижению книг из серии «Великие русские путешественники». 12+

На портале музея истории города можно совершить онлайн-экскурсию по выставке «Колыбельная трескового озера». Экспозиция посвящена острову Кильдин и его уникальному озеру Могильному. 12+

ДК «Металлург» ждет всех желающих на своем сайте. Так, здесь представлен мастер-класс по изготовлению обережной куклы от мастериц клуба «Творческое содружество», цикл информационно-познавательных программ «Час истории: пионеры-герои», челленджи «Что такое мирное небо для меня», «Поздравь ветерана» и «Что я знаю о войне». 6+

п.Африканда

Детская школа искусств подготовила онлайн-проекты для детей: конкурс «Космические путешествия», викторину «Сказочный герой», виртуальный мастер-класс по точечной росписи «Африкандские слоны». 6+

г.Полярные Зори

Городской Дворец культуры приглашает всех желающих принять участие в проекте «Вечерний Дворец». 6+

25 апреля

Показ фильма «Жаворонок» ( 1964 г ., 12+), циклы «Играем онлайн» (0+), «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Для вас, школьники!» и «Сказки на ночь». 6+

26 апреля

Показ фильма «Александр маленький» ( 1981 г .), циклы «Играем онлайн», «С кем сегодня поиграем?» и «Мастер-класс с Галиной Сергеевной». 12+

г.Кировск

В группе ГДК стартовали видеопроекты «Эстафета памяти: читаем стихи о войне» и «75 песен о войне». Также запущен интернет-конкурс праздничной открытки «В День Победы хочу пожелать… ». 0+

Мастерицы из отдела народного творчества научат, как сшить маску из лоскутов ткани. 6+

Галина Коничева проводит мастер-класс «Текстильный органайзер». 6+

Участники цирка «Дружба» и тренер Дарья Ставиская запустили проект «Упражнения для домашних тренировок на время». 6+

Также на сайте ГДК можно увидеть записи концертов диксиленда «НОРД», ансамблей танца «Экситон» и «Сувенир». 12+

Педагог ансамбля «Браво» Ольга Приходченко проводит для всех желающих онлайн-уроки по вокалу. 6+

В группе ГДК «ВКонтакте» стартовали акции. Одна из них - «Птицы памяти», которая объединила кружевниц из России, Австралии, Великобритании, Словении, Словакии, Хорватии, Германии, Украины и Эстонии. Вторая - «Люди Победы». Здесь же начался флешмоб #НаденьМаскуКировск.

Музейно-выставочный центр «Апатит» предлагает онлайн-урок для учащихся 5-8 классов «ГеоПрактик», показ научно-популярного фильма «Бушующая планета. Вулканы». Также специалисты центра подготовили лекцию «Страна вечного холода: Лапландия и саами в составе Российской империи». 12+

На сайте Центральной городской библиотеки имени Горького можно виртуально познакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества. 6+

Клуб танцевальной практики «Будь здоров» предлагает онлайн-урок для детей с ограниченными возможностями. 6+

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В период ограничений, связанных с противодействием распространению COVID-19, учёные ФИЦ КНЦ РАН продолжают работать удаленно – в режиме онлайн-режиме проходят конференции, семинары и открытые лекции. Учёные Кольского научного центра подготовили серию открытых лекций об окружающем мире, которые все желающие смогут посетить, не выходя из дома. Для северян начнёт работу онлайн-лекторий «А вы знаете, что…?, или занимательная наука». Слушатели узнают о происхождении Хибин, об ученых – участниках первых научных экспедиций, полезных эко-привычках, смогут полюбоваться завораживающей красотой минералов Кольского полуострова и полярного сияния.

Лекции проводятся на площадке «YouTub»-канала ФИЦ КНЦ РАН.

Расписание лекций:

27 апреля - 15.00

Лекция «Легенды о полярных сияниях».

30 апреля - 15.00

Лекция «Поделочные и коллекционные камни Кольского полуострова».

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодежный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры вы найдёте мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». Работает фолк-проект «Русская вечорка». 6+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+

г.Оленегорск

В группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» начался видеоконкурс «Танцуем и поем», посвященный 75-летию Великой Победы. Здесь же вы найдёте множество мастер-классов. 6+

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем». Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко» (историко-краеведческий музей. В преддверии Великой Победы представлена виртуальная выставка «Дети и война» из фондов областного краеведческого музея. А ещё можно принять участие в акции «Живая история семьи». 6+

На портале централизованной библиотечной системы представлены авторский мастер-класс «Я б в писатели пошел», посвященный Международному дню детской книги, трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги - театрализованное представление «Школа волшебства», виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!». Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам». Здесь же видеофильм «Город, воинскою славой осененный» и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон Открытий!». 6+

Централизованная клубная система на своей странице выложила трансляции архивных видеозаписей: театрализованной концертной программы «Творческий феномен» и творческого проекта «Культработник на один день» ( 2018 г .). 6+

В соцсетях жители ЗАТО могут принять участие во флешмобе #ЗАТОдомаХОРОШО. 0+

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни». 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляции концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодежи объявили о начале первой виртуальной выставки ручных работ #СеверПоДомам. В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-карантин», на которой представлены работы преподавателей. 6+

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района в рамках движения «Волонтеры Победы» проходит дистанционная интеллектуальная игра «РИСК»: Маршалы Победы». Там же начался виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». 6+

Кольский районный центр культуры в группе своего сообщества начал патриотическую акцию «Открытка фронтовику», в которой могут принять участие взрослые и дети. В канун праздника открытки вручат ветеранам и труженикам тыла, детям войны, военнослужащим. Лучшие работы будут подарены участникам тематического вечера «Мы памяти этой верны!». Еще один проект, посвященный 75-летию Великой Победы, - «Победа Человека». Для участия необходимо в сообщения группы Кольского районного ЦК или на электронную почту a-krck@mail.ru прислать историю о ветеране и приложить портрет, чтобы о его подвиге узнали земляки. Кроме того, подписчики сообщества могут принять участие в фотофлешмобе «Дома не скучно». Необходимо разместить фотографию в соцсетях с небольшим рассказом о том, как вы интересно проводите внеплановые каникулы, обязательно указав хештег #доманескучнокрцк. 0+

г.Мурманск

25 апреля – 16.00

На сайте «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны в прямом эфире запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. Они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны - и передадут эстафету зрителям. Марафон завершится 9 мая.

Присоединиться к марафону может каждый! Запишите на видео, как вы читаете памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи; выложите в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды; в описании ролика или в комментариях расскажите, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице акции.

Подробности на сайте акции https://biblionight.culture.ru/

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

25 апреля - 12.00

Начало работы виртуальной выставки «Плакат молодых художников». 6+

26 апреля - 12.00

Видеоэкскурсия «Пейзажная живопись XIX века» в пространстве постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков». 6+

27 апреля - 10.00

Продолжение рубрики для самых маленьких «Чудоделы. Сказки для юных рукодельников». На сей раз гости услышат сказку «Золотое бердышко» из серии о народных ремеслах и промыслах. Дети познакомятся с забытым инструментом для ткачества. После аудиосказки ребята получат творческое задание, которое вдохновит юных чудоделов создавать что-то своими руками. 0+

28 апреля - 14.00

На «Ютубе» выйдет второй выпуск рубрики «В гостях у художника. О творчестве Игоря Грустнева». Художник расскажет факты из своей биографии, а также познакомит с живописными работами. 12+

29 апреля - 12.00

Видеоэкскурсия по выставке «Отражение воображаемого» мурманского мастера Натальи Шиловой. 12+

29 апреля - 14.00

Откроется виртуальная выставка «Один снимок, одна судьба». Северянам было предложено рассказать о героях семьи, которым пришлось столкнуться с жестокой войной 1941-1945 годов. 6+

30 апреля - 12.00

На «Ютубе» будет доступен новый мастер-класс «Аппликация для детей из морских камней и природных материалов». 6+

30 апреля - 18.00

Онлайн-заседание молодежного дискуссионного клуба «Арт-проектор», которое завершит цикл фильмов и дискуссий о силе искусства. Тема прямого эфира - работа Марка Ротко «Черное на коричневом». 18+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая); «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Фото- и видеорепортажи выставок:

«Наш дом Земля» - фото, сделанные в 2001 - 2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции.

Кроме того, работает виртуальная экспозиция «Мурманская область: история и современность». Доступны виртуальные экспозиции: «Памятники военной истории Мурманской области», «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области», «Все для Победы» и «Визит Ю.А. Гагарина в г. Мурманск». 6+

В группе музея «ВКонтакте» работает рубрика «Рыбий жир». 6+

В преддверии 75-летия Великой Победы открылась рубрика «Письма с фронта». 6+

Также запущен челлендж «Призывник». Необходимо продемонстрировать свои самые выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, обмотать портянки, застелить кровать. 12+

В рубрике «Полуостров сокровищ» представлено всё, что вы хотели знать о земных глубинах и том, что в них находится. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы:

25 апреля - 18.00

Библионочь «Ночь главных героев». Общероссийская акция на площадке научки пройдет в седьмой раз, в этом году - в виртуальном пространстве в группе «ВКонтакте» под хэштэгом #ночьвнаучкеонлайн. Посетителей ждут музыкальные эксперименты, театральные действа, различные мастер-классы и, конечно, литературные чтения, игры и конкурсы. 0+

26 апреля - 12.00

Выпуск виртуального видеопроекта «Байки из книгохранилища» под названием «Предания старого Мурмана». Вам расскажут о легендах и преданиях, которые хранит Кольский край. Героями встречи также станут непобедимый воин Валит, потусторонние явления в доме колянина, загадка Чудского кладбища. 6+

Электронная библиотека «Кольский Север» работает круглосуточно. Так, благодаря интерактивной карте «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера» можно побывать в Кандалакшском и Лапландском заповедниках, узнать тайны Кузоменьских песков и озера Могильного, увидеть амазониты горы Парусной, аметистовые щетки мыса Корабль, водопад на реке Чапоме и множество других удивительных мест. 6+

На сайте также все желающие могут пройти тест «Наша Победа». 12+

А на сайте Президентской библиотеки организована трансляция видеолекций и фильмов из коллекции библиотеки. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

На сайте учреждения пройдут трансляции:

25 апреля - 12.00

Громкие чтения «Под абажуром». 6+

25 апреля - 13.00

Истории с продолжением «Приключения домовенка Кузи». 6+

25 апреля - 14.00

«Сидим дома и не скучаем!» 0+

26 апреля - 12.00

Разговор «Как стать грамотным потребителем». 12+

26 апреля - 13.00

Мастер-класс в технике аппликации «Игрушка лягушонок Прыг-скок». 6+

26 апреля - 14.00

Беседа «Диковинный мир животных и растений». 12+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» будет выложена запись концерта 26 апреля в 15.00 - камерный оркестр филармонии и Марк Дробинский (виолончель) играют Гайдна, Вивальди, Вайнберга. 12+

Кроме того, в группе можно посмотреть записи других концертов, в том числе сольную программу Екатерины Ефремовой и «Вредные советы» от ансамбля «Легкие люди», «Парад планет» и «Маленький принц». 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В группе «ВКонтакте» размещены записи гала-концерта международного фестиваля-конкурса для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие», который состоялся в 2018 году, концертной программы «Дворец зажигает огни», она состоялась 7 ноября 2017 года, и «КВН в погонах» от 15 февраля 2020 года. 12+

В группе «ВКонтакте» в 13.00 будут идти трансляции «Обед с Кировкой». 6+

ДК «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а)

ДК «Первомайский» приглашает музыкантов поучаствовать в потрясающем проекте - первом видео-джеме. Рады будут всем - гитаристам, флейтистам, саксофонистам, трубачам, скрипачам, пианистам и баянистам, любителям и профессионалам. По 27 апреля проходит зрительское онлайн-голосование, итоги подведут 28 апреля во Всемирный день джаза. Победители получат призы от партнёра конкурса.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Награждена губернаторской премией за сохранение и развитие культуры Мурманской области (до 19 апреля).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Городской выставочный зал

В группе «ВКонтакте» вы найдете фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: «Мир графики Анны Смирновой»; «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»; «На балу у вдохновения». 12+

Также онлайн можно посетить галерею Дмитрия Каргина. Кроме того, на официальном сайте выставочного зала в электронном виде размещена экспозиция «Храмы Кольского Заполярья». 6+

До Москвы – один клик

Эрмитаж

Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+

Третьяковская галерея

В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+

Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)

На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+

Театр на Таганке

Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+

Электротеатр Станиславский

Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+

Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+