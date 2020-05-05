Афиша #СидимДома

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей: выставку детских книг «Книжная азбука», показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Веселый счет». 6+

Все желающие могут принять участие в акции «Как война изменила историю моей семьи». 6+

ДК «Металлург» ждет всех желающих на своём сайте. Так, здесь представлен мастер-класс по изготовлению обережной куклы от мастериц клуба «Творческое содружество», цикл информационно-познавательных программ «Час истории: пионеры-герои», челленджи «Что такое мирное небо для меня», «Поздравь ветерана» и «Что я знаю о войне». 6+

п.Африканда

Детская школа искусств подготовила онлайн-проекты для детей: конкурс «Космические путешествия», викторину «Сказочный герой», виртуальный мастер-класс по точечной росписи «Африкандские слоны». 6+

г.Полярные Зори

Городской Дворец культуры приглашает всех желающих принять участие в проекте «Вечерний Дворец». В его рамках проходят показы фильмов о Великой Отечественной войне, а также циклы - «Играем онлайн», «Творческая гостиная», «Тайны известных картин», «Сказки на ночь», «Актерская минутка», «Театральное закулисье», «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Для вас, школьники!». 6+

г.Кировск

В группе ГДК «ВКонтакте» стартовали видеопроекты «Эстафета памяти: читаем стихи о войне» и «75 песен о войне». Также запущен интернет-конкурс праздничной открытки «В День Победы хочу пожелать…». 0+

Кировчане могут принять участие в создании альбома #БессмертныйполкдомаКировск. Необходимо прислать фотографии родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, с указанием фамилии, имени, отчества и звания на страницу организатора.

Рубрика «Истории простых вещей от Ольги Романовой» рассказывает о знакомых всем нам хлебе, русской печи и многом другом. 6+

Также стартовал проект «Лоскутное одеяло здоровья «Подарок весне». Рукодельницам предлагается сшить по одному или несколько блоков одеяла «Квадрат в квадрате». После самоизоляции блоки соберутся в одно большое одеяло. 6+

Участники цирка «Дружба» и тренер Дарья Ставиская запустили проект «Упражнения для домашних тренировок на время». 6+

В группе ГДК «ВКонтакте» стартовали акции. Одна из них - «Птицы памяти», которая объединила кружевниц из России, Австралии, Великобритании, Словении, Словакии, Хорватии, Германии, Украины и Эстонии. Вторая - «Люди Победы». Здесь же начался флешмоб #НаденьМаскуКировск. 12+

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодежный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

9 мая

В течение дня. Онлайн-выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ «Наша Победа!». http://dshi-apatity.murm.muzkult.ru

9 мая

В течение дня. Акция «Стихи Победы». Театр-студия «Диалог» читает стихи, посвященные Великой Отечественной войне. https://vk.com/dkapatity

9 мая

В течение дня. Акция «Бессмертный полк». Публикация фотографий и историй участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-45 гг. в специально организованном Интернет-ресурсе. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 11.00

Акция «Стена памяти г. Апатиты». Оформление и наполнение фотоальбома с портретами и историями жизни участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. https://vk.com/muzeibiblioteka

9 мая - 11.00

Онлайн-акция «#рисуемпеснипобеды». https://vk.com/apatitygdub

9 мая - 12.00

АкцияПоемДвором. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 12.00

Онлайн-митинг, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 12.00

Праздничный концерт музыкального клуба «ДИВА» «Салют, Победа!». https://vk.com/club34512011

9 мая - 12.00

Марафон семейных видеороликов «Мы - наследники Победы». https://vk.com/dmshburkovaapatity, https://www.youtube.com/channel/UCpaVhrCfQ2aQJgdtjicEk0g

9 мая - 12.00

Марафон памяти «Мой солдат Победы». https://vk.com/apatitylibr

9 мая - 13.00

Мастер-класс «Открытка к 9 мая». https://vk.com/mump_msc

9 мая - 13.00

Литературная акция «75 книг о войне» (одна книга в день). https://vk.com/club161708821

9 мая - 13.00

Онлайн поздравления с праздником от руководителей города, медийных личностей и др. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 13.00

Виртуальная книжная выставка «Дорогая сердцу книга о войне». https://vk.com/apatitygdub

9 мая - 14.00

«Есть такая профессия - Родину защищать». Выставка рисунков. https://vk.com/mump_msc

9 мая - 14.00

Видеофильм «Спасибо за Победу!» Трансляция видеоподборки, объединившей концертные номера на военную тематику в исполнении творческих коллективов и самодеятельных артистов г. Апатиты. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 14.00

«Читаем книги о войне». О. Колпакова «Полынная ёлка». https://vk.com/club161708821

9 мая - 15.00

Танцевальная площадка «Май 45-го». Трансляция подборки песен и танцевальных мелодий второй половины ХХ века. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 15.00

Онлайн-урок мужества «Строка, оборванная пулей». https://vk.com/club161708821

9 мая - 15.00

«Помним сердцем» - концерт воспитанников и преподавателей ДМШ им. Л.М. Буркова. https://vk.com/dmshburkovaapatity

9 мая - 15.00

«Надежда в каждой строчке». Письма с фронта. Фото и видео. https://vk.com/mump_msc

9 мая - 16.00

Онлайн-викторина «10 вопросов о войне». https://vk.com/apatitygdub

9 мая - 16.00

«Посылка на фронт». Иллюстрированный рассказ Н.А. Коровашковой о посылках, которые жители тыла отправляли на фронт. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 16.00

«Защитники советского Заполярья» - поговорим о героях. https://vk.com/mump_msc

9 мая - 17.00

«С песней жили, мечтали, любили, вопреки обожжённой судьбе…» –трансляция концерта молодёжного хора «Виктория». https://vk.com/dkapatity

9 мая - 17.00

Поэтический видеомарофон «Стихи Победы». https://vk.com/apatitylibr

9 мая - 17.00

«Военное кино». Блог-подборка фильмов и книг про войну. https://vk.com/mump_msc

9 мая - 18.00

«Игрушка военного времени». Иллюстрированный рассказ Н.А. Коровашковой об игрушках периода 40–50-х годов ХХ века. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 18.00

#ЯчитаюстихПобеды. https://vk.com/apatitygdub

9 мая - 18.00

Акция «75 песен Победы». Спой песню о войне и запиши на видео. https://vk.com/mump_msc

9 мая – 18.55

Всероссийская акция «Минута молчания». https://vk.com/dkapatity

9 мая - 19.00

После минуты молчания исполнение песни «День Победы». «Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя, выгляните в окно, вспомните всех, кто защитил мир, пожертвовав собой». https://vk.com/dkapatity

9 мая - 19.00

Мастер-класс «Салют Победы». https://vk.com/apatitygdub

9 мая - 19.15

«Случайный вальс» – песня Победы. Трансляция выступления молодёжного хора «Виктория» и воспитанников военно-спортивного патриотического объединения «Полярные волки» в рамках Международной акции, посвящённой 75-летию победы в Сталинградской битве. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 20.00

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Трансляция видеоподборки, объединившей концертные номера на военную тематику в исполнении творческих коллективов и самодеятельных артистов г. Апатиты. https://vk.com/dkapatity

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры вы найдете: мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». Работает фолк-проект «Русская вечорка». 6+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве: кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+

г.Оленегорск

В группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» начался видеоконкурс «Танцуем и поем», посвященный 75-летию Великой Победы. Здесь же вы найдете множество мастер-классов. 6+

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Также начался конкурс «Парад на окне». Участникам необходимо оформить празднично свое окно в тематике «День Победы» и прислать фото в специальный альбом. 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем». Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко» (историко-краеведческий музей). В преддверии Великой Победы представлена виртуальная выставка «Дети и война» из фондов областного краеведческого музея. А еще - принять участие в акции «Живая история семьи». 6+

На портале централизованной библиотечной системы представлены: авторский мастер-класс «Я б в писатели пошел», посвященный Международному дню детской книги, трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги театрализованное представление «Школа волшебства», виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!». Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам». Здесь же - видеофильм «Город, воинскою славой осененный» и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон Открытий!». 6+

Централизованная клубная система на своей странице выложила трансляции архивных видеозаписей: театрализованной концертной программы «Творческий феномен» и творческого проекта «Культработник на один день» ( 2018 г .). 6+

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни». 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодежи объявили о начале виртуальной выставки ручных работ «#СеверПоДомам». В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+

В группе Центра досуга начался семейный челлендж «Читаем с детьми» в честь Дня города Североморска и 75-летия Победы. Организаторы предлагают всей семьей поучаствовать в чтении книги писательницы Кольского Заполярья Ирины Ядринцевой «О Северном флоте и флотской столице». Каждый день до 7 мая в группе будут выкладывать видео участников, а 9 Мая выйдет полное видео. 0+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-Карантин», на которой представлены работы преподавателей. 0+

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района в рамках движения «Волонтеры Победы» проходит дистанционная интеллектуальная игра «РИСК»: Маршалы Победы». Там же начался виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». 6+

Кольский районный центр культуры в группе своего сообщества начал патриотическую акцию «Открытка фронтовику», в которой могут принять участие взрослые и дети. Еще один проект, посвященный 75-летию Великой Победы, - «Победа Человека». Кроме того, подписчики сообщества могут принять участие в фотофлешмобе «Дома не скучно». 0+

г.Мурманск

с 1 мая

http://murmansk-pobeda.ru/

Начал работу сайт «Мурманск – Победа», посвящённый событиям Великой Отечественной войны в Заполярье. Здесь собраны уникальные материалы из Государственного архива Мурманской области и Городского историко-краеведческого музея Полярного: фотодокументы и видеохроники, свидетельствующие о героизме советских солдат при обороне Кольского края, истории личных подвигов героев и малознакомые страницы войны.

На сайте также представлена подробная информация о запланированных праздничных мероприятиях и акциях, в которых могут принять участие северяне. Кроме того, у любого посетителя сайта есть возможность отправить письмо ветерану Великой Отечественной войны, заполнив простую форму. Все письма будут доставлены волонтерами ветеранам-фронтовикам ко Дню Победы.

http://murmansk-pobeda.ru/akciya-napisat-pismo-veteranu/

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

5 мая - 14.00

Продолжение знакомства с творчеством мастеров Школы ремесел. На «Ютубе» выйдут сразу два новых видео: выставки работ «Пасхальная композиция» преподавателя курсов по программам «Юный художник» и «Изостудия» Надежды Советниковой и экспозицию мастеров клуба «Природа и Творчество», «Пасхальные мотивы». 6 +

6 мая - 14.00

Видеоэкскурсия «Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней». Зрителям расскажут о женских портретах XVIII-ХIХ веков, которые представлены на постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков». 6+

7 мая - 10.00

Открытие виртуальной выставки «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах». Зрители увидят графику из собрания Владимира Беликова (г.Москва).

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С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», графики Бориса Французова, «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», Ольги Коноваловой «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая); «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В группе «ВКонтакте» открылась виртуальная фотовыставка «Оленетранспортные отряды на Карельском фронте». Представлены снимки и документы участников оленетранспортных отрядов из фондового собрания.

Также можно посмотреть фотовыставку «Наш дом Земля» На ней представлены фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции. 6+

В группе музея «ВКонтакте» началось голосование за майский экспонат месяца. 6+

Также в группе работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб, например, о палтусе, сиге и корюшке. 6+

В преддверии 75-летия Великой Победы открылась рубрика «Письма с фронта». 6+

Также запущен челлендж «Призывник». Необходимо продемонстрировать свои самые выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, намотать портянки, застелить кровать. 12+

Кроме того, постоянно появляются новые сюжеты из рубрики «Прогулки по Мурманску». Так, можно совершить виртуальное путешествие по Больничному городку. 12+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

На сайте учреждения ведутся трансляции.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» можно посмотреть записи концертов: Марка Дробинского (виолончель) и мурманского филармонического оркестра, сольную программу Екатерины Ефремовой и «Вредные советы» от ансамбля «Легкие люди», «Парад планет» и «Маленький принц». 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит». Один из последних выпусков посвящен пьесе «Астурия» Исаака Альбениса. 6+

Рубрика «Музыкальный шедевр» знакомит северян с историей классических произведений. Так, узнаваемый с первых тактов «Танец рыцарей» из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» часто исполняется ведущими оркестрами на бис, однако так было не всегда. 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В группе «ВКонтакте» размещены записи: концерта «Славься, Мурманская область!» ( 2018 г .), гала-концерта «Созвездие» ( 2018 г .), концертной программы «Дворец зажигает огни» ( 2017 г .) и «КВН в погонах» ( 2020 г ). 12+

В группе «ВКонтакте» будут идти трансляции. Акция называется «Обед с Кировкой». 6+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: «Авангард Анатолия Сергиенко»; «Мир графики Анны Смирновой»; «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»;

«На балу у вдохновения».

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Также онлайн можно посетить галерею Дмитрия Каргина. Кроме того, на официальном сайте выставочного зала в электронном виде размещена экспозиция «Храмы Кольского Заполярья».

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Также специалист расскажет и покажет, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел». 6+

До Москвы – один клик

Эрмитаж

Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+

Третьяковская галерея

В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+

Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)

На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+

Театр на Таганке

Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+

Электротеатр Станиславский

Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+

Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+