Афиша #СидимДома

г.Мурманск

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Никиты Духно»; «Плакат молодых художников»; «Живопись и графика Михаила Цыбасова»; «Дорого яичко к Христову дню»; «История булавки»; «Отражение воображаемого».

С экспозициями можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на «Ютуб-канале».

8 апреля - 12.00

Тематическая онлайн-экскурсия «Женский портрет XVIII-XIX веков» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков». 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая); «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

9 апреля - 14.00

Онлайн музейный урок «Сказочная страна детства». Мероприятие проходит на базе выставки «Счастливое детство», на которой представлена фарфоровая пластика из коллекции мурманчанки Анны Макаровой. 6+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Работает выставка: «Наш дом Земля» - фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции (до 11 апреля); «Вековой рубеж» (до 15 апреля).

Виртуальные проекты Мурманского областного краеведческого музея:

Фото- и видеорепортажи выставок: «Наш дом Земля» - фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции; «Вековой рубеж».

Каждую неделю Мурманский областной краеведческий музей будет выкладывать видеоролики о достопримечательностях столицы Заполярья.

В группе музея «ВКонтакте» работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб, например, о палтусе. 6+

Также на страничке музея сотрудники знакомят северян с историями улиц Мурманска. 6+

А в рубрике «Удивительный экспонат» вы найдете сведения о самых интересных предметах из фондов музея. «Топонимы Мурмана» позволят узнать ближе географию Кольского полуострова. 6+.

Начала работу и новая рубрика - «Полуостров сокровищ». Здесь представлено все, что вы хотели знать о земных глубинах и том, что в них находится. 6+

Кроме того, в группе ведутся онлайн-трансляции лекций сотрудников музея и начал работу видеоблог «Прогулка по Мурманску». Каждую неделю здесь будут выкладывать видеоролики о достопримечательностях столицы Заполярья. 6+

3 апреля – 15.00

Видеоблог «Прогулка по Мурманску».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Это живое Белое море» (до 7 апреля).

Три раза в неделю - понедельник, среда и пятница - 13.00

В группе «ВКонтакте» будут идти трансляции. Акция называется «Обед с Кировкой». В прямом эфире - познавательные минутки, увлекательные мастер-классы и полезные лайфхаки.

Концерт «Хиханьки да хаханьки» (с 16.00 5 апреля).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра:

спектакль «Молодая хозяйка Нискавуори» ( 2012 г .) из архива Мурманского областного драматического театра (с 19.00 3 апреля).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дарующая жизнь» (до 26 апреля); «Север в каждом из нас!» (до 30 апреля); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года); «Жизнь без улыбки - просто ошибка!» (до 30 апреля).

Обращаем внимание, что на мероприятия необходима предварительная регистрация по телефону 8 (8152) 45-63-25 или в группе «Встречи» в социальной сети «ВКонтакте».

Онлайн-трансляции Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки:

Негромкие чтения онлайн: «Начнем неделю с юмора». Слушатели узнают о творчестве английского писателя, ветеринара, автора книг о животных Джеймса Хэрриота. В исполнении специалиста Мурманской областной научной библиотеки звучит один из его рассказов из книги «О всех созданиях, больших и малых».

Второй выпуск виртуального видеопроекта «Байки из книгохранилища»: «Мурманск футуристический».

Виртуальный видеопроект Мурманской областной научной библиотеки основан на удивительных житейских историях, размещенных на страницах краеведческих изданий XVIII-XXI вв. Во втором выпуске специалисты областной научной библиотеки - доктор исторических наук Павел Федоров и магистр исторического образования Елена Михайлова расскажут о том, каким видели будущее Мурманска сто лет назад.

«Онлайн-услуги библиотеки: попробуйте – вам понравится» - «Библиопоиск». Специалист Мурманской областной научной библиотеки расскажет о современной системе, которая позволяет максимально легко и быстро найти нужную информацию. Зрители узнают, как одновременно можно искать по электронному каталогу библиотеки и полнотекстовым электронным ресурсам; освоят правила и тонкости библиопоиска.

«Онлайн-услуги библиотеки: попробуйте – вам понравится» - «Виртуальный библиограф». Специалист Мурманской областной научной библиотеки расскажет о полезном сервисе с помощью которого вы сможете гораздо быстрее справиться с учебной или научной работой, найти информацию для самообразования.

Книжные советы от Научки – «Плоский мир Терри Пратчетта». Слушатели узнают о новом иллюстрированном альбоме из фонда библиотеки «Плоский мир Терри Пратчетта. Имаджинариум». В нём собраны работы Пола Кидби - художника, которого Терри Пратчетт выбрал для оформления своих книг.

Негромкие чтения онлайн: Антон Павлович Чехов «Пересолил».

Проект «PRO право»: Семинар «Наследственный фонд и наследование предприятий».

В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы:

3 апреля - 11.00

Видеообзор «Онлайн-услуги библиотеки: попробуйте - вам понравится» - «Виртуальный библиограф». 0+

4 апреля - 12.00

Творческий семейный дуэт Екатерина Ефремова & Son читает сказку Ханнеле Хуови «Великанша и кроха Пирхонен». 0+

5 апреля - 12.00

Видеообзор «Книжные советы от научки - «Плоский мир Терри Пратчетта». 0+

А на сайте все желающие могут пройти тест «Наша Победа». Он содержит вопросы о героях Великой Отечественной войны, военачальниках и наградах, стратегических операциях и военных действиях на Кольском полуострове, конструкторах военных машин, поэтах и писателях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

На сайте учреждения пройдут трансляции:

3 апреля - 13.00

Мастер-класс по изготовлению матрешки. 6+

3 апреля - 15.00

Чтение «Сказки под Северным сиянием». 0+

4 апреля - 13.00

Знакомство с норвежскими писателями и их произведениями «Библиобабушка приглашает». 6+

5 апреля - 12.00

Очередное занятие клуба «Детский английский». 6+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Онлайн-концерты Мурманской областной филармонии в соцсети «ВКонтакте»:

3 апреля - 19.00

Сольная программа Екатерины Ефремовой. 12+

8 апреля - 14.00

Ансамбль «Легкие люди» представит «Вредные советы». 0+

Кроме того, в группе можно посмотреть записи других концертов. Также там размещены ссылки на портал «Культура.РФ», который собрал большую подборку фильмов, электронных книг и подкастов, лекций, концертов и спектаклей. Используйте время, проведенное дома, с пользой: пересмотрите с детьми советские мультфильмы или послушайте сказки с оркестром, прочитайте романы, до которых так и не дошли руки, виртуально посетите лекции Русского музея. 6+.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Это живое Белое море» (до 7 апреля).

Три раза в неделю - понедельник, среда и пятница - 13.00

В группе «ВКонтакте» будут идти трансляции. Акция называется «Обед с Кировкой». В прямом эфире - познавательные минутки, увлекательные мастер-классы и полезные лайфхаки.

3 апреля - 13.00

В группе ДК в соцсети «ВКонтакте» начнется онлайн-марафон «Просто танцуй». 6+

5 апреля - 16.00

В прямом эфире в группе «ВКонтакте» концерт «Хиханьки да хаханьки». 6+ «Лучше хиханьки да хаханьки, чем оханьки да аханьки!» - считают участники клуба авторской песни «Пять углов». Ничто не длится вечно, и об этом знают участники клуба и стремятся поделиться с мурманчанами своей долей оптимизма, используя песни известных бардов: А. Иващенко и Г. Васильева, В. Третьякова, В. Берковского, С. Никитина, Е. Исакевича, Ю. Визбора и других.

8 апреля - 13.00

Состоится онлайн-трансляция открытия фотовыставки «Пролистывая фотоальбомы». В экспозиции представлены работы участников фотостудии «Имандра» из Мончегорска: пейзаж, репортаж и натюрморт. Разнообразие жанров и композиций отражает множество подходов и прочтений окружающего нас мира. Некоторые фотографии были представлены на российских и международных выставках, где получили высокую оценку. 0+

ДК «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а)

ДК «Первомайский» приглашает музыкантов поучаствовать в потрясающем проекте - первом видео-джеме. Рады будут всем - гитаристам, флейтистам, саксофонистам, трубачам, скрипачам, пианистам и баянистам, любителям и профессионалам.

Для этого до 15 апреля нужно: сочинить или сымпровизировать ваше соло под минус, размещенный по ссылке https://vk.com/wall-51661932_2440; записать ваше соло на видео и загрузить его на свою страничку «ВК»; отправить ссылку в сообщения группы ДК (по той же ссылке или на e-mail: dkperv@yandex.ru).

Тональность - МИ – Мажор, аккорды: |E|C#m|A|EH|.

С 15 по 27 апреля пройдёт зрительское онлайн-голосование, итоги подведут 28 апреля во Всемирный день джаза. Победители получат призы от партнёра конкурса.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Награждена губернаторской премией за сохранение и развитие культуры Мурманской области (до 19 апреля).

3 апреля - 15.00

Онлайн-экскурсия по выставке произведений Ольги Коноваловой «Радость сердца». На ней расскажут о работах мастера, а также произведениях, созданных участниками народного самодеятельного коллектива «Неонила». 6+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...» (до 6 апреля); «Пасхальное яйцо - 2020» (до 6 апреля); «На балу у вдохновения» (до 13 апреля).

В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»; «На балу у вдохновения».

На официальном сайте выставочного зала в электронном виде размещена экспозиция «Храмы Кольского Заполярья».