Афиша #СидимДома

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей: выставку детских книг «Книжная азбука», показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Веселый счет». 6+

Все желающие могут принять участие в акции «Как война изменила историю моей семьи». 6+

ДК «Металлург» ждет всех желающих на своём сайте. Так, здесь представлен мастер-класс по изготовлению обережной куклы от мастериц клуба «Творческое содружество», цикл информационно-познавательных программ «Час истории: пионеры-герои», челленджи «Что такое мирное небо для меня», «Поздравь ветерана» и «Что я знаю о войне». 6+

п.Африканда

Детская школа искусств подготовила онлайн-проекты для детей: конкурс «Космические путешествия», викторину «Сказочный герой», виртуальный мастер-класс по точечной росписи «Африкандские слоны». 6+

г.Полярные Зори

Городской Дворец культуры приглашает всех желающих принять участие в проекте «Вечерний Дворец». В его рамках проходят показы фильмов о Великой Отечественной войне, а также циклы - «Играем онлайн», «Творческая гостиная», «Тайны известных картин», «Сказки на ночь», «Актерская минутка», «Театральное закулисье», «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Для вас, школьники!». 6+

9 мая – 10.30

в День Победы в Полярных Зорях в режиме онлайн запланировано более десятка праздничных мероприятий, трансляция которых будет проходить весь день, начиная с 10.30 не только в социальных сетях, но и в эфире ТВ «Полярные Зори».

Не выходя из дома, можно будет стать участником Всероссийской акции «Бессмертный полк», митинга «Негасимый огонь Победы», посмотреть концерты и поздравительные программы творческих коллективов города.

9 мая – 13.40-15.00

Акция «ЭФИР 75» будет проходить в социальной сети «ВКонтакте», на страницах официальных групп Кольской АЭС и ГДК города атомщиков vk.com/kolaplant, vk.com/gdkpz Стать участником эфира также можно через приложение «ZOOM» по идентификатору 301 802 4444.

В ходе прямого эфира все желающие смогут поделиться своими семейными историями и традициями празднования Дня Победы, передать поздравления ветеранам, родным и близким, друзьям и знакомым, принять участие в тематической викторине и даже поддержать флэшмоб, исполнив вместе со всеми знаменитые «Катюшу», «Смуглянку» и другие песни военных лет.

9 мая – 17.05

Стартует трансляция онлайн-концерта #10ПесенПобеды. Авторами уникальной акции являются программа «Территория культуры Росатома» и продюсерский центр Тимура Ведерникова. Зрителей ждут 10 песен, исполненных вокалистами и музыкантами – участниками популярного интернет-проекта «10 песен атомных городов», а также прямые включения из отечественных атомградов.

г.Кировск

В группе ГДК «ВКонтакте» стартовали видеопроекты «Эстафета памяти: читаем стихи о войне» и «75 песен о войне». Также запущен интернет-конкурс праздничной открытки «В День Победы хочу пожелать…». 0+

Кировчане могут принять участие в создании альбома #БессмертныйполкдомаКировск. Необходимо прислать фотографии родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, с указанием фамилии, имени, отчества и звания на страницу организатора.

Рубрика «Истории простых вещей от Ольги Романовой» рассказывает о знакомых всем нам хлебе, русской печи и многом другом. 6+

Также стартовал проект «Лоскутное одеяло здоровья «Подарок весне». Рукодельницам предлагается сшить по одному или несколько блоков одеяла «Квадрат в квадрате». После самоизоляции блоки соберутся в одно большое одеяло. 6+

Участники цирка «Дружба» и тренер Дарья Ставиская запустили проект «Упражнения для домашних тренировок на время». 6+

В группе ГДК «ВКонтакте» стартовали акции. Одна из них - «Птицы памяти», которая объединила кружевниц из России, Австралии, Великобритании, Словении, Словакии, Хорватии, Германии, Украины и Эстонии. Вторая - «Люди Победы». Здесь же начался флешмоб #НаденьМаскуКировск. 12+

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

9 мая

В течение дня. Онлайн-выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ «Наша Победа!». http://dshi-apatity.murm.muzkult.ru

9 мая

В течение дня. Акция «Стихи Победы». Театр-студия «Диалог» читает стихи, посвященные Великой Отечественной войне. https://vk.com/dkapatity

9 мая

В течение дня. Акция «Бессмертный полк». Публикация фотографий и историй участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-45 гг. в специально организованном Интернет-ресурсе. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 11.00

Акция «Стена памяти г. Апатиты». Оформление и наполнение фотоальбома с портретами и историями жизни участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. https://vk.com/muzeibiblioteka

9 мая - 11.00

Онлайн-акция «#рисуемпеснипобеды». https://vk.com/apatitygdub

9 мая - 12.00

АкцияПоемДвором. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 12.00

Онлайн-митинг, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 12.00

Праздничный концерт музыкального клуба «ДИВА» «Салют, Победа!». https://vk.com/club34512011

9 мая - 12.00

Марафон семейных видеороликов «Мы - наследники Победы». https://vk.com/dmshburkovaapatity, https://www.youtube.com/channel/UCpaVhrCfQ2aQJgdtjicEk0g

9 мая - 12.00

Марафон памяти «Мой солдат Победы». https://vk.com/apatitylibr

9 мая - 13.00

Мастер-класс «Открытка к 9 мая». https://vk.com/mump_msc

9 мая - 13.00

Литературная акция «75 книг о войне» (одна книга в день). https://vk.com/club161708821

9 мая - 13.00

Онлайн поздравления с праздником от руководителей города, медийных личностей и др. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 13.00

Виртуальная книжная выставка «Дорогая сердцу книга о войне». https://vk.com/apatitygdub

9 мая - 14.00

«Есть такая профессия - Родину защищать». Выставка рисунков. https://vk.com/mump_msc

9 мая - 14.00

Видеофильм «Спасибо за Победу!» Трансляция видеоподборки, объединившей концертные номера на военную тематику в исполнении творческих коллективов и самодеятельных артистов г. Апатиты. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 14.00

«Читаем книги о войне». О. Колпакова «Полынная ёлка». https://vk.com/club161708821

9 мая - 15.00

Танцевальная площадка «Май 45-го». Трансляция подборки песен и танцевальных мелодий второй половины ХХ века. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 15.00

Онлайн-урок мужества «Строка, оборванная пулей». https://vk.com/club161708821

9 мая - 15.00

«Помним сердцем» - концерт воспитанников и преподавателей ДМШ им. Л.М. Буркова. https://vk.com/dmshburkovaapatity

9 мая - 15.00

«Надежда в каждой строчке». Письма с фронта. Фото и видео. https://vk.com/mump_msc

9 мая - 16.00

Онлайн-викторина «10 вопросов о войне». https://vk.com/apatitygdub

9 мая - 16.00

«Посылка на фронт». Иллюстрированный рассказ Н.А. Коровашковой о посылках, которые жители тыла отправляли на фронт. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 16.00

«Защитники советского Заполярья» - поговорим о героях. https://vk.com/mump_msc

9 мая - 17.00

«С песней жили, мечтали, любили, вопреки обожжённой судьбе…» –трансляция концерта молодёжного хора «Виктория». https://vk.com/dkapatity

9 мая - 17.00

Поэтический видеомарофон «Стихи Победы». https://vk.com/apatitylibr

9 мая - 17.00

«Военное кино». Блог-подборка фильмов и книг про войну. https://vk.com/mump_msc

9 мая - 18.00

«Игрушка военного времени». Иллюстрированный рассказ Н.А. Коровашковой об игрушках периода 40–50-х годов ХХ века. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 18.00

#ЯчитаюстихПобеды. https://vk.com/apatitygdub

9 мая - 18.00

Акция «75 песен Победы». Спой песню о войне и запиши на видео. https://vk.com/mump_msc

9 мая – 18.55

Всероссийская акция «Минута молчания». https://vk.com/dkapatity

9 мая - 19.00

После минуты молчания исполнение песни «День Победы». «Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя, выгляните в окно, вспомните всех, кто защитил мир, пожертвовав собой». https://vk.com/dkapatity

9 мая - 19.00

Мастер-класс «Салют Победы». https://vk.com/apatitygdub

9 мая - 19.15

«Случайный вальс» – песня Победы. Трансляция выступления молодёжного хора «Виктория» и воспитанников военно-спортивного патриотического объединения «Полярные волки» в рамках Международной акции, посвящённой 75-летию победы в Сталинградской битве. https://vk.com/dkapatity

9 мая - 20.00

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Трансляция видеоподборки, объединившей концертные номера на военную тематику в исполнении творческих коллективов и самодеятельных артистов г. Апатиты. https://vk.com/dkapatity

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры вы найдете: мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». Работает фолк-проект «Русская вечорка». 6+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве: кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+

г.Оленегорск

В группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» начался видеоконкурс «Танцуем и поем», посвященный 75-летию Великой Победы. Здесь же вы найдете множество мастер-классов. 6+

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Также начался конкурс «Парад на окне». Участникам необходимо оформить празднично свое окно в тематике «День Победы» и прислать фото в специальный альбом. 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем». Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко» (историко-краеведческий музей). В преддверии Великой Победы представлена виртуальная выставка «Дети и война» из фондов областного краеведческого музея. А еще - принять участие в акции «Живая история семьи». 6+

На портале централизованной библиотечной системы представлены: авторский мастер-класс «Я б в писатели пошел», посвященный Международному дню детской книги, трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги театрализованное представление «Школа волшебства», виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!». Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам». Здесь же - видеофильм «Город, воинскою славой осененный» и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон Открытий!». 6+

Централизованная клубная система на своей странице выложила трансляции архивных видеозаписей: театрализованной концертной программы «Творческий феномен» и творческого проекта «Культработник на один день» ( 2018 г .). 6+

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни». 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодежи объявили о начале виртуальной выставки ручных работ «#СеверПоДомам». В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+

В группе Центра досуга начался семейный челлендж «Читаем с детьми» в честь Дня города Североморска и 75-летия Победы. Организаторы предлагают всей семьей поучаствовать в чтении книги писательницы Кольского Заполярья Ирины Ядринцевой «О Северном флоте и флотской столице». Каждый день до 7 мая в группе будут выкладывать видео участников, а 9 Мая выйдет полное видео. 0+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-Карантин», на которой представлены работы преподавателей. 0+

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района в рамках движения «Волонтеры Победы» проходит дистанционная интеллектуальная игра «РИСК»: Маршалы Победы». Там же начался виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». 6+

Кольский районный центр культуры в группе своего сообщества начал патриотическую акцию «Открытка фронтовику», в которой могут принять участие взрослые и дети. Еще один проект, посвященный 75-летию Великой Победы, - «Победа Человека». Кроме того, подписчики сообщества могут принять участие в фотофлешмобе «Дома не скучно». 0+

г.Мурманск

8 мая - 13.00

В Мурманской области продолжается серия онлайн-встреч с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках регионального проекта «Диалог с героем». Очередная встреча состоится с кадровым офицером Павлом Николаевичем Лосновым.

Павел Николаевич родился 1 марта 1926 года в деревне Анискино Пестяковского района Ивановской области. 28 лет Павел Николаевич служил в Вооруженных силах СССР и прошел путь от рядового солдата до полковника. С ноября 1943 года по сентябрь 1945 года в составе действующей Армии служил в рядовом и сержантском составах, в 1945 году воевал на Забайкальском фронте, после окончания войны в том числе руководил работами по разминированию территорий Мурманской области. После увольнения из армии Павел Николаевич работал военруком в школе N1 Мурманска, вёл курс гражданской обороны в педагогическом институте, курс ОБЖ в школах города.

Павел Николаевич Лоснов награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степеней, медалью Жукова и ещё более чем двадцатью медалями, а также почётным знаком «За заслуги перед городом Мурманском». Павел Николаевич также является автором книги «Невыдуманные истории». В ней ветеран повествует о военных и послевоенных событиях, в которых сам принимал участие.

Напомним, что формат проекта «Диалог с героем» позволяет зрителям в прямом эфире из первых уст услышать воспоминания о подвигах и боевых заслугах героев военных лет, задать интересующий вопрос и поздравить героя проекта с Днём Победы.

Трансляция встречи будет организована в официальных аккаунтах Министерства образования и науки Мурманской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

8 мая - 19.00

На портале культура.рф состоится онлайн-премьера документального фильма Леонида Млечина «Герои. Закалённые северной широтой», созданного при поддержке Минкультуры России. Также киноленту можно будет увидеть в социальной сети «Одноклассники». Режиссер картины Сергей Ефремов, продюсеры Дмитрий Власов и Дмитрий Щербанов. В создании фильма приняли участие актер Павел Новиков, dj Грув и актриса Наталья Варлей.

Фильм «Герои. Закалённые северной широтой» посвящен летчику Борису Сафонову, разведчику Алексею Ершову и артиллеристу Ивану Лоскутову. Эти люди, не щадя своей жизни, сражались за Кольский полуостров, оборону которого нацистам так и не удалось прорвать на протяжении всей Великой Отечественной войны.

Картина посвящена героическому прошлому Мурманска, подвигу портовиков, моряков, лётчиков, артиллеристов, разведчиков, дипломатов, бойцов и командиров Красной Армии, которые обеспечили бесперебойную работу мурманского порта, не дали прорвать оборону Заполярья. Фильм «На Подвиг Отчизна зовёт» также создан при поддержке Минкультуры России и РВИО.

В ходе трансляции зрители смогут пообщаться с актерами и съёмочной группой проекта, каждый из которых находится на самоизоляции.

Ссылки на трансляцию: https://www.culture.ru/live/9184/geroi-zakalennye-severnoi-shirotoi и https://ok.ru/live/1360080150239

с 1 мая

Начал работу сайт «Мурманск – Победа», посвящённый событиям Великой Отечественной войны в Заполярье. Здесь собраны уникальные материалы из Государственного архива Мурманской области и Городского историко-краеведческого музея Полярного: фотодокументы и видеохроники, свидетельствующие о героизме советских солдат при обороне Кольского края, истории личных подвигов героев и малознакомые страницы войны.

На сайте также представлена подробная информация о запланированных праздничных мероприятиях и акциях, в которых могут принять участие северяне. Кроме того, у любого посетителя сайта есть возможность отправить письмо ветерану Великой Отечественной войны, заполнив простую форму. Все письма будут доставлены волонтерами ветеранам-фронтовикам ко Дню Победы.

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный архив Мурманской области открыл новую рубрику - «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан-участников Великой Отечественной войны». В ней публикуются документы военного времени и послевоенной поры - воспоминания, письма, фотографии.

Свидетельства грозных и страшных лет помогут северянам ярче осознать величие подвига и мужества предков, напомнят, что вместе мы можем пройти через любые испытания судьбы.

Воспоминания публикуются в официальной группе архива в соцсети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/murmanarchiv.

Первая публикация в этой рубрике представляет собой воспоминания генерал-лейтенанта артиллерии запаса, участника обороны полуострова Рыбачий Якова Дмитриевича Скробова, составленные в форме очерка. Я.Д. Скробов - советский военачальник, в 1941 году командовавший сводной батареей и 1-м дивизионом 104-го пушечно-артиллерийского полка, дислоцировавшегося на полуострове Рыбачий. Статья размещена по ссылке https://vk.com/@-177466650-sever-pomnit-vospominaniya-uchastnikov-oborony-zapolyarya-i.

Фрагменты воспоминаний участника Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн, политрука, комиссара 5-й погранзаставы 100-го пограничного отряда, участника обороны полуостровов Средний и Рыбачий Николая Иустиновича Волкова опубликованы по ссылке https://vk.com/wall-177466650_75https://vk.com/wall-177466650_75.

Увидят читатели и воспоминания Ивана Федоровича Ушакова - одного из основателей научного краеведения в регионе. Доктор исторических наук, профессор Мурманского государственного педагогического университета, выдающийся историк, талантливый педагог, автор более 400 научных и научно-популярных работ о Кольской земле, за свои заслуги удостоенный звания Почетного гражданина города-героя Мурманска, Иван Ушаков прошел всю Великую Отечественную войну. С его дневниками можно познакомиться здесь https://vk.com/@-177466650-iz-vospominanii-if-ushakova.

Наш земляк, сержант Дмитрий Свежанкин, погиб смертью храбрых в ходе ожесточенных бое в Тверской области, когда ему не было еще и 20-ти лет. Его письма к родным сохранились в архиве Мурманской области. Благодаря им, за известными нам скупыми биографическими данными, мы видим живого человека со своими чувствами, радостями и проблемами, дружескими и родственными связями, ясно ощутимой тоской по мирной жизни и четким осознанием долга перед Родиной. Подробнее в публикации архива по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-ne-skuchaite-i-ne-pominaite-lihom.

Следующая статья публикует строки Николая Петровича Трунина - педагога, заслуженного учителя РСФСР, работавшего в Мурманске много лет. Автор родился в городе Елатьма Рязанской области. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета. С февраля 1943 г . - курсант Московского пулеметного училища. С сентября 1944-го - на фронте. Попал в плен, освобожден американскими войсками. В Мурманске - с 1948 г . С 1949-го - учитель физики, астрономии, математики, с 1967 г . - методист физики Мурманского областного института усовершенствования учителей. Публикуемые фрагменты дневника Н.П. Трунина повествуют о его жизни с июня 1941 г . по конец января 1943 г . - до момента призыва в армию. Читайте по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-neuzheli-novyi-1942-i-god-budet-koncom-gitlera-eto-bylo-by-v.

Публикации регулярно будут выходить на сайте и в социальных сетях архива.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», графики Бориса Французова, «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», Ольги Коноваловой «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая); «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В группе «ВКонтакте» открылась виртуальная фотовыставка «Оленетранспортные отряды на Карельском фронте». Представлены снимки и документы участников оленетранспортных отрядов из фондового собрания.

Также можно посмотреть фотовыставку «Наш дом Земля» На ней представлены фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции. 6+

В группе музея «ВКонтакте» началось голосование за майский экспонат месяца. 6+

Также в группе работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб, например, о палтусе, сиге и корюшке. 6+

В преддверии 75-летия Великой Победы открылась рубрика «Письма с фронта». 6+

Также запущен челлендж «Призывник». Необходимо продемонстрировать свои самые выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, намотать портянки, застелить кровать. 12+

Кроме того, постоянно появляются новые сюжеты из рубрики «Прогулки по Мурманску». Так, можно совершить виртуальное путешествие по Больничному городку. 12+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

На сайте учреждения ведутся трансляции.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» можно посмотреть записи концертов: Марка Дробинского (виолончель) и мурманского филармонического оркестра, сольную программу Екатерины Ефремовой и «Вредные советы» от ансамбля «Легкие люди», «Парад планет» и «Маленький принц». 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит». Один из последних выпусков посвящен пьесе «Астурия» Исаака Альбениса. 6+

Рубрика «Музыкальный шедевр» знакомит северян с историей классических произведений. Так, узнаваемый с первых тактов «Танец рыцарей» из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» часто исполняется ведущими оркестрами на бис, однако так было не всегда. 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В группе «ВКонтакте» размещены записи: концерта «Славься, Мурманская область!» ( 2018 г .), гала-концерта «Созвездие» ( 2018 г .), концертной программы «Дворец зажигает огни» ( 2017 г .) и «КВН в погонах» ( 2020 г ). 12+

В группе «ВКонтакте» будут идти трансляции. Акция называется «Обед с Кировкой». 6+

15 мая

Во всём мире в этот день отметят День семьи. Семья - это самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию, развитию личности, и наконец семья – это база цивилизованного общества.

В преддверии Международного Дня семьи Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит областную акцию «Молодая семья», которая включает в себя областной фестиваль молодых семей и областной конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». В этом году мероприятия пройдут в дистанционном формате.

Более подробно познакомиться с условиями участия в акции и заполнить заявку вы можете на сайте Дворца культуры https://odkkirova.ru/dokumenty/polozheniya/me...ge,1/

Задать вопросы вы можете в группе «ВК» https://vk.com/odkkirova

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

9 мая - 9.00

Онлайн марафон «Лента памяти».

9 мая - 12.00

Буктрейлер по книге Е. Халдея «От Мурманска до Берлина».

9 мая - 14.00

Буктрейлер по книге Виталия Закруткина «Матерь человеческая».

9 мая - 16.00

Буктрейлер по книге С.С. Смирнова «Брестская крепость».

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

9 мая - 12.00

Видеоролик «Читают дети о войне» в рамках конкурса «Опаленные строки».

9 мая - 13.00

Онлайн-мастер-класс «Подари открытку Ветерану», посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

9 мая - 15.00

Дистанционный концерт солдатской песни «Майский вальс», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая - 16.00

Акция «Виртуальный бессмертный полк» в дистанционном режиме.

9 мая - 17.00

Дистанционный фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин».

9 мая - 18.00

Виртуальный концерт «Из Сербии с любовью» исполнителя, музыканта, композитора Александра Кочича (Сербия).

9 мая - 20.00

Онлайн-концерт «С праздником Победы» Ильи Точилкина».

9 мая - 21.00

Акция «Свеча памяти у окна» в дистанционном режиме.

МБУК «Дом культуры «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а. Телефон 24-53-18. https://dk-1may.murm.muzkult.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dkpervomayskiy

9 мая - 9.00

Образовательный онлайн-проект проект об оставшихся и здравствующих участниках Великой Отечественной войны «Живые герои».

9 мая - 12.00

Литературный флэшмоб «Красная гвоздика».

9 мая - 14.00

Онлайн-выставка конкурса рисунка «Нам в мирном мире жить!».

9 мая - 16.00

Онлайн – концерт в рамках проекта «Добрые песни», «В благодарность героям» - песни Великой Победы.

9 мая - 18.00

Литературная композиция в исполнении ОСК театр «Диво», «Память, одетая в гранит».

9 мая - 20.00

Боевому подвигу зенитчиц 1 корпуса ПВО посвящается премьера песни «Зенитчицы», танцевальный флэшмоб.

9 мая - 21.00

Фестиваль патриотической песни «Под звездами победного салюта».

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

9 мая - 9.00

Фотовыставка «Бессмертный полк».

9 мая - 10.00

Подведение итогов видеоконкурса «Поздравления ветеранам «Ура, Победа!».

9 мая - 12.00

Мастер-класс «Солдатушки – бравы ребятушки».

9 мая - 16.00

Онлайн-концерт «Салют Победы»

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

9 мая - 10.00

Видеоконцерт «Поём и читаем о Победе». https.//vk.com/dtsh_murmansk

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: «Авангард Анатолия Сергиенко»; «Мир графики Анны Смирновой»; «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»;

«На балу у вдохновения».

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Также онлайн можно посетить галерею Дмитрия Каргина. Кроме того, на официальном сайте выставочного зала в электронном виде размещена экспозиция «Храмы Кольского Заполярья».

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Также специалист расскажет и покажет, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел». 6+

До Москвы – один клик

Эрмитаж

Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+

Третьяковская галерея

В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+

Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)

На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+

Театр на Таганке

Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+

Электротеатр Станиславский

Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+

Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+