Афиша #СидимДома
г.Кандалакша
Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей: выставку детских книг «Книжная азбука», показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Весёлый счёт». 6+
Все желающие могут принять участие в акции «Как война изменила историю моей семьи». 6+
ДК «Металлург» ждет всех желающих на своём сайте. Так, здесь представлен мастер-класс по изготовлению обережной куклы от мастериц клуба «Творческое содружество», цикл информационно-познавательных программ «Час истории: пионеры-герои», челленджи «Что такое мирное небо для меня», «Поздравь ветерана» и «Что я знаю о войне». 6+
п.Африканда
Детская школа искусств подготовила онлайн-проекты для детей: конкурс «Космические путешествия», викторину «Сказочный герой», виртуальный мастер-класс по точечной росписи «Африкандские слоны». 6+
г.Полярные Зори
Городской Дворец культуры приглашает всех желающих принять участие в проекте «Вечерний Дворец». В его рамках проходят показы фильмов о Великой Отечественной войне, а также циклы - «Играем онлайн», «Творческая гостиная», «Тайны известных картин», «Сказки на ночь», «Актерская минутка», «Театральное закулисье», «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Для вас, школьники!». 6+
г.Кировск
Рубрика «Истории простых вещей от Ольги Романовой» рассказывает о знакомых всем нам хлебе, русской печи и многом другом. 6+
Также стартовал проект «Лоскутное одеяло здоровья «Подарок весне». Рукодельницам предлагается сшить по одному или несколько блоков одеяла «Квадрат в квадрате». После самоизоляции блоки соберутся в одно большое одеяло. 6+
Участники цирка «Дружба» и тренер Дарья Ставиская запустили проект «Упражнения для домашних тренировок на время». 6+
В группе ГДК «ВКонтакте» стартовали акции. Одна из них - «Птицы памяти», которая объединила кружевниц из России, Австралии, Великобритании, Словении, Словакии, Хорватии, Германии, Украины и Эстонии. Вторая - «Люди Победы». Здесь же начался флешмоб #НаденьМаскуКировск. 12+
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Онлайн-лекторий ФИЦ КНЦ РАН продолжает свою работу. Ко Дню Великой Победы подготовлены лекции, посвященные трудам ученых Кольского научного центра, работавших в военные годы. Они доступны на площадке ФИЦ КНЦ РАН на «YouTube».
Напомним, в период пандемии COVID-19 учёные Кольского научного центра проводят серию открытых лекций, которые все желающие могут посетить, не выходя из дома. Диапазон тем очень широк – от истории освоения северных территорий до инновационных технологий рационального использования природных ресурсов.
г.Апатиты
Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.
МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity
МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity
МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity
МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc
МБУК «Централизованная библиотечная система»:
Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub
Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882
Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary
Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056
г.Мончегорск
На сайте городского Дворца культуры вы найдете: мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». Работает фолк-проект «Русская вечорка». 6+
Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве: кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+
Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+
г.Оленегорск
В группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» вы найдёте множество мастер-классов. 6+
с.Ловозеро
11 мая
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ поддержала акцию #ГолосПобеды2020 и совместно с региональными отделениями перевела песню «День Победы» на 20 языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Теперь текст песни «День Победы» доступен в двух вариантах на эвенкийском, долганском, хантыйском (шурышкарском и сургутском), тувинском, селькупском языках и в одном варианте на вепсском, нивхском, коми, нанайском, ненецком, чукотском, ительменском, саамском, корякском, коми-ижемском, шорском, кумандинском, мансийском, юкагирском языках.
С 9 по 11 мая на сайте pobeda-2020.ru в разделе «Голос Победы 2020» можно прослушать фонограмму песни «День Победы» с субтитрами на интересующем языке, а также записать видео собственного исполнения песни: будет доступен режим, при котором можно одновременно вести запись, видеть текст песни и слышать фонограмму.
Центр народов Севера и Ассоциация кольских саамов выражают благодарность Анфисе Максимовне Агеевой за вклад в сохранение памяти о Великой Победе и работу над переводом песни «День Победы» на саамский язык.
Полный тест перевода размещён на портале правительства Мурманской области в разделе, посвященном коренным малочисленным народам Севера.
ЗАТО Видяево
В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+
г.Полярный
На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем». Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко» (историко-краеведческий музей). В преддверии Великой Победы представлена виртуальная выставка «Дети и война» из фондов областного краеведческого музея. А еще - принять участие в акции «Живая история семьи». 6+
На портале централизованной библиотечной системы представлены: авторский мастер-класс «Я б в писатели пошел», посвященный Международному дню детской книги, трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги театрализованное представление «Школа волшебства», виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!». Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам». Здесь же - видеофильм «Город, воинскою славой осененный» и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон Открытий!». 6+
Централизованная клубная система на своей странице выложила трансляции архивных видеозаписей: театрализованной концертной программы «Творческий феномен» и творческого проекта «Культработник на один день» (
Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни». 6+
Городской историко-краеведческий музей совместно c Городским центром культуры «Север» города Полярного записали серию подкастов «Приближая Победу». Подкасты расскажут историю подводной лодки С-101 Северного флота и ее экипажа. Так называемая «эска» пришла на Север с Балтики в конце 1941 года. За годы войны совершила 12 боевых походов, потопила 1 транспорт и 1 подводную лодку противника. С-101 награждена Орденом Красного Знамени.
Письма-воспоминания членов экипажа легендарной подлодки С-101 читали артист Драматического театра Северного флота Андрей Бобров, жители города, студенты и школьники, присоединился также глава ЗАТО Александровск Семен Кауров. Ценные письменные архивы подарила музею уроженка Полярного Ольга Зимина во время открытия экспозиции, посвященной 4 эскадре подводных лодок Северного флота в сентябре 2019 года. Отец Ольги Георгиевны служил командиром электромеханической боевой части на «эске» в годы войны. В 70-е годы прошлого века Ольга начала собирать материал для своей будущей книги – «С-101 в воспоминаниях экипажа». Сохранившиеся ценные реликвии она передала в музей города. Воспоминания подводников – это не только рассказы о подвигах и значимых победах. В них и горечь поражений, и сложные бытовые условия службы, и особенности взаимоотношений экипажа подводной лодки. На одни и те же события – взгляд разных людей.
Послушать письма можно на платформе Яндекс.Музыка, перейдя по ссылке https://music.yandex.ru/album/10573472
г.Гаджиево
На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+
ЗАТО г.Североморск
Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодёжи объявили о начале виртуальной выставки ручных работ «#СеверПоДомам». В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+
Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-Карантин», на которой представлены работы преподавателей. 0+
г.Кола
В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района в рамках движения «Волонтеры Победы» проходит дистанционная интеллектуальная игра «РИСК»: Маршалы Победы». Там же начался виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». 6+
Кольский районный центр культуры в группе своего сообщества начал патриотическую акцию «Открытка фронтовику», в которой могут принять участие взрослые и дети. Еще один проект, посвященный 75-летию Великой Победы, - «Победа Человека». Кроме того, подписчики сообщества могут принять участие в фотофлешмобе «Дома не скучно». 0+
г.Мурманск
Легендарный «Хор Турецкого» поздравляет жителей Заполярья с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и делает северянам творческий подарок – запись концерта, который прошёл в Мурманске осенью прошлого года. «Песни Победы» – музыкальный проект российских коллективов «Хор Турецкого» и «Soprano», который за 2018–2019 годы при поддержке Правительства Москвы состоялся на центральных площадях столиц 14 стран мира и собрал более миллиона участников и около 15 миллионов зрителей. В 2019 году Мурманск стал первым городом в патриотическом гастрольном туре «Хора Турецкого». В основе проекта – песни военных лет, патриотические песни и композиции, имеющие универсальное культурное значение для представителей различных народов и государств.
«Песни Победы – это не просто слова, положенные на музыку. Это наша история, наша память, которая объединяет несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий. День Победы всегда был и остается для нас священным праздником. Это не только дань уважения павшим и живым участникам войны, но и победа над новыми историческими вызовами. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей», – отметил основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.
Запись концерта доступна к просмотру на сайте «Мурманск-Победа».
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный архив Мурманской области открыл новую рубрику - «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан-участников Великой Отечественной войны». В ней публикуются документы военного времени и послевоенной поры - воспоминания, письма, фотографии.
Свидетельства грозных и страшных лет помогут северянам ярче осознать величие подвига и мужества предков, напомнят, что вместе мы можем пройти через любые испытания судьбы.
Воспоминания публикуются в официальной группе архива в соцсети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/murmanarchiv.
Первая публикация в этой рубрике представляет собой воспоминания генерал-лейтенанта артиллерии запаса, участника обороны полуострова Рыбачий Якова Дмитриевича Скробова, составленные в форме очерка. Я.Д. Скробов - советский военачальник, в 1941 году командовавший сводной батареей и 1-м дивизионом 104-го пушечно-артиллерийского полка, дислоцировавшегося на полуострове Рыбачий. Статья размещена по ссылке https://vk.com/@-177466650-sever-pomnit-vospominaniya-uchastnikov-oborony-zapolyarya-i.
Фрагменты воспоминаний участника Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн, политрука, комиссара 5-й погранзаставы 100-го пограничного отряда, участника обороны полуостровов Средний и Рыбачий Николая Иустиновича Волкова опубликованы по ссылке https://vk.com/wall-177466650_75https://vk.com/wall-177466650_75.
Увидят читатели и воспоминания Ивана Федоровича Ушакова - одного из основателей научного краеведения в регионе. Доктор исторических наук, профессор Мурманского государственного педагогического университета, выдающийся историк, талантливый педагог, автор более 400 научных и научно-популярных работ о Кольской земле, за свои заслуги удостоенный звания Почетного гражданина города-героя Мурманска, Иван Ушаков прошел всю Великую Отечественную войну. С его дневниками можно познакомиться здесь https://vk.com/@-177466650-iz-vospominanii-if-ushakova.
Наш земляк, сержант Дмитрий Свежанкин, погиб смертью храбрых в ходе ожесточенных бое в Тверской области, когда ему не было еще и 20-ти лет. Его письма к родным сохранились в архиве Мурманской области. Благодаря им, за известными нам скупыми биографическими данными, мы видим живого человека со своими чувствами, радостями и проблемами, дружескими и родственными связями, ясно ощутимой тоской по мирной жизни и четким осознанием долга перед Родиной. Подробнее в публикации архива по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-ne-skuchaite-i-ne-pominaite-lihom.
Следующая статья публикует строки Николая Петровича Трунина - педагога, заслуженного учителя РСФСР, работавшего в Мурманске много лет. Автор родился в городе Елатьма Рязанской области. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета. С февраля
Публикации регулярно будут выходить на сайте и в социальных сетях архива.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на «Ютубе». Смотрите выставки: «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», графики Бориса Французова, «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», Ольги Коноваловой «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждёт онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая); «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
В группе «ВКонтакте» открылась виртуальная фотовыставка «Оленетранспортные отряды на Карельском фронте». Представлены снимки и документы участников оленетранспортных отрядов из фондового собрания.
Также можно посмотреть фотовыставку «Наш дом Земля» На ней представлены фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции.
В группе музея «ВКонтакте» началось голосование за майский экспонат месяца. Также в группе работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб, например, о палтусе, сиге и корюшке. 6+
В преддверии 75-летия Великой Победы открылась рубрика «Письма с фронта». 6+
Также запущен челлендж «Призывник». Необходимо продемонстрировать свои самые выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, намотать портянки, застелить кровать. 12+
Кроме того, постоянно появляются новые сюжеты из рубрики «Прогулки по Мурманску». Так, можно совершить виртуальное путешествие по Больничному городку. 12+
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)
Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:
Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.
Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)
Каждый день на канале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой размещают видеоролики, пришедшие на Областной конкурс чтецов «Читают дети о войне», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Ребята читают стихотворения о войне, о победе, о героях, показавших в грозные годы войны образцы смелости, доблести, мужества, стойкости и умения побеждать. Детские голоса оживляют мысли, слова, память и чувства тех, чья жизнь прочно вплетена в общую великую историю Победы.
Герой этого видео - Тимофей Медведев из Кировска - прочитает стихотворение Анатолия Воскобойникова «Когда на бой смертельный шли вы...»
https://vk.com/video-160249165_456239375?list=4456b84feffe7c516d
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В группе «ВКонтакте» можно посмотреть записи концертов: Марка Дробинского (виолончель) и мурманского филармонического оркестра, сольную программу Екатерины Ефремовой и «Вредные советы» от ансамбля «Легкие люди», «Парад планет» и «Маленький принц». 12+
В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит». Один из последних выпусков посвящен пьесе «Астурия» Исаака Альбениса. 6+
Рубрика «Музыкальный шедевр» знакомит северян с историей классических произведений. Так, узнаваемый с первых тактов «Танец рыцарей» из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» часто исполняется ведущими оркестрами на бис, однако так было не всегда.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
В группе «ВКонтакте» размещены записи: концерта «Славься, Мурманская область!» (
15 мая
Во всём мире в этот день отметят День семьи. Семья - это самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию, развитию личности, и наконец семья – это база цивилизованного общества.
В преддверии Международного Дня семьи Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит областную акцию «Молодая семья», которая включает в себя областной фестиваль молодых семей и областной конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». В этом году мероприятия пройдут в дистанционном формате.
Более подробно познакомиться с условиями участия в акции и заполнить заявку вы можете на сайте Дворца культуры https://odkkirova.ru/dokumenty/polozheniya/me...ge,1/
Задать вопросы вы можете в группе «ВК» https://vk.com/odkkirova
МБУК «Центральная Городская библиотека»
(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)
Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.
МАУК «Дом культуры Ленинского округа»
(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)
Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.
ДК «Судоремонтник»
(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)
Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: «Авангард Анатолия Сергиенко»; «Мир графики Анны Смирновой»; «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»; «На балу у вдохновения».
Также онлайн можно посетить галерею Дмитрия Каргина. Кроме того, на официальном сайте выставочного зала в электронном виде размещена экспозиция «Храмы Кольского Заполярья».
В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Также специалист расскажет и покажет, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел». 6+
До Москвы – один клик
Эрмитаж
Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+
Третьяковская галерея
В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+
Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)
На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+
Театр на Таганке
Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+
Электротеатр Станиславский
Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+
Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде
Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+
Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+