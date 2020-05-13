Афиша #СидимДома

г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система предлагает для своих виртуальных посетителей: выставку детских книг «Книжная азбука», показ мультфильмов «Лев и собачка» и «Весёлый счёт». 6+

Все желающие могут принять участие в акции «Как война изменила историю моей семьи». 6+

ДК «Металлург» ждёт всех желающих на своём сайте. Так, здесь представлен мастер-класс по изготовлению обережной куклы от мастериц клуба «Творческое содружество», цикл информационно-познавательных программ «Час истории: пионеры-герои», челленджи «Что такое мирное небо для меня», «Поздравь ветерана» и «Что я знаю о войне». 6+

п.Африканда

Детская школа искусств подготовила онлайн-проекты для детей: конкурс «Космические путешествия», викторину «Сказочный герой», виртуальный мастер-класс по точечной росписи «Африкандские слоны». 6+

г.Полярные Зори

Городской Дворец культуры приглашает всех желающих принять участие в проекте «Вечерний Дворец». В его рамках проходят показы фильмов о Великой Отечественной войне, а также циклы - «Играем онлайн», «Творческая гостиная», «Тайны известных картин», «Сказки на ночь», «Актерская минутка», «Театральное закулисье», «Рисуем с Ириной Каныгиной», «Для вас, школьники!». 6+

г.Кировск

Рубрика «Истории простых вещей от Ольги Романовой» рассказывает о знакомых всем нам хлебе, русской печи и многом другом. 6+

Также стартовал проект «Лоскутное одеяло здоровья «Подарок весне». Рукодельницам предлагается сшить по одному или несколько блоков одеяла «Квадрат в квадрате». После самоизоляции блоки соберутся в одно большое одеяло. 6+

Участники цирка «Дружба» и тренер Дарья Ставиская запустили проект «Упражнения для домашних тренировок на время». 6+

В группе ГДК «ВКонтакте» стартовали акции. Одна из них - «Птицы памяти», которая объединила кружевниц из России, Австралии, Великобритании, Словении, Словакии, Хорватии, Германии, Украины и Эстонии. Вторая - «Люди Победы». Здесь же начался флешмоб #НаденьМаскуКировск. 12+

***

Онлайн-лекторий ФИЦ КНЦ РАН продолжает свою работу. Ко Дню Великой Победы подготовлены лекции, посвященные трудам ученых Кольского научного центра, работавших в военные годы. Они доступны на площадке ФИЦ КНЦ РАН на «YouTube».

Напомним, в период пандемии COVID-19 учёные Кольского научного центра проводят серию открытых лекций, которые все желающие могут посетить, не выходя из дома. Диапазон тем очень широк – от истории освоения северных территорий до инновационных технологий рационального использования природных ресурсов.

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры вы найдете: мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». Работает фолк-проект «Русская вечорка». 6+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве: кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

Кроме того, специалисты ежедневно с 12 до 14 часов проводят акцию «Сказка по телефону». 0+

г.Оленегорск

В группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» вы найдёте множество мастер-классов. 6+

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Мы за чаем не скучаем». Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко» (историко-краеведческий музей). В преддверии Великой Победы представлена виртуальная выставка «Дети и война» из фондов областного краеведческого музея. А еще - принять участие в акции «Живая история семьи». 6+

На портале централизованной библиотечной системы представлены: авторский мастер-класс «Я б в писатели пошел», посвященный Международному дню детской книги, трансляция праздника закрытия Недели детской и юношеской книги театрализованное представление «Школа волшебства», виртуальная выставка «Знакомьтесь, новые книги!». Кроме того, можно увидеть демонстрацию буктрейлера «За помощью к старцам». Здесь же - видеофильм «Город, воинскою славой осененный» и трансляция архивной видеозаписи театрализованной концертной программы «Открытие сезона. Или сезон Открытий!». 6+

Централизованная клубная система на своей странице выложила трансляции архивных видеозаписей: театрализованной концертной программы «Творческий феномен» и творческого проекта «Культработник на один день» ( 2018 г .). 6+

Городской Дворец культуры «Современник» разместил на портале физическую разминку «Проводим время с пользой», мастер-класс по созданию причесок для девочек и отчетный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни». 6+

Городской историко-краеведческий музей совместно c Городским центром культуры «Север» города Полярного записали серию подкастов «Приближая Победу». Подкасты расскажут историю подводной лодки С-101 Северного флота и ее экипажа. Так называемая «эска» пришла на Север с Балтики в конце 1941 года. За годы войны совершила 12 боевых походов, потопила 1 транспорт и 1 подводную лодку противника. С-101 награждена Орденом Красного Знамени.

Письма-воспоминания членов экипажа легендарной подлодки С-101 читали артист Драматического театра Северного флота Андрей Бобров, жители города, студенты и школьники, присоединился также глава ЗАТО Александровск Семен Кауров. Ценные письменные архивы подарила музею уроженка Полярного Ольга Зимина во время открытия экспозиции, посвященной 4 эскадре подводных лодок Северного флота в сентябре 2019 года. Отец Ольги Георгиевны служил командиром электромеханической боевой части на «эске» в годы войны. В 70-е годы прошлого века Ольга начала собирать материал для своей будущей книги – «С-101 в воспоминаниях экипажа». Сохранившиеся ценные реликвии она передала в музей города. Воспоминания подводников – это не только рассказы о подвигах и значимых победах. В них и горечь поражений, и сложные бытовые условия службы, и особенности взаимоотношений экипажа подводной лодки. На одни и те же события – взгляд разных людей.

Послушать письма можно на платформе Яндекс.Музыка, перейдя по ссылке https://music.yandex.ru/album/10573472

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Театр мод «ENCANTO» и Центр досуга молодёжи объявили о начале виртуальной выставки ручных работ «#СеверПоДомам». В сообществе в «ВКонтакте» создан альбом, в котором ждут фото работ. 6+

Детская художественная школа на своей страничке в соцсети опубликовала дистанционную выставку «Арт-Карантин», на которой представлены работы преподавателей. 0+

г.Кола

В группе межпоселенческой библиотеки Кольского района в рамках движения «Волонтеры Победы» проходит дистанционная интеллектуальная игра «РИСК»: Маршалы Победы». Там же начался виртуальный литературный марафон-ассоциация «Узнай книгу по модному прикиду». 6+

Кольский районный центр культуры в группе своего сообщества начал патриотическую акцию «Открытка фронтовику», в которой могут принять участие взрослые и дети. Еще один проект, посвященный 75-летию Великой Победы, - «Победа Человека». Кроме того, подписчики сообщества могут принять участие в фотофлешмобе «Дома не скучно». 0+

г.Мурманск

Легендарный «Хор Турецкого» поздравляет жителей Заполярья с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и делает северянам творческий подарок – запись концерта, который прошёл в Мурманске осенью прошлого года. «Песни Победы» – музыкальный проект российских коллективов «Хор Турецкого» и «Soprano», который за 2018–2019 годы при поддержке Правительства Москвы состоялся на центральных площадях столиц 14 стран мира и собрал более миллиона участников и около 15 миллионов зрителей. В 2019 году Мурманск стал первым городом в патриотическом гастрольном туре «Хора Турецкого». В основе проекта – песни военных лет, патриотические песни и композиции, имеющие универсальное культурное значение для представителей различных народов и государств.

«Песни Победы – это не просто слова, положенные на музыку. Это наша история, наша память, которая объединяет несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий. День Победы всегда был и остается для нас священным праздником. Это не только дань уважения павшим и живым участникам войны, но и победа над новыми историческими вызовами. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей», – отметил основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Запись концерта доступна к просмотру на сайте «Мурманск-Победа».

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный архив Мурманской области открыл новую рубрику - «Север помнит: воспоминания участников обороны Заполярья и мурманчан-участников Великой Отечественной войны». В ней публикуются документы военного времени и послевоенной поры - воспоминания, письма, фотографии.

Свидетельства грозных и страшных лет помогут северянам ярче осознать величие подвига и мужества предков, напомнят, что вместе мы можем пройти через любые испытания судьбы.

Воспоминания публикуются в официальной группе архива в соцсети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/murmanarchiv.

Первая публикация в этой рубрике представляет собой воспоминания генерал-лейтенанта артиллерии запаса, участника обороны полуострова Рыбачий Якова Дмитриевича Скробова, составленные в форме очерка. Я.Д. Скробов - советский военачальник, в 1941 году командовавший сводной батареей и 1-м дивизионом 104-го пушечно-артиллерийского полка, дислоцировавшегося на полуострове Рыбачий. Статья размещена по ссылке https://vk.com/@-177466650-sever-pomnit-vospominaniya-uchastnikov-oborony-zapolyarya-i.

Фрагменты воспоминаний участника Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн, политрука, комиссара 5-й погранзаставы 100-го пограничного отряда, участника обороны полуостровов Средний и Рыбачий Николая Иустиновича Волкова опубликованы по ссылке https://vk.com/wall-177466650_75https://vk.com/wall-177466650_75.

Увидят читатели и воспоминания Ивана Федоровича Ушакова - одного из основателей научного краеведения в регионе. Доктор исторических наук, профессор Мурманского государственного педагогического университета, выдающийся историк, талантливый педагог, автор более 400 научных и научно-популярных работ о Кольской земле, за свои заслуги удостоенный звания Почетного гражданина города-героя Мурманска, Иван Ушаков прошел всю Великую Отечественную войну. С его дневниками можно познакомиться здесь https://vk.com/@-177466650-iz-vospominanii-if-ushakova.

Наш земляк, сержант Дмитрий Свежанкин, погиб смертью храбрых в ходе ожесточенных бое в Тверской области, когда ему не было еще и 20-ти лет. Его письма к родным сохранились в архиве Мурманской области. Благодаря им, за известными нам скупыми биографическими данными, мы видим живого человека со своими чувствами, радостями и проблемами, дружескими и родственными связями, ясно ощутимой тоской по мирной жизни и четким осознанием долга перед Родиной. Подробнее в публикации архива по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-ne-skuchaite-i-ne-pominaite-lihom.

Следующая статья публикует строки Николая Петровича Трунина - педагога, заслуженного учителя РСФСР, работавшего в Мурманске много лет. Автор родился в городе Елатьма Рязанской области. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета. С февраля 1943 г . - курсант Московского пулеметного училища. С сентября 1944-го - на фронте. Попал в плен, освобожден американскими войсками. В Мурманске - с 1948 г . С 1949-го - учитель физики, астрономии, математики, с 1967 г . - методист физики Мурманского областного института усовершенствования учителей. Публикуемые фрагменты дневника Н.П. Трунина повествуют о его жизни с июня 1941 г . по конец января 1943 г . - до момента призыва в армию. Читайте по ссылке https://vk.com/@murmanarchiv-neuzheli-novyi-1942-i-god-budet-koncom-gitlera-eto-bylo-by-v.

Публикации регулярно будут выходить на сайте и в социальных сетях архива.

14 мая – 19.30

Состоится видеоконференция слушателей школы с известным критиком и театральным куратором из Санкт-Петербурга Иваном Демидкиным. В сервисе Zoom Иван и участники встречи поговорят о современном театре, роли театральной критики, развитии театра и критики в России и институте театрального кураторства.

Иван Демидкин - участник lead-группы театральной компании «Перфобуфет», организатор и ведущий театральных образовательных проектов, перфомативных лекций, создатель подкаста «против тяьтра» на Apple Podcasts, пишет и переводит тексты для изданий «The Village Петербург», «Нож», «Spectat», в настоящее время ставит спектакль в Центре им. Всеволода Мейерхольда в Москве в рамках лаборатории «Blackbox».

Проект «Школа критики» организован неформальным творческим объединением молодежи «Полярный день» и Мурманской областной научной библиотекой при поддержке регионального минкульта. Главная цель - сформировать сообщество критиков, создающих качественные рецензии на заполярный культурный продукт, и повысить качество культурной жизни Заполярья.

Записаться на конференцию и оставить вопросы спикеру можно в комментариях к этой записи https://vk.com/wall-191578092_172. Ссылка на конференцию придёт в день мероприятия.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на «Ютубе». Смотрите выставки: «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», графики Бориса Французова, «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», Ольги Коноваловой «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждёт онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая); «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В группе «ВКонтакте» открылась виртуальная фотовыставка «Оленетранспортные отряды на Карельском фронте». Представлены снимки и документы участников оленетранспортных отрядов из фондового собрания.

Также можно посмотреть фотовыставку «Наш дом Земля» На ней представлены фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции.

В группе музея «ВКонтакте» началось голосование за майский экспонат месяца. Также в группе работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб, например, о палтусе, сиге и корюшке. 6+

В преддверии 75-летия Великой Победы открылась рубрика «Письма с фронта». 6+

Также запущен челлендж «Призывник». Необходимо продемонстрировать свои самые выдающиеся умения: почистить тарелку картошки, намотать портянки, застелить кровать. 12+

Кроме того, постоянно появляются новые сюжеты из рубрики «Прогулки по Мурманску». Так, можно совершить виртуальное путешествие по Больничному городку. 12+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В группе «ВКонтакте» открыты ежедневные познавательные программы.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

Каждый день на канале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой размещают видеоролики, пришедшие на Областной конкурс чтецов «Читают дети о войне», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Ребята читают стихотворения о войне, о победе, о героях, показавших в грозные годы войны образцы смелости, доблести, мужества, стойкости и умения побеждать. Детские голоса оживляют мысли, слова, память и чувства тех, чья жизнь прочно вплетена в общую великую историю Победы.

Герой этого видео - Тимофей Медведев из Кировска - прочитает стихотворение Анатолия Воскобойникова «Когда на бой смертельный шли вы...»

https://vk.com/video-160249165_456239375?list=4456b84feffe7c516d

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» можно посмотреть записи концертов: Марка Дробинского (виолончель) и мурманского филармонического оркестра, сольную программу Екатерины Ефремовой и «Вредные советы» от ансамбля «Легкие люди», «Парад планет» и «Маленький принц». 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит». Один из последних выпусков посвящен пьесе «Астурия» Исаака Альбениса. 6+

Рубрика «Музыкальный шедевр» знакомит северян с историей классических произведений. Так, узнаваемый с первых тактов «Танец рыцарей» из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» часто исполняется ведущими оркестрами на бис, однако так было не всегда.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В группе «ВКонтакте» размещены записи: концерта «Славься, Мурманская область!» ( 2018 г .), гала-концерта «Созвездие» ( 2018 г .), концертной программы «Дворец зажигает огни» ( 2017 г .) и «КВН в погонах» ( 2020 г .). 12+

15 мая

Во всём мире в этот день отметят День семьи. Семья - это самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию, развитию личности, и наконец семья – это база цивилизованного общества.

В преддверии Международного Дня семьи Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит областную акцию «Молодая семья», которая включает в себя областной фестиваль молодых семей и областной конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». В этом году мероприятия пройдут в дистанционном формате.

Более подробно познакомиться с условиями участия в акции и заполнить заявку вы можете на сайте Дворца культуры https://odkkirova.ru/dokumenty/polozheniya/me...ge,1/

Задать вопросы вы можете в группе «ВК» https://vk.com/odkkirova

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: «Авангард Анатолия Сергиенко»; «Мир графики Анны Смирновой»; «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»; «На балу у вдохновения».

Также онлайн можно посетить галерею Дмитрия Каргина. Кроме того, на официальном сайте выставочного зала в электронном виде размещена экспозиция «Храмы Кольского Заполярья».

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Также специалист расскажет и покажет, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел». 6+

До Москвы – один клик

Эрмитаж

Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+

Третьяковская галерея

В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+

Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)

На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+

Театр на Таганке

Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+

Электротеатр Станиславский

Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+

Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+