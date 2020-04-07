Афиша #СидимДома

г.Кандалакша

В группе «ВКонтакте» Централизованной библиотечной системы размещены: выставка детских книг «Книжная азбука», мультфильмы «Лев и собачка» и «Веселый счет», созданные членами кружка «Библиомультик» Нивской сельской библиотеки. 6+

На сайте библиотеки реализуется проект по продвижению книг из серии «Великие русские путешественники». В его рамках пройдут видеорассказы об уникальных, красочных и невероятно увлекательных изданиях. 12+

На портале музея истории города можно совершить онлайн-экскурсию по выставке «Колыбельная трескового озера». Экспозиция посвящена острову Кильдин и его уникальному озеру Могильному. 12+

ДК «Металлург» ждёт всех желающих на своём сайте.

г.Кировск

Мастерицы из отдела народного творчества научат, как сшить маску из лоскутов ткани. 6+

Галина Коничева проводит мастер-класс «Текстильный органайзер». 6+

Участники цирка «Дружба» и тренер Дарья Ставиская запустили проект «Упражнения для домашних тренировок на время». 6+

На сайте ГДК можно увидеть записи концертов: диксиленда «НОРД», ансамблей танца «Экситон» и «Сувенир». 12+

Педагог ансамбля «Браво» Ольга Приходченко проводит для всех желающих онлайн-уроки по вокалу. 6+

Музейно-выставочный центр «Апатит» предлагает онлайн-урок для учащихся 5-8-х классов «ГеоПрактик». 12+

На сайте Центральной городской библиотеки имени Горького можно виртуально познакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества. 6+.

Клуб танцевальной практики «Будь здоров» предлагает онлайн-урок для детей с ограниченными возможностями. 6+

г.Мончегорск

На сайте городского Дворца культуры вы найдёте: мастер-класс «Уголки для книг», рассказы о художниках и их произведениях, трансляцию спектакля «Новогодняя сказка под ключ». 6+

Мончегорская централизованная библиотечная система подготовила в виртуальном пространстве кроссворды для детей, онлайн-выставку «Великие православные книги» и экспозицию Олега Бундура «Кольский Север». 6+

г.Мурманск

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Никиты Духно»; «Плакат молодых художников»; «Живопись и графика Михаила Цыбасова»; «Дорого яичко к Христову дню»; «История булавки»; «Отражение воображаемого».

С экспозициями можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на «Ютуб-канале».

8 апреля - 12.00

Тематическая онлайн-экскурсия «Женский портрет XVIII-XIX веков» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков». 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Война и мир в творчестве Александра Харшака» (до 17 мая); «Образы памяти» (до 31 мая); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

9 апреля - 14.00

Онлайн музейный урок «Сказочная страна детства». Мероприятие проходит на базе выставки «Счастливое детство», на которой представлена фарфоровая пластика из коллекции мурманчанки Анны Макаровой. 6+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Работает выставка: «Наш дом Земля» - фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции (до 11 апреля); «Вековой рубеж» (до 15 апреля).

Виртуальные проекты Мурманского областного краеведческого музея:

Фото- и видеорепортажи выставок: «Наш дом Земля» - фото, сделанные в 2001-2015 годы российскими космонавтами во время работы на Международной космической станции; «Вековой рубеж».

Каждую неделю Мурманский областной краеведческий музей будет выкладывать видеоролики о достопримечательностях столицы Заполярья.

В группе музея «ВКонтакте» работает рубрика «Рыбий жир». Здесь можно прочитать информацию о различных видах рыб, например, о палтусе. 6+

Также на страничке музея сотрудники знакомят северян с историями улиц Мурманска. 6+

А в рубрике «Удивительный экспонат» вы найдете сведения о самых интересных предметах из фондов музея. «Топонимы Мурмана» позволят узнать ближе географию Кольского полуострова. 6+.

Начала работу и новая рубрика - «Полуостров сокровищ». Здесь представлено все, что вы хотели знать о земных глубинах и том, что в них находится. 6+

Кроме того, в группе ведутся онлайн-трансляции лекций сотрудников музея и начал работу видеоблог «Прогулка по Мурманску». Каждую неделю здесь будут выкладывать видеоролики о достопримечательностях столицы Заполярья. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол:

Онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Онлайн-рассказ о системе театральной куклы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дарующая жизнь» (до 26 апреля); «Север в каждом из нас!» (до 30 апреля); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года); «Жизнь без улыбки - просто ошибка!» (до 30 апреля).

Обращаем внимание, что на мероприятия необходима предварительная регистрация по телефону 8 (8152) 45-63-25 или в группе «Встречи» в социальной сети «ВКонтакте».

Онлайн-трансляции Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки:

Негромкие чтения онлайн: «Начнем неделю с юмора». Слушатели узнают о творчестве английского писателя, ветеринара, автора книг о животных Джеймса Хэрриота. В исполнении специалиста Мурманской областной научной библиотеки звучит один из его рассказов из книги «О всех созданиях, больших и малых».

Второй выпуск виртуального видеопроекта «Байки из книгохранилища»: «Мурманск футуристический».

Виртуальный видеопроект Мурманской областной научной библиотеки основан на удивительных житейских историях, размещенных на страницах краеведческих изданий XVIII-XXI вв. Во втором выпуске специалисты областной научной библиотеки - доктор исторических наук Павел Федоров и магистр исторического образования Елена Михайлова расскажут о том, каким видели будущее Мурманска сто лет назад.

«Онлайн-услуги библиотеки: попробуйте – вам понравится» - «Библиопоиск». Специалист Мурманской областной научной библиотеки расскажет о современной системе, которая позволяет максимально легко и быстро найти нужную информацию. Зрители узнают, как одновременно можно искать по электронному каталогу библиотеки и полнотекстовым электронным ресурсам; освоят правила и тонкости библиопоиска.

«Онлайн-услуги библиотеки: попробуйте – вам понравится» - «Виртуальный библиограф». Специалист Мурманской областной научной библиотеки расскажет о полезном сервисе с помощью которого вы сможете гораздо быстрее справиться с учебной или научной работой, найти информацию для самообразования.

Книжные советы от Научки – «Плоский мир Терри Пратчетта». Слушатели узнают о новом иллюстрированном альбоме из фонда библиотеки «Плоский мир Терри Пратчетта. Имаджинариум». В нём собраны работы Пола Кидби - художника, которого Терри Пратчетт выбрал для оформления своих книг.

Негромкие чтения онлайн: Антон Павлович Чехов «Пересолил».

Проект «PRO право»: Семинар «Наследственный фонд и наследование предприятий».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

В «Электронные издания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой» входят экземпляры детских рукописных книг – участников конкурса предыдущих лет, издания библиотеки, посвящённые писателям-юбилярам, редкие книги, в том числе, уникальные издания из фондов Музея Сергея Есенина, книги писателей родного Кольского края для детей и юношества, подборка оцифрованных изданий журнала «Заклёпка».

Кроме того, библиотека предлагает юным читателям доступ к онлайн-библиотеке «ЛитРес», онлайн-продление книг, сервис «виртуальная справочная служба» и электронную доставку документов. Информация обо всех сервисах по сссылке https://www.libkids51.ru/virtual/Online_uslugi.shtml

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Онлайн-концерты Мурманской областной филармонии в соцсети «ВКонтакте»:

8 апреля - 14.00

Ансамбль «Легкие люди» представит «Вредные советы». 0+

Кроме того, в группе можно посмотреть записи других концертов. Также там размещены ссылки на портал «Культура.РФ», который собрал большую подборку фильмов, электронных книг и подкастов, лекций, концертов и спектаклей. Используйте время, проведенное дома, с пользой: пересмотрите с детьми советские мультфильмы или послушайте сказки с оркестром, прочитайте романы, до которых так и не дошли руки, виртуально посетите лекции Русского музея. 6+.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Три раза в неделю - понедельник, среда и пятница - 13.00

В группе «ВКонтакте» будут идти трансляции. Акция называется «Обед с Кировкой». В прямом эфире - познавательные минутки, увлекательные мастер-классы и полезные лайфхаки.

8 апреля - 13.00

Состоится онлайн-трансляция открытия фотовыставки «Пролистывая фотоальбомы». В экспозиции представлены работы участников фотостудии «Имандра» из Мончегорска: пейзаж, репортаж и натюрморт. Разнообразие жанров и композиций отражает множество подходов и прочтений окружающего нас мира. Некоторые фотографии были представлены на российских и международных выставках, где получили высокую оценку. 0+

ДК «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а)

ДК «Первомайский» приглашает музыкантов поучаствовать в потрясающем проекте - первом видео-джеме. Рады будут всем - гитаристам, флейтистам, саксофонистам, трубачам, скрипачам, пианистам и баянистам, любителям и профессионалам.

Для этого до 15 апреля нужно: сочинить или сымпровизировать ваше соло под минус, размещенный по ссылке https://vk.com/wall-51661932_2440; записать ваше соло на видео и загрузить его на свою страничку «ВК»; отправить ссылку в сообщения группы ДК (по той же ссылке или на e-mail: dkperv@yandex.ru).

Тональность - МИ – Мажор, аккорды: |E|C#m|A|EH|.

С 15 по 27 апреля пройдёт зрительское онлайн-голосование, итоги подведут 28 апреля во Всемирный день джаза. Победители получат призы от партнёра конкурса.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Награждена губернаторской премией за сохранение и развитие культуры Мурманской области (до 19 апреля).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «На балу у вдохновения» (до 13 апреля).

В группе «ВКонтакте» вы найдёте фоторепортажи с открывшихся недавно выставок: «Живая память металла»; «Дарите женщинам цветы»; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...»; «Пасхальное яйцо - 2020»; «На балу у вдохновения».

На официальном сайте выставочного зала в электронном виде размещена экспозиция «Храмы Кольского Заполярья».

До Москвы – один клик

Эрмитаж

Каждый день в сообществе в «ВКонтакте» музей показывает экспонаты из хранилищ. Кроме того, совершить виртуальную экскурсию по Эрмитажу можно в проекте «Эрмитаж. Снято на iPhone». 45 залов и 600 произведений искусства сняты одним планом. Фильм длится 5 часов 19 минут. 6+

Третьяковская галерея

В специальном разделе на сайте размещены видеоэкскурсии, посвященные в основном выставкам-блокбастерам Айвазовского, Куинджи, Ларионова и других. 6+

Московский Музей Современного Искусства (ММОМА)

На сайте можно послушать три курса: история музыки (читает Арам Гущин), российское искусства рубежа ХХ - XXI вв. (читает Алексей Масляев). Также в свободном доступе - встреча с Олегом Воскобойниковым, Кириллом Серебренниковым и Кэти Чухров. Кроме того, можно посмотреть онлайн-экскурсии по выставкам в Музее Вадима Сидура, Музее-мастерской Зураба Церетели, по юбилейному проекту ММОМА «99/19» на Петровке, 25, а также по выставкам Татьяны Назаренко и Апт Арт в Образовательном центре ММОМА. В открытом доступе останется проект «Современники», герои которого - Владик Монро, Леонид Соков, Дмитрий Гутов, Андрей Бартенев, Павел Отдельнов и другие российские современные художники отвечают на вопросы Ирины Кулик. 6+

Театр на Таганке

Записи премьерных спектаклей: «Снегурочка» по пьесе Александра Островского в постановке Дениса Азарова и «Lё Тартюф. Комедия», которую поставил Юрий Муравицкий. Увидеть спектакли можно абсолютно бесплатно. Инструкция размещена на официальном сайте. 18+

Электротеатр Станиславский

Зрители смогут посмотреть оперный сериал «Сверлийцы», эпичные «Орфические игры», оперы «Октавия. Трепанация» и «Маниозис», спектакли «Идиотология», «Синяя птица» и «Стойкий принцип». Вся информация о том, как увидеть знаменитые постановки у себя дома, находится на сайте электротеатра. 18+

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

Испанский музей сделал онлайн-экскурсию по выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме. 1590-1670 годы». Также на сайте можно посмотреть обзорную экскурсию по постоянной коллекции музея. 12+

Онлайн-экскурсии также представлены и на порталах: Амстердамский музей Ван Гога; Венский музей истории искусств; Галерея Уффици открывает свои цифровые архивы; Государственный Русский музей; Британский музей - онлайн-коллекция одного из самых масштабных собраний мира - более 3,5 миллиона экспонатов; Национальный музей Прадо - фото более 11 тысяч произведений. 18+