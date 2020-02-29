Афиша выходного дня

г.Ковдор

29 февраля - 14.00

Конкурсная программа «Маленькая мисс Дворца культуры». 0+

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

г.Полярные Зори

1 марта - 12.00

«Гуляй, Масленица, гуляй, широкая!» 0+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

29 февраля - 12.00

В рамках экологической гостиной приглашаются жители и гости города на лекцию «В преддверии весны…»(подготовка и уход за комнатными растениями после зимнего периода). Лекцию ведёт сотрудник Полярно-Альпийского ботанического сада-института Е.В. Кузнецова. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Информационный центр центральной городской библиотеки им. А.М. Горького.

1 марта – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает всех жителей и гостей города от души повеселиться и всем вместе широко и весело отметить чудесный весенний праздник Масленицу. В программе: подведение итогов конкурсов «Лучшая кукла-Масленица», «Снеговичок 2020», интернет-фотоконкурс «К тёще на блины», красочное театрализованное представление, веселье в широком хороводе, любимые масленичные забавы, потехи, конкурс масленичных закличек, молодецкие состязания, песни и частушки. И, конечно, какая же русская Масленица без ярких блинов, вкуснейших пирогов и угощений!

Приходите всей семьей и примите участие в флешмобе «Солнце встречаем, зиму провожаем». Вместе шумно и весело проводим Зиму и встретим долгожданную Весну. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, театральный дворик.

нп.Коашва

29 февраля - 14.00

СДК нп.Коашва приглашает всех желающих на традиционное массовое гуляние «Масленица идёт, блин да мёд несёт»», которое состоится на площади у Дома культуры. В программе гуляния: весёлые конкурсы, народные песни, театрализованное представление и, конечно же, традиционное угощение – блины и горячий чай. 0+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

нп.Титан

29 февраля - 16.00

29 февраля в 1908 году распахнул свои двери театр-кабаре «Летучая мышь» – один из самых первых и лучших камерных театров в России. Именно этому театру и будет посвящена встреча. Гостей мероприятия ждут творческие миниатюры, веселые анекдоты, интересные шарады, замечательные музыкальные композиции в исполнении артистов Кировского городского Дворца культуры и сельского Дома культуры нп.Титан и чайный стол. Вход свободный. 12+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

29 февраля – 11.00-17.00

Весенний «Арт-базар» приглашает всех желающих за покупками, сувенирами и радостным настроением.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

29 февраля - 13.00

Праздник «Широкая Масленица». 0+

г.Апатиты, ул.Жемчужная, 38. Школа № 4.

29 февраля - 14.00

Приглашаем в ОЭР «Ковчег» на мастер-класс для молодёжи по изготовлению броши «Цветок» (мокрое валяние).

г.Апатиты, ул. Московская, 15. ОЭР «Ковчег».

29 февраля - 17.00

Творческий вечер вокальной группы «Иван да Марья». 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

29 февраля - 18.00

«КиноФорте» приглашает на очередной киносеанс показа шедевров немого кинематографа. В программе короткометражные фильмы – «Граф», 1916 г ., «Праздный класс», 1919 г . Тапёр – Сергей Буренин (рояль).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

29 февраля - 19.30

Вечер памяти воинов – десантников 6-ой парашютно – десантной роты. Бой у высоты 776 - эпизод Второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля — 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника М.Н. Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом, под Аргуном в Чечне, на высоте 776. Из 90 десантников роты погибли 84. Позже 22 присвоено звание Героев России (21 – посмертно), а 63 награждены орденом Мужества (посмертно).

В этом году исполняется ровно 20 лет этому великому подвигу. За эти года, которые прошли со дня их гибели в Аргунском ущелье Чечни, они стали легендой. Им поставлены памятники в Москве и Пскове, о них написаны десятки статей и книг, об их подвиге сняты фильмы «Русская жертва» и «Прорыв», сериал «Честь имею», поставлен спектакль «Воины духа», основанный на реальных событиях того боя... 6-я рота полегла в 2000 году почти полностью. Но она будет жить вечно - пока жива память о подвиге псковских десантников. Не только на малой родине героев - во всей России. Они так и останутся бойцами роты, которая не сдалась. Участники – ВСПО «Вымпел – Полярные волки».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 марта - 10.00

Состоится открытие регионального фестиваля детского творчества «Овация-2020», посвященного Году памяти и славы в России в рамках программы «Детям России – Образование, Здоровье и Духовность». А в 11.00 стартует первый конкурсный день фестиваля – Конкурс вокально-хоровой музыки в номинации «Эстрадное и народное пение» «Мир детей певуч и звонок». Юные вокалисты из образовательных организаций Североморска, ЗАТО Александровск, Мончегорска, Кандалакши, Ковдора, Апатитов готовы порадовать зрителей и жюри своим творчеством.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

1 марта - 12.00

Выставка - ярмарка фиалок. Клуб «Фиалки на Мурмане» приглашает в центральную городскую библиотеку на ярмарку-продажу за цветами и весенним настроением. 0+

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. Центральная городская библиотека.

1 марта - 12.00

Студия английского языка в библиотеке имени Л.А. Гладиной приглашает детей и взрослых на просмотр мультфильма «Petson and Findus» («Петсон и Финдус») и его обсуждение на английском языке. Ведущая – Алёна Елисеева.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 марта – 12.00

На площади у спорткомплекса «Атлет» апатитчане по традиции будут провожать Масленицу с песнями и танцами, хороводами и играми. Седьмой день масленичной недели называется «Прощённое воскресенье» и славится самыми шумными празднествами. На гулянии будут работать развлекательные площадки для детей и взрослых. Жителей города порадуют своими выступлениями самодеятельные артисты из творческих коллективов Дворца культуры: «Джосс», «Заполярье», «Здравица», «Иван да Марья», «Долинушка», «Счастливый случай». Народные затейники из студии «Ярушко» вовлекут зрителей в массовый хоровод и фольклорные игры. Состоится конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица». Флешмоб представят студия танца «Пульс» и танцевальный коллектив «Параллель» школы № 14.

На празднике можно будет отведать блинов с пылу-жару и угоститься горячем чаем. А кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы. 0+

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», площадь.

1 марта - 15.00

Приглашаем детей и родителей на знакомство с героями «Большой кошечьей книги» и мастер-класс по созданию панно «Три кота» из бархатной бумаги.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

1 марта - 15.30

Играем в мафию. В программе: краткий ликбез, игра и вкусный чай. Собираем ламповую компанию, чтобы освоить правила профессиональной мафии и «пострелять». Вход свободный, предварительная запись обязательна. Количество игроков ограничено (10 человек), мы добавляем вас в диалог и скидываем правила для ознакомления. При переборе игроков мы организуем возможность введения консильери или предоставим альтернативные настолки на время ожидания своей игры.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Молодёжный центр.

1 марта – 17.00

Пройдёт первый апатитский КВИЗбук посвященный Всемирному дню писателя. Команды ждут четыре тура интереснейших заданий, разработанных библиотекарями. Форма для регистрации на игру - https://forms.gle/5Php3diqgfESBGJd9 В команде может быть от 3 до 6 человек.

Квизбук – это интеллектуально-развлекательная игра, название которой дословно переводится с английского языка как «Книжная викторина». Все вопросы посвящены литературе и книгам.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

г.Мончегорск

1 марта - 12.00

Народные гулянья «Широкая Масленица». 0+

г.Мончегорск, городской парк.

г.Полярный

29 февраля - 16.00

Вечер творчества памяти поэтессы Татьяны Гусевой. 6+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

1 марта - 14.00

«Прощай, Масленица!». 0+

г.Полярный, площадь Двух Капитанов.

ЗАТО г.Заозерск

1 февраля - 12.00

«Гуляй, Масленица!»

ЗАТО г.Заозерск, Центральная площадь.

г.Кола

29 февраля - 14.00

Народное гулянье «Ишь ты, Масленица!». 0+

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

29 февраля - 19.00

Первый февральский рок­фест с участием групп «Альянс», «Воленс­Ноленс», «Легенда». 16+

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

ЗАТО г.Североморск

29 февраля - 11.00

Интерактивная конференция «Звезда Севера». В течение пяти часов параллельно на трех площадках пройдут встречи с врачами и психологами, стилистами, экспертами в самых различных областях. Организатор мероприятия Евгения Чибис уверена, что такие встречи нужны и важны, поскольку помогут женщинам, приехавшим за супругами в закрытые гарнизоны, на самый край земли, найти себя. 12+

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Мурманск

29 февраля и 1 марта – 11.00-19.00

В Мурманске Масленичную неделю отметят с размахом. 24 февраля в областном центре откроется масштабный фестиваль «На Севере – Масленица!». Народные гуляния пройдут на улице Самойловой. На протяжении недели в самом центре города будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозона, откроются гастрономические лавки и дом рукоделия, состоятся мастер-классы для детей и творческие выступления коллективов.

В первый день Масленичной недели горожане и гости праздника смогут принять участие в творческом перформансе по художественной северной росписи русской печи. Главным символом фестиваля «На Севере – Масленица!» станет трехметровая фигура древнеславянской богини плодородия Макоши. Деревянную конструкцию на глазах посетителей изготовит мурманский художник и архитектор Даниил Власов. Закончат создание арт-объекта к моменту самых массовых гуляний – 29 марта. В этот день пройдут настоящие русские забавы, а вечером территорию фестиваля охватит огненное шоу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 1 марта – завершающий день Масленичной недели – станет днем культурного просвещения и знакомства с талантами нашего региона. На площадке фестиваля выступят актеры Арктического театра с импровизационным комедийным шоу «Выкрутасы», также состоится показ спектакля «Куда пропали белые медведи…?».

г.Мурманск, ул.Самойловой. 9. ДЦ «Меридиан», площадка за зданием.

29 февраля - 13.00

Состоится первая встреча ток-шоу «Север в лицах». Север в лицах» – новый проект Мурманской областной научной библиотеки, посвященный историям успеха в Заполярье. На Севере можно жить, творить, учить, развиваться и добиваться успеха – в этом уверены организаторы и гости нового проекта. Как это сделать – расскажут они сами. В ходе живого общения с известными северянами зрители узнают, что мотивирует на успешную деятельность, как жить на Севере креативно, смогут задать вопросы героям. Гость первой встречи – министр культуры Мурманской области и театральный режиссер Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

29 февраля - 14.00

Экскурсия «Великая Отечественная война в Заполярье» и демонстрация фильма «Жажда» в рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне».

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

29 февраля – 14.30

Состоится показ фильма «Жажда» в рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 14.00 перед просмотром кинофильма состоится экскурсия «Великая Отечественная война в Заполярье».

Кинолента «Жажда» вышла на экраны в 1959 году. Режиссер Евгений Ташков рассказал историю об Одессе 1941 года, окруженной немецкими войсками. Им удалось занять близлежащее село, в котором находится водонапорная станция, и город остался практически без воды. Нужно во что бы то ни стало хоть на несколько часов дать городу воду, чтобы напоить жителей, наполнить солдатские фляги. Отряд матросов проникает в тыл врага, захватывает насосную станцию и включает насосы. Пока длится неравный бой с фашистами, вода идет в осажденный город. Немногие из героического отряда останутся в живых. Показ пройдёт бесплатно в хорошем HD качестве.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

29 февраля - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Родниковое слово Фёдора Абрамова». 29 февраля исполняется 100 лет со дня рождения русского писателя, публициста, литературоведа Федора Абрамова. На литературном вечере слушатели вспомнят и обсудят произведения писателя, будут показаны фрагменты из экранизаций его произведений и отрывки из фильмов о самом Федоре Абрамове. Гостям вечера будет представлена выставка изданий из фонда библиотеки, посвященная жизни и творчеству выдающегося прозаика.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

29 февраля - 15.00

Интерактивное занятие «Здоровая еда – это просто» в рамках акции «Культурный выходной».

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

29 февраля - 17.00

Творческий вечер артистов Мурманского областного театра кукол «Дом – это то, что в сердце». Вечер посвящён прощанию со старым зданием театра.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

29 февраля - 17.00

Концерт «Мы – энергия Севера!». Для зрителей выступят солисты студии эстрадной песни «Вернисаж» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

29 февраля - 18.00

Праздник танца «Зимние узоры». Выступят ансамбли бального танца «Ониона» и «Ювента».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

1 марта - 14.00

Состоится концерт «Подарочек для милых бабушек и мамочек». В преддверии Международного женского Дня детские самодеятельные коллективы Дворца культуры подарят представительницам прекрасного пола хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение.

🎼Для зрителей выступят юные артисты ансамбля народной песни «Горенка», цирка «Комплимент», ансамбля эстрадного танца «Форсаж», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», вокального кружка «Цветные сны», ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

1 марта – 14.30

Состоятся просветительские мероприятия в рамках патриотического проекта «Война. Победа. Память». Проект запущен в январе 2020 года и посвящен Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны» состоится исторический квест «Окна «Полярной правды». Участникам квеста предстоит познакомиться с плакатами времен Великой Отечественной войны, на которых изображены военные будни и подвиги героев. Плакаты «Окна «Полярной Правды» – это сатирические плакаты, которые широко использовались в годы войны как средство информирования и пропаганды, помогая освещать через остроумные композиции хронику фронтовой борьбы и трудовых подвигов.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

1 марта – 15.00

Состоится презентация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в Заполярье». Учебная программа предназначена для школьников 9-11 классов. Она включает в себя фильм и игровое положение, разработанные сотрудниками музея совместно с компанией АО «Кронштадт Технологии». При разработке учебной программы были использованы уникальные фото и видеоматериалы из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

1 марта - 15.00

Стартует конкурс среди прекрасных дам «Красотка пенсионного возраста». Ещё недавно наше общество свято верило в возрастные стереотипы, якобы удел бабушек – нянчить внуков, смотреть сериалы и обсуждать последние новости с соседками на скамейке у подъезда. Однако всё чаще мы видим совсем других пожилых людей. Они занимаются спортом и творчеством, получают образование, следят за собой и следуют моде. Именно такие бабушки примут участие в областном конкурсе среди женщин элегантного возраста.

Конкурсантки представят домашнее задание: визитную карточку «Бенефис женщины» и творческий номер в любом жанре, а также поучаствуют в модном дефиле, наряды для которого создадут своими руками.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

1 марта - 17.00

Ансамбль «Лёгкие люди» представит новую программу «Не покидай меня, весна», посвященную композитору Владимиру Дашкевичу. В программе - вокальные и инструментальные сочинения композитора. Если вы когда-нибудь смотрели «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», то вы слышали и композиции Владимира Дашкевича. Композитора не изучают в школе, но его музыку знает большинство взрослых и детей. Его сочинения узнаваемы и легко запоминаются, они мелодичны и ёмки.

Владимир Дашкевич с успехом работает и в театре, он написал музыку более чем к 80 спектаклям. Он автор большого числа симфонических и камерных произведений. Совместно с певицей Еленой Камбуровой Дашкевич создал цикл музыкальных произведений на стихи поэтов Серебряного века.

В соавторстве с Юлием Кимом написал мюзикл «Самолет Вани Чонкина» по мотивам романа Владимира Войновича. Для зрителей выступят Екатерина Ефремова – вокал, гитара; Евгений Попов – скрипка; Екатерина Охраминская – виолончель; Петр Макаров – фортепиано; Виталий Кондаков – ударные; Василий Чистяков – бас-гитара.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта); «Графика Федора Константинова» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля).

4 марта - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А. С. Грибоедова» состоится показ пятой серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .). 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Краски Европейского Севера» (до 22 марта); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года); «Война в Заполярье. 1941-1945» (до 29 марта).

29 февраля – 16.00

В рамках видеоабонемента «Что вы хотите этим сказать?» состоится показ документального фильма «Загадки Иеронима Босха» (США, BBC, 1981 г .). 18+

1 марта - 13.00

В рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей» состоится музейный урок «Сказочная страна детства» на выставке фарфоровой пластики. 6+

1 марта - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» пройдет показ фильмов «Выставки: Небо, Гимн труду, Смолянки Д. Левицкого» (Россия, 2010 г .) и «Возвращение. Дар Веджвудской мануфактуры и занавес Л. Бакста» (Россия, 2009 г .). 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыты выставки: «Война глазами детей» (до 29 февраля); «Саамская мозаика» (до 1 марта).

29 февраля - 15.00

Интерактивное занятие «Здоровая еда - это просто». 6+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Евгения Молчановского «О, Женщина! Загадка, тайна, муза!». 25 снимков, посвящённых прекрасным женщинам – каждая со своей историей в кадре и за кадром. Евгений Молчановский – известный в Заполярье фотограф.

29 февраля – 17.00

«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+

29 февраля – 18.00

«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.

1 марта - 14.00

«Концерт-подарочек для милых бабушек и мамочек». 0+

1 марта - 15.00

Областной конкурс «Красотка пенсионного возраста». 0+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

29 февраля - 13.00

Начало нового ток­шоу «Север в лицах». В ходе живого общения с известными северянами зрители узнают, что мотивирует на успешную деятельность, смогут задать вопросы героям. Гость первой встречи - министр культуры Мурманской области и театральный режиссер Евгений Гоман. 12+

29 февраля - 15.00

Литературно­музыкальный вечер «Родниковое слово Федора Абрамова». 12+

3 марта - 13.00

Час доблести «...И были вместе детство и война», посвященный подросткам, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 12+

4 марта - 13.15

«Цифровой урок Победы» в рамках Всероссийской акции памяти «Юные герои Великой Победы». 12+

4 марта - 17.30

Презентация нового выпуска культурологического альманаха АСТЭС. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Скандинавская мозаика», посвященной скандинавским писателям­юбилярам: Гансу Христиану Андерсену (Дания), Анне­Катарине Вестли (Норвегия), Маури Куннасу (Финляндия) и книге­юбиляру «Пеппи Длинныйчулок» шведской писательницы Астрид Линдгрен (до 31 марта); картин Ольги Шумиловой (до 31 марта).

29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

1 марта - 11.00-16.00

Бдет работать гостиная «Котофеи», где будет представлена книжная выставка, мастер-класс по изготовлению сказочного кота методом бумажной пластики, викторина и котопарад.

1 марта - 12.00

На базе библиотечного клуба «Детский английский» состоится познавательно­развлекательное мероприятие «The World of Cats» («Мир кошек»). 6+

1 марта - 12.00

Детский фольклорный праздник «Масленичные гулянья». 6+

1 марта - 14.00

Первый большой самостоятельный концерт детского состава DrumTamTam - одной из самых крупных барабанных школ в России. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

1 марта - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

6 марта - 16.30

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 марта - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

13 марта - 16.30

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 10.00

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 16.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта -17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 17.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

28 марта - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

1 марта - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

7 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и рождественский гном».

14 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

15 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

21 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

22 марта - 12.00 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

25 марта - 10.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

26 марта - 10.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

28 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

29 марта - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 марта - 17.00

Концерт «Не покидай меня, весна!», посвященный Владимиру Дашкевичу. Исполнители: Екатерина Ефремова (вокал, гитара), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Виталий Кондаков (ударные), Василий Чистяков (бас­гитара). 12+

3 марта - 19.00

Концерт Торстена Мауса (орган, Германия). В программе: произведения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Габриэля фон Райнбергера, а также импровизация на российский гимн Торстена Мауса. 12+

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей Жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

15 марта - 14.00

«Мульторган». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

15 марта - 17.00

«Сквозь века». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

17 марта - 18.00

Виртуальный зал. «Москва весенняя. Любимые песни и мелодии прошлых лет».

21 марта - 18.00

«Романса трепетный орнамент». Музыкальная гостиная.

22 марта - 17.00

Фестиваль «Музыкальное приношение». Мурманский филармонический оркестр, дирижёр И. Каждан (г.Смоленск), солист Ф. Амосов, виолончель (г.Москва).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

4 апреля - 14.00

«Сегодня я мечтаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

11 апреля - 18.00

«Strings Of Poland». Абонемент «На джазовой волне».

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

26 апреля - 17.00

Солисты мужского хора «Благозвонница». Дирижёр Максим Белышев (г.Москва).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

1 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

1 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

4 марта - 13.30

Акция «Театр – школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов 6+

4 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

г.Мончегорск

5 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

5 марта - 19.00

«Ангелы на крыше». Комедия с участием мастеров юмора из «Comedy Woman» (г.Москва).

6 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

г. Заполярный

6 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

7 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

7 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях 18+

8 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 марта - 19.00

«В театр всей семьёй». ПРЕМЬЕРА. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

11 марта - 13.30

«Сзки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

11 марта - 19.00

Концерт саксофонной музыки (г.Москва). «J. SEVEN» (Израиль).

12 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

г.Апатиты

13 марта - 18.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Мистер Икс». Звезды Московской оперетты. 12+

13 марта - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

14 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

14 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

15 марта - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Расев, весёлая музыкальная сказка в двух действиях. 6+

15 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

18 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

19 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. Акция «Театр для всех». 16+

20 марта - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

ЗАТО г.Заозерск

20 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. 18+

21 марта - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

21 марта - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

22 марта - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

25 марта - 16.00

Концертная программа. Мурманский ДИПИ.

25 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

26 марта - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях. 12+

27 марта - 12.00

Международный день театра. «Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

27 марта - 19.00

Международный день театра. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

28 марта - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

28 марта - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 15.00

«Цирк, да и только» (г. Санкт-Петербург). Пантомима, фокусы, иллюзия. 6+

29 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

29 февраля – 18.00

8 марта – 18.00

«Домовой». Сказка для взрослых в постановке Юрия Сергиенко.

В одном городе жили-поживали четыре подруги, школьные учительницы. И были они – кто-то больше, кто-то меньше – не совсем счастливы в личной жизни. А среди них была, как это водится во всех подобных компаниях, самая разнесчастная, у которой не было ни мужа, ни детей, ни любовника – ничего. Только школа и кот. Случайное знакомство с пришедшим по вызову сантехником преобразило жизнь Риты – она вновь открыла в себе давно забытую способность любить!Только подруги посчитали её состояние странным и отправили счастливицу в психушку на лечение, а затем намеревались приложить максимум стараний, чтобы «вернуть нашу Ритку к нормальной жизни».

Но, как это бывает в волшебных сказках, случилось чудо! Ведь все сказки должны заканчиваться хорошо, даже такая, как наша – сказка для умных и серьёзных взрослых. 16+

1 марта – 11.00

«Волшебное зеркало». Драматический театр Северного флота приглашает вас погрузиться в предновогоднюю сказочную историю о приключениях лесных зверей, отправившихся на поиск волшебного зеркала – подарка для Деда Мороза, и встретивших на своём пути Бабу Ягу, вмешательство которой повлекло ряд смешных и удивительных событий. Каких? Об этом вы узнаете, придя на красочный музыкальный спектакль. 0+

1 марта – 18.00

«Под одной крышей». Небольшая квартира, состоящая из двух смежных комнат. Три женщины – три поколения: бабушка (Нина Петровна), мать (Валентина) и дочь (Любочка). Одинокие, мечтающие и желающие быть счастливыми. Один день. 17-летие Любочки. Солнечно. Конец мая. Тёплый ветерок играется с открытыми шторами. С улицы доносятся пение птиц и шёпот деревьев. Особенный день. Даже уборка, глажка, готовка и прочие бытовые хлопоты перестают быть тягостными. Ни накопившиеся обиды, ни семейные неурядицы, – словом, ничто не должно омрачить этот день. Вот и первые подарки: красивое платье от мамы и часы от бабушки. А вечером должны прийти гости на праздник. Особенный день. Любочка одновременно так ждала и так боялась этого дня. Она должна кое-что рассказать маме и бабушке, кое-что очень важное и значимое. Это маленькое и, как казалось Любочке, очень радостное событие, должно было, по её мнению, осчастливить и её родных, но… 12+

7 марта - 11.00

«Приключения Буратино». Сказочный спектакль-праздник, который придётся по душе не только детям, но и взрослым.

Это театральное приключение с элементами детектива. Придя на спектакль, вы погрузитесь в мир театра и встретитесь со всем известными и любимыми с детства героями сказки А. Толстого: очаровательной и немного капризной Мальвиной, Пьеро, Арлекином, пуделем Артемоном, куклами театра свирепого режиссёра-диктатора Карабаса Барабаса, Дуремаром (куда же без него?) и другими героями сказки. А неразлучная парочка злодеев лиса Алиса и кот Базилио в нашей истории займутся уж совсем необычным для них делом... 6+

7 марта – 18.00

«Шампанского!». Маленькие комедии по рассказам А.П. Чехова. Лёгкий музыкальный спектакль, в основу которого положены пьесы-шутки великого драматурга «Предложение» и «Медведь» – о том, как житейские мелочи, изъяны характера и воспитания мешают людям быть по-настоящему счастливыми. 12+

14 марта – 14.00

«Панночка». Спектакль в 2-х действиях по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Спектакль поставлен по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий», одного из самых жутких, наполненных суеверным страхом произведений классика. Ученый человек Хома Брут забредает на хутор, где все обычное – странно… Нет отсюда выхода живому человеку. Потому что не хутор это вовсе, а место зачарованное. И встретились философу не казаки и не девицы, а колдуны, ведьмы да дьявольская сила, сманившая нестойкого путника с праведной дороги. И ждут его не любовь и счастье, а коварная Панночка… Страшно становится до жути! Дух замирает… 12+

15 марта – 11.00

«Кот в сапогах». Музыкальная сказка в 2-х действиях. Эту пьесу, написанную по мотивам сказки Шарля Перро, знают бабушки и дедушки, мамы и папы. И, возможно, уже прочитали книжку своим детям и внукам. Но, согласитесь, в сказку всегда хочется вернуться… Добро пожаловать! Здесь вы встретитесь с главным героем истории – Котом, умным, предприимчивым, неунывающим. Про такого говорят в народе: «Он своего не упустит!..» Это правда. Вот и от разбойников удрал. Да еще и прихватил шляпу и сапоги, впопыхах брошенных рыцарем, убегающем от погони. Так просто Кот превратился в Кота в сапогах. И всегда в сказке намек, добрым молодцам урок. Помните, если о чем-то мечтаешь и упорно идешь к своей цели, но все обязательно получится, как в нашей старой мудрой сказке «Кот в сапогах». 6+

15 марта – 18.00

«Туман над заливом». Военная драма действие которой разворачивается в Мурманске в 1942 году.

Зима. 1942 год. Мурманск. Пустынные тёмные улицы, окутанные густым непроглядным туманом. Пронизывающий ледяной ветер. От города остались лишь остовы печных труб, среди которых изредка встречаются полуразрушенные из-за регулярных бомбёжек дома, с наглухо заколоченными досками окнами. Из одного такого дома, где чудом уцелела маленькая комнатушка, доносятся приятные слуху звуки музыки, обрывки фраз, смех и звон бокалов. Казалось бы в разгар войны, когда ежедневно гибнут люди, когда вокруг царит хаос боли, страха и отчаяния, – праздник, веселье кажутся чем-то сказочным, иллюзорным, ирреальным, чем-то до боли знакомым, радостным, но из другой жизни. И для семьи капитана Егорушкина, военного лётчика, и их друзей, всё было так до этого дня.

Что же произошло? Был ли подвиг? Что станет с Егорушкиным и его семьёй? Как это отразится на полковнике и Ведёркине? Сможет ли Агата доплыть до Англии? Какую роль во всей этой истории и судьбе Сашеньки играет таинственный Сергеев? Об этом и многом другом вы узнаете, придя на спектакль «Туман над заливом». 12+

21 марта – 18.00

«Такая долгая война». Драма в одном действии по пьесе С. Бартоховой. Сегодня, когда обостряется военно-политическое противостояние различных государств, простая история трёх обыкновенных людей, юность которых выпала на военные годы, приобретает особое звучание. Герои истории, случайно столкнувшиеся в развалинах городка на оккупированной территории в мае 1943 года, а затем по отдельности прожившие каждый свою жизнь, вновь встретились друг с другом на склоне лет. И обнаружили, что пропасть враждебности и непонимания, которую оставила война в отношениях между людьми, до сих пор сохранилась и стала почти непреодолимой.

Есть ли надежда на разрешение векового конфликта или мир катится к новой катастрофе – главный вопрос спектакля. Жёсткость финального расставания действующих лиц оставляет чувство тревоги и надежды, а вдалеке слышны звуки приближающейся грозы… 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: творческих работ и коллекций ветеранов органов безопасности, посвященная 100-летию создания УФСБ России по Мурманской области (до 3 марта); «Арт-декор» (до 7 марта); «На волне Аквалики» (до 11 марта).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Солнце Севера» - работы мастеров из клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Заполярья, созданные в различных жанрах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства в период с 2017 по 2020 годы (до 15 марта).

29 февраля - 11.00

В рамках Дней открытых дверей клубов Мурманской области состоится мастер-класс по вышивке лентами. 12+

29 февраля - 14.00

В рамках Дней открытых дверей клубов Мурманской области состоится мастер-класс по росписи. 12+

1 марта - 11.00

В рамках Дней открытых дверей клубов Мурманской области состоится мастер-класс по монотипии. 12+

1 марта - 14.00

В рамках Дней открытых дверей клубов Мурманской области состоится мини-ярмарка и мастер-класс по флористике. 12+

1 марта - 17.00

В рамках Дней открытых дверей клубов Мурманской области состоится знакомство с техниками батика. 12+