Афиша выходного дня

г.Кировск

до 11 апреля

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка «Господа и дамы, мужики и бабы», мастерицы Елены Поляковой из Снежногорска.

Создание куклы - всегда священное таинство. Ведь тот, кто трудится над безмолвной фигуркой, вкладывает в нее частичку собственной души. Вот и мастерица Елена Петрова вдыхает в свои куклы настоящую жизнь. На выставке будут экспонироваться интерьерные куклы на основе традиционных. Елена занимается шитьем кукол с 2007 года. За это время она прошла путь от обрядовой и обережной куклы интернета до серьёзных образных работ. В своей работе Елена использует различных техники создания кукол, а вдохновением для нее служат музейные экспонаты и рассказы любителей авторской куклы. Выставка продлится до 11 апреля. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-17.00 -без обеда; среда-пятница – 10.00-18.00, обед – 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00 -без обеда; воскресенье и понедельник – выходной).

7 марта – 12.00

В канун празднования 8 марта, а также одного из самых веселых весенних праздников – Масленица, мастерицы отдела народного творчества и художественных ремесел предлагают посетить мастер-классы по изготовлению оригинальных весенних подарков. Мастер- класс «Текстильные тюльпаны». Проводит *id67013701 (Тоня Голубева). Стоимость участия в мастер-классе 250 руб. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 марта – 15.00

В канун празднования 8 марта, а также одного из самых веселых весенних праздников – Масленица, мастерицы отдела народного творчества и художественных ремесел предлагают посетить мастер-классы по изготовлению оригинальных весенних подарков. Мастер- класс «Цветок с конфетой» проводит Киянская И.А. Стоимость участия в мастер-классе 200 руб. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 марта - 15.00; 17.00 и 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает гостей города и кировчан принять участие в музейной интерактивной программе «Вечер туриста». Экскурсии по теме «История исследования Хибин и создания апатитовой промышленности в Хибинах» в музее. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 15.00-21.00

Мастер-класс по изготовлению из каменной крошки открытки к 8 марта. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 15.00-21.00

Мастер-класс по изготовлению северного оберега из кожи. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 15.00 и 19.00

Краеведческо-историческая зарисовка «Наши красавицы». Лекция вне форматов и академизма. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 16.00 и 18.00

Экскурсии по теме «Кировск в годы Великой Отечественной войны. У войны не женской лицо – вклад женщин в Великую Победу» в музее. 7 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 16.00 и 20.00

«Перемотка» - обзор художественных фильмов о саамах. Увлекательный лекторий. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта - 16.00; 18.00 и 20.00

Единая Трудовая Школа, почувствуй себя советским школьником 1920-х годов. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

8 марта – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает очаровательных девушек и женщин отметить Международный женский день в стиле Чикаго 30-х годов. Для дам будет организован самый Гангстерский и самый Мафиозный Завтрак в платьях в Чикаго 30-х. Дресс-код: гламурный шик и гангстерская роскошь. А также всех присутствующих ждёт полное погружение в уникальный период 30-х годов, фотосессия, подарки от партнёров, выступления артистов, угощения. Вход по пригласительным билетам, билеты в кассе Дворца культуры. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 марта – 22.00

Ночная дискотека. В программе: только известные и любимые современные хиты, а также популярные композиции песни прошлых лет. Стоимость билета 350 руб. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 марта – 19.00

Выступит звезда Израильской эстрады J. Seven с программой «Из Израиля с любовью». Как говорит сам маэстро: «Я играю романтическую музыку, не джаз. Безусловно, я ценю джаз, но этот стиль в большей степени предназначен для самих музыкантов, а публике он далеко не всегда близок. …Я исполняю ту музыку, которую любят зрители — мелодии, на которых они выросли и повзрослели и влюблялись, песни, которые им близки».

J.Seven – музыкант мульти инструменталист, который помимо владения саксофоном, являющегося его «приоритетным» инструментом, также играет на испанской гитаре, блок флейте и барабанах. В отличие от многих музыкантов, J.Seven отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал танцует и даже прыгает вовремя игры на саксофоне и общается со зрителем. Сегодня J.Seven известен не только в Израиле, но и является желанным гостем на сценах многих стран мира. Концерт «Музыка любви» с артистом J.Seven не оставит равнодушным даже самого притязательного ценителя и, несомненно, доставит настоящее удовольствие каждому пришедшему на встречу с настоящей музыкой. Стоимость 900-1300 рублей. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Коашва

7 марта – 15.00

Состоится праздничная концертная программа, посвященная Международному женскому дню. В программе примут участие творческие коллективы Дома культуры Коашва и Дворца культуры г. Кировска. Зрители могут посетить выставку декоративно-прикладного творчества. Приглашаем всех желающих посетить праздничное мероприятие. Вход свободный. 0+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

нп.Титан

7 марта - 21.00

Состоится праздничный танцевальный вечер отдыха для взрослых «Мартофлёр». В программе: конкурсы, призы и, конечно, лучшие хиты 80-х, 90-х и самые зажигательные современные композиции. Цена билета 250 руб. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

7 марта - 16.00

«Весна, любовь и снова память» - концерт ансамбля песни и танца «Заполярье», который продолжает 52-й творческий сезон. В год 75-летия Великой Победы коллектив подготовил несколько новых трогающих душу номеров как в исполнении хоровой группы, так и в виде вокально-хореографических композиций совместно с танцевальной группой. Наряду со взрослыми, равноправным участником программы станет ансамбль танца «Юность Заполярья». Выйдут на сцену и самые младшие - детская подготовительная студия.

Впервые прозвучит народная песня «Ехали танкисты». Апатитчане увидят три номера из старинного русского свадебного обряда, с которыми ансамбль стал дипломантом областного конкурса исполнителей народной песни «Русские напевы». Хор исполнит песню «Полоскала Настенька», автором музыки которой является хормейстер Сергей Семерихин (слова Н. Барановой).

Весенний лирический блок украсят солисты В. Сидельников, Ю Капорулин, О. Есаулова, К. Гиль, Д. Степанов. Темпераментом и зажигательными эмоциями поднимут зал исполнители «Калинки» и «Бескозырки белой» (эти танцы впервые покажут на большой сцене).

Полтора часа программы будут наполнены яркими красками, творческими новинками, высоким мастерством исполнения, которое обязательно вызовет у зрителей бурю аплодисментов. Цена билета 150 руб. Возрастных ограничений нет.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им.Егорова В.К.».

7 марта -17.00

Музыкальный клуб «ДИВА» и друзья приглашают на концерт «Магия цыганской песни», который пройдёт в библиотеке.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

8 марта - 15.00

Праздничная программа «Ах эта женщина – загадка», посвящённая 8 марта. В танцевальном зале Дворца культуры соберутся горожане, чтобы поделиться солнечным настроением, посмотреть эстрадный концерт с участием творческих коллективов, блеснуть грацией на танцполе, принять участие в забавных конкурсах, продемонстрировать новые наряды и причёски. Вокальные ансамбли «Колдовское зелье», «Счастливый случай», «Рапсодия», «Лучики надежды», танцевальные коллективы «Тандем», «Ангажемент», «Джосс», цирк «Улыбка» подготовили для зрителей новую весеннюю программу. Присутствующие смогут не только аплодировать артистам, но и подпевать, ведь прозвучат знакомые и любимые мелодии. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.».

8 марта - 19.00

Концерт «Терем-квартет». В программе «Вечная весна» прозвучат произведения Рахманинова, Чайковского, Шуберта, Бизе, Леграна, Таривердиева, Косма, Граппелли. Цена билета 600-900 руб. 6+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.».

г.Мурманск

7-9 марта – 11.00-18.00

Откроется праздничная ярмарка «На Севере – весна!». В течение трёх дней будут проходить мастер-классы для детей, а в ярмарочных домиках предложат ароматную выпечку, горячие напитки, сувенирную продукцию от местных заполярных производителей.

8 марта, в Международный женский день, на сцене выступят мужские коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – клуб авторской песни «Пять углов», ансамбль солистов «Орфей», а также аккордеонист Сергей Макаров. Акустический девчачий дуэт «ВасяНастя» исполнят песни под укулеле. Ведущие концерта – команда КВН города Мурманска «Овсянка».

г.Мурманск, ул.Самойловой.

7 марта - 11.15

Состоится веселая викторина по правилам дорожного движения в Мурманском областном театре кукол. Мероприятие пройдёт в рамках традиционной совместной акции театра с Отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Мурманску. Ведущая – Басти Гусейнова – инспектор ведомства по пропаганде.

Басти расскажет юным зрителям театра о правилах поведения на дороге. На какой свет нужно переходить дорогу и как? Зачем нужны светоотражатели? Ответы на эти и многие другие вопросы маленькие театралы получат перед спектаклем «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Мурманский областной театр кукол.

7 марта – 12.00

Состоится праздничная программа «Королева Весеннего царства» в Мурманской областной научной библиотеке. Мини-тренинг «Очарование женственности» стартует в 12 часов и поможет участницам раскрыть потенциал привлекательности. Тренинг проведёт специалист «Объединения молодёжных центров» Мария Прищеп.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, квартирник, 4-й этаж.

7 марта – 13.00-15.00

Ольга Ржевская проконсультирует участниц по вопросам ухода за лицом и расскажет, как сделать красивый макияж. В этот день будут работать выставки изданий: «Так создаётся красота», «Говорите мамам нежные слова», «Женский силуэт в истории», «Литературный букет для милых дам».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

7 марта – 14.00-15.00

Состоится культурная программа «Милая моя» в рамках просветительской акции «Весёлый календарь». Мероприятие посвящено Международному женскому дню.

Программа мероприятий: 14.00 – экскурсия «Хозяйка во все времена» расскажет о роли женщин в жизни общества в разные эпохи и в разных культурах: чем занималась хозяйка дома, как менялась ее роль со временем. Участники обсудят права и обязанности современниц (6+). 14.30 – мастер-класс по изготовлению объемной открытки «Светлого марта привет» проведет Елена Шамрова, специалист просветительской деятельности музея (6+). 15.00 – мастер-класс по изготовлению сувенира из полимерной глины также проведет Елена Шамрова (10+).

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

7 марта - 14.00

Состоится скайп-встреча с Эркеном Кагаровым «Просто о городском дизайн-коде» в Мурманской областной научной библиотеке. Близится к завершению разработка дизайн-кода Мурманска – свода инструкций и правил по оформлению входных групп, витрин, окон, остановок, киосков и внешних рекламных носителей на фасадах зданий и на улице. Введение дизайн-кода коснётся прежде всего предпринимателей – от представителей федеральных сетей до малого бизнеса.

Встреча с Эркеном Кагаровым поможет разобраться, зачем нужен дизайн-код, кем и как он разрабатывается, обсудить примеры и опыт его внедрения в Москве. Эркен Кагаров работает в области графического дизайна 28 лет. Член Союза дизайнеров России, Академии графического дизайна, «Art Directors Club Russia» и Московского союза художников. Преподаёт в Британской высшей школе дизайна и «Typomania School». Арт-директор студии Артемия Лебедева. Участвовал в разработке 165 проектов, многие из которых связаны с дизайном Москвы: навигация парка «Зарядье», проекты по благоустройству улиц и оформлению фасадов зданий, дизайн-код столицы.

Модератор встречи – Татьяна Батова, член союза дизайнеров Санкт-Петербурга, преподаватель Мурманского арктического гуманитарного университета. Встреча организована стратегическим проектом «Креативный город – территория развития». Она будет интересна дизайнерам, арт-директорам, предпринимателям, архитекторам, студентам профильных направлений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.э

7 марта - 16.00

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает северян во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на весенний концерт «И тает лёд, и сердце тает». Коллектив подарит прекрасным дамам «охапку» хороших песен и стихов, которые растопят их сердца, в исполнении Александра Базанова, Светланы Танцеревой, Гарри Хачатуряна, Александра Хараша, Игоря Кокшарова, Николая Вернуся, Владимира Полянцева, Эдуарда Горлова и других участников клуба. Концерт приурочен к Международному женскому дню.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

7 марта - 17.00

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова стартует традиционная акция «Славься, Мурманская область!» Ежегодно в канун дня рождения Мурманской области заполярная «Кировка» дарит северянам яркие, красочные и незабываемые творческие подарки.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

8 марта - 14.00

«Power Хит Радио» проводит Чемпионат Мурманска по переноске жён!

История этого соревнования началась в Финляндии. Считается, что в его основе лежит старинный обычай похищения невест. А еще легенда гласит, что сто с лишним лет назад жил в Финляндии знаменитый разбойник Росво-Ронкайнен. Он принимал в свою банду только крепких и надежных парней, поэтому подвергал всех новичков проверке. Одно из испытаний состояло в том, чтобы умыкнуть девушку из селения и убежать, неся ее на спине.

Длина трассы составляет 104,5 метра. Можно переносить свою жену, жену соседа или любую другую женщину, однако она должна быть старше 18 лет. Минимальный вес «груза» - 49 килограммов. Если женщина весит меньше, она должна надеть рюкзак с весом, чтобы добрать недостающие килограммы. Если участник соревнования уронит свою жену, паре начисляются штрафные пятнадцать секунд за каждое падение. Победа присуждается паре, которая покажет лучшее время. Все женщины должны быть в шлеме, который будет защищать их голову (можно принести свой или взять у организаторов). Использование удерживающих устройств в виде ремней, веревок и шнурков на одежде запрещено. Главное, все участники должны иметь задор и хорошее настроение!

Переносить жену можно четырьмя различными способами: посадив ее на закорки, перекинув через плечо, усадив на спину вверх тормашками, уложив поперек спины и придерживая за руки и за ноги спереди. Победа в забеге зависит от усилий обоих, а значит, успеха добьется самая гармоничная пара.

Определяются обладатели 1, 2 и 3 мест. Пары-победители получают медали, дипломы, полезные призы от организаторов и партнеров проекта. Количество участников ограничено! К участию допускаются пары, имеющие удобную для состязания одежду и обувь.

г.Мурманск, Ледокольный пр., 10. Горнолыжный комплекс «Норд Стар».

8 марта - 17.00

«Фонограф-Джаз-Квартет» под управлением заслуженного артиста России Сергея Жилина представит в Мурманской областной филармонии концертную программу «Посвящение Оскару Питерсону». Оскар Питерсон – величайший пианист нашей эпохи, один из тех виртуозов, кто расширил границы джазового фортепианного исполнительства до невообразимых пределов. Он для меня больше, чем просто любимый пианист, это уникальный человек, на которого хочется равняться, но до которого никому и никогда не дорасти, – говорит Сергей Жилин. На сегодняшний день «Посвящение Оскару Питерсону» можно с уверенностью назвать одной из лучших программ Сергея Жилина. В мае 2016 года «Фонограф-Джаз-Квартет» выступил с ней на родине великого пианиста – в Канаде.

Сквозь всю программу красной нитью проходят «цитаты» из композиций Оскара Питерсона. Авторские вариации самого Сергея Жилина на тему его произведений отличаются своей изобретательностью, но при этом сохраняют дух и традиции классического джазового пианизма. Лирика, плавно переходящая в блюз, и зажигательные ритмы самбы – невероятная гамма чувств, воплощенная в звуках. Каждая композиция исполнена сочных и неповторимых импровизаций. В концертную программу вошли произведения Дюка Эллингтона и Луиса Бонфа, Флетчера Хендерсона и Бенни Гудмана, Де Ланги и, конечно же, самого Маэстро Оскара Питерсона.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

9 марта – 13.00

Состоится культурная программа «Милая мама», посвященная Международному женскому дню. Мероприятие пройдет в рамках просветительской акции «Весёлый календарь».

Программа мероприятий: 13.00 – учебная интерактивная программа «Природа Мурманской области»; 14.00 – экскурсия «Ребята и зверята»; 14.30 – мастер-класс по рисованию гуашью «Дикая природа Севера»; 15.30 – квест «Найди маму» по экспозиции «Природа Мурманской области»; 16.30 – демонстрация учебной интерактивной программы «История Кольского края».

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

9 марта - 17.00

В рамках фестиваля «Музыкальное приношение» в Мурманской областной филармонии выступит «Терем-квартет» с концертной программой «Исповедь хулиганов». «Терем-квартет изменил традиционные представления, как профессиональных музыкантов, так и обычных слушателей о возможностях игры на народных инструментах. Однако «привкус экзотической русской музыки» перестает играть ведущую роль в том, что делает «Терем-квартет». Действительно, говорить о них как о «народниках» становится как-то неудобно. Во-первых, сама структура состава – две домры, баян и контрабас – превращают этот «народный ансамбль» в этакий акустический бэнд. Во-вторых, у них особые звук и манера игры. Такие энергия и напор присущи какой-нибудь английской рок-группе. А никак не ансамблю народных инструментов». (Николай Русский. «Вечерняя Москва» 2006).

Программа «Исповедь хулиганов» включает в себя хиты в стиле «кроссовер», созданные коллективом за все годы творческой деятельности. Жанр данного концерта сами музыканты определили как «русский классический кроссовер», построенный по мотивам Баха, Бетховена, Чайковского, Римского-Корсакова, Вила-Лобоса, Нино Роты, Гершвина.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

14 марта - 14.00

Состоится встреча, посвященная героям Великой Отечественной войны, сражавшимся в Заполярье, в краеведческом отделе Мурманской государственной областной универсальной библиотеки. Представители национально-культурных автономий и общественных объединений, созданных по этническому признаку, - участники проекта Министерства внутренней политики Мурманской области «Дом Дружбы» проводят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. акцию «Доблесть народа – доблесть эпохи».

В рамках данной акции будет проведён ряд мероприятий, посвященных вкладу многонационального народа Российской Федерации в Победу в Великой Отечественной войне.

г.Мурманск ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная библиотека, краеведческий отдел.

27 марта - 18.00

Мурманская региональная общественная организация «Еврейский благотворительный центр «Забота – сияние хэсэда» в рамках проекта, который стал одним из победителей конкурса областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимого Министерством внутренней политики Мурманской области, приглашает на праздник «Семейный шаббат» в Дом дружбы.

Это уникальный праздник всех евреев, интересующихся своими корнями. Представители других национальностей, которые интересуются еврейскими традициями, искусством, политикой и даже еврейской кулинарией, смогут познакомиться также и с традициями празднования самого главного еврейского праздника. Гостей ждет интересная программа и угощение.

Записаться на участие можно до 20 марта по тел.: (8152) 42-14-44, 8-911-341-09-08 (Илана Шаулова).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж, 315 кабинет.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта); «Графика Федора Константинова» (до 22 марта); «Его Величество Портрет» (до 29 марта); «Живопись и графика Михаила Цыбасова» (до 5 апреля); «Дорого яичко к Христову дню» - входит в цикл «Простые вещи» (до 5 апреля); «Живопись Заура Цхадая» - входит в цикл «С днём рождения, художник!» (до 29 марта); «История булавки» в рамках цикла «Простые вещи».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Краски Европейского Севера» (до 22 марта); «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года); «Война в Заполярье. 1941-1945» (до 29 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Работает выставка: «Вековой рубеж» в Мурманском областном краеведческом музее. Мероприятие приурочено к столетию создания первого отделения милиции в Мурманске. Фотографии иллюстрируют трудовые будни сотрудников полиции (до 15 апреля).

7 марта – 14.00-15.00

Состоится культурная программа «Милая моя» в рамках просветительской акции «Весёлый календарь». Мероприятие посвящено Международному женскому дню.

9 марта – 13.00-16.30

Состоится культурная программа «Милая мама», посвященная Международному женскому дню. Мероприятие пройдет в рамках просветительской акции «Весёлый календарь».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Евгения Молчановского «О, Женщина! Загадка, тайна, муза!». 25 снимков, посвящённых прекрасным женщинам – каждая со своей историей в кадре и за кадром. Евгений Молчановский – известный в Заполярье фотограф.

7 марта - 16.00

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает северян во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на весенний концерт «И тает лёд, и сердце тает».

7 марта - 17.00

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова стартует традиционная акция «Славься, Мурманская область!» Ежегодно в канун дня рождения Мурманской области заполярная «Кировка» дарит северянам яркие, красочные и незабываемые творческие подарки.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Скандинавская мозаика», посвященной скандинавским писателям­юбилярам: Гансу Христиану Андерсену (Дания), Анне­Катарине Вестли (Норвегия), Маури Куннасу (Финляндия) и книге­юбиляру «Пеппи Длинныйчулок» шведской писательницы Астрид Линдгрен (до 31 марта); картин Ольги Шумиловой (до 31 марта).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

7 марта - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

13 марта - 16.30

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 10.00

Никита Шмитько. «Звёздочка».

14 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

15 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 16.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

21 марта -17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 марта - 17.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

28 марта - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

29 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

7 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и рождественский гном».

14 марта - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

15 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

21 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

22 марта - 12.00 14.30

ПРЕМЬЕРА! «Кошкин дом».

25 марта - 10.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

26 марта - 10.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

28 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

29 марта - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей Жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

15 марта - 14.00

«Мульторган». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

15 марта - 17.00

«Сквозь века». Александр Новоселов (орган) и Прасковья Таникова (скрипка). Республика Карелия.

17 марта - 18.00

Виртуальный зал. «Москва весенняя. Любимые песни и мелодии прошлых лет».

21 марта - 18.00

«Романса трепетный орнамент». Музыкальная гостиная.

22 марта - 17.00

Фестиваль «Музыкальное приношение». Мурманский филармонический оркестр, дирижёр И. Каждан (г.Смоленск), солист Ф. Амосов, виолончель (г.Москва).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

4 апреля - 14.00

«Сегодня я мечтаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

11 апреля - 18.00

«Strings Of Poland». Абонемент «На джазовой волне».

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

26 апреля - 17.00

Солисты мужского хора «Благозвонница». Дирижёр Максим Белышев (г.Москва).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

7 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

7 марта - 19.00

Акция «Подари билет любимой!». «Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях 18+

8 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 марта - 19.00

«В театр всей семьёй». ПРЕМЬЕРА. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

11 марта - 13.30

«Сзки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

11 марта - 19.00

Концерт саксофонной музыки (г.Москва). «J. SEVEN» (Израиль).

12 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

г.Апатиты

13 марта - 18.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Мистер Икс». Звезды Московской оперетты. 12+

13 марта - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

14 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

14 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

15 марта - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Расев, весёлая музыкальная сказка в двух действиях. 6+

15 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

18 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

19 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. Акция «Театр для всех». 16+

20 марта - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

ЗАТО г.Заозерск

20 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. 18+

21 марта - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

21 марта - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

22 марта - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

25 марта - 16.00

Концертная программа. Мурманский ДИПИ.

25 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

26 марта - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях. 12+

27 марта - 12.00

Международный день театра. «Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

27 марта - 19.00

Международный день театра. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. 12+

28 марта - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

28 марта - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 15.00

«Цирк, да и только» (г. Санкт-Петербург). Пантомима, фокусы, иллюзия. 6+

29 марта - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

7 марта - 11.00

«Приключения Буратино». Сказочный спектакль-праздник, который придётся по душе не только детям, но и взрослым.

Это театральное приключение с элементами детектива. Придя на спектакль, вы погрузитесь в мир театра и встретитесь со всем известными и любимыми с детства героями сказки А. Толстого: очаровательной и немного капризной Мальвиной, Пьеро, Арлекином, пуделем Артемоном, куклами театра свирепого режиссёра-диктатора Карабаса Барабаса, Дуремаром (куда же без него?) и другими героями сказки. А неразлучная парочка злодеев лиса Алиса и кот Базилио в нашей истории займутся уж совсем необычным для них делом... 6+

7 марта – 18.00

«Шампанского!». Маленькие комедии по рассказам А.П. Чехова. Лёгкий музыкальный спектакль, в основу которого положены пьесы-шутки великого драматурга «Предложение» и «Медведь» – о том, как житейские мелочи, изъяны характера и воспитания мешают людям быть по-настоящему счастливыми. 12+

8 марта – 18.00

«Домовой». Сказка для взрослых в постановке Юрия Сергиенко.

В одном городе жили-поживали четыре подруги, школьные учительницы. И были они – кто-то больше, кто-то меньше – не совсем счастливы в личной жизни. А среди них была, как это водится во всех подобных компаниях, самая разнесчастная, у которой не было ни мужа, ни детей, ни любовника – ничего. Только школа и кот. Случайное знакомство с пришедшим по вызову сантехником преобразило жизнь Риты – она вновь открыла в себе давно забытую способность любить!Только подруги посчитали её состояние странным и отправили счастливицу в психушку на лечение, а затем намеревались приложить максимум стараний, чтобы «вернуть нашу Ритку к нормальной жизни».

Но, как это бывает в волшебных сказках, случилось чудо! Ведь все сказки должны заканчиваться хорошо, даже такая, как наша – сказка для умных и серьёзных взрослых. 16+

14 марта – 14.00

«Панночка». Спектакль в 2-х действиях по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Спектакль поставлен по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вий», одного из самых жутких, наполненных суеверным страхом произведений классика. Ученый человек Хома Брут забредает на хутор, где все обычное – странно… Нет отсюда выхода живому человеку. Потому что не хутор это вовсе, а место зачарованное. И встретились философу не казаки и не девицы, а колдуны, ведьмы да дьявольская сила, сманившая нестойкого путника с праведной дороги. И ждут его не любовь и счастье, а коварная Панночка… Страшно становится до жути! Дух замирает… 12+

15 марта – 11.00

«Кот в сапогах». Музыкальная сказка в 2-х действиях. Эту пьесу, написанную по мотивам сказки Шарля Перро, знают бабушки и дедушки, мамы и папы. И, возможно, уже прочитали книжку своим детям и внукам. Но, согласитесь, в сказку всегда хочется вернуться… Добро пожаловать! Здесь вы встретитесь с главным героем истории – Котом, умным, предприимчивым, неунывающим. Про такого говорят в народе: «Он своего не упустит!..» Это правда. Вот и от разбойников удрал. Да еще и прихватил шляпу и сапоги, впопыхах брошенных рыцарем, убегающем от погони. Так просто Кот превратился в Кота в сапогах. И всегда в сказке намек, добрым молодцам урок. Помните, если о чем-то мечтаешь и упорно идешь к своей цели, но все обязательно получится, как в нашей старой мудрой сказке «Кот в сапогах». 6+

15 марта – 18.00

«Туман над заливом». Военная драма действие которой разворачивается в Мурманске в 1942 году.

Зима. 1942 год. Мурманск. Пустынные тёмные улицы, окутанные густым непроглядным туманом. Пронизывающий ледяной ветер. От города остались лишь остовы печных труб, среди которых изредка встречаются полуразрушенные из-за регулярных бомбёжек дома, с наглухо заколоченными досками окнами. Из одного такого дома, где чудом уцелела маленькая комнатушка, доносятся приятные слуху звуки музыки, обрывки фраз, смех и звон бокалов. Казалось бы в разгар войны, когда ежедневно гибнут люди, когда вокруг царит хаос боли, страха и отчаяния, – праздник, веселье кажутся чем-то сказочным, иллюзорным, ирреальным, чем-то до боли знакомым, радостным, но из другой жизни. И для семьи капитана Егорушкина, военного лётчика, и их друзей, всё было так до этого дня.

Что же произошло? Был ли подвиг? Что станет с Егорушкиным и его семьёй? Как это отразится на полковнике и Ведёркине? Сможет ли Агата доплыть до Англии? Какую роль во всей этой истории и судьбе Сашеньки играет таинственный Сергеев? Об этом и многом другом вы узнаете, придя на спектакль «Туман над заливом». 12+

21 марта – 18.00

«Такая долгая война». Драма в одном действии по пьесе С. Бартоховой. Сегодня, когда обостряется военно-политическое противостояние различных государств, простая история трёх обыкновенных людей, юность которых выпала на военные годы, приобретает особое звучание. Герои истории, случайно столкнувшиеся в развалинах городка на оккупированной территории в мае 1943 года, а затем по отдельности прожившие каждый свою жизнь, вновь встретились друг с другом на склоне лет. И обнаружили, что пропасть враждебности и непонимания, которую оставила война в отношениях между людьми, до сих пор сохранилась и стала почти непреодолимой.

Есть ли надежда на разрешение векового конфликта или мир катится к новой катастрофе – главный вопрос спектакля. Жёсткость финального расставания действующих лиц оставляет чувство тревоги и надежды, а вдалеке слышны звуки приближающейся грозы… 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «На волне Аквалики» (до 11 марта).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Солнце Севера» - работы мастеров из клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Заполярья, созданные в различных жанрах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства в период с 2017 по 2020 годы (до 15 марта).