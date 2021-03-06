АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

6-14 марта – 11.00-19.00

На улице Воровского развернётся праздничная ярмарка «На Севере – весна!». В течение 9 дней здесь будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. Для маленьких гостей ярмарки Мурманский областной театр кукол подготовил специальную развлекательную программу.

В ярмарочных домиках можно будет приобрести товары местных производителей, ароматную выпечку, горячие напитки, а также сувенирную продукцию. В домике для поздравлений каждый сможет распечатать фотографии и отправить поздравительные открытки. С 6 по 8, а также 13 и 14 марта в блинном домике будет организована бесплатная раздача блинов и чая всем желающим.

г.Мурманск, ул.Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Огюст Ренуар» (до 7 марта); «Выставка одной картины» (до 7 марта); «Кружевной орнамент русских зим» (до 7 марта); «Большая картина» (до 28 марта); «Самовары» (до 11 апреля); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

10 марта

Откроется областная конкурсная выставка «Плакат молодых художников» (до 16 мая).

Откроется экспозиция к 135-летию со дня рождения известного иллюстратора произведений мировой и русской классической литературы, мастера ксилографии Владимира Фаворского (до 28 марта).

Откроется выставка «Твоё лицо в его простой оправе….» из цикла «Простые вещи» (до 16 мая). Будут представлены фоторамки из частных коллекций, выполненные из различных материалов и имеющие разнообразные формы.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Арктика» (до 21 марта); «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта); «Портрет императрицы Марии Александровны» (до 28 марта); «Графики Бориса Власова» (до 11 апреля); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

5 марта

Начнёт работу выставка «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций» (до 26 декабря). Посетители увидят произведения знаменитых скульпторов и художников: Константина Сомова, Асты Бржезицкой, Бориса Воробьева, Софьи Велиховой, Галины Столбовой и многих других.

6 и 7 марта - 14.00

Занятие клуба выходного дня «Вместе в музей» - «Сказочное путешествие в Зазеркалье». На мероприятиях цикла «Сказка отмечает юбилей!» посетители узнают об истории создания сказок, биографию и творческий путь авторов книг, увидят иллюстрации к сказкам и познакомятся с их авторами. В завершение - творческое занятие по созданию чашки. (6+)

7 марта - 16.00

В рамках видеоабонемента «Что вы хотите этим сказать?» состоится показ фильма «Леонардо Да Винчи. Человек, который хотел знать все» (Великобритания, 1981 г.). (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: к 100-летию со дня рождения Ивана Ушакова (до 31 марта); «Саамские краски» (до 31 марта).

6 марта – 12.00

В преддверии Международного Женского дня Мурманский областной краеведческий музей подготовил программу праздничных мероприятий.

Состоится культурная программа «Милая моя». В 12 часов от Дворца культуры им. С.М. Кирова стартует пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья» в рамках проекта «Мой мачтовый город». В то же время, в музее на ул. Академика Павлова,1а стартует экскурсия «Удивительное Заполярье» в рамках проекта «ЭкоСевер».

6 марта - 12.00

Культурная программа «Милая моя» (6+), пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья» в рамках проекта «Мой мачтовый город» (от ДК и НТ им. С.М. Кирова (6+); экскурсия «Удивительное Заполярье» (6+).

6 марта – 13.00

Начнётся музейная викторина «С праздником Весны!» и мастер-класс «Фоторамочка для меня и мамочки. (6+)

6 марта – 15.00

Специалисты музея представят учебную интерактивную программа «История Мурманска». (6+)

7 марта – 13.00

Для юных мурманчан состоится культурная программа «Светлый праздник – мамин день». Программа подойдёт для детей разного возраста:

13.00 – экскурсия «Ребята и зверята». (6+)

13.30 - мастер-класс по рисованию гуашью. (10+)

15.30 – квест «Найди маму». (10+)

Все мероприятия проводятся по предварительной записи, об условиях посещения музея можно узнать по телефонам: +7 (8152) 99-44-58, +7 (8152) 99-43-70.

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Только для женщин!» (до 9 марта); «Названия не помню, но обложка… красная» (до 30 марта); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 марта); «Женские лики - символы веков» (до 30 марта); «Смеемся вместе с Аркадием Аверченко» (до 30 марта); «Человек-институт» (до 30 марта); «Про русалок и принцесс» (до 30 марта); «Литературный фейерверк для милых дам» (до 30 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Книги, которые научат быть счастливыми» (до 31 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

6 марта - 13.00

Областная научная библиотека предлагает совершить необычную экскурсию и познакомиться с историей Мурманска, вооружившись подзорной трубой. Из окон четвертого этажа библиотеки открывается прекрасный вид на историческую часть Мурманска.

Посетители экскурсии узнают историю Мурманского порта и железной дороги, с которых начинался город и совершат воображаемую прогулку ко многим городским достопримечательностям, которые носят гордое звание «первый». Первый сквер, первый памятник, первая деревянная и первая каменная гостиница, первые каменные здания, первые улицы предстанут перед участниками и расскажут свою «биографию». (12+)

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по тел. 45-63-25.

6 марта – 15.00

Продолжается цикл публичных лекций отделения Российского исторического общества в Мурманске. Лекцию «Совместная научно-исследовательская экспедиция Северного флота и Русского Географического Общества по изучению военно-исторической значимости порта Лиинахамари и его окрестностей» прочитает Дмитрий Дулич – профессиональный военный и член клуба военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж».

На протяжении многих лет Дмитрий ведёт исследовательскую работу в области военной истории Мурманской области. В своей лекции исследователь расскажет об итогах экспедиции Северного флота и Русского Географического Общества по изучению военно-исторической значимости порта Лиинахамари и его окрестностей. Участники лекции узнают о результатах экспедиции, в ходе которой были обнаружены и изучены останки воинов, предметы вооружения, военной техники и предметы быта и артефакты. (12+)

11 марта

Откроется выставка «День православной книги» (до 18 марта).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

6 марта – 18.00

Пройдёт II Мурманский конкурс женской поэзии, организованный мурманской поэтессой Алёной Кидун. В жюри конкурса — кандидат филологических наук Иван Чернышов, член Союза писателей России Александр Абрамов и режиссер «Арктического театра» Евгений Гоман.

Победительниц определят в следующих номинациях: «Самая женственная женская поэзия»; «Самая оригинальная женская поэзия»; Специальный приз симпатий члена жюри, режиссера «Арктического театра» Евгения Гомана.

Победительниц ждут ценные призы от мастеров бьюти-индустрии Мурманска. Финальный концерт станет отличным подарком в преддверии Международного женского дня. (12+)

7 марта – 16.15

Пройдёт встреча «Киноклуба». Это новый образовательный проект о кино Мурманской областной научной библиотеки, в рамках которого проходят лекции, кинопоказы и дискуссии. Программа «Киноклуба» составлена в хронологическом порядке – от шедевров немого кино к кино авторскому. Зрителя ждет знакомство с советскими и российскими фильмами, европейскими и азиатскими лентами. Встречи в «Киноклубе» дадут возможность не только посмотреть редкие киноработы, но и обменяться впечатлениями, обсудить увиденное с другими зрителями.

В марте мероприятия проекта посвящены золотому веку Голливуда. 7 марта пройдет показ фильма «Волшебник страны Оз» режиссера В. Флеминга, снятого в 1939 году. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

7 марта - 13.00 и 15.00

Мастер-классы по изготовлению открыток. (6+)

7 марта – 15.00

Состоится встреча клуба «28 петель Мурманск». Стать участниками встречи могут все желающие от 12 лет.

Клуб вяжет и безвозмездно передаёт в Мурманский перинатальный центр шерстяные носочки, шапочки и жилетки для малышей-торопыжек, так ласково называют деток, родившихся раньше срока. Таким малышам особенно нужно тепло, сохранять которое помогают подаренные волонтерами одежки.

Общение пройдёт в теплой атмосфере за чашечкой чая. На встрече посетители смогут познакомиться с организаторами и участницами клуба в городе Мурманске, смогут задать интересующие вопросы, посмотреть на одежки, которые будут в дальнейшем переданы в Перинатальный центр и повязать в дружеской компании.

10 марта - 18.00

Мастер-класс «Вязаная совушка». (12+)

ОНЛАЙН:

6 марта - 12.00

Мастер-класс «Весеннее настроение». (6+)

7 марта - 12.00

Онлайн-кроссворд «Вспомни литературных героев, которые нашли свое перевоплощение в мультфильмах». (6+)

7 марта - 14.00

Мастер-класс «Цветы маме». (6+)

7 марта - 16.00

Познавательная онлайн-викторина «Есть сигнал! История телевидения». (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6 марта – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

7 марта - 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

7 марта - 19.00

«Шампанского!..». Маленькие комедии. (12+)

13 марта - 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

14 марта - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

14 марта - 19.00

«Не всё коту масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

20 марта - 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

21 марта - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

21 марта - 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

27 марта - 19.00

«Страсти по-итальянски». Премьера. Спектакль-фантазия артистов театра. (16+)

28 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

28 марта - 19.00

«Шампанского!..». Маленькие комедии. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

6 марта - 15.30 и 17.00

Н. Шувалов. «Красная Шапочка».

7 марта - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

13 марта - 15.30 и 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Барто пожаловать».

21 марта - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

6 марта - 11.00 и13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

7 марта - 11.00 и 13.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

13 марта - 11.00 и 13.30

Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».

14 марта - 11.00 и 13.30

Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».

14 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. С Озерская. «Сказки для принцесс».

20 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

21 марта - 11.00 и 13.30

Н. Шмитько. «Сказки бабушки Зимы».

27 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

28 марта - 11.00 13.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Для зрителей старше 12 лет:

12 марта - 19.00

Пройдёт премьера кукольного спектакля для взрослого зрителя «Несколько дней из жизни Мольера», созданного по роману Михаила Булгакова. Сцены удивительной судьбы великого драматурга разыграют на сцене восемь перчаточных и тростевых кукол, а великолепная игра актеров в живом плане дополнит историю очарованием и реалистичностью.

Зритель переживет вместе с господином де Мольером несколько дней его насыщенной творческой жизни. Атмосферу подчеркнет музыка XV-XVI веков.

27 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

28 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

6 марта - 17.00

Заполярных зрителей приглашают на программу «Все о любви». На сцене филармонии прозвучат русские народные и неаполитанские песни, арии и сцены из оперетт, песни советской эстрады. В концерте принимают участие солистка мурманской филармонии, лауреат всероссийского и международного конкурсов Людмила Лаврентьева, солист Музыкального театра Республики Карелия, лауреат Международных конкурсов и фестивалей Вячеслав Хавренок и мурманский ансамбль русских народных инструментов «Экспромт».

7 марта - 15.00

В камерном зале филармонии пройдёт интерактивное представление «Tervetulоa – добро пожаловать!» из цикла познавательных программ для детей «Кантеле – волшебное приключение». Автор и ведущая – Ирина Волокославская. Программа на простом и понятном языке познакомит малышей с удивительным волшебным звучанием карело-финского национального инструмента кантеле. Концерт пройдет в игровой интерактивной форме, что позволит маленьким слушателям стать непосредственными участниками музыкального действия. Их ждет совместное музицирование, исполнение песен и танцев из детского репертуара на основе народного фольклора.

7 и 8 марта - 17.00

Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» представит праздничную программу «Все для вас!». Красочное музыкальное представление в уникальном стиле пластики рук – это настоящий подарок заполярным слушательницам: удивительные номера видели зрители более чем в 20 странах мира. Театр также представит номера, созданные специально к Международному женскому дню 8 Марта.

7 марта - 18.30

В «Арт-кафе» выступит ансамбль «Ударная компания» с программой «И это время называется весна...». В предпраздничный день музыканты поделятся солнечной и радостной музыкой, которая появилась в репертуаре ансамбля за время вынужденной разлуки с публикой. Прозвучат мелодии Луиса Бонфа, Энрике Сантеухини, Консуэло Веласкес.

11 марта - 12.30

Виртуальный зал. Концертный зал. Вход свободный.

13 марта - 18.00

Сергей Колесов (саксофон) и солисты филармонии. Концертный зал.

14 марта - 17.00

Гарри Еприкян (орган), Сергей Колесов (саксофон). Концертный зал.

16 марта - 19.00

Концерт памяти Андрея Крупского. Мурманский биг-бэнд. Дирижер Сергей Свиридов. Концертный зал.

20 марта - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Игорь Каждан, г.Смоленск. Солист Фёдор Амосов (виолончель), г.Москва. Концертный зал.

26 марта - 19.00

«Время Баха». Артисты филармонии. Музыкальная гостиная.

27 марта - 18.00

«Музыкальный эликсир». Группа «Ударная компания». Концертный зал.

28 марта - 14.00

«Новые приключения кота в сапогах». По сказке Е. Шварца. Концерт для детей. Концертный зал.

28 марта - 17.00

«Я просто живу». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву. Солисты Томской филармонии М. Блажевич (орган), Е. Штейнмиллер (баритон).

30 марта - 19.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

31 марта - 19.00

История фламенко. Спектакль фламенко, г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, драматическая пьеса. Премьера. (16+).

7 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).

7 марта – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+).

8 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. Премьера. (16+).

8 марта – 19.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Премьера. (16+).

11 марта – 18.00

г. Оленегорск. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

13 марта – 19.00

г. Ковдор. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

13 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

14 марта – 12.00

г. Ковдор. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

14 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

17 марта – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

18 марта – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

19 марта – 18.00

п. Междуречье. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

19 марта – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

20 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

20 марта – 17.00

п. Кильдинстрой. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

20 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

21 марта – 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

21 марта – 19.00

пгт. Мурмаши. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

21 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

24 марта – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

25 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

26 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

27 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

27 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

28 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

31 марта – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.

ОНЛАЙН:

В «ВКонтакте» рубрика «Переходим на личности» знакомит с заведующей отделом по работе с коллективами художественной самодеятельности Оксаной Бересневой. Продолжается еженедельная акция «Фолкурок». (6+)

Дворец приглашает северян принять участие в онлайн-турнире, посвящённом Году технологии и науки «Имена России. Гении науки» (6+); в областном дистанционном фестивале молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки-2021» (16+); в фотоконкурсе «Край, в котором мы живём» (6+).

В «ВКонтакте» размещён мастер-класс по изготовлению поморских козуль. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: выставка творческих работ и предметов коллекционирования участников хора украинской песни «Джерела» (до 17 марта); «Солнце, снег и люди» (до 18 марта); «Путешествие на остров Мечты» (до 22 марта).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

10 марта - 17.00

Экскурсия по выставке «Любительское и декоративно-прикладное искусство Мурманской области. Из собрания музея». (6+)

Мурманский областной клинический многопрофильный центр

(г Мурманск, ул. Ломоносова, 18)

Открыта фотовыставка, посвященная 90-летию медсанчасти «Севрыба».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)

Работает выставка архивных документов «Патриарх Кольского краеведения», приуроченная к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова.

В основе экспозиции – личный архив ученого, который хранится в региональном Госархиве с 2005 года. Архив содержит материалы по истории Кольского края, собранные им за долгие годы: диссертации и статьи ученого, а также очерки, опубликованные в местной печати. В фонде архива есть не только результаты научных исследований историка, но и документы, которые отражают этапы его биографии и ярко характеризуют личность – рукописи научных трудов, фрагменты воспоминаний, материалы о награждении, фотографии.

Посетить выставку северяне смогут по предварительной записи. Подробности по телефону (8152) 47-71-76 (Светлана Владимировна Такашова).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

6 марта - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

6 марта - 13.30 и 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

6 марта - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

6 марта - 18.00

«В глубины Вселенной» (12+)

6 марта - 19.00

«Энергия Вселенной». (12+)

7 марта - 12.30 и 17.00

«Космонавтика для детей». (6+)

7 марта - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

7 марта - в 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

7 марта - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

7 марта - в 18.00

«В глубины Вселенной». (12+)

8 марта - 11.30, 13.00 и 17.00

Праздничное научное шоу и кинофильм. (6+)

8 марта - 14.00

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

8 марта - 15.00

«Космонавтика для детей». (6+)

8 марта - 16.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

9 марта - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

9 марта - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

9 марта - 18.30

«Энергия Вселенной». (12+)

9 марта - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+)

10 марта - 16.30 и 18.30

«Космонавтика для детей». (6+)

10 марта - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

10 марта - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

5 марта - 17.00

Праздничный концерт «С любовью к женщине!» (0+)

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работает рубрика «Праздничный дайджест», размещены запись концерта «Музыка для души», онлайн-программа для детей и родителей «Все обо всём: интересно и познавательно!», выпуск «Праздничного дайджеста». (6+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Вальс цветов» (до 18 марта), «Текстиль Надежды Маркиной» (до 18 марта), живописи Татьяны Болтушкиной и Екатерины Гончаровой (до 14 марта) и «Снег» Александра Говорова (до 14 марта).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

6 и 7 марта

Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества и работ североморских художников.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

6 марта

Откроются выставки: «Графика и шарнирные куклы» Светланы Якимчук (до 8 апреля) и «Иди на Север!» (живопись и графика Оксаны Короленко и Татьяны Шороховой, до 25 марта).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

г.ОЛЕНЕГОРСК

До 7 марта

В Центральной городской библиотеке работает выставка «Без срока давности.

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 7. Центральная городская библиотека.

8 марта - 14.00

Концерт «О любви немало песен сложено...». (0+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

11 марта - 18.00

Спектакль «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». (6+)

г.Оленегорск, ул.Мира, 38. ДК «Горняк».

г.МОНЧЕГОРСК

6 марта - 15.00

Онлайн-игра «МАМА.RU!». (0+)

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН: в сообществе ГДК:

Со 2 марта в городской детско-юношеской библиотеке начнёт работать квест-комната «В поисках Синей Птицы» по феерии Мориса Метерлинка «Синяя птица». Участники литературного квеста побывают в хижине дровосека и вместе с его детьми, Тильтиль и Метиль, совершат путешествие в Страну Воспоминаний, во Дворец Ночи, оживший Лес и Сад Радостей. В пути участникам предстоит отгадывать загадки, искать тайники, решать головоломки, и только от их правильных решений и ответов будет зависеть, найдут ли они ту самую Синюю Птицу. Для прохождения квеста приглашаются команды от двух до шести человек. Время прохождения квеста 30 минут. Квест проводится по предварительной записи.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

6 марта - 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей на познавательное занятие в «Академию субботних знаний». В программе занятия: виртуальное приключение «Ну и Африка! Вот так Африка!», опыт «Как получился песок».

Занятие проводится по предварительной записи. Количество мест ограничено. Записаться на занятие можно по телефону 8-900-943-11-09 (при записи просьба указывать фамилию, имя и возраст ребёнка).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

6 марта – 16.00

На сцене городского Дворца культуры состоится отчётный концерт «Заходите в гости к нам» народного самодеятельного коллектива ансамбля песни и танца «Заполярье» (хормейстер - Сергей Семерихин, балетмейстер - Людмила Никанова).

В программе концерта как полюбившиеся зрителям вокально-хореографические композиции «Наш Север», «Матаня», «Звёздочка», песни: «Эх, да зима», «Люба – тонкая лоза», танцы: «Калинка», «Бескозырка», «Барыня», так и новые произведения: «Солнце закатилось», «Мосток», «Расти моя калинушка», «Любовь – печаль» и другие.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

7 марта - 19.00

Концерт-поздравление «На орбите песни». Выступят Мирон Скрябин и вокальный ансамбль «Петроглиф». (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

8 марта - 15.00

Концерт «Есть в марте день особый». (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

ОНЛАЙН В СООБЩЕСТВЕ ГДК:

6 марта - 10.00

«События. Народный календарь». (6+)

7 марта - 11.00

«Знаменательная дата. Художник». (6+)

7 марта - 17.00

Виртуальная выставка «Женщины и цветы». (6+)

8 марта - 10.00

«События. Народный календарь». (6+)

8 марта - 20.00

«Читаем сказки». (0+)

9 марта - 15.00

Видеозапись отчетного концерта хора ветеранов «От сердца к сердцу». (0+)

9 марта

В течение дня - «По страницам истории хора ветеранов». (0+)

10 марта - 20.00

«Читаем сказки». (0+)

г.КИРОВСК

Продолжает работу выставка «Шерстяная радуга». (0+) (до 24 марта).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

6 марта - 16.00

киновечер с просмотром фильма «Берегите женщин». (12+)

г.Кировск, просп.Ленина, 9а. Клуб «Родник».

6-13 марта

«Масленичная изба». В программе: мастер-классы, блинное застолье с самоваром, кукольный спектакль, хоровод и игрища. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

6 марта - 12.00

Мастер-класс по живописи гуашью «Водопад». (18+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

7 марта - 12.00

Арт-лаборатория «Создай свой look». (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

8 марта - 15.00

Концерт «Весна! И мы у ваших ног!». (6+).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

10 марта - 19.00

Выступление казанского женского джаз-оркестра «Фантазия». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: фотовыставка «Живые страницы природы» и работы Галины Свитковой «Краски моей души». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

6 марта - 13.00

Мастер-класс «Светильник. Цветы из изолона». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

7 марта - 16.00

Ансамбль солистов «Орфей» представляет музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль

В ГКЦ «Нива» открылась выставка работ журналиста, фотохудожника, коллекционера, хранителя старины Василия Гаркотина.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В ГКЦ «Нива» работает выставка работ журналиста, фотохудожника, хранителя старины Василия Гаркотина.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

6 марта - 12.00

Мастер-класс по изготовлению обережной куклы «Счастье». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. ДК «Металлург».

6 марта - 17.00

Концерт коллективов джазовой музыки «Семь весенних нот». (12+)

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

ОНЛАЙН в сообществе централизованной библиотечной системы:

Размещён очередной выпуск цикла «Нескучное чтение» - «Детектив». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работают выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK».

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

нп. Титан

6 марта - 17.00

Конкурсная программа «Я - суперзвезда!». (6+).

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

10 марта - 15.00

Развлекательная программа «Масленичные забавы». (0+)

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Ковдор

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

В районном краеведческом музее открыты выставки: «Уникальные предметы быта саамов» (до 31 марта), «Наш Сухачев» (до 31 марта), «Кошки - это кошки» (до 31 марта).

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

нп.Африканда

7 марта - 14.00

Праздничный концерт народного самодеятельного коллектива «Фантазеры» «Все песни для любимых». (12+)

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ДК идёт челлендж «Рукодельные хвастушки», работают «Уроки Мастерилки». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.