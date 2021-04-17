АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

23 апреля

Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Александра Феофилактова» (до 8 мая); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твоё лицо в его простой оправе…» (до 16 мая); «Космос» (до 27 июня); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Космос» - графика из собрания Владимира Беликова (г.Москва, до 27 июня).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «В холодном климате, с любовью» (до 24 апреля); «Йохан Кёлер» (до 25 апреля); «Мурманск. Ночь музеев» (до 16 мая); «Художественный промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); выставка студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области «Молодёжь Мурмана» (до 16 мая).

17 и 18 апреля - 14.00

Занятие клуба выходного дня «Вместе в музей», посвященное хохломской росписи. Гости узнают тайны и легенды уникального явления русской народной культуры и, сочетая различные элементы хохломской росписи, придумают уникальный узор для деревянной ложки. (6+)

17 апреля - 15.00

Мероприятие, посвященное 125-летию Русского музея. Посетители увидят видеофильм «Русский музей в XXI веке», примут участие в викторине, посвященной дворцам и коллекциям музея. В завершение встречи - небольшое творческое задание «Поздравление Русскому музею!». (12+)

18 апреля - 16.00

В рамках видеоабонемента «Что вы хотите этим сказать?» состоится показ фильма «Неистовые модернисты. Богема. 1900-1906» (Франция, 2015 г.). (16+).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Наш Гагарин» (до 28 апреля); «У птиц нет границ» (до 2 мая); «Пасхальное настроение» (до 2 мая).

20 апреля - 15.00

Торжественное открытие выставки «Мурман - берег надежды. История колонизации 1840-1940» (до 19 мая). Северяне узнают о переселении, жизни и работе в колониях, а также контактах через границы. Данная экспозиция - это рассказ о судьбах семей после революции, во времена «большого террора» и Второй мировой войны, о жизни после войны и после открытия границ в 1990-х гг.

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «В безбрежном времени Вселенной» (до 28 апреля); «В кукольном царстве-государстве» (до 29 апреля); «Перекличка поэтов: Гумилев. Вийон. Бодлер» (до 30 апреля); «Будь здоров» (до 30 апреля); «Весь апрель никому не верь» (до 30 апреля); «Саквояж с чудесами» (до 30 апреля); «Кому назначен вечный смех взамен улыбки легкокрылой…» (до 30 апреля); «Книги, которые помогут лучше понять животных» (до 30 апреля); «Думай по-зелёному» (до 30 апреля); «Я сам мечту свою создам» (до 30 апреля); «Быть иль не быть?» (до 30 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); «Портрет учёного»: к 100-летию Ивана Федоровича Ушакова (12+).

17 - 23 апреля

Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант». Все желающие смогут пройти тестирование, узнать свой уровень цифровых компетенций и повысить его. (6+)

17 апреля – 17.00

Пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Открой рот». Особенность конкурса в том, что участники не знают, что им предстоит читать. Это может быть всё что угодно: от переводов стихотворений Уолта Уитмена до инструкции по сборке мебели из «Икеи».

Профессиональное жюри, состоящие из актеров и дикторов, оценит выступления участников и определит победителя. Победитель проходит в следующий тур и получает набор подарков. Все остальные участники делят между собой второе место.

Чтобы принять участие в конкурсе чтецов «Открой рот», необходимо оставить заявку на сайте Biblioring.ru.

Прямая трансляция конкурса планируется на YouTube-канале Мурманской областной научной библиотеки.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

17 апреля и каждую субботу

В апреле для дошкольников будут проходить литературно-эмоциональные тренинги «Азбука эмоций»:

12.00

Мастерская по изготовлению рукотворной игрушки «Кукла Бусинка». (6+)

12.00, 14.00 и 16.00

Хобби-клуб «Мастерим что хотим». На очередном занятии участники будут работать в технике объёмной аппликации и смастерят «Рыбку своей мечты». (6+)

17 апреля - 16.00

Открытая лекция кандидата филологических наук Марины Наумлюк «Современные западные романы-антиутопии: дискуссия о будущем человечества». (12+)

18 апреля - 14.00

Интеллектуальная игра «РосКвиз», темой которой станет спорт. (12+)

19 апреля

Пройдёт историко-патриотическая игра «Связь времен и поколений», приуроченная ко Дню Победы. (12+)

20 апреля - 17.00

Изостудия «Волшебные краски». (6+)

20 апреля и каждый вторник - 17.00

Изостудия «Волшебные краски». (6+)

ОНЛАЙН:

16 апреля - 12.00

Познавательно-игровое занятие «Весна-красна». (6+)

18 апреля - 10.00

Виртуальная интерактивная выставка «Всем сердцем Русь свою любил». (12+)

18 апреля - 11.00

Исторический портрет «Александр Невский между Востоком и Западом». (12+)

18 апреля - 12.00

Интерактивный тест «Имя России - Александр Невский». (12+)

18 апреля - 13.00

Онлайн-квиз в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского (12+).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 апреля - 19.00

«Кто-то должен уйти. В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

18 апреля – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

18 апреля – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

24 апреля – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

25 апреля – 12.00

«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (0+)

25 апреля – 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

17 апреля - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 апреля - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 апреля - 15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

17 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».

18 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».

24 апреля - 11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 апреля - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

23 апреля - 19.00

Премьера. С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

17 апреля - 14.00

Пройдёт концерт «Что такое счастье?». Он станет симбиозом стихов Михаила Яснова и хорошей музыки, которую исполнит ансамбль областной филармонии «Лёгкие люди».

Поэт Михаил Яснов — человек-эпоха, солнечный поэт, подаривший детям и взрослым Чучело-Мяучело и множество прекрасных стихов и песен, книжек и мультфильмов.

Михаил - куратор множества поэтических и литературных фестивалей, составитель антологий современной детской поэзии, наставник и покровитель многих прекрасных молодых поэтов.

18 апреля - 17.00

Пройдёт концерт «Саксофон и орган». Существует мнение, что орган и саксофон – это полярно противоположные инструменты, которые сложно представить звучащими в ансамбле. Оба инструмента – духовые по своей природе, однако их разделяет время возникновения и история. Орган имеет историю в несколько тысячелетий, а саксофон – один из самых молодых инструментов, появившийся в середине XIX века. Орган по сложившемуся за многие века стереотипу ассоциируется в основном с церковным, духовным началом; саксофон же, напротив, нередко связывают с джазовой и эстрадной музыкой. Однако практика последних лет показывает, что это отнюдь не всегда справедливо. Орган и саксофон – сочетание, которое никого и никогда не оставляет равнодушным.

20 апреля - 18.00

Виртуальный зал. «Весёлый хоровод месяцев. Времена года». Концертный зал.

23 апреля - 18.00

Концерт экспертов проекта «Музыкальные надежды Арктики 2.0». Концертный зал.

24 апреля - 18.00

«Танец огня». Камерная музыка и стихи композиторов и поэтов Испании. Концертный зал.

25 апреля - 14.00

«Я хочу услышать музыку». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

25 апреля - 17.00

«Chamber Music Stars». Давид Ардуханян (скрипка), Дарья Эйбушитц (альт), Михаил Аркадьев (фортепиано).

29 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солистка - Басиния Шульман (ф-но). Концертный зал.

30 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солист - Алексей Лундин (скрипка). Концертный зал.

1 мая - 17.00

«То, что я должен сказать». Посвящается Александру Вертинскому. Концертный зал.

2 мая - 18.00

«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 апреля - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

Всероссийский театральный фестиваль 23 дня до Победы.

10 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

12 мая - 18.00

п. Ревда. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

12 мая - 19.00

ОДК им.Кирова. «Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

14 мая - 19.00

ЗАТО г. Заозерск. «Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

15 мая - 14.00

ЗАТО г. Заозерск. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г. Заозёрск

19 мая - 19.00

г. Полярные Зори. «Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

20 мая - 18.00

г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

23 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

Дом культуры моряков

(г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1)

17 апреля - 18.00

Премьера спектакля «Чашка чая с лимоном» по одноименной пьесе Ингер Хагеруп. На сцене - актеры драматического театра «Комедиограф». Режиссеры постановки - Марина Бабкина и Дмитрий Руденко, художник - Ольга Дмитриева. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.

17 апреля - 14.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

17 апреля -14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». (6+)

17 апреля - 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История Кольского края». (12+)

18 апреля - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)

18 апреля - 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (16+)

18 апреля - 16.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «На волне фантазии» (до 19 апреля); «Дыхание природы» (до 26 апреля); «Мурманск. Времена года» (до 13 мая); «Аринушкины сказки» (до 13 мая).

17 апреля - 13.00

Мастер-класс по созданию традиционной тряпичной куклы-столбушки «Вербница». Эта кукла считается оберегом, защищающим домашний очаг и семью, она - символ весеннего праздника Вербного воскресения, который празднуется вкупе с христианской Пасхой. (6+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря); «Лоскутная мозаика Заполярья» (до 16 мая).

18 апреля - 14.00

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…». У посетителей будет возможность погрузиться в былые времена и узнать, как выращивали и обрабатывали лен, как пряли пряжу и изготавливали льняное полотно. Каждый участник сможет поработать за ткацким станком, увидеть изделия, выполненные в различных техниках. (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

17 апреля - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

17 апреля - 13.30 и 17.00

«Космонавтика для детей.» (6+)

17 апреля - 14.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

17 апреля - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

17 апреля - 18.00

«В глубины Вселенной». (12+)

17 апреля - 19.00

«Энергия Вселенной». (12+)

18 апреля - 12.30

«Космонавтика для детей». (6+)

18 апреля - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

18 апреля - 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

18 апреля - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

18 апреля - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

18 апреля - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

18 апреля - 19.00

«Энергия Вселенной». (12+)

19 апреля - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

19 апреля - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

19 апреля - 18.30

«Зрение». (12+)

19 апреля - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+)

21 апреля - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

21 апреля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

21 апреля - 18.30

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

21 апреля - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

17 апреля - 13.00

Городское народное гулянье, посвященное 70-летию Североморска. В программе: детские аттракционы, ярмарка, театрализованная концертная программа, выступление Елены Ваенги, шоу «Зеркальных людей», молодёжная диско-программа. (0+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова.

18 апреля - 13.00

Ярмарка «С днём рождения, любимый город!». Гостей ждут: спортивные соревнования, историческая площадка, экскурсии, выставки, мастер-классы. (0+)

ЗАТО г.Североморск, Городской парк.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

г.ОЛЕНЕГОРСК

17 апреля - 12.00 и 14.00

Экспериментально-познавательная лаборатория «Кристаллы большие и маленькие». (6+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

18 апреля - 15.00

Отчётный концерт «Мы вместе» коллективов «Новый день», «Надежда», «Кристалл». (0+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».

18 апреля - 17.00

Эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол «Барбоскины». (0+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

17 апреля - 15.00

Открытый городской фестиваль, приуроченный к Всемирному дню голоса «Голос Заполярья». (0+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

18 апреля - 17.00

Спектакль «Фабрика смеха, или Давайте пошалим» от театральной студии «Мечта». (0+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры, театральный центр.

ОНЛАЙН:

На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)

г.АПАТИТЫ

17 апреля – 12.00

Дворец культуры приглашает посетить виртуальный концертный зал.

Ганс Христиан Андерсен «Дикие лебеди». Сказку читает Ирина Пегова при сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Дирижёр Денис Кирпанёв.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

17 апреля – 14.00

Дворец культуры приглашает посетить виртуальный концертный зал.

В программе музыка Лумбю, Гаде, Нильсена, Цемлинского, П. Чайковского. Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, дирижёр Максим Емельянычев. Айлен Притчин (скрипка) - лауреат XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Ведущий Ярослав Тимофеев. В программе. Музыка Бетховена, Дворжака, Брамса

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

20 апреля - 18.0

Во Дворце культуры г. Апатиты состоится Цирковое шоу «Тропикана» от компании «Союз-Концерт». Большая труппа артистов различных цирковых жанров, супервесёлый клоун Толик и большая группа дрессированных и экзотических животных. 7D-лазерное шоу, бесплатная лотерея и розыгрыш суперпризов. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

21 - 25 апреля

Выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок - 2021». Свои работы представят мастера-камнерезы, коллекционеры, художественные салоны и мастерские, предприниматели из Мурманской области, а также из разных городов России и ближнего зарубежья. В рамках выставки пройдут лекции, мастер-классы, демонстрация фильма Кабанова «Бедные люди» (ЦСИ «Сияние»). (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

25 апреля - 15.00

Отчётный концерт ансамбля современного танца «Джосс». Дворец культуры приглашает на театрализованное представление «Весёлая планета» с участием ансамбля современного танца «Джосс». Гостей праздника ждёт фантастическое путешествие с инопланетянами на «Весёлую планету», море веселья и положительных эмоций. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

29 апреля - 18.00

Дворец культуры приглашает на просмотр спектакля Петра Васильева «Кошкин дом». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев, художник-постановщик. Алевтина Торик, музыкальное оформление. Николай Морозов. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КИРОВСК

18 апреля - 12.00

Праздник народного творчества «Хибинский хоровод». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

18 апреля - 12.30

«МолоДЕТСКИЕ забавы». Гостей ждут кукольный спектакль, хороводы, народные обряды и игры, шумовой оркестр, конкурсы и забавы. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

18 апреля - 14.00

Концерт академического оркестра русских народных инструментов. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

21 апреля - 19.00

В «Джаз-гостиной» гитаристы Алексей Кузнецов и Ильдар Казаханов. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: «Игра цвета в декоративном натюрморте», «Северный пейзаж», «Первый космонавт Земли», «Великие театры России», «Разноликая природа». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

17 апреля - 17.00

Концерт «Солнце одно для всех». (ГДК, 12+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

18 апреля - 13.00

Игровая программа «Семейные выходные». (0+)

г.Полярные Зори, Центральная площадь.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В выставочном зале ГКЦ «Нива» открыты экспозиции «Арт-четверг» (до 30 апреля), «Поехали!» (до 30 апреля).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

17 апреля - 13.00

Мастер-класс по росписи. (0+)

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

17 апреля - 18.00

Отчётный концерт ансамбля русских народных инструментов «Забава». (0+)

г.Кандалакша, Первомайская улица, 34. Детская музыкальная школа 31.

18 апреля - 15.00

Гала-концерт фестиваля-конкурса творчества «Кольская волна». (0+)

г.Кандалакша, площадь у ДК «Металлург».

20 апреля - 18.00

Эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол «Барбоскины». (0+)

г.Кандалакша, площадь у ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работает выставка «Герои России - гордость Мурманской области» (до 18 апреля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

17 апреля - 17.00

Концерт ансамблей танцев «Морошка» и «День Ок» «ПА танцуем». (0+)

г.Ковдор, Школьная ул., 2. Городской Дворец культуры.

нп.АФРИКАНДА

В Доме культуры начала работу выставки: «Берегите Землю!» и «Дорогами звёзд».

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

17 апреля - 15.00

Концерт коллектива «Космос» «В чем радость каждого дня» (ДК, 6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

нп.ТИТАН

17 апреля - 16.00

Мастер-класс по изготовлению шкатулки для конфет. (6+)

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.