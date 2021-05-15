АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: Продолжают работу выставки: «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе…» (до 16 мая); к 150-летию со дня рождения А. П. Остроумовой-Лебедевой (до 30 мая); «Космос» (до 27 июня); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

15 мая - 17.00-1.00

На всех трёх площадках жители и гости столицы Заполярья смогут погрузиться в праздничную атмосферу «Ночи музеев». Главные темы акции: «Год науки и технологий», «Международный день музеев», «Больше, чем музей». Посетителей ждут перформансы, фолк-уроки, народная вечеринка, танцы на свежем воздухе, мастер-классы, концерты, экскурсии в фондохранилище. (0+)

16 и 19 мая

МУЗЕЙ НЕ РАБОТАЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Мурманск. Ночь музеев» (до 16 мая); «Молодежь Мурмана» (до 16 мая); «Горячо любимый батик» (до 30 мая); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

16 мая - 16.00

В рамках видеоабонемента «Что вы хотите этим сказать?» состоится показ фильма «Неистовые модернисты. Париж - столица мира. 1916-1920» (Франция, 2015 г.) (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мурман - берег надежды. История колонизации 1840-1940 гг.» (до 19 мая); «На страже мира» - экспозиция рассказывает о поэтапных изменениях в 1955-1991 годах в системе знаков различий, воинских званий и формы военнослужащих Советской армии; «Форма одежды военнослужащих армии СССР в 1955-1991 годах».

15 мая – 18.00-04.00

После затяжного периода пандемии музей приглашает на масштабное мероприятие – Всероссийскую акцию «Ночь музеев»! Акция пройдёт под девизом «Больше, чем музей» и будет посвящена Году науки и техники. Данная тема позволит обратить внимание посетителей на музеи не только как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где создаются технические и научные достижения человечества в различных сферах жизни.

18.00-22.30 - мероприятия для самых юных посетителей и их родителей. (0+) 23.00-04.00 - программа для тех, кто старше 18 лет. Посетители, которые проведут целую «Ночь в музее», в 4.00 получат памятные призы и подарки.

16 мая

Состоится демонстрация учебно-интерактивных программ и обзорная экскурсия. Фильмы расскажут о природе Мурманской области, а также познакомят гостей с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени.

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Война. Победа. Память» (до 16 мая); «Владимир Кумашов. Живопись» (до 19 мая); «Я служил русской книге…» (до 24 мая); «Основано на реальных событиях» (до 30 мая); «Книги, которые на пальцах объясняют работу организма человека» (до 30 мая); «Зелёная» (до 30 мая); «Книга Севера» (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

15 мая – 15.00

Региональный центр Президентской библиотеки (3-й этаж) - презентация альбома Бориса Вахмистрова «Хибинская симфония». Борис Вахмистров – известный фотограф из Кировска. Он увлекается не только фотографией, но и музыкой. Борис - один из немногих, кому дано услышать подлинную музыку природы Хибин и полиритмичность жизни людей Севера. Альбом мастера вышел в мурманском издательстве «РУСМА». Книгу представит автор и издатель Александр Глухов. (12+)

15 мая – 15.00

В подиум-холле (4-й этаж) состоится подведение итогов межрегиональной акции «Литературный диктант». Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Мурманской области стала инициатором и организатором межрегиональной просветительской акции «Литературный диктант». В качестве площадок акции зарегистрировалось 131 учреждение культуры и образования по всей стране. В Мурманской областной научной библиотеке диктант написали более 100 человек. 15 мая состоится награждение победителей диктанта – участников акции на площадке Мурманской областной научной библиотеки, прозвучит концертная программа.

16 мая

Откроется выставка изданий, посвященная Всемирному дню без табака, «Дыши свободно» (до 30 мая).

17 мая

Начинает работу выставка изданий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, «Как слово наше зародилось» (до 30 мая).

19 мая

Откроется выставка к 50-летию со дня рождения Дмитрия Коржова «Жизнь состоит из слов и пауз…» (до 30 мая).

20 мая

Стартует выставка аудиоматериалы и книжные издания из цикла «Музыкальный календарь» «Нобелевский лауреат Боб Дилан» (до 30 мая).

ОНЛАЙН:

К празднованию Дня Победы присоединится и Мурманская областная научная библиотека. В праздничные дни библиотека примет участие в единой областной акции «Победный май». В рамках акции сотрудники библиотек Мурманской области окажут помощь в поиске информации в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В дни майских каникул в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт квиз «Морские орлята – юнги Победы», читатели примут участие в онлайн-викторине «Шаги к Победе. 1418 дней и ночей», познакомятся с виртуальной выставкой современных книг о войне «Эхо войны», виртуальной выставкой аудиокниг о войне «Они сражались за Родину», интерактивной выставкой «Мурман прифронтовой».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

15 мая - 13.00

Семейный литературно-игровой праздник, посвященный Международному дню семьи. (6+)

16 мая - 14.00

Фанатский фестиваль, посвященный всеми любимым книгам о Гарри Поттере. (12+)

17 мая - 11.00

Детский литературно-музыкальный праздник «Кафе «Птичий хвост» приглашает», посвященный Дню Конституции Королевства Норвегия. (6+)

ОНЛАЙН:

По 16 мая

Виртуальная интерактивная выставка «Сохраняя память о войне». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

15 мая – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов. (16+)

16 мая – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

16 мая – 19.00

«Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

22 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

23 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

29 мая – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 мая – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)

30 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

17 мая -15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 мая -15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 мая -15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

17 мая -11.00 и 13.30

Премьера! С. Маршак. «Кошкин дом».

18 мая -11.00 и 13.30

Премьера! П. Васильев. «Снежная королева».

24 мая -11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 мая -15.30 и 17.00

Премьера! С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 мая -11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

16 мая -19.00

Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».

23 мая -19.00

Премьера! С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 мая - 11.00

«Музыкальный теремок». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал. Концерт из цикла познавательных программ «Кантеле – волшебное приключение».

В этой программе дети продолжают знакомиться с музыкальными традициями и обычаями, характерными для народов, проживающих на севере. Музицируют, разучивают песенные и танцевальные номера, развивают свои творческие способности. Слушают звучание традиционного и профессионального инструментов кантеле. У маленьких слушателей появляется возможность стать участниками интерактивного представления по мотивам известной сказки «Теремок».

16 мая - 17.00

«Под чарующей лаской твоею». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), г.Санкт-Петербург и артисты филармонии. Концертный зал.

18 мая – 18.00

В концертном зале состоится трансляция концерта «Мелодии любви» Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. Дирижёр – Сергей Скрипка, вокал - Анна Бутурлина и Евгений Вальц.

В программе: музыка Доги, Цветкова, Петрова, Минкова, Дашкевича, Крылатова, Мокроусова, Баснера, Френкеля, Богословского и др.из кинофильмов: «Безымянная звезда», «Валентин и Валентина», «Влюблен по собственному желанию», «Вокзал для двоих», «Ещё люблю, ещё надеюсь», «Забытая мелодия для флейты», «Зимняя вишня», «Когда деревья были большими», «О любви», «Почти смешная история», «Мужики!», «Мама вышла замуж», «Личное дело судьи Ивановой», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Уходя уходи», «Трижды о любви», «Весна на Заречной улице», «Воскресный папа», «Дело было в Пенькове», «Женщины», «Разные судьбы», «Повесть о первой любви», «Судьба».

23 мая - 17.00

The Latin Jazz Mass. Латинская джазовая месса для солистов, хора и джазового ансамбля. Концертный зал.

29 мая - 17.00

«Дуэль оперетты и мюзикла». Солисты оперетты и оркестр филармонии. Дирижер Ксения Жарко. Концертный зал.

30 мая - 16.00

«Прекрасное далёко...». Ансамбль «До-Ми-Но», песочная анимация. Концертный зал.

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 мая - 14.00

ЗАТО г. Заозерск. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г. Заозерск

19 мая - 19.00

г. Полярные Зори. «Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

20 мая - 18.00

г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

23 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.

15 и 16 мая

Открытый областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару». (6+)

15 мая - 15.00

Традиционный концерт, посвященный Международному дню семьи, «Под знаком семьи». (6+)

15 мая - 18.00

Показ спектакля «Уроки сердца». Это совместная работа артистов театрального коллектива «Северное сияние» из Кольского районного центра культуры и драматического театра «Комедиограф». Камерная история, поставленная по одноименной пьесе Ирины Васьковской, повествует о настоящей любви и трудностях семейных взаимоотношений. (12+)

16 мая - 15.00

Отчётный концерт вокального ансамбля «Цветные сны». (0+)

16 мая - 17.00

Представление «Планета Цирк». (6+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

15 мая – 19.00

В Центре покажут постановку творческого объединения «Нетеатр» под названием «Три девушки в гневе» - художественный стендап о жизни молодой женщины в современном обществе. «Нетеатр» предлагает вместе набраться смелости и пройти сеанс самотерапии. Это постановка для женщин, которые хотят, но боятся высказаться, и для мужчин, которым интересен «загадочный женский взгляд».

«Три девушки в гневе» — лауреат Фестиваля малых форм «Action» в номинации «Лучшая постановка».

15 мая – 20.00

С наступлением полярного дня Арктический театр прекращает показы спектакля «Фильтры». 15 мая состоится финальный показ этого сезона.

Сразу после видеопрогулки зрителей приглашают принять участие в творческой встрече-дискуссии с авторами спектакля, включая известного музыканта Алексея Гомана, который создал незабываемый саундтрек «Фильтров».

Дискуссия стартует в 21.00.

Спектакль вновь будет доступен для зрителей в следующем театральном сезоне.

16 мая – 18.00

Арктический театр приглашает северян на премьеру спектакля «Враг народа». Новая постановка основана на тексте одноимённой пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена, написанной 140 лет назад. Как и полагается классике, она актуальна до сих пор. Курортный врач Томас Стокман якобы обнаруживает вредоносные бактерии в водопроводной сети новой водолечебницы и спешит сообщить об этом общественности. Однако дело обретает неожиданный поворот.

Свет софитов, костюмы с иголочки, операторы, вспышки фотокамер, живые рыбы в аквариумах: именно такая обстановка ждёт зрителей на премьере спектакля «Враг народа». Им предстоит полное погружение в атмосферу настоящего телевизионного ток-шоу. Зрителям также необходимо не выключать свои смартфоны, ведь во время спектакля важно слышать голос каждого и узнать истинное мнение народа.

Слова Ибсена остались практически неизменными, но как обычно в Арктическом театре – зритель является активным участником событий постановки. (18+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Очевидное - невероятное» (до 17 мая); «Кольский Север - неиссякаемый источник вдохновения» (до 24 мая).

15 мая - 14.00

Торжественное открытие фотовыставки Ирины Прокопчук «В краю белого медведя» (до 14 июня). В экспозиции снимки северной природы, сделанные за полярным кругом: в окрестностях Мурманска, на побережье Баренцева моря, в Северной Норвегии, на архипелаге Шпицберген и острове Надежды, а также в Баренцевом море, с борта судна и самолёта.

15 мая - 18.00

Начало акции «Ночь в музее». Гостей ждут мастер-классы, концерты и лекции. (6+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Лоскутная мозаика Заполярья» (до 16 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

15 мая - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

15 мая - 13.30 и 17.00

«Космонавтика для детей». (6+)

15 мая - 14.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

15 мая - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

15 мая - 18.00

«В глубины Вселенной». (12+)

15 мая - 19.00

«Тёмная материя и Свет». (12+)

16 мая - 12.30

«Космонавтика для детей». (6+)

16 мая - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

16 мая - 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

16 мая - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

16 мая - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

16 мая - 18.00

«Призрак Вселенной». (12+)

16 мая - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).

18 мая - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

18 мая - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

18 мая - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

18 мая - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+).

19 мая - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

19 мая - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

19 мая - 18.30

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

19 мая - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

15 мая - 16.00

Концерт народного самодеятельного коллектива - ансамбля народной песни «Снежица» «Сяду на пригорке». (0+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры размещена запись отчетного концерта народного самодеятельного коллектива модельной студии «Стиль» (6+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В североморском музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: живопись Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), предметы и фотографии, посвященные пятилетию поискового отряда «Ваенга» (до 3 июня), «Роднополис» (до 20 мая), «Красочный мир» (до 25 июня).

15 мая - 15.00

Отчётный концерт творческих коллективов ЦДМ «Любимому городу посвящается...». (0+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе «Мурмаши» опубликована виртуальная экскурсия по Детской школе искусств, а в группе ДК «Энергетик» - «История закулисья», знакомящая с тем, как осуществляются подготовка и проведение одного мероприятия. (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

15 мая - 15.00

Гала-концерт победителей и лучших исполнителей юбилейного XXV областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...». (12+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

16 мая - 15.00

Праздничный концерт «Поем о судьбе солдата...» легендарной группы «Бачи». (12+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

15 мая - 17.00

Виртуальный концертный зал - выступление государственного театра танца «Казаки России». (12+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)

г.АПАТИТЫ

15 мая - 16.00

В научно-популярном лектории состоится лекция об особенностях и проблемах функционирования сельского хозяйства в неблагоприятных условиях Арктики. Младший научный сотрудник Института экономических проблем Кольского научного центра РАН Анна Марецкая расскажет об истории развития сельского хозяйства Мурманской области, современном состоянии и перспективах развития данной отрасли в регионе. (16+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

16 мая - 13.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей и родителей на семейный праздник «Изумрудное приключение в библиотеке». Вместе с Волшебницей Стеллой, Элли и песиком Тотошкой участники отправятся в увлекательное путешествие по сказке Александра Волкова. В «Голубой» стране волшебницы Гингемы «сварят» колдовское зелье из разных ингредиентов, ответят на вопросы мудрого филина. В Желтой стране волшебница Виллина встретит ребят викторинами из волшебной книги. Участники праздника смогут проявить все свои таланты, сочинить короткие стихи и рассказы. В Фиолетовой стране гости разгадают тайну Бастинды, расшифруют таинственные надписи и создадут оригинальный букет для Элли.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

16 мая - 15.00

Краеведческая встреча «История Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина». В модельной библиотеке в рамках цикла «Спроси краеведа» состоится встреча с Евгением Александровичем Боровичёвым - заместителем председателя по научной работе Федерального исследовательского центра Кольского научного центра Российской академии наук. Евгений Александрович расскажет о становлении самого северного ботанического сада в России, о его деятельности в годы Великой Отечественной войны, об учёных, которые работали в саде-институте и ответит на вопросы жителей г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Модельная библиотека.

16 мая - 18.00

Состоится отчётный концерт образцового самодеятельного коллектива ансамбля бального танца «Тандем» (балетмейстер Нина Брынева). В программе уже полюбившиеся зрителям яркие номера прошлых лет. «Сударушка», «Венский вальс», «Микс-стандарт», а также хореографические постановки, созданные совсем недавно. «Квикстеп-шоу», «Калинка», испанский танец.

Также в программе участвует вокальный коллектив «Созвездие» из Кировска (руководитель Мария Паладий). В их исполнении прозвучат песни «Сердце», «Красиво», «Раз ладошка» и другие.

Ярким моментом программы станет выступление танцевального ансамбля «Юный спасатель», в котором занимаются кадеты школы №4.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

17 мая - 19.00

В зрительном зале Дворца культуры состоится концерт Мурманской областной филармонии «Под чарующей лаской твоею», посвященный Анастасии Вяльцевой.

Минувший век подарил миру немало звёзд оперы и эстрады, носивших титулы «Божественная», «Восхитительная», «Феноменальная». Но «Несравненной» остается только одна - Анастасия Вяльцева. В чем причина её успеха? Почему каждый звук голоса рождал эхо в сердце народном?

«В народе всегда живет мечта о воле вольной. Она идеализируется, приобретает романтические очертания, душа рвётся к вечному празднику свободы и любви. И все это воспевается в цыганских романсах и песнях» (журнал «Солнце России», февраль 1913 г.). (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

18 мая - 15.00

Профориентационная встреча «Новое время - новые профессии». В модельной библиотеке пройдёт профориентационная встреча «Новое время – новые профессии», посвященная профессиям, которые станут наиболее востребованными в ближайшие 10 лет. Участники примут участие в игре «Профнавигатор» и познакомятся с профессиями будущего. С помощью VR-очков они познакомятся с различными видами профессиональной деятельности. Во время мероприятия будет работать книжная выставка «На пороге выбора профессии», на которой будет представлена литература о профессиональном самоопределении.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Модельная библиотека.

г.КИРОВСК

15 мая - 12.00

Мастер-класс «Кухонный фартук - превращение старых джинсов». (18+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

16 мая - 14.00

Фестиваль по брейк-дансу «Майский джем - 2021». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЙ

15 мая - 15.00-22.00

В музее Полярного пройдёт акция «Ночь в музее. В программе: мастер-классы, интерактивные мероприятия, квесты, презентация книг, краеведческий диктант, открытие зала природы «ЗооМурман», выступления творческих коллективов. (0+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

19 мая - 19.00

Трагикомедия «Женитьба» в исполнении артистов Мурманского областного драматического театра. Режиссёр - Вадим Данцигер. (16+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

20 мая - 18.00

Спектакль «Золотой цыпленок». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

15 мая - 12.00

Ирина Кузьмина проведёт мастер-класс по созданию оберегов - кукол «Десятиручка» и «Хороводница». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

15 мая - 12.00

Онлайн-фотоконкурс «Счастливая семья». (0+)

г.Ковдор, ул. Коновалова, 24. Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения.

15 мая - 14.00

Творческий челлендж «Семья в тренде». (0+)

г.Ковдор, ул. Коновалова, 24. Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения.

15 мая - 15.00

Квест «Ключи от счастья». (6+)

г.Ковдор, ул. Коновалова, 24. Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения.

16 мая - 14.00

Слёт антинаркотического волонтерского движения «Линия жизни». (12+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК начался цикл передач «Психолог и я». В первом выпуске учитель-дефектолог Дарья Симонцева рассказала о проблемах дошкольного возраста. (6+)

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК размещена запись вечера-концерта «Победная весна». (0+)