АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

12 июня

На площади Пять Углов состоится традиционное народное гулянье, посвященное Дню России. Программа мероприятий:

9.00 - выставка техники УФСИН и АО "Электротранспорт" города Мурманска;

10.00 - детский городок у гостиницы «Меридиан»;

12.00 – праздничная ярмарка;

13.00 - торжественное принятие присяги сотрудниками УФСИН на улице Ленинградской;

В 13 часов откроются следующие игровые площадки:· шатер «Караоке»;· футбольная площадка поддержки сборной России перед чемпионатом Европы «Мы за наших»; площадка исторического фехтования; «Кот учёный» – познавательная площадка от библиотек; спортивная площадка «Родной двор. Родной город»; выставка-ярмарка «Рябиновый край».

В 15.00 у ГДЦ «Арктика» начнётся праздничный концерт - для гостей праздника: массовое исполнение гимна Российской Федерации, праздничный флешмоб от молодежи города, выступление лучших творческих коллективов областного центра, показательные выступления сотрудников УФСИН (кинологов и роты почетного караула с карабинами). Специальный гость праздника – коллектив Folk-show «Колесо» (г. Санкт-Петербург).

12 июня

В День России, в сквере на улице Ленинградской в Мурманске состоится областной фестиваль традиционной певческой культуры «В Северной сторонке». Организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Фестиваль пройдёт под девизом: «Наш Север звучит, творит, поёт, танцует, живёт и объединяет».

В 13.00 северян и гостей региона ждёт «Сувенирный ряд» – выставка и мастер-классы мастеров декоративно-прикладного искусства, «Фото-сушка» победителей областного фотоконкурса «Край, в котором мы живем». Гости праздника смогут проявить свои творческие способности на арт-стендах «Национальная палитра», принять участие в мастер-классах по народным играм и танцам «Играем и танцуем в Северной сторонке». На выставке-презентации казачьего оружия все желающие смогут обучиться фланкировке (крутке казачьей шашкой).

В 14.00 начнётся концертная программа с участием детских коллективов и коллективов поморской и саамской культуры из сёл Ловозеро, Териберка и Варзуга, из городов Мурманск, Апатиты, посёлков Умба и Зеленоборский и многих других. Продолжат программу выступления коллективов, представляющих песенную культуру различных регионов России.

В рамках мероприятия также состоится фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». В концертной программе примут участие национальные культурные общества, проживающие на территории Заполярья.

Гостями фестиваля станет фолк-бэнд «Шемрокъ» (г. Мурманск, г. Петрозаводск). Репертуар коллектива – это веселые танцевальные мелодии и песни в их аранжировках, в которых звучат инструменты разных стран: волынки (испанская и ирландская), русские жалейки, мандалина, гусли, банджо и многие другие.

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Сквер.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Жорж Руо» (до 13 июня); «Космос» (до 27 июня); «Сезоны современного искусства» (до 27 июля); «Галстук» из цикла «Простые вещи» (до 25 июля); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

16 июня - 16.00

Мероприятие «Загадочная Вселенная». Гостей ждёт мастер-класс «Космомир» в технике пастели. (6+)

13 июня

Акция «ARTMMUSEUM - 51». Посещение любой выставки на всех трёх площадках музея, а также экскурсионное обслуживание - 51 рубль. (6+)

16 июня

Откроется выставка, посвященная 115-летию со дня рождения советского иллюстратора детских книг, художника, графика, заслуженного художника РСФСР Валерия Алфеевского (до 1 июля). Посетители увидят работу «На стрелке Васильевского острова», написанную в 1959 году. В этот период художник уделял особое внимание передаче впечатления от изображаемого сюжета, используя при этом линии как самостоятельные средства эстетического выражения.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Святые праведные воины» (до 20 июня); «Живопись Игоря Грустнева» (до 27 июня); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественный промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря).

13 июня - 14.00

Экскурсия по выставке «Старая квартира». (0+)

13 июня - 17.00

По постоянной тактильной экспозиции «Скульптура ХХ - XХI веков». (0+)

13 июня - 16.00

В рамках абонемента «Что вы хотите этим сказать?» состоится показ фильма «Неистовые модернисты. Битва за свободу. 1930-1939» (Франция, 2015 г .). (12+)

16 - 18 июня - 15.00

Музейное занятие «Тайны фарфора» по выставке «Друг сердечный...». (6+)

16 - 18 июня - 17.00

«Любовная тема в живописи и ДПИ. Из собрания Тверской картинной галереи». (0+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «На страже мира» (до 17 июня); «Пограничники Арктики» (до 30 июня).

ОНЛАЙН:

На сайте музея работает виртуальная выставка «Семейный альбом».

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Мурманск уникальный», «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книга Севера» (до 13 июня); «Дети, будьте здоровы» (до 15 июня); «Путешествие в Индию» (до 15 июня); «В День России с именем Александра Невского» (до 18 июня); «Кандалакшский заповедник» (до 24 июня); «Истории Победы» (до 30 июня);

«Живой язык, родное слово» (до 30 июня); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

12 и 13 июня

Информационная акция «Россия - Родина моя!». Участников ждут: интеллектуальная игра в формате квиза с вопросами по истории нашей страны, документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России, исторический нарратив «Сделано в России» о достижениях наших соотечественников. Для юных читателей подготовлена викторина «Государственные символы России» и виртуальная игра «Знатоки истории». (12+)

16 июня

Откроется выставка изданий «Сделай правильный выбор», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией (до 30 июня).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

12 и 13 июня - выходной день, 14 июня библиотека работает с 11.00 до 19.00.

14 июня - 11.00

Мастер-класс «Настольные ролевые игры: что это такое?». (6+)

14 июня - 11.00

Костюмированный тимбилдинг-экспромт «Свое кино!». (6+)

14 июня - 14.00

Мероприятие, посвящённое профилактике зависимостей. (6+).

17 июня - 11.00

Игровая развлекательная программа «Радуга желаний». Увлекательное мероприятие начнется с веселой зарядки и игры-кричалки. Забавные конкурсы, игры, весёлые танцы не дадут скучать всем зрителям. В конце праздника всех ребят ждет сладкий сюрприз. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

12 июня – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское привидение». (12+)

13 июня – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

13 июня – 19.00

«Не все коту масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

19 июня – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

20 июня – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

20 июня – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

26 июня – 19.00

«Страсти по-итальянски». спектакль-фантазия. (16+)

27 июня – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

27 июня- 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

13 июня - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». 3+

14 июня - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». 3+

19 июня -15.30

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+

20 июня - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+

26 июня -15.30

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

27 июня - 17.00

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

13 июня - 15.30

Николай Шувалов. «Колобок». 4+

14 июня - 15.30

Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+

16 июня - 11.00

Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+

18 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+

19 июня -11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4

19 июня -11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+

20 июня - 15.30

Корней Чуковский. «Бармалей». 4+

22 июня - 11.00

Сергей Харламов. «Горькая память войны». 7+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал. (12+)

Заключительный концерт сезона будет посвящён «королю аргентинского танго», «Великому Астору» – выдающемуся аргентинскому композитору ХХ века Астору Пьяццолле, 100-летие со дня рождения которого отмечает в этом году все музыкальное сообщество. Гостями Мурманской областной филармонии станут заслуженный артист Республики Карелия, лауреат Международного конкурса, солист Карельской филармонии музыкант-виртуоз Михаил Тоцкий и солистка Петербургского театра «Зазеркалье» Сауле Искакова (сопрано). В концерте примут участие артисты филармонии Евгений Попов, Пётр Макаров, а также Алексей Морев и Мирослав Володин, ведущая – Екатерина Ефремова.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

12 июня - 15.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

13 июня - 12.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

16 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)

17 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

18 июня - 19.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». В новом выпуске - рассказ о руководителе юннатского кружка Татьяне Свердликовой. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «В краю белого медведя» (до 14 июня); «Связаны одним космосом» (до 17 июня); «О городе любимом» (до 21 июня).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: работы лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области (до 28 августа); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Открыта выставка Марины Таран «2020» (до 16 июля).

13 июня - 17.00

В рамках «Киноклуба» состоится показ и обсуждение фильма Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». (16+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

12 июня - 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

13 июня - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

13 июня - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

13 июня - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

13 июня - 16.00

«Зрение» (12+)

13 июня - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

13 июня - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

13 июня - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+).

15 июня - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

15 июня - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

15 июня - 18.30

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

15 июня - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+).

16 и 17 июня - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

16 и 17 июня - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

16 и 17 июня - 18.00

«Зрение». (12+)

16 и 17 июня - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

г.КОЛА

12 июня - 13.00

Праздник «Слёт молодёжных движений». (12+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры. Площадь.

ОНЛАЙН:

В преддверии Международного дня отца, празднование которого ежегодно приходится на третье воскресенье июня, Кольский районный центр культуры предлагает принять участие в онлайн-фотоконкурсе «Папа может». (6+) Организаторы ждут снимки, на которых запечатлены замечательные тёплые моменты общения папы и ребёнка. Работы принимаются до 15 июня. Номинации: «Мы с папой вдвоем никогда не скучаем», «Папины таланты».

Также в сообществе КРЦК в рамках подготовки к Фестивалю полярного дня проходит конкурс «Поэтические послания Солнцу». Заявки и произведения участников принимаются до 12 июня. (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: живописи Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), «Красочный мир» (до 25 июня); выставка работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремесел (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

12 июня - 11.00

Большой спортивный праздник «Сильная Россия - здоровая Россия!». В программе: гонки на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах, забег. (0+

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. Площадь перед ДК «Мурмаши».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

г.ОЛЕНЕГОРСК

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает этнографическая выставка «Русская ярмарка» (до 30 июня).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочны зал «У Оленьей горы».

12 июня - 14.00

Уличное народное гулянье «Россия молодая». (0+)

г.Оленегорск, Центральная площадь.

13 июня - 14.00

Фестиваль хореографического искусства «Танцевальное измерение». (0+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

12 июня - 12.00

Праздничная программа. Гостей ждут: концерт «Россия - наше время», фестиваль «Кухня народов мира», детская площадка, выставка-ярмарка, фейс-арт, выступление группы «Пять углов» (г.Мурманск). (0+)

г.Мончегорск. Городской парк имени С. Бровцева.

13 июня - 17.00

Детский спектакль «Фабрика смеха, или Давайте пошалим» от детской студии «Мечта». (0+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)

г.АПАТИТЫ

В городском Дворце культуры продолжает работать выставка работ одного из самых ярких российских документальных фотографов Алексея Мякишева «Колодозеро» (до 3 июля).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 июня - 12.00

На площади Дворца культуры состоится программа, посвященная Дню России - «Горжусь тобой, моя Россия!» (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, площадь перед ДК.

12 июня - 12.00

Для жителей и гостей города состоится спортивно-развлекательный конкурс «Велобатл – 2021», организаторами которого являются администрации автошколы «Автоша», МБОУ СОШ № 14 и отдел ГИБДД г. Апатиты.

В конкурсе будут соревноваться 16 участников из разных школ города в возрасте от 12 до 14 лет. Каждый участник должен иметь исправный велосипед и выполнить задания программы соревнований: подготовить приветствие, ответить на вопросы весёлой викторины по правилам дорожного движения и пройти полосу препятствий фигурного вождения велосипеда. Оценивать участников будет компетентное жюри. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, площадь перед ДК.

12 июня - 13.00

Город Апатиты присоединится к Всероссийскому флешмобу «Русь танцевальная - 2021» вместе со студией «Пульс». (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, площадь перед ДК.

12 июня - 14.00

Начнётся праздничный концерт «Горжусь тобой, моя Россия!», в котором примут участие творческие коллективы города. ансамбль современного танца «Джосс», вокальные ансамбли «Счастливый случай», «Барбарис», «Рапсодия», «До мажор», ансамбль песни и танца «Заполярье», шоу-группа «Колдовское зелье», ансамбли «Ангажемент» и «Тандем», цирк «Улыбка», студия «Пульс», ансамбль «Параллель» и шоу-группа «Рада». В концерте будут исполнены произведения «Златая Русь», «Российский флаг», «Даль великая» и другие.

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе Надежды Коровашковой и изготовить своими руками подвеску «Триколор». (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, площадь перед ДК.

12 июня - 14.00

Молодёжный центр проведёт акцию «Мы - граждане России» в рамках празднования Дня России. На площади у Апатитского дворца культуры волонтёры будут раздавать флаеры с символами России - герб, флаг, гимн. (6+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, площадь перед ДК.

12 июня - 14.00

Молодёжный центр приглашает на мастер-класс «Россия нарядная», где любой желающий сможет расписать магниты-матрёшки в цветах национальных костюмов России. (6+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, площадь перед ДК.

14 июня – 16.00

Скетч в 3 цвета. Маркеры. (12+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

15 июня – 15.00

Домик с секретом. Бумагопластика. Макетирование. (10+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

16 июня – 16.00

Скетч «Привет, лето!». (12+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

17 июня – 15.00

Домик с секретом. Продолжение. (10+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

21 июня – 16.00

Скетч «Привет, лето!». (12+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

22 июня – 15.00

Брошь «Котик». Сухое валяние. (10+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

23 июня — 16.00

Магнит «Конь в яблоках». Акрил. (12+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

24 июня – 15.00

Вышивка по мешковине «Птичка». (10+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

29 июня – 15.00

Вышивка по мешковине «Птичка». Продолжение. (10+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК работает рубрика «Театр у микрофона» (0+), размещён ролик о «семейных куклах» (0+), а также мастер-класс по изготовлению закладки для книг: «Аз да Буки - начало всей науки» (6+). Очередной выпуск проекта «Лекторий ЗОЖ» рассказывает о профилактике гипертонии (12+).

г.КИРОВСК

12 июня - 12.30

Праздничная спортивно-развлекательная программа «Вместе мы Россия». В программе: спортивная акция «Движение вверх». (6+)

г.Кировск, центральная городская лестница.

В театральном дворике ДК - фотоквест «Мой город», ралли для детей «БегоВелогонка», выступления творческих коллективов, игровая программа, фестиваль рисунков на асфальте, акция по сбору вторсырья, аквагрим (0+) и многое другое. (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В городском ДК ждут заявки на интернет-фотоконкурс «Самые важные события 90-летней истории города», посвященный 90-летию города Кировска . Он проводится в номинациях для профессиональных фотохудожников и любителей. Фотографии исторических и знаменательных событий города, памятных дат, культурно-массовых мероприятий, праздников и другие необходимо прислать до 4 октября. (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Выставочном зале ДК продолжает работу этнографическая экспозиция «Жители окраинной земли». Её автор и собиратель Нина Афанасьева долгие годы коллекционировала все, что связано с коренным народом Кольского Севера.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

12 июня - 13.00

Праздничная программа «С любовью и верой в Россию». (0+)

г.Полярные Зори, Центральная площадь.

16 июня - 11.00

Показ мультфильмов. (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается рубрика «Военные были для детей». В новом выпуске зрители найдут рассказ о том, как мультипликаторам удалось оживить знаменитый рассказ Константина Паустовского «Стальное колечко», и посмотреть этот замечательный и трогательный мультфильм. А раздел «Детям о Победе» пополнился драматическим мультфильмом «Скрипка пионера» (СССР, 1971 г .). (6+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

12 июня - 12.00

Праздничная программа на площади ДК «Металлург»: радиоконцерт, акция «Триколор», танцевальная и игровая площадки, фестиваль рисунков на асфальте, танцевальный флешмоб. (0+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

12 июня - 13.00

На речной набережной состоится чемпионат по скоростной сборке спилс-карт, региональная акция «Россия нарядная», поэтический марафон, арт-площадка, акция «Раскрась свой автомобиль» .(12+)

г.Кандалакша, Набережная.

13 июня - 15.00

Концерт группы «Подсолнухи». (12+)

г.Кандалакша, Первомайская ул., 51. Центральная библиотека имени Н. Колычева..

ОНЛАЙН:

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. В список из 30 книг вошли захватывающие произведения современных авторов для младшей, средней и старшей школы. Некоторые из них можно слушать в аудиоформате. Доступ к подборке будет открыт до 31 августа. (6+)

Там же вы увидите мультфильм «Просто космос», снятый в кружке «БИБЛИОМУЛЬТиК». Ребята сами придумали сценарий и создали его в технике пластилинографии. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

12 июня - 14.00

Всероссийская акция «Все мы - жители России». (0+)

г.Ковдор, Шольная ул., 2. Дом культуры.

12 июня - 14.00

Областная акция «Россия нарядная». (0+)

г.Ковдор, Шольная ул., 2. Дом культуры.

12 июня - 16.00

Тематический зомби-забег «Тихий лес». (0+)

г.Ковдор, сквер «Детский».

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК начался цикл передач «Психолог и я». В первом выпуске учитель-дефектолог Дарья Симонцева рассказала о проблемах дошкольного возраста. (6+)

сп.КОРЗУНОВО

15 июня - 11.00

Литературная игра по произведениям А.С. Пушкина «Там на неведомых дорожках». Ребята вспомнят замечательные сказки, узнают, что такое зачин, отгадают сказочных героев по описанию, разберут забытые вещи и поиграют в увлекательную игру «Собери сказку». Также они совершат виртуальное путешествие «Вокруг света за праздником» (6+).

сп.Корзуново, Печенгская, ул., 25. ДК.

нп.АФРИКАНДА

12 июня - 14.00

Праздник «День России». Гостей ждут спортивные соревнования, викторина, акция «Цвета России». (0+)

п.Африканда, ул. Советская, 8. Площадь перед Домом культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ДК размещён гала-концерт фестиваля в поддержку талантливых детей «Радуга талантов». Он прошёл в дистанционном формате, благодаря чему участниками стали не только дети поселка Африканда, но и творческие коллективы Полярных Зорь, Мурманска и даже Республики Мордовия. (0+)

Там же вы найдёте мастер-класс «Книжкины помощники» из рубрики «Уроки Мастерилки», в котором узнаете, как легко и просто можно сделать закладки для книг (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК размещена запись вечера-концерта «Победная весна». (0+)

с.ЛОВОЗЕРО

13 июня

В Ловозере стартуют юбилейные «Саамские игры» - районный праздник пройдёт в 35-й раз. Мероприятие откроется на площадке возле озера Поповское.

Мероприятие помогает сохранить культуру коренного малочисленного народа Севера – саамов, познакомить северян и гостей региона с их промыслами и национальными видами спорта, этнической самобытностью.

Участников праздника ждёт яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и конкурс профессионального мастерства по саамской вышивке бисером «Самь кырьйнэз». Также гости мероприятия смогут попробовать свои силы в национальных видах спорта: метании аркана, копья и стрельбе из арбалета. Изюминкой праздника традиционно станет турнир по саамскому футболу, в который играют только представительницы прекрасного пола.

с.Ловозеро, около озера Поповское.