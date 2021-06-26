АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки «Космос» (до 27 июня); «Сезоны Современного Искусства» (до 27 июля); «Галстук» из цикла «Простые вещи» (до 25 июля); Валерия Алфеевского (до 1 июля); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

27 июня - 15.00 и 16.00

Арт-забег по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» «От сентиментализма до подстаканника». (12+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Живопись Игоря Грустнева» (до 27 июня); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «1941. Защитить Север» (до 5 сентября); «Художественный промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

26 июня - 14.00

Музейное занятие «Тайны фарфора» по выставке «Друг сердечный...». (6+)

26 июня - 17.00

Экскурсия по постоянной тактильной выставке из собрания музея «Скульптура XX - XXI вв.». (6+)

27 июня - 14.00

Музейное занятие «Тайны фарфора» по выставке «Друг сердечный...». (6+)

27 июня - 17.00

«Любовная тема в живописи и ДПИ. Из собрания Тверской картинной галереи». (0+)

30 июня - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Что такое народное искусство» по выставке «Художественные промыслы России». (6+)

30 июня - 17.00

Экскурсия по постоянной тактильной выставке из собрания музея «Скульптура XX - XXI вв.». (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «На страже мира» (до 30 июня); «Пограничники Арктики» (до 30 июня).

26 июня - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)

26 июня - 15.00

Пешеходная экскурсия «Город на берегу залива». (6+)

27 июня – 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)

27 июня – 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. «История освоения и развития Арктики». (16+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея работает виртуальная выставка «Семейный альбом».

В группе музея «ВКонтакте» размещена информация «Последний мирный день РТ-18 «Профинтерн» (12+).

Также в сообществе работают рубрики: «Мурманск уникальный», «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Звезда по имени СОЛНЦЕ» (до 30 июня); «Сделай правильный выбор» (до 30 июня); «Истории Победы» (до 30 июня); «Живой язык, родное слово» (до 30 июня); «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

26 июня - 12.00-20.00

День новой книги. Посетители смогут познакомиться с новинками книгоиздательств, поступившими в библиотеку за месяц в зале художественной литературы. Среди новинок - детектив популярного норвежского автора Ю. Несбе «Королевство» и отечественный остросюжетный роман Татьяны Поляковой «Две половинки Тайны», а также роман-путешествие Рината Валиуллина «Большое сердце Петербурга», многослойное произведение нобелевского лауреата Ольги Токарчук «Веди свой плуг по костям мертвецов», финальная книга Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы» и другие. (18+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

В молодёжном центре «БиблиоДвиж» продолжает работу выставка победителей областного конкурса рисунков «Доблесть России» (до 30 июня).

Все желающие могут принять участие во всероссийской интернет-викторине «Гений русской прозы: Ф. М. Достоевский», посвященной 200-летию со дня рождения писателя. Вопросы подготовлены сотрудниками Республиканской библиотеки для детей и юношества. (16+)

ОНЛАЙН:

На сайте библиотеки можно подать заявку на участие в конкурсе и выступить в роли литературного критика. (6+)

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26 июня – 19.00

«Страсти по-итальянски». спектакль-фантазия. (16+)

27 июня – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

27 июня- 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

26 июня -15.30

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

27 июня - 17.00

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». В новом выпуске - рассказ о руководителе юннатского кружка Татьяне Свердликовой. (6+)

В сообществе «ВКонтакте» стартовал конкурс «Летний привет для Кировки». Северяне могут поделиться фото или видео своего отдыха, выставить их на своей страничке ВКонтакте с хэштегами #КировкаМурманск #ЛетнийПриветДляКировки. Номинации: «Летний компас» (Самый Северный, Самый Южный, Самый западный или Самый Восточный), «уДачный момент», «Вокруг света за один коллаж», «Лето на вытянутой руке», «НаСевере - отдыхать!». Итоги конкурса подведут в начале сентября. (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «За гранью возможного» (до 15 июля); «Калейдоскоп творчества» (до 19 июля); «Эмоции цвета» (до 21 июля).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: работ лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области (до 28 августа); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

27 июня - 16.00

30 июня - 14.00

Экскурсия по выставке работ лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области. (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Открыта выставка Марины Таран «2020» (до 16 июля).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

26 июня - 12.30 и 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

26 июня - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

26 июня - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

26 июня - 17.00

«Темная материя и Свет». (12+)

26 июня - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

26 июня - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

27 июня - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

27 июня - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

27 июня - 4.30

«Вода - чудо природы». (6+)

27 июня - 16.00

«Зрение». (12+)

27 июня - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

27 июня - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

27 июня - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

29 июня - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

29 июня - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

29 июня - 18.30

«Темная материя и Свет». (12+)

29 июня - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

30 июня - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

30 июня - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

30 июня - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

30 июня - 19.15

«Зрение». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: живописи Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), выставка работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремесел (до 2 сентября). (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» размещены виртуальная выставка изобразительного искусства «Россией горжусь!», фильм «Мурманск. Битва за Арктику», а также фильмы о вреде наркотиков для детей и взрослых. (12+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работает обновленная экспозиция, рассказывающая о животном мире нашего края. Посетители узнают, как называли саами росомаху, труслив ли на самом деле заяц, чем отличается зубатый кит от усатого и многое другое. Там же открылась выставка «Муза в солдатской шинели» (до 27 июля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте»: виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг», видеорубрика «Главный о главном». Новый сюжет называется «Брусок». (12+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает этнографическая выставка «Русская ярмарка» (до 30 июня).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.АПАТИТЫ

В городском Дворце культуры продолжает работать выставка работ одного из самых ярких российских документальных фотографов Алексея Мякишева «Колодозеро» (до 3 июля).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

29 июня – 15.00

Вышивка по мешковине «Птичка». Продолжение. (10+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

ОНЛАЙН:

Онлайн.

26 июня - 17.00

Спектакль «Бесценный дар - жизнь». (16+)

В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена онлайн-экскурсия «История города. Посвир» из цикла программ по истории развития города Апатиты, посвященных празднованию 55-летнего юбилея. (12+)

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

В городском ДК ждут заявки на интернет-конкурсы фотографий «Самые важные события 90-летней истории города», посвященный 90-летию города Кировска (6+). Он проводится в номинациях для профессиональных фотохудожников и любителей. Фотографии исторических и знаменательных событий города, памятных дат, культурно-массовых мероприятий, праздников и другие необходимо прислать до 4 октября. И для видеоблогеров «Best Blogger - 2021». Заявки принимаются до 1 октября. (12+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжает работу фотовыставка Валентины Колинько «Дикие и свободные» (до 28 августа).

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается рубрика «Военные были для детей». В новом выпуске зрители найдут рассказ о том, как мультипликаторам удалось оживить знаменитый рассказ Константина Паустовского «Стальное колечко», и посмотреть этот замечательный и трогательный мультфильм. А раздел «Детям о Победе» пополнился драматическим мультфильмом «Скрипка пионера» (СССР, 1971 г .). (6+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. В список из 30 книг вошли захватывающие произведения современных авторов для младшей, средней и старшей школы. Некоторые из них можно слушать в аудиоформате. Доступ к подборке будет открыт до 31 августа. (0+)

Там же вы увидите мальтфильм «Просто космос», снятый в кружке «БИБЛИОМУЛЬТиК». Ребята сами придумали сценарий и создали его в технике пластилинографии. В группе размещена ссылка на опрос «Чтение и библиотека в жизни детской и взрослой аудитории». Там же можно познакомиться с виртуальной экскурсией, посвященной началу Великой Отечественной войны. (12+).

В группе ДК «Металлург» опубликованы фильмы режиссера Андрея Сычева «Обретая будущее», рассказывающий о спектакле Детской театральной школы «Дети военного Мурмана», кинорежиссера Александра Ефимова «Блокадный дневник Тани Савичевой» о страшной зиме 1941-1942 годов в осажденном Ленинграде, кинорежиссера Евгения Безбородова «Память. Русские в Киркенесе», повествующий о норвежском феномене - бережном отношении жителей соседнего королевства к исторической памяти, связанной с событиями Второй мировой войны, Анны Родионовой «Незабвение павших» о пропавших без вести солдатах на фронтах Великой Отечественной войны. (12+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

26 июня - 13.00

Молодёжный квест «Городские сокровища». (12+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» опубликована запись и фотоотчет концерта «Ты живи, моя Россия!». Там же работает рубрика «Профориентация. Мой выбор», которая создана для того, чтобы помочь выпускникам старших классов определиться с выбором профессии. В очередном выпуске о своей профессии рассказывает балетмейстер ГДК Ольга Анепир. (12+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК размещён гала-концерт фестиваля в поддержку талантливых детей «Радуга талантов». Он прошёл в дистанционном формате, благодаря чему участниками стали не только дети поселка Африканда, но и творческие коллективы Полярных Зорь, Мурманска и даже Республики Мордовия. (0+)

Там же вы найдёте мастер-класс «Книжкины помощники» из рубрики «Уроки Мастерилки», в котором узнаете, как легко и просто можно сделать закладки для книг (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. Её участники побывали на высоте 206 - здесь немецко-фашистские войска перешли границу СССР и двинулись в направлении Мурманска. (6+)

Также в сообществе опубликован письменный перевод документального фильма ВВС «Гонка холодной войны к центру земли» о Кольской сверхглубокой, премьера которого состоялась недавно. (6+)