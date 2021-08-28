АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

28 апреля – 17.00

Состоится традиционное танцевальное мероприятие «Подзарядка». Организатором праздника выступает МАУ «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия».

Мероприятие предназначено для людей всех возрастов. Суть проекта в том, чтобы помочь мурманчанам зарядиться энергией и популяризировать активный образ жизни среди детей и взрослых. Во время занятия звучит музыка и профессиональные хореографы учат горожан танцам народов мира, а также хип-хопу, рок-н-роллу и многим другим стилям.

г.Мурманск, сквер на улице Зои Космодемьянской и площадка во дворе дома №3 по улице Старостина.

29 августа – 14.00-17.00

В Мурманской области пройдёт Кубок Арктики по мотофристайлу. Спортсмены выступят в спорткомплексе «Долина Уюта» в столице Кольского Заполярья.

Мероприятие такого формата проходит на территории региона впервые. Для выполнения прыжков на мотоцикле на территории Долины Уюта установлены специальные рампы различного радиуса (6, 8, 9 м), организованы подушки безопасности и разгонные дорожки. В показательных выступлениях примут участие 6 спортсменов из Москвы.

Участники являются неоднократными победителями и призерами Чемпионатов России и Мира по мотофристайлу, их достижения занесены в Книгу рекордов Гинесса. К примеру, спортсмен Владимир Ярыгин – первый из российских райдеров, выполнивший трюк backflip (сальто назад на мотоцикле), участник рекорда России на самую протяженную, непрерывную серию мотофристайл-трюков. Также в 2017 году он совершил прыжок с одного движущегося автомобиля «БелАЗ» на другой, установив тем самым рекорд России.

Соревнования пройдут в два этапа – квалификация и финал. Райдерам необходимо за 90 секунд выполнить серию прыжков. По истечении основного времени (90 сек) спортсмену предоставляется 30 сек для выполнения прыжка, за который даются удвоенные очки. Прыжки спортсменов будут оцениваться судейской коллегией по следующим критериям: последовательность прыжков, «дабл ап», использование трека, вариативность, личная оценка, технические вычеты. Место спортсмена определяется большинством голосов судей.

Для гостей соревнований с 14 до 17 часов будут работать спортивно-развлекательные площадки с играми в «Городки», «Петанк», «Гигантская дженга», «Твистер» и эстафетами, в которых смогут принять участие все желающие. В 15 часов состоится церемония открытия и начало соревнований. В 16.30 – церемония награждения.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

4 сентября – 13.00

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области проведёт праздник, приуроченный ко Дню охотника. В рамках мероприятия будет организована жеребьёвка на лося.

Кроме жеребьёвки, в программе мастер-классы для детей по стрельбе из пневматического оружия, выступление творческих коллективов областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Будет работать фуд-корт и ярмарка товаров для охоты и рыбалки.

В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями для участия в празднике необходима регистрация. Организаторы просят позвонить по телефонам: 8 (8152) 48-68-38, 48-68-05 или отправить сообщение на электронную почту с указанием ФИО и количества гостей: chumandra@gov-murman.ru. kozlov@gov-murman.ru.

г.Мурманск, восточно-объездная дорога, Спортивно-стрелковый клуб «Кречет».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К дню рождения Анатолия Шевнина» (до 29 августа); «По волнам моей памяти» (до 29 августа); «Полотенце» (до 29 августа); «Фантазеры» (до 29 августа); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Точка. Линия. Пятно» (до 5 сентября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

28 августа - 15.00

Всероссийская акция «Ночь кино-2021». Гостей ждет викторина «Мои любимые мультфильмы», для маленьких зрителей будет работать творческая мастерская «Любимый герой» (6+), пройдет показ мультфильмов «Чебурашка идет в школу» (СССР, 1983 г.), «Варежка» (СССР, 1967 г.), «В стране невыученных уроков» (СССР, 1967 г.), «Каникулы Бонифация» (СССР, 1965 г.). (6+)

28 августа - 18.30

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» (Россия - Италия, 2019 г). (16+)

1-3 сентября - 14.00

В пространстве постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков» состоится интерактивная экскурсия «Жанры живописи». Маленькие посетители в игровой форме познакомятся с фондовым собранием музея, узнают о видах и жанрах изобразительного искусства. Отгадают загадки по теме искусства, выполнят задания и поучаствуют в копировании работ художников. (6+)

2 сентября - 17.00

Откроется выставка «Батик без границ» (до 3 октября). Будут представлены работы членов клуба «Махаон». Посетители увидят декоративные панно, шарфы, платки и другие изделия из натуральных тканей.

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «К 85-летию художника Вадима Конева» (до 29 августа); «Путешествие длиною в жизнь» (до 29 августа); «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве» (до 29 августа); «Русский фарфор» (до 29 августа); «Иллюстрации к произведениям Уильяма Теккерея» (до 29 августа); «1941. Защитить Север» (до 30 августа); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

28 и 29 августа - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Винни-Пух и все, все, все...». (6+)

28 августа - 16.00

Акция «Ночь кино-2021». На большом экране состоится показ фильмов-юбиляров: «Джентльмены удачи» (СССР, 1971 г.), «Даун Хаус» (Россия, 2001 г.), «Смешарики. Начало» (Россия, 2011 г.). После показов фильмов-юбиляров гости познакомятся с двумя короткометражными лентами мурманской независимой киностудии «Stan Production» и смогут задать свои вопросы их создателям. (0+ и 16+)

29 августа - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоятся показы: «Гроот - гофмалер Елизаветы Петровны» (Россия, 2016 г.), «Искусство Елизаветинского времени» (Россия, 2016 г.), «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения» (Россия, 2016 г.), «Неизвестный главный герой» (Россия, 2015 г). (16+)

2 сентября

Начнёт работу выставка графики народного художника СССР, академика АХ СССР, профессора Евсея Моисеенко (до 7 ноября). Работы автора отличаются необычностью ракурсов, экспрессивностью цвета и линий. Для него свойственен отход от классической академической живописи, новаторство художественного языка.

ОНЛАЙН

Русский музей приглашает стать участниками онлайн-проекта «К юбилею великого писателя: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» (12+). Показы состоятся на Ютуб-канале музея. Программа:

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Воспоминания почтового ящика» (до 30 августа); «Совет да любовь» (до 30 августа); «На страже мира» (до 30 августа); «Пограничники Арктики» (до 30 августа).

28 и 29 августа - 15.00

Обзорные экскурсии по музею. Гости узнают о древних жителях нашего края, культуре и быте саамов, о появлении русского населения на Крайнем Севере, рождении города Романов-на-Мурмане, событиях Великой Отечественной войны в Заполярье 1941-1945 гг. Также экскурсантам расскажут о геологии и природе территории Мурманской области. (16+)

1 сентября - 11.00 до 18.00

Традиционный День открытых дверей. Программа:

12.00 - 15.00 - музейная игра «МузейLAND»: увлекательное путешествие по станциям «Саамская», «Поморская», «Победная», «Экологическая». (16+)

15.00 - 16.00 - подвижные игры на площадке перед музеем. Гостей также ждут мастер-классы и призы. Вход свободный.

ОНЛАЙН:

По 17 октября

К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.

2 сентября

На базе Мурманского областного краеведческого музея в рамках культурного проекта «КультFAQ» состоится онлайн-курс «Основы видеомонтажа». Занятия на эту тему подготовила лаборатория публичной речи и коммуникации «Step2Future».

Участников вебинара разделят на группы по пять человек, в которых они освоят программы для редактирования видео и сделают ролики. Занятие продлится от 1,5 до 2 часов, после него будет необходимо выполнить домашнее задание. Обучение будет проходить в программе «Movavi».

Участник онлайн-курса научатся правильно выстраивать композицию кадра, составлять план съёмки, выбирать площадку, оборудование, реквизит. Мероприятие проведёт мероприятие Яна Миронова, основатель и продюсер видеопродакшн-центра, специалист по публичным выступлениям с десятилетним опытом работы в медиабизнесе.

Встречи будут проходить на Zoom-платформе согласно расписанию:

2 сентября - с 11.00 до 13.00 – итоговая встреча.

Ссылка для регистрации: https://clck.ru/WBkVj (регистрация завершится 3 августа в 12.00).

Мероприятия «КультFAQ» открыты для всех желающих. Проект инициирован региональным Министерством культуры.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Читай про себя! Молодежный формат XXI столетия» (до 31 августа); «Я просто живу» (до 31 августа); «Современное искусство - это интересно» (до 31 августа); «Битва за Север» (до 31 августа); «Туристический потенциал Мурманской области» (до 31 августа); «Арктика - от легенд до научных знаний» (до 31 августа); «Книги, которые легко поместятся в дорожный чемоданчик» (до 31 августа); «Новые книги» (до 31 августа); «Круиз без виз» (до 31 августа); «Книги летнего формата» (до 31 августа); «Веселый зоопарк» (до 31 августа); «Рыцари без страха и упрека» (до 31 августа); «Истории поколений. Лучшие в жанре» (до 31 августа); «Названия не помню, но обложка… синяя!» (до 31 августа); «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «Природа Хибин» (до 6 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

28 августа - 12.00-20.00

«День новой книги». Будут представлены новинки отечественной и зарубежной прозы, научно-популярные издания по психологии, истории, медицине, географии. Посетители получат профессиональные консультации по выбору автора или издания, смогут побеседовать с библиотекарями о новых книгах. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

28 августа - 12.00

Дайджест «Классные журналы». (12+)

ОНЛАЙН:

По 5 сентября

В отделе детского чтения - межрегиональный творческий фестиваль «Лето. Дети. Книга». От участников ждут видео с записью выступления (танец, песня, чтение стихов о лете, логически завершенные отрывки художественных произведений, отзывы (рецензии) о прочитанной летом книги. Также можно прислать фото рисунка или иллюстрации. Номинации: «Индивидуальное выступление», «Индивидуальное творчество», «Семейное выступление», «Театрализация». (6+)

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

До 5 октября

Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Возвращаясь на Родину» (до 20 сентября).

***

Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

1 сентября

Откроется выставка «Школа ремесел приглашает» (до 3 октября). Гости музея смогут познакомиться с работами мастеров, а также записаться на курсы Школы ремёсел по заинтересовавшим направлениям.

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Отдел приглашает мастеров, народные самодеятельные коллективы и клубные формирования принять участие в областной выставке ткачества «Дороги Параскевы». Условие - владение техникой ручного ткачества и возраст старше 18 лет. Заявки принимают до 30 августа.

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

28 августа - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

28 августа - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

28 августа - 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

28 августа - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

28 августа - 17.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

28 августа - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

28 августа - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

29 августа - 12.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

29 августа - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

29 августа - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

29 августа - 16.00

«Зрение». (12+)

29 августа - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

29 августа - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

29 августа - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

31 августа - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

31 августа - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

31 августа - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

31 августа - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

1 сентября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

1 сентября - 18.30

«Зрение». (12+)

1 сентября - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: «Творческая мастерская» (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работают экспозиции: «Артефакт» (до 29 августа), «Корабли моей родины» (до 29 августа), «Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина. История мирового рекорда» (до 30 августа), «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области» (до 29 августа), «Чёрно-белое» (до 28 сентября), «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), о животном мире нашего края (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

1 сентября - 11.00-18.00

«День открытых дверей». В программе: бесплатные экскурсии, интерактивное познавательно-игровое занятие «Это мы не проходили!». Также в этот день можно попробовать написать текст гусиным пером, посидеть за ученической партой, представленной в экспозиции музея, выполнить задание в прописях перьевой ручкой. (6+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» - виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

ЗАТО ВИДЯЕВО

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)

Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В нееёвошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

28 августа - 18.00

Акция «Ночь кино». Зрители увидят: «Конёк-горбунок» (Россия, 2021г.). (6+)

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

28 августа - 20.00

Акция «Ночь кино». Зрители увидят: «Пальма» (Россия, 2020 г.). (6+)

28 августа - 22.00

Акция «Ночь кино». Зрители увидят: «Огонь» (Россия, 2020 г.). (6+)

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.МОНЧЕГОРСК

28 и 29 августа

В Мончегорске пройдёт Международный семейный фестиваль в формате походного лагеря викингов «Imandra Viking Fest». Уже в третий раз мероприятие соберёт на своих площадках любителей скандинавской культуры.

Обширная двухдневная программа фестиваля в этом году предлагает развлечения для северян всех возрастов, обучающие мастер-классы, тематический фудкорт и ярмарку мастеров. Гости увидят походный лагерь викингов и ремесленные мастерские, в которых научатся изготовлению доспехов, игре на этнических барабанах, ткачеству, работе по дереву и другим традиционным занятиям викингов. На фестивале будет работать зона сражений, где все желающие смогут попробовать свои силы в сражениях на мечах, стрельбе из лука, метании копий и борьбе на щитах. Для самых маленьких посетителей будет работать зона юных викингов с квестами, театральными представлениями и тематическими мастер-классами.

В первый день гостей фестиваля ждёт яркая церемония открытия, шествие и конкурс костюмов, а также выступления рок-групп. Второй день фестиваля запомнится сражением викингов, тематическим флешмобом, а также концертами коллективов «Nomans Land» и «Кипелов».

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК размещены ролики: о саамской одежде, о Рембрандте ван Рейне, мастер-класс «Как нарисовать закат пластилином», онлайн-экскурсия по квартире Михаила Булгакова, работают рубрики: «Лаборатория чудес» и «Сказки на ночь», возобновлены мастер-классы по скетчингу. (12+)

г.АПАТИТЫ

28 августа - 15.00

«Воробьиная дискотека». (0+)

г.Апатиты, парк «Огни города».

28 и 29 августа - 10.00-19.00

Выставка-ярмарка «Урожай». (0+)

г.Апатиты, площадь у ДК.

До 30 сентября

В арт-холле Центральной городской библиотеки «Народный музей» предлагает горожанам знакомство с винтажной фототехникой. «Птичка. Вспышка. Объектив» в преддверии Всемирного дня фотографии представила фото-экспонаты читателей и друзей библиотеки. Увлечение фотографией в нашей стране было необыкновенно распространено на протяжении десятилетий. Любительские объединения, кружки фотодела в Домах пионеров и школах, фотохудожники и фотокорреспонденты - это неполный перечень потребителей отечественного и зарубежного фотопрома. Гости выставки познакомятся со знаменитыми советскими марками фотоаппаратов, техникой фотопечати, увидят подлинные фотокарточки дореволюционных фотосалонов, любительские снимки и фотоальбомы прошлого века (работает до 30 сентября).

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

ОНЛАЙН:

В «ВКонтакте» можно посмотреть рубрику «Мульт-парад». (6+)

Работают разделы для детей и их родителей «Это интересно» и «Семейный выходной». (0+)

В сообществе работает рубрика «Знакомство с саамской культурой», размещено видео мастер-класса по созданию саамского мяча паала, «Сказки Терского берега». (6+)

27 августа

10.00 - рубрика «События. Народный календарь». (6+) https://vk.com/muzeibibliotekа

11.00 - рубрика «Знаменательная дата. Художник». (6+) https://vk.com/gallery_m

13.00 - онлайн-игра «Угадай фильм по кадру» (ко Дню российского кино). https://vk.com/apatitylibr

14.00 - познавательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Как паук плетет паутину?» и мастер-класс «Паучок». https://vk.com/apatitygdub

17.00 - книжная онлайн-выставка «Любимые актеры советского кино». https://vk.com/apatitylibr

28 августа

15.00 - литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение книги Елены Каргановой «Желтик» и мастер класс: поделка «Цыпленок». https://vk.com/apatitygdub

16.00 - онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс. https://vk.com/apatitylibr

18.00 - женский клуб «Девичник»: цикл встреч с интересными людьми «Такие девушки – как звёзды!». https://vk.com/club34512011

29 августа

15.00 - рубрика «Семейный выходной». (0+) https://vk.com/dkapatity

19.00 - «Совиные истории»: читаем перед сном. https://vk.com/apatitygdub

г.КИРОВСК

28 августа

День шахтёра, или День горняка, празднуется в России в последнее воскресенье августа и в этом году выпадает на 29-е число. Работники Кировского филиала АО «Апатит» отметят профессиональный праздник в предстоящую субботу, 28 августа.

В этом году головному предприятию «Апатита» – компании «ФосАгро» исполняется 20 лет. Поэтому День горняка в Кировске пройдёт с особенным размахом.

С 11 часов субботы для горожан и гостей Кировска будут открыты многочисленные развлекательные площадки, на которых пройдут концерты, выставки, представления уличных театров, мастер-классы, выступления танцевальных групп и творческих коллективов. Своим искусством публику порадуют заслуженный артист России Валерий Семин, уличный театр «ТУТ» (г. Москва), «Надувное шоу Питиновых» (г. Москва), творческий центр АртАрктик.loft (г. Апатиты) и другие команды. Кроме этого, показательные выступления проведут победители и участники Первого Чемпионата России по самокатному спорту, а также призеры чемпионата России по скейтбордингу.

В полдень на площадке у управления Кировского филиала АО «Апатит» откроется традиционная выставка горной техники, а на озере Верхнем в это же время стартует презентация парусных яхт клуба Мурманского морского торгового порта «Паруса озера Верхнего».

Главная сцена праздника расположится на стадионе «Горняк». Здесь пройдёт торжественная церемония открытия, с Днём горняка кировчан поздравят руководители компании «ФосАгро» и Кировского филиала АО «Апатит», представители правительства региона и главы городов Кировск и Апатиты. Лучший горняк 2021 года получит традиционный подарок – новый автомобиль.

Главным подарком горожанам станет выступление столичных звезд – групп «Рондо» и «Любэ».

г.Кировск, Курортный бульвар; ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, Театральный дворик; просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», озеро Верхнее.

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Городской Дворец культуры запускает акцию «Стань первооткрывателем!», приуроченную к Дню российского флага. Необходимо водрузить флаг на новой «высоте»: ею может стать место в городе, в котором он ещё ни разу не был, или гора книг, которую наконец-то удалось «покорить», и прочее с флагом или на его фоне, и сделать фото.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжает работу фотовыставка «Дикие и свободные» (до 28 августа). (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

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В группе «ВКонтакте» размещена познавательно-развлекательная программа «Казачья честь, казачья слава!».

Там же работает рубрика «Каляки-маляки», опубликованы: лекция о народах России, произведения русских классиков в подборке мультфильмов, памятка юного пешехода, видеоролик, посвященный правилам дорожного движения и общего безопасного поведения во время езды на велосипедах, самокатах, роликах, фольклорная экспедиция по городу. (12+)

г.КАНДАЛАКША

28 августа - 12.00

Традиционный фестиваль народного творчества «Байки красавицы Канды». Гости увидят выступления творческих коллективов Кандалакшского района, Мурманской области, Санкт-Петербурга, Карелии. В этот день можно стать участниками «Капорского чаепития», богатырских состязаний, игр и забав, мастер-классов по изготовлению поморских сувениров, игре на народных инструментах, работе с театральной куклой. Ярким многообразием порадуют сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» и ярмарка изделий мастеров прикладного творчества «Ремесленный посад». В рамках фестиваля пройдут конкурсы «Дары леса» (варенье из северных ягод»), «Образ красавицы Канды». (0+ и 6+)

г.Кандалакша, Центральная площадь.

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

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