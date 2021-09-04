АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

4 сентября – 13.00

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области проведёт праздник, приуроченный ко Дню охотника. В рамках мероприятия будет организована жеребьёвка на лося.

Кроме жеребьёвки, в программе мастер-классы для детей по стрельбе из пневматического оружия, выступление творческих коллективов областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Будет работать фуд-корт и ярмарка товаров для охоты и рыбалки.

В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями для участия в празднике необходима регистрация. Организаторы просят позвонить по телефонам: 8 (8152) 48-68-38, 48-68-05 или отправить сообщение на электронную почту с указанием ФИО и количества гостей: chumandra@gov-murman.ru. kozlov@gov-murman.ru.

г.Мурманск, восточно-объездная дорога, Спортивно-стрелковый клуб «Кречет».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 70-летию мурманского графика и живописца Анатолия Шевнина» (до 12 сентября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Батик без границ» (до 3 октября).

29 сентября - 31 октября

Приглашает принять участие в выставке-конкурсе «Один день в любимом городе», которая будет экспонироваться с 29 сентября по 31 октября. Необходимо до 27 сентября принести художественные фотографии любого жанра, выполненные в черно-белой или цветной печати, в формате не менее А4, на пенокартоне или пластике. Каждый участник может представить не более пяти снимков. Победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); выставка графики народного художника СССР, академика АХ СССР, профессора Евсея Моисеенко (до 7 ноября); «Точка. Линия. Пятно» из собрания музея (до 10 октября); живопись и графика Анастасии Сажиной «Где крепнет дух!» (до 26 сентября).

4 и 5 сентября - 14.00

Мероприятие «День знаний» в рамках выставки «Скульптура XX-XXI веков». (6+)

5 сентября - 16.00

В рамках видеоабонемента «Что вы хотите этим сказать?» состоится показ фильма «Третьяковская галерея. История одного шедевра. Русский авангард» (Россия, 1999 г.). (16+)

ОНЛАЙН

Русский музей приглашает стать участниками онлайн-проекта «К юбилею великого писателя: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» (12+). Показы состоятся на Ютуб-канале музея. Программа:

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Воспоминания почтового ящика» (до 30 сентября); «Совет да любовь» (до 30 сентября); «На страже мира» (до 30 сентября); «Пограничники Арктики» (до 30 сентября).

4 сентября - 12.00-14.00

Демонстрация видеороликов об опасности терроризма, предоставленных УМВД РФ по городу Мурманску. Посетители познакомятся с памяткой, рассказывающей о том, как распознать террориста, как вести себя на массовых мероприятиях, а также узнают номера телефонов, куда обратиться в экстренной ситуации. (12+)

4-6 сентября

Международный фестиваль «Дни исторического кино». (6+)

4 сентября - 16.00

Кинофильм «Белый тигр». (16+)

5 сентября - 15.00

Фильм «Батальон». (12+)

6 сентября - 15.00

Фильм «Александр Невский». (6+)

7 сентября - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.

По 17 октября

К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «В мире красок» (до 10 сентября); «Евгений Халдей - фотограф Победы» (до 30 сентября); «В мире красок. Продолжение» (до 30 сентября); «Учишься? Поможем!» (до 30 сентября); «Станислав Лем, провидец и мистификатор...» (до 30 сентября); «Проза жизни Сергея Довлатова» (до 30 сентября); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 сентября); «Желтая» (до 30 сентября); «Общага: жизнь студенческая» (до 30 сентября); «Мировая классика на английском языке» (до 30 сентября); «Книги, которые научат учиться» (до 30 сентября); «Новые книги» (до 30 сентября); «О чем не напишут в учебниках…» (до 30 сентября); «Похвальное слово собаке» (до 30 сентября); «Думай и богатей» (до 30 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

4 сентября - 14.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

7 сентября

Откроется выставка изданий из редкого фонда «По страницам старых журналов. Журнал «Нива» начала XX в.» (до 30 октября).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

ОНЛАЙН:

5 сентября - 16.00

Онлайн-занятие в центре «БиблиоДвиж» «Успешный студент-первокурсник». (16+)

По 5 сентября

В отделе детского чтения - межрегиональный творческий фестиваль «Лето. Дети. Книга». От участников ждут видео с записью выступления (танец, песня, чтение стихов о лете, логически завершенные отрывки художественных произведений, отзывы (рецензии) о прочитанной летом книги. Также можно прислать фото рисунка или иллюстрации. Номинации: «Индивидуальное выступление», «Индивидуальное творчество», «Семейное выступление», «Театрализация». (6+)

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

До 5 октября

Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Возвращаясь на Родину» (до 20 сентября).

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Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Школа ремесел приглашает» (до 3 октября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

9 сентября - 17.00

Откроется областная выставка ткачества «Дороги Параскевы» (до 10 октября).

9 сентября - 18.00

Творческая встреча с мастером-керамистом, членом Союза художников России, преподавателем курса керамики Ингой Груздевой. (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

4 сентября - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

4 сентября - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

4 сентября - 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

4 сентября - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

4 сентября - 17.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

4 сентября - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

4 сентября - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

5 сентября - 12.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

5 сентября - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

5 сентября - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

5 сентября - 16.00

«Зрение». (12+)

5 сентября - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

5 сентября - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

5 сентября - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

7 сентября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

7 сентября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

7 сентября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

7 сентября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

8 сентября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

8 сентября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

8 сентября - 18.30

«Зрение». (12+)

8 сентября - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

9 сентября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

9 сентября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

9 сентября - 18.30

«Зрение». (12+)

9 сентября - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: «Творческая мастерская» (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре. (12+)

г.КОЛА

4 сентября - 12.00

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Кольская ярмарка-2021». (0+)

г.Кола, площадь Кольского районного центра культуры.

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работают экспозиции: «Чёрно-белое» (до 28 сентября), «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), о животном мире нашего края (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

3 сентября

В историко-краеведческом музее Полярного начинает работу выставка «Александр III и Александровск» (до 7 ноября). Посетители увидят экспонаты, раскрывающие историю появления города Александровска и личность Александра III: документы о строительстве города, газетные статьи, списки колонистов, проживающих в Екатерининской гавани, фотографии торжественного открытия города, а также интерьеров и семьи Александра III.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

4-6 сентября

В сообществе музея «ВКонтакте» международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино» (16+). Программа:

4 сентября - 15.00

Фильм «Белый тигр» (Россия).

5 сентября - 11.00

«Александр Невский» (СССР, 1938 г.)

6 сентября - 11.00

Документальный фильм «Бронекатер» (Россия, 2020 г.).

***

Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

г.ЗАПОЛЯРНЫЙ

4 сентября - 14.00

Детский игровой квест «Шустрики ищут клад». (6+)

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

5 сентября - 16.00

Спектакль для семейного просмотра «Лиса и Медведь». (0+)

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

ЗАТО ВИДЯЕВО

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)

Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В нееёвошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

4 сентября - 10.00-16.00

Ярмарка «Урожай-2021. Дары земли Оленегорской». (0+)

г.Оленегорск, городской рынок.

ОНЛАЙН:

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» рубрика «Дары Севера» рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)

г.МОНЧЕГОРСК

ОНЛАЙН:

В сообществе выставочного зала размещены: фильм о неизвестных сторонах личности Леонардо да Винчи, головоломки, мастер-класс по вязанию котенка крючком, раскраски по номерам. (12+).

г.АПАТИТЫ

4 сентября - 13.00

Семейный выходной «Сказки волшебного зонта». (0+)

г.Апатиты, парк на ул. Пушкина.

5 сентября - 15.00

Праздник «Мы с природой дружим - мусор нам не нужен!». (0+)

В рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Гостей ждут мастер-классы по изготовлению подставки под горячее из старых использованных CD-дисков, «Игрушки бильбоке» из пластиковых стаканов, крышек и бечевки. Участники экологического движения #УБОРОЧКА51 расскажут о своей деятельности и проверят знания в экологии, проведя интеллектуальный квиз, в котором смогут поучаствовать все желающие. (6+)

г.Апатиты, парк «Огни города».

5 сентября - 12.00-15.00

Выставка «Моя любовь - прекрасная фиалка». (0+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК работает рубрика «Семейный выходной». В очередном выпуске подготовлен мастер-класс по созданию птички из бумаги. (6+)

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

Городской Дворец культуры запускает акцию «Стань первооткрывателем!», приуроченную к Дню российского флага. Необходимо водрузить флаг на новой «высоте»: ею может стать место в городе, в котором он ещё ни разу не был, или гора книг, которую наконец-то удалось «покорить», и прочее с флагом или на его фоне, и сделать фото.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

Работает фотовыставка «Мозаика моря», посвященная Международному дню моря (до 9 октября).

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В группе «ВКонтакте» размещена познавательно-развлекательная программа «Казачья честь, казачья слава!». Там же работает рубрика «Каляки-маляки», опубликованы: мастер-класс по созданию игольницы, лекция о народах России, произведения русских классиков в подборке мультфильмов, памятка юного пешехода, видеоролик, посвященный правилам дорожного движения и общего безопасного поведения во время езды на велосипедах, самокатах, роликах, фольклорная экспедиция по городу. (12+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН: