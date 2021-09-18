АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Батик без границ» (до 3 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Борисовича Чернова» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября).

18 сентября - 15.00 и 17.00

Арт-забег «От сентиментализма до подстаканника» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков». (12+)

19 сентября - 14.00

Мероприятие «Потешный промысел. Глиняная игрушка» по постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». (6+)

До 27 сентября

Приглашает принять участие в выставке-конкурсе «Один день в любимом городе», которая будет экспонироваться с 29 сентября по 31 октября. Необходимо принести фотографии любого жанра, выполненные в черно-белой или цветной печати, в формате не менее А4, на пенокартоне или пластике. Каждый участник может представить не более пяти снимков. Победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Где крепнет дух!» (до 26 сентября); «Точка. Линия. Пятно» (до 10 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря).

18 и 19 сентября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Хохломская роспись» (6+).

19 сентября - 16.00

В рамках видеоабонемента «Что вы хотите этим сказать» состоится показ фильма «Биографии: Сальвадор Дали» (США, 2004 г). (16+)

22-24 сентября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Театральный художник» по выставке «Сергей Дягилев и его окружение». (6+)

22-24 сентября - 17.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды» в рамках выставки «Русский фарфор ХХ века. Из собрания и частных коллекций». (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Воспоминания почтового ящика» (до 30 сентября); «Совет да любовь» (до 30 сентября); «На страже мира» (до 30 сентября); «Пограничники Арктики» (до 30 сентября).

18 сентября - 15.00

Автобусная экскурсия по городу «Мурманск - ворота в Арктику». Участники познакомятся с историей заполярной столицы и увидят ее главные достопримечательности: памятный крест на месте, где 4 октября 1916 года был основан город Романов-на-Мурмане, первые каменные дома, мемориалы - морякам, погибшим в мирное время, и Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, памятник Ждущей и многие другие. Гостям расскажут о застройке города в 1920-1930-е гг., событиях войны 1941-1945 гг. и о развитии Мурманска в послевоенный период. Пункт сбора группы - областной краеведческий музей. Экскурсия длится два часа. (12+)

19 и 21 сентября - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. Гости узнают об истории края, познакомятся с природным миром Заполярья. (16+)

20 сентября - 15.00

Музейно-образовательное занятие «Житейские мудрости поморской семьи» в рамках просветительского проекта «Праздник на пороге». Специалист музея проведет экскурсию «Кто такие поморы?», гости мероприятия познакомятся с предметами поморского быта из фондового собрания музея: валек, рубель, чесалка для льна и узнают, чем «нагнетали» сундуки, из чего состояло девичье приданое. В завершение гостей ждет мастер-класс. (12+)

ОНЛАЙН:

До 24 сентября

Для виртуальной выставки «Любимый Север», которая откроется 4 октября, начался сбор фотографий. Сотрудники музея ждут снимки с «северными» названиями за пределами города, области, страны. Это могут быть названия кафе, отелей, улиц. Фото принимают до 24 сентября.

По 17 октября

К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Евгений Халдей - фотограф Победы» (до 30 сентября); «В мире красок. Продолжение» (до 30 сентября); «Учишься? Поможем!» (до 30 сентября); «Станислав Лем, провидец и мистификатор...» (до 30 сентября); «Проза жизни Сергея Довлатова» (до 30 сентября); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 сентября); «Жёлтая» (до 30 сентября); «Общага: жизнь студенческая» (до 30 сентября); «Мировая классика на английском языке» (до 30 сентября); «Книги, которые научат учиться» (до 30 сентября); «Новые книги» (до 30 сентября); «О чем не напишут в учебниках…» (до 30 сентября); «Похвальное слово собаке» (до 30 сентября); «Думай и богатей» (до 30 сентября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 30 октября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

18 сентября - 14.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

23 сентября - 18.00

Презентация антологии поэзии Кольского края «Отсюда начинается Россия…». Издание охватывает пространство от первых стихов о Мурмане конца XIX века до произведений молодых поэтов-мурманчан конца XX века. В книгу вошли более 600 стихотворений 190 авторов. Антологию представит ее составитель, писатель и журналист Дмитрий Коржов. (12+)

ОНЛАЙН:

22 сентября - 13.00

Видеопрезентация книги Павла Федорова «Россия, окруженная водой». Зрители познакомятся с фундаментальным трудом, основанным на документальных источниках. Это современный взгляд на историческое прошлое Кольского полуострова. В презентации примет участие автор, а также кандидат исторических наук Дмитрий Герасимов и специалист отдела краеведения Светлана Дячок. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

ОНЛАЙН:

До 5 октября

Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 сентября - 18.00

«Ave, Maria». Юлия Иконникова, орган и Алексей Балашов, гобой (г.Москва).

19 сентября - 11.00

«Tervetuloa – Добро пожаловать!». Автор и ведущая – Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

19 сентября - 17.00

«Музыка света». Артисты филармонии. Музыкальная гостиная.

26 сентября - 17.00

«Шесть звёзд Голливуда». Квартет «ART CINEMA». Концертный зал.

28 сентября - 19.00

Национальный филармонический оркестр России. Главный дирижёр - Владимир Спиваков. Концертный зал.

30 сентября - 19.00

Национальный филармонический оркестр России. Главный дирижёр - Владимир Спиваков. Концертный зал.

2 октября - 17.00

«Аленький цветочек». «Сказки с оркестром». Концертный зал.

3 октября - 11.00

«Репка». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

3 октября - 17.00

«HELLO, SATCHMO!». К 120-летию со дня рождения Луи Армстронга. Концертный зал.

9 октября - 18.00

«Куда приводят мечты». Ансамбль «Ударная кампания». Камерный зал.

10 октября - 11.00

«Я хочу услышать музыку». Программа для самых маленьких. Камерный зал.

10 октября - 17.00

«Абрикосовые мелодии». Аргишти (армянский дудук), Артур Бочкивский (гитара). г.Санкт-Петербург.

12 октября - 18.00

Виртуальный зал. Увертюры и вальсы Иоганна Штрауса. Концертный зал.

16 октября - 18.00

«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.

17 октября - 18.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.

31 октября - 11.00

«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

31 октября - 17.00

«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

22 сентября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

Открытие 83-го театрального сезона. ОДК им. С.М.Кирова.

26 сентября - 16.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

с.Териберка.

27 сентября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

29 сентября - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

ОДК им. С.М. Кирова.

30 сентября - 19.00

«Ужин с дураком». Ф.Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

1 октября - 18.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

Премьера. Акция «В театр всей семьёй». ОДК им. С.М. Кирова.

5 октября - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)

ОДК им. С.М. Кирова.

7 октября - 10.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г.Кандалакша.

7 октября – 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

г.Кандалакша.

8 октября - 10.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г.Кандалакша.

8 октября - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

п.Умба.

9 октября - 11.00

«Золотой цыплёнок». В.Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

п.Умба.

14 октября - 14.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова (6+)

г.Полярный.

30 октября - 15.00

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

30 октября - 19.00

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких:

18 сентября - 15.30

Тамара Волынкина. «Гуси - лебеди». (2+)

18 сентября - 17.00

Тамара Волынкина. «Гуси - лебеди». (2+)

19 сентября - 15.30

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». (3+)

19 сентября - 17.00

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». (3+)

25 сентября - 15.30

Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)

25 сентября - 17.00

Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)

26 сентября - 15.30

Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)

26 сентября - 17.00

Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)

Для тех, кто постарше:

18 сентября - 11.00

Пётр Васильев. «Снежная королева». (5+)

18 сентября - 13.30

Пётр Васильев «Снежная королева». (5+)

19 сентября - 11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

19 сентября - 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

24 сентября - 19.00

Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+)

25 сентября - 11.00

Гастроли Крымского академического театра кукол. Ирина Уварова, по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса и свинопас». (7+)

25 сентября - 13.30

Гастроли Крымского академического театра кукол. Ирина Уварова, по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса и свинопас». (7+)

26 сентября - 11.00

Гастроли Крымского академического театра кукол. Наталья Пахомова, по мотивам произведения Алексея Толстого «Тайна Золотого ключика». (7+)

26 сентября - 13.30

Гастроли Крымского академического театра кукол. Наталья Пахомова, по мотивам произведения Алексея Толстого «Тайна Золотого ключика». (7+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Возвращаясь на Родину» (до 20 сентября).

***

Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Школа ремесел приглашает» (до 3 октября); «Дороги Параскевы» (до 10 октября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

18 сентября - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

18 сентября - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

18 сентября - 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

18 сентября - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

18 сентября - 17.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

18 сентября - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

18 сентября - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

19 сентября - 12.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

19 сентября - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

19 сентября - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

19 сентября - 16.00

«Зрение». (12+)

19 сентября - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

19 сентября - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

19 сентября - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

21 сентября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

21 сентября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

21 сентября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

21 сентября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

22 сентября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

22 сентября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

22 сентября - 18.30

«Зрение». (12+)

22 сентября - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

23 сентября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

23 сентября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

23 сентября - 18.30

«Зрение». (12+)

23 сентября - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Наше поле» (до 23 сентября), «Вдохновение души» (до 30 сентября), «Моя Териберка» (до 30 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Чёрно-белое» (до 28 сентября), «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей. ОНЛАЙН: Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

ЗАТО ВИДЯЕВО

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)

Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)

г.МОНЧЕГОРСК