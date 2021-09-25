АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
3 октября
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города-героя Мурманск.
Спортивные мероприятия:
10.50 – старт XI авто-мотопробега «Кола — Мурманск» (г. Кола — просп. Ленина до ул. Карла Маркса);
11.00 – старт 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» (стартовые точки: площадь возле ТК «Магнит» в городе Кола, театр Северного флота, просп. Кольский 86. Далее по прросп. Кольскому и просп. Ленина. Финиш - возле памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);
13.00 – награждение победителей и призеров 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» (Центральный стадион профсоюзов);
12.30 – заплыв на открытой воде на дистанцию 105 метров, посвященный 105-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семёновское, домик «моржей»).
Площадки на проспекте Ленина:
10.00 - начало работы ярмарок на ул. Воровского и просп. Ленина;
11.00 – 19.00 - работает детский городок с аттракционами (площадь у гостиницы «Меридиан»);
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск спортивный» (просп. Ленина от ул. Профсоюзов до ул. Карла Маркса) - соревнования «Родной двор – родной город», физкультурно-танцевальное мероприятие «Подзарядка», интерактивные площадки: стритбол, роллер спорт, гиревой спорт, кроссфит, велоспорт, хоккей, скандинавская ходьба и другие.
13.00 – 17.00 - площадка «Давайте потанцуем» (ул. Воровского) - Щербаков Бэнд, МимоNOT, Оркестр, Денис Яковлев (Санкт-Петербург), группа «Пиплы» (Санкт-Петербург), Петербуржские баритоны, группа «Колотый лёд»;
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город-герой» (ул. Комсомольская): показательные выступления морской пехоты, патриотического клуба «Витязь», МЧС, кинологов УФСИН, рыцарские поединки, площадка кузнечного мастерства, чеканка сувенирных монет, посвященных 105-летию Мурманска, выставка техники и исторического оружия;
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город романтиков!» (переулок Пионерский) - палаточный городок, концерт клуба авторской песни «Пять углов», стихи о любимом городе, романтические признания и творческие номера, квест от библиотек «Мой милый город, как я тебя люблю»;
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город талантливых людей!» (ул. Егорова) - выступление команд КВН, молодёжные игры и розыгрыши, современные танцевальные коллективы, рэп-баттл;
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город добра» (ул. Дзержинского) - народные игры и забавы, установка праздничной деревни с ярмаркой, прикладным и народным творчеством, мастер-классы, творческие номера, кукольный театр, юбилейный хоровод;
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город хорошего настроения!» (просп. Ленина, 52) - шоу мыльных пузырей, концертный блок «Драм Там Там», научное шоу, экстрим-шоу профессионалов, команда джамеров Jamp Energy (Санкт-Петербург), Лесапед-шоу (Москва), бармен-шоу от А. Королева, шоу-оркестр Street band (Санкт-Петербург);
17.00 – 18.00 - празднично-театрализованное шествие (от просп. Ленина, 52 до главной сцены праздника – ГДЦ «Арктика»).
Главная сцена, ГДЦ «Арктика»:
10.00 – 16.00 - саунд-чек артистов,
17.00 – 17.30- конкурс колясок,
17.30 – 17.45 - парад артистов,
17.45 – 18.15 - показ мод,
18.15 – 19.00 - концерт творческих коллективов образовательных учреждений,
19.00 – 21.20 - гала-концерт лучших творческих коллективов города и гостей праздника - артистов из Москвы и Санкт- Петербурга (ГДЦ «Арктика», ул. Буркова),
19.00 – 19.15 - празднично-песенный пролог «В стихах и песнях воспет мой гордый город»: выступление Ансамбля песни и пляски КСФ, музыкального альянса «Петербургские баритоны», музыкально-танцевальный марафон от Дениса Яковлева, «Мурманские частушки» от воспитанников Детской театральной школы города Мурманска, выступление шоу-группы «Пиплы»,
20.30-20.35 - творческие коллективы городов Мурманской области поздравляют Мурманск с юбилеем,
20.35 - приветственное слово губернатора Мурманской области Андрея Чибиса,
20.40 - шоу дронов (подарок правительства Мурманской области),
20.50 – 21.05 - выступление оркестра «Стрит-бенд» (Санкт-Петербург),
21.05 – 21.10 - поздравление главы муниципального образования город Мурманск и главы администрации города Мурманска,
21.10 – 21.25 - маппинг-шоу «Мы городом нашим гордимся», фейерверк,
21.25 - подарок губернатора Мурманской области.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Батик без границ» (до 3 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
25 сентября - 14.00
Мероприятие «Потешный промысел. Глиняная игрушка» по постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». (6+)
29 сентября - 11.00
Начнёт работу фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 31 октября). В период работы выставки будет проходить зрительское голосование.
До 27 сентября
Приглашает принять участие в выставке-конкурсе «Один день в любимом городе», которая будет экспонироваться с 29 сентября по 31 октября. Необходимо принести фотографии любого жанра, выполненные в черно-белой или цветной печати, в формате не менее А4, на пенокартоне или пластике. Каждый участник может представить не более пяти снимков. Победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Где крепнет дух!» (до 26 сентября); «Точка. Линия. Пятно» (до 10 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
25 и 26 сентября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Тайна фарфора». (6+)
26 сентября - 16.00
В рамках абонемента «Рассказы о Русском музее» будут показаны фильмы: «Духовный лубок второй половины XVIII - начала XX века из собрания Русского музея» (Россия, 2012 г.), «Как мыши кота погребали. Светский лубок XVIII - начала XX веков из собрания Государственного Русского музея» (Россия, 2015 г.), «Михаил Петрович Боткин. Коллекционер» (Россия, 2011 г.), «Коллекция Сергея Сергеевича Боткина» (Россия, 2011 г.), «Коллекция Боткиных в собрании Русского музея» (Россия, 2010 г.). (12+)
28 сентября - 14.00
Начнёт работу выставка «Зримый Петербург» (до 31 октября). В экспозиции представлены более 30 работ слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга, которые, используя различные техники, представили виды Санкт-Петербурга. Людям с ограничениями зрения будет предложено знакомство с рельефной тактильной картой центральной части Санкт-Петербурга, с обозначенными на ней 15 упрощенными моделями архитектурных памятников города. Работа с картой поможет незрячим понять структуру города, определить главные дорожные и водные артерии, определить место нахождения главных экскурсионных объектов. (12+)
29 и 30 сентября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Дымковская игрушка» (6+) по выставке «Художественные промыслы России». (0+)
29 и 30 сентября - 17.00
Экскурсия по постоянной тактильной выставке «Скульптура XX-XXI вв.». (0+)
30 сентября - 13.00
В рамках молодёжного дискуссионного клуба «Арт-проектор» состоится показ фильма «Диего Веласкес. «Менины» (Россия, 2012 г.). (16+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Воспоминания почтового ящика» (до 30 сентября); «Совет да любовь» (до 30 сентября); «На страже мира» (до 30 сентября); «Пограничники Арктики» (до 30 сентября).
26 сентября – 14.00
Демонстрация учебных интерактивных программ: «История Мурманска». (16+)
26 сентября - 15.00
Демонстрация учебных интерактивных программ: «Природа Мурманской области». (6+)
27 сентября - 15.00
Этнографическая площадка «Оленный народ». (6+)
ОНЛАЙН:
По 17 октября
К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Евгений Халдей - фотограф Победы» (до 30 сентября); «В мире красок. Продолжение» (до 30 сентября); «Учишься? Поможем!» (до 30 сентября); «Станислав Лем, провидец и мистификатор...» (до 30 сентября); «Проза жизни Сергея Довлатова» (до 30 сентября); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 сентября); «Жёлтая» (до 30 сентября); «Общага: жизнь студенческая» (до 30 сентября); «Мировая классика на английском языке» (до 30 сентября); «Книги, которые научат учиться» (до 30 сентября); «Новые книги» (до 30 сентября); «О чём не напишут в учебниках…» (до 30 сентября); «Похвальное слово собаке» (до 30 сентября); «Думай и богатей» (до 30 сентября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 30 октября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
25 сентября - 12.00-22.00
«День новой книги». (12+)
25 сентября - 15.00
Юбилейный творческий вечер Владимира Сорокажердьева «А мне тепло на Севере, не тесно…». Первая часть вечера будет посвящена поэтическому творчеству литератора, затем юбиляр представит свои новые книги: «Пламя его куполов. Воскресенский собор в Коле, 1684-1854» и «Териберка». (12+)
29 сентября - 15.00
Презентация второго издания книги «Воспоминания о войне. Сёр-Варангер, 1940-1944». В ней собраны воспоминания норвежцев, живших во время Второй мировой войны в районе Киркенеса. Тираж будет передан в детские и школьные библиотеки. Представит издание организатор русскоязычной версии книги - член Союза журналистов России Ольга Кондрашкина. (12+)
30 сентября - 18.00
Презентация антологии поэзии Кольского края «Отсюда начинается Россия…». Издание охватывает пространство от первых стихов о Мурмане конца XIX века до произведений молодых поэтов-мурманчан конца XX. В книгу вошли более 600 стихотворений 190 авторов. Антологию представит ее составитель, писатель и журналист Дмитрий Коржов. (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
25 сентября - 12.00
Литературно-спортивный семейный праздник «Счастливы вместе!». (6+)
25 сентября - 14.00
Хобби-клуб «Мастерим, что хотим». (6+)
25 сентября
Состоится показ документальных короткометражных фильмов из программы кинофестиваля «Северный характер-2020». (16+)
16.00 - «Лофотенские истории».
16.20 - «Страна медведей».
17.15 - «Нереида - Дети войны».
17.30 - «Меня зовут Петя».
17.45 - «Осведомленность».
26 сентября - 12.00
Семейный праздник «Здравствуй, осень золотая!». (6+)
29 сентября - 13.00
Открытие выставки Сергея Еремкина «Мурманск дарит вдохновенье…» (до 9 октября).
30 сентября - 13.00
На аллее Писателей состоится открытие Дня поэзии Заполярья. (6+)
ОНЛАЙН:
До 5 октября
Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
26 сентября - 17.00
«Шесть звёзд Голливуда». Квартет «ART CINEMA». Концертный зал.
28 сентября - 19.00
Национальный филармонический оркестр России. Главный дирижёр - Владимир Спиваков. Концертный зал.
30 сентября - 19.00
Национальный филармонический оркестр России. Главный дирижёр - Владимир Спиваков. Концертный зал.
2 октября - 17.00
«Аленький цветочек». «Сказки с оркестром». Концертный зал.
3 октября - 11.00
«Репка». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
3 октября - 17.00
«HELLO, SATCHMO!». К 120-летию со дня рождения Луи Армстронга. Концертный зал.
9 октября - 18.00
«Куда приводят мечты». Ансамбль «Ударная кампания». Камерный зал.
10 октября - 11.00
«Я хочу услышать музыку». Программа для самых маленьких. Камерный зал.
10 октября - 17.00
«Абрикосовые мелодии». Аргишти (армянский дудук), Артур Бочкивский (гитара). г.Санкт-Петербург.
12 октября - 18.00
Виртуальный зал. Увертюры и вальсы Иоганна Штрауса. Концертный зал.
16 октября - 18.00
«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.
17 октября - 18.00
Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.
31 октября - 11.00
«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
31 октября - 17.00
«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
26 сентября - 16.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
с.Териберка.
27 сентября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
29 сентября - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
ОДК им. С.М. Кирова.
30 сентября - 19.00
«Ужин с дураком». Ф.Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
1 октября - 18.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
Премьера. Акция «В театр всей семьёй». ОДК им. С.М. Кирова.
5 октября - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
ОДК им. С.М. Кирова.
7 октября - 10.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
г.Кандалакша.
7 октября – 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
г.Кандалакша.
8 октября - 10.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
г.Кандалакша.
8 октября - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
п.Умба.
9 октября - 11.00
«Золотой цыплёнок». В.Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
п.Умба.
14 октября - 14.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова (6+)
г.Полярный.
30 октября - 15.00
Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
30 октября - 19.00
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких:
25 сентября - 15.30
Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)
25 сентября - 17.00
Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)
26 сентября - 15.30
Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)
26 сентября - 17.00
Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)
Для тех, кто постарше:
25 сентября - 11.00
Гастроли Крымского академического театра кукол. Ирина Уварова, по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса и свинопас». (7+)
25 сентября - 13.30
Гастроли Крымского академического театра кукол. Ирина Уварова, по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса и свинопас». (7+)
26 сентября - 11.00
Гастроли Крымского академического театра кукол. Наталья Пахомова, по мотивам произведения Алексея Толстого «Тайна Золотого ключика». (7+)
26 сентября - 13.30
Гастроли Крымского академического театра кукол. Наталья Пахомова, по мотивам произведения Алексея Толстого «Тайна Золотого ключика». (7+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
25 сентября - 16.00
Состоится концерт «Влюблённые по собственному желанию», посвящённый 35-летию клуба авторской песни «Пять углов». Он был образован на базе областной «Кировки» в 1986 году и объединил талантливых авторов-исполнителей и исполнителей музыкальных произведений разных возрастных категорий и самых различных профессий. В настоящее время в клубе «Пять углов» состоит около 40 человек. В программе – не только песни, которые вызывают душевный отклик у зрителей уже на протяжении многих лет, но и новые, подготовленные специально к этому событию. У присутствующих будет возможность насладиться творчеством как нынешних участников клуба «Пять углов», так и тех, кто стоял у истоков его создания.
26 сентября - 15.00
Жители Заполярья смогут увидеть выступление заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы, который в следующем году отметит свой 55-летний юбилей. Это уникальный самобытный коллектив, который свято хранит традиции удивительного певческого искусства Руси, обогащая наследие новыми интонациями. Концерт под названием «Северный край» станет подарком жителям и гостям Мурманска к 105-летию столицы Кольского Заполярья. Участники коллектива исполнят не только хорошо знакомые песни, но и премьерные. Мурманск – родной город для большинства участников ансамбля «Россия», именно поэтому в концерте прозвучат произведения, рассказывающие о любви и преданности северному краю.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
ОНЛАЙН:
Продолжает работу выставка «Mixed media» (до 21 октября).
25 сентября - 12.00
Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы-столбушки «Рябинка». (6+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Школа ремёсел приглашает» (до 3 октября); «Дороги Параскевы» (до 10 октября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
27 сентября - 18.00
Встреча с преподавателем курса по программе «Лоскутные фантазии» Татьяной Ишкараевой. (12+)
30 сентября - 18.00
Встреча с преподавателем курса «Кройка и шитьё» Галиной Горячевойю (12+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
25 сентября - 12.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
25 сентября - 13.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
25 сентября - 14.30
«Космонавтика для детей». (6+)
25 сентября - 16.00
«В глубины Вселенной». (12+)
25 сентября - 17.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
25 сентября - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
25 сентября - 19.15
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
26 сентября - 12.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
26 сентября - 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
26 сентября - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
26 сентября - 16.00
«Зрение». (12+)
26 сентября - 17.00
«В глубины Вселенной». (12+)
26 сентября - 18.00
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
26 сентября - 19.00
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
28 сентября - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
28 сентября - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
28 сентября - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
28 сентября - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
29 сентября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
29 сентября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
29 сентября - 18.30
«Зрение». (12+)
29 сентября - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Вдохновение души» (до 30 сентября), «Моя Териберка» (до 30 сентября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
25 сентября
Начнёт работу выставка, посвященная 25-летию компании «Пароход» (до 21 октября).
ОНЛАЙН:
Клуб «Счастливы вместе» запускает семейный онлайн-квест «Тайны моего города». Подробности - в сообществе клуба «ВКонтакте». (0+)
В группе Центра досуга молодёжи размещена онлайн-выставка рисунков, фото и декоративно-прикладного творчества «Осенние фантазии» кружка декоративно-прикладного творчества «Радуга». (6+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Чёрно-белое» (до 28 сентября), «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
25 сентября - 12.00
Экскурсия «Рождение Александровска». Путешествие начнется около крыльца храма Николая Чудотворца - с этого места 122 года назад собравшимся будущим горожанам, морякам стоящих у причала судов, отечественным и иностранным журналистам было объявлено: «Город-порт открыт!». (6+)
ОНЛАЙН:
Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
25 сентября - 16.00
«Упс... Приплыли!» (Ирландия - Люксембург - Германия, 2020 г.). (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
25 сентября - 18.00
«Заклятие 3. По воле дьявола» (США - Великобритания, 2021 г.). (18+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
26 сентября - 18.00
«Тайна Мосли» (Новая Зеландия - Китай, 2019 г.). (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
26 сентября - 13.00
Цирк «Гермес». (0+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)
г.МОНЧЕГОРСК
25 сентября - 15.00
День города. В программе: реконструкция освоения Монче-тундры, арт-школа для жителей города, «Открытый микрофон» и праздничный концерт. (0+)
Специальные гости - группа «Отпетые мошенники». (16+)
В завершении праздника – салют. (0+)
ОНЛАЙН:
В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Веселые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+)
Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины» от образцового самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Золотица». (6+)
В сообществе Выставочного зала размещены идеи осенних композиций из природных материалов, фильм о неизвестных сторонах личности Леонардо Да Винчи, рассказ о фламандском художнике Франсе Пурбюсе Младшем, а также видеоэкскурсии по музею Императорского фарфорового завода. (12+)
г.АПАТИТЫ
25 сентября - 17.00
Музыкальный вечер «Квартирник в лофте». (16+)
Библиотека им. Л.А. Гладиной и творческий центр «АртАрктик.Loft» (г. Апатиты, Академгородок, 39а) приглашают на концерт джазовой музыки в исполнении «ДК БЭНД».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.
26 сентября - 11.0
Спектакль «Дюймовочка». (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
26 сентября - 15.00
Поэтический марафон «Поэтами воспетый край». (12+)
Центральная библиотека приглашает принять участие в поэтическом марафоне в рамках областной краеведческой акции «Поэтами воспетый край», приуроченной ко Дню поэзии Заполярья. В этот день прозвучат стихи и песни о родном городе и крае в исполнении участников ЛИТО «Хибины» и гостей встречи.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
26 сентября – 11.00
На сцене Апатитского Дворца культуры произойдет настоящее чудо! Спектакль «Дюймовочка» поразит своей необычностью, яркостью и душевной теплотой. В сказке использованы элементы на уровне современной компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приемы! Все это позволит увидеть спектакль с новой, необычной стороны и насладиться эстетикой сказочного мира. (0+)
Мало кто знает, что в далекие времена сказки были не просто развлечением для детей, а настоящим напутствием перед сложной жизненной дорогой для маленького человека! В «Дюймовочке» Андерсен наделил свою «Лизу размером с пальчик» непростой судьбой и маленькими подвигами.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 сентября - 16.00 и 18.15
Молодёжный центр и отдел эстетического развития «Ковчег» приглашают на мастер-классы «Девочка и осень» в технике рисования быстрых рисунков.
На мастер-классе вы научитесь получать удовольствие от самого процесса рисования, а может даже и вести художественный дневник своей повседневной жизни и окружающего мира. Запись по телефону 8903-139-71-30. (12+)
В 16.00 – группа 12-14 лет, в 18.15 – группа 14+
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
28 сентября - 16.00
Молодёжный центр и отдел эстетического развития «Ковчег» приглашают на мастер-класс по изготовлению броши в виде осеннего листа в технике мокрое валяние. Техника мокрого валяния подойдёт тем, кто любит практичность и оригинальные дизайны. На мастер-классе Вы своими руками изготовите брошь, которая может стать любимым аксессуаром и украсит любой образ. Запись по телефону 8965-800-08-91. (10+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
29 сентября - 18.00
Цирк «Гермес.» (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
30 сентября - 16.00
Молодёжный центр и отдел эстетического развития «Ковчег» приглашают на мастер-класс по созданию картины в технике шерстяная акварель. Это теплое, мягкое и уютное творчество, им можно заниматься, даже если Вы никогда не умели рисовать. Вам не потребуются кисти и краски, только цветная шерсть и вдохновение. Запись по телефону 8965-800-08-91. (10+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
ОНЛАЙН:
25 сентября - 11.00
«Знаменательная дата. Художник». (6+)
26 сентября - 10.00
Мульт-викторина «От А до Я». (0+)
27 сентября - 10.00
«События. Народный календарь». (6+)
***
В группе ГДК «ВКонтакте» размещены онлайн-программа «В куклы поиграем, историю узнаем. Мясоед», фотоотчет с празднования 55-летия Апатитов, запись концерта «Классика, танго и джаз» в исполнении мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера Ильи Ситкина. (12+)
г.КИРОВСК
25 сентября - 12.00
Мастер-класс «Текстильный мешочек». (18+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
25 сентября - 14.00
Мастер-класс «Органайзер для карточек». (18+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
26 сентября - 14.00
Школа молодого дизайнера «Арт-кафе». Гости смогут изучить цифровые инструменты и создать оригинальную авторскую работу, посетить мастер-классы по сублимационной печати, трафаретному и постерному граффити, дизайну пространства. (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» выложены видеоролики участников молодежной онлайн-акции «Мой выбор - моя Родина». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК работают выставки: «Чудеса акварели» (до 30 сентября), «Мозаика моря» (до 9 октября).
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
25 сентября
Откроется выставка-конкурс поделок из природного материала «Чудо осень». (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
25 сентября - 12.00
Праздничная программа, посвященная Дню работника атомной промышленности. (0+)
г.Полярные Зори, Центральная площадь.
ОНЛАЙН:
До 3 октября
Сообщество ГДК «ВКонтакте» начинает приём работ на конкурс-выставку детских фотографий, приуроченный к Всемирному дню животных. Номинации: «У животных есть чувство юмора», «Умелые лапы, уши, хвост», «Модники и модницы среди домашних питомцев». Работы принимаются с 20 сентября по 3 октября на вахте ГДК. Фото необходимо распечатать в формате А4. (6+)
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работает выставка: Гурий Сиротин «Привет тебе, мой родной край!» (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
27 сентября - 10.30
Открытие выставки художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север».
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки «Как Настя шарф вязала» и мастер-класс «Веничек благополучия», видеовыставка работ мастера Людмилы Медведевой, которая вяжет для взрослых и детей забавные шапочки с мордочками животных. (6+)
п.АФРИКАНДА
26 сентября - 12.00
Семейный фестиваль «Африканда-фест. Праздник урожая». В программе: концерт творческих коллективов Детской школы искусств, Дома культуры, детского сада и общеобразовательной школы поселка, работа творческих площадок - «Музыкальное лукошко, «Цветной урожай», «Теремок», «Самовар». (6+)
п.Африканда, сквер Искусств.
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
26 сентября - 14.00
«Литературный десант Заполярья». В составе группы: члены Союза писателей России Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, Анастасия Герасенко, издатель Олег Дроздов, литераторы Георгий Корницов, Юлия Колмогорова, специалист областной научной библиотеки Светлана Дячок. (12+)
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
ОНЛАЙН:
В группе Централизованной библиотечной системы размещен информационно-краеведческий видеоролик «Водные кладовые Ковдорского района». (6+)
По средам - 15.00
Новая рубрика «Кроссворды для всей семьи». (0+)
По пятницам - 15.00
В сообществе ДК «ВКонтакте» до конца лета будет проходить еженедельная рубрика #MusicBOX».