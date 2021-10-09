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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.21 08:30

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка живописи Сергея Чеботаря «Не вдруг» (до 14 ноября); «Один день в любимом городе» (до 31 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

9 и 10 октября, а также 13 и 14 октября - 11.15, 15.00 и 17.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)

9 и 10 октября, а также 13 и 14 октября - 12.00, 14.00, 16.00

Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+)

10 октября - 17.00

Мероприятие для детей «Потешный промысел. Глиняная игрушка». (6+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Точка. Линия. Пятно» (до 10 октября); «Зримый Петербург» (до 31 октября); «Размышления. Поиск. Мастерство» (до 31 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

9 и 10 октября - 14.00

Мероприятие в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей». Оно будет посвящено скульптуре и пройдёт на постоянной тактильной экспозиции нашего музея «Скульптура XX-XXI вв.».  (6+)

9 и 10 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее». (6+)

10 октября - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильмов: «Коллекции и коллекционеры в истории Русского музея» (Россия, 2010 г.), «Русский Монте-Кристо (коллекция В.А. Кокорева)» (Россия, 2009 г.). (16+)

13-15 октября - 14.00

Мастер-класс в технике холст, масло «Русский импрессионизм». (12+)

13-15 октября - 16.00

Мероприятие с мастер-классом «Тайна фарфора». (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября); «Первая цифровая перепись населения» (до 30 октября); «На страже мира» (до 30 октября); «Пограничники Арктики» (до 30 октября).

9 октября – 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ: «История Кольского края». (12+)

9 октября – 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ: «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)

10 и 12 октября - 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» идёт знакомство с участниками фестиваля музеев Арктики «Museum crossing Arctic World», который состоится 15-17 октября. (12+)

Также в группе можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)

По 17 октября

К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Япония многоликая» (до 31 октября); «Убить Дракона» (до 31 октября); «НеМелодия» (до 31 октября); «Муза Дальних Странствий»: путешествия в судьбе писателей, поэтов, ученых» (до 31 октября); «От печали до радости: книги-антидепрессанты» (до 31 октября); «Супербабушка» (до 31 октября); «Семейный ЧИТАЙмер» (до 31 октября); «Детектив и политика» (до 31 октября); «Большая перемена» (до 31 октября); «Желтая» (до 31 октября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 31 октября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

9 октября - 10.00

Открытый межрегиональный молодежный литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй». Участников ждут творческие мастерские, семинары и мастер-классы. Самые яркие и талантливые участники получат рекомендации к участию в заключительных семинарах Всероссийского межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово». Специальным гостем фестиваля станет Стефания Данилова. (12+)

9 октября - 14.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

9 октября - 16.00

Для участников проекта «Школа критики» пройдёт лекция о современной литературной критике. Читает писатель, журналист, критик Дмитрий Коржов. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

9 октября – 12.00

Всероссийский День чтения. Онлайн-чтения «Приключения Мышонка Удлэсь Кебпьля» в исполнении автора книги - саамской писательницы Надежды Большаковой (сайт библиотеки). (6+)

9 октября – 12.00-16.00

Поэтическая акция «Почитаем Есенина вместе» (музей С. Есенина). Литературный тренажер «Виват, литература!» (отдел художественной литературы. (12+)

9 октября – 13.00

Литературно-игровой квест «Марафон читаек». (6+)

Веб-обзор «Книги, написанные подростками». (12+)

9 октября – 14.00-18.00

В молодёжном центре «БиблиоДвиж» состоитсчя турнир по чтению вслух «Не бойся: говори!». (12+)

9 октября – 15.00

В Центре чтения «Читай и познавай» состоится встреча с писателями Викторией Татур и Дмитрием Ермолаевым. (6+)

10 октября - 17.00

В рамках конкурса «Литературный Мурманск в комиксах» пройдёт мастер-класс от мурманской художницы Vestal Spirit (центр «БиблиоДвиж»). (6+)

ОНЛАЙН:

9 октября - 12.00

Онлайн-чтение «Быть здоровым - это круто». (6+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

9 октября - 18.00

«Куда приводят мечты». Ансамбль «Ударная кампания». Камерный зал.

10 октября - 11.00

«Я хочу услышать музыку». Программа для самых маленьких. Камерный зал.

10 октября - 17.00

«Абрикосовые мелодии». Аргишти (армянский дудук), Артур Бочкивский (гитара). г.Санкт-Петербург.

12 октября - 18.00

Виртуальный зал. Увертюры и вальсы Иоганна Штрауса. Концертный зал.

16 октября - 18.00

«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.

17 октября - 18.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.

31 октября - 11.00

«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

31 октября - 17.00

«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

9 октября - 11.00

«Золотой цыплёнок». В.Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

п.Умба.

14 октября - 14.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова (6+)

г.Полярный.

30 октября - 15.00

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

30 октября - 19.00

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

10 октября - 14.00

Концерт для детей и родителей «А у нас во Дворце». (0+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск рассказывает о заведующей отделом информационно-аналитической и методической работы Яне Анисимовой.  (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Омск: город, события, люди. Фотолетопись прошлого века в снимках фотографов Мамакиных» (до 19 октября); «Mixed media» (до 21 октября).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Дороги Параскевы» (до 10 октября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

13 октября - 18.00

Мастер-класс по апсайклингу одежды «Мезенские мотивы». Занятие реализуется в рамках проекта «Вторая жизнь вещей». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

9 октября - 12.30

«Как Месяц к Солнцу - гости ходил». (6+)

9 октября - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

9 октября - 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

9 октября - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

9 октября - 17.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

9 октября - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

9 октября - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

10 октября - 12.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

10 октября - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

10 октября - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

10 октября - 16.00

«Зрение». (12+)

10 октября - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

10 октября - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

10 октября - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

12 октября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

12 октября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

12 октября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

12 октября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

13 октября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

13 октября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу - гости ходил». (6+)

13 октября - 18.30

«Зрение». (12+)

14 октября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

14 октября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу - гости ходил». (6+)

14 октября - 18.30

«Зрение». (12+)

14 октября - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: живописи и графики Анастасии Сажиной «Где крепнет дух» (до 21 октября), «Пароходу - 25» (до 21 октября), постеров из собрания областного художественного музея «Русская мода» и «Иконы стиля» (до 28 октября), отчетная экспозиция «Выставка флористики» (до 28 октября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В группе Центра досуга молодёжи размещено видео Дня открытых дверей «Культурная Суббота». (12+)

Также доступна запись концерта, посвященного открытию нового творческого сезона. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

ЗАТО ВИДЯЕВО

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)

Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

Работает выставка «Защитники Заполярья» (по 15 ноября). (6+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

9 октября - 16.00

Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: «В стране фей» (Швеция, Великобритания, США). (6+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

9 октября - 18.00

Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: «Девушка, подающая надежды» (Великобритания, США). (18+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

10 октября - 14.00

Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: «Скуби-ду!» (США, Великобритания, Канада). (6+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

10 октября - 16.00

Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: «Проект Пауэр» (США). (16+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

ОНЛАЙН:

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)

г.МОНЧЕГОРСК

В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 октября).

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 39а. Выставочный зал ГЦК.

9 октября – 12.00-20.00

10 октября – 12.00-19.00

Фестиваль «Табуретка» в Мончегорске состоится уже в пятый раз, но в этом году впервые в октябре — сроки его проведения были перенесены из-за эпидемиологических ограничений. Все события пройдут в Мончегорском городском центре культуры. Два дня фестиваля пространство центра будет заполнено самыми разными активностями, связанными с литературой и культурой, интересными для участников, зрителей и читателей любого возраста. Программу фестиваля готовит фонд «Живая классика» при поддержке ГК «Норникель» и администрации Мончегорска.

Творческие встречи на фестивале проведут известный телеведущий, сценарист Михаил Марфин и один из самых читаемых писателей последних лет, переводчик, литературный критик Алексей Поляринов. Поэтесса Анна Сеничева подготовила для гостей фестиваля поэтический концерт и мастер-класс по стихосложению.

Любители технических новинок смогут побывать в виртуальной реальности Государственного Эрмитажа и с помощью VR-оборудования прогуляться по залам с Константином Хабенским и даже полетать над Дворцовой площадью. Также в программе — виртуальная реальность по литературным произведениям и робот «Аморфус», реагирующий на прикосновения.

В театральной программе фестиваля комедийное шоу «Выкрутасы» Арктического театра и спектакль «Театр в кармане» театра «Волшебная лампа». Попробовать себя в роли артиста можно будет на занятиях театральной студии «Ах!». Каждый день на фестивале — большое театрализованное шествие уличного театра «Картония».

Для детей и взрослых открыто много площадок с мастер-классами и играми: тут можно будет сочинять стихи, делать литературные флаги, раскрашивать костюмы героев романов Достоевского и готовить с шеф-поваром литературные блюда. Активное участие в программе принимают библиотеки региона, а материалы для занятий прислали музеи и детские проекты из Петербурга и Москвы. Отдельная часть программы посвящена саамской литературе — тут пройдут презентации альманаха саамской литературы, изданного «Живой классикой» и ГМК «Норникель», можно будет поиграть в саамские игры и купить сувениры на выставке-ярмарке народных промыслов.

Вход на все события — свободный, но необходима регистрация: https://forms.gle/uJ2WNsevfxyqBZSDA 

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Весёлые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+).

Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины». (6+)

г.АПАТИТЫ

9 октября

«Неделя космоса». С 4 по 9 октября - рамках Всемирной недели космоса в Центральной городской библиотеке пройдут мероприятия, посвященные освоению космического пространства. Участникам будут предложены познавательные мероприятия об освоении космоса, книжная выставка «Всё о космосе», интеллектуальная викторина «Космическое путешествие», виртуальное путешествие на космическую станцию с помощью VIAR-очков.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 и 10 октября

Универсальная ярмарка «Осенний калейдоскоп». (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова.

9 октября - 15.00

Для детей пройдёт мастер-класс, на котором с помощью 3D-ручки ребята создадут космическую ракету.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 октября - 16.00

В Центральной городской библиотеке в арт-студии любителей японских комиксов состоится просмотр аниме-фильма «Воспоминания о Марни» по книге Джоан Робинсон «Когда здесь была Марни». Количество мест ограничено, мероприятие проводится по предварительной записи. (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

ОНЛАЙН:

10 октября - 11.00

«Знаменательная дата. Художник». (6+)

г.КИРОВСК

10 октября - 12.00

Мастер-класс «Шарнирные зверята». Мастерица Яна Андреева научит ребят делать игрушку с движущимся механизмом. (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжается интернет-конкурс «Best Blogger - 2021». Необходимо записать видео (стихи, танцы, лайфхаки, поздравления с 90-летием г. Кировска, видео путешествия по Хибинам, прогулки по историческим объектам города; занятия любимым спортом и пр.). (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК работает выставка  творческих работ преподавателя художественного отделения Детской школы искусств Нины Сизовой (до 2 ноября). Представлены этюды и пленэрные работы, посвященные нашему Северу. (12+)

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

9 октября - 12.00

Передвижная ярмарка «Наша рыба». (0+)

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Площадь перед ГДК.

13 октября - 10.00

Познавательная программа «В мире мультипликации». (0+)

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

В ГКЦ «Нива» работают выставки: художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север» и Гурия Сиротина «Привет тебе, мой родной край!». (0+)

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

9 октября - 12.00

Мастер-класс из бумажных салфеток «Балеринки». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

9 октября - 16.00

Концерт «Живи танцуя». (0+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

14 октября - 18.00

Клуб «Правовая сфера». (12+)

г.Кандалакша, Первомайская ул. 40. Центральная детско-юношеская библиотека.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки Татьяны Кирюшатовой «Как Таня макраме осваивала» из цикла «Сундучок рукодельницы». (6+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

9 октября - 16.00

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Осенние фантазии». (6+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

9 октября - 17.00

Гала-концерт открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир». (0+)

 г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

Централизованная библиотечная система в рамках проекта областной научной библиотеки «Читай книги в цифре» получила доступ на октябрь ко всему контенту электронно-библиотечной системы издательства «Лань». Это система, включающая в себя электронные версии книг издательства «Лань», электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. (0+)

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