АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
23 октября – 12.00-14.00
В преддверии 77-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье в Мурманске пройдёт серия памятных мероприятий.
На территории мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» пройдут патриотические мероприятия: акция «Выстрел памяти» и торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Кроме того, северяне смогут увидеть военно-историческую реконструкцию эпизода Петсамо-Киркенесской операции 1944 года. Во время мероприятий также будет организована работа полевой кухни и тематических творческих площадок.
12.00 - акция «Выстрел Памяти» (одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия на нижней площадке мемориального комплекса);
12.10-12.30 – торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, на верхней площадке у Вечного огня;
12.30-13.15 – проведение военно-исторической реконструкции эпизода Петсамо-Киркенесской операции 1944 года;
12.30-14.00 – работа полевой кухни;
13.00 – 14.00 - работа тематических площадок (чтение стихов, исполнение песен).
г.Мурманск, Мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Один день в любимом городе» (до 31 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Не вдруг» (до 14 ноября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
23 и 24 и 27 и 28 октября - 11.15, 15.00 и 17.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
23 и 24 и 27 и 28 октября - 12.00, 14.00, 16.00
Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+)
30 октября – 17.00
Мероприятие из цикла «Музейный калейдоскоп. Мастер-класс «Семейные неразлучники», текстиль. (12+)
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Зримый Петербург» (до 31 октября); «Размышления. Поиск. Мастерство» (до 31 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); выставка «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990). Народный художник РСФСР. Посвящается 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, сценография» (до 28 ноября).
23 и 24 октября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Театральный художник» по выставке «Сергей Дягилев и его окружение». (12+)
23 октября - 15.00
Мероприятие «Час истории. Память о войне». Встреча посвящена 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Гости узнают, как Мурманск пережил войну, о героях Заполярья, в честь которых названы улицы нашего города и воздвигнуты памятники, познакомятся с произведениями мурманских художников, посвященных теме войны из собрания музея. Также в программе показ музыкального короткометражного фильма «Дети войны» и встреча с его создателями. (16+)
24 октября - 15.00
Начало работы лектория «Знакомьтесь: художник!». На первой встрече гости узнают о творческом пути Константина Юона. Он был мастером архитектурных пейзажей и театральных декораций, писал портреты, изображал русскую природу и памятники древнего зодчества, старинные провинциальные русские города и небольшие деревушки. (12+)
24 октября - 16.00
В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильмов «Коллекционеры отдела древнерусского искусства» (Россия, 2008 г.), «Мария Клавдиевна Тенишева. К 150-летию со дня рождения» (Россия, 2008 г.), «Восхождение на Амвон» (Россия, 2017 г.). (16+)
27-29 октября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Что такое народное искусство?» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 1. Из собрания музея». (12+)
30 и 31 октября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Театральный художник» по выставке «Сергей Дягилев и его окружение». (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 октября); «На страже мира» (до 30 октября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября).
23 октября - 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». (16+)
23 октября - 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». (16+)
24 октября - 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (16+)
24 октября - 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (16+)
26 октября
Торжественное открытие выставки «Многоликая Россия», предоставленную государственным музейно-выставочным центром «Росфото» (г.Санкт-Петербург).
26 октября - 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Япония многоликая» (до 31 октября); «Убить Дракона» (до 31 октября); «НеМелодия» (до 31 октября); «Муза Дальних Странствий»: путешествия в судьбе писателей, поэтов, ученых» (до 31 октября); «От печали до радости: книги-антидепрессанты» (до 31 октября); «Супербабушка» (до 31 октября); «Семейный ЧИТАЙмер» (до 31 октября); «Детектив и политика» (до 31 октября); «Большая перемена» (до 31 октября); «Желтая» (до 31 октября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 31 октября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
23 октября - 14.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
23 октября - 15.00
Отборочные соревнования среди команд высших учебных заведений в рамках Первого городского чемпионата по строительству мостов из спагетти «Технобатлы». (12+)
23 октября - 17.00
Просмотр фильма «Красная черепаха» в киноклубе. (6+)
23 октября - 18.00
Встреча в рамках проекта «Школа критики». Тема встречи - «Поговорим о кино». (16+)
24 октября - 15.00
Вечер памяти поэта Николая Колычева «Останусь строчками, останусь песнями...». (12+)
24 октября - 17.00
В рамках киноклуба состоится показ фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать». (16+)
27 октября - 19.00
Публичная дискуссия «Россия: наше настоящее и будущее» в рамках мероприятий литературной премии ФИКШН35. Примут участие: куратор премии Владимир Панкратов, литературный обозреватель и член жюри премии Дина Озерова, книжный блогер и соведущая подкаста «Лед и книги» Дарья Чаплыгина. (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
23-31 октября
К 200-летию Федора Достоевского молодёжный культурно-досуговый центр «БиблиоДвиж» (12+) приглашает на киберквест по мотивам произведений автора. (12+)
23 октября - 12.00 и 14.00
Очередное занятие хобби-клуба «Мастерим, что хотим». (6+)
23 октября - 13.00
Занятие по правополушарному рисованию. (6+)
23 октября - 16.00 и 19.00
Настольная игра «Серебряный век». (12+)
23 октября
Есенинская осень: программа мероприятий, посвященных 50-летию со дня создания музея С. Есенина.
В этот же день в библиотеке пройдут мероприятия, посвященные 50-летию музея Сергея Есенина в Мурманске:
13.00 - мастер-класс по изготовлению открытки с портретом поэта. Акция «Книга в подарок». (6+)
14.00 - праздничный концерт. (6+)
17.30 - литературно-поэтический батл «Есенин VS Маяковский». (12+)
24 октября - 12.00
Мастер-класс «Лягушка под зонтиком». (6+)
24 октября - 17.30
Очередная встреча клуба любителей комиксов «Фотореализм Алекса Росса». (6+)
24 октября - 18.00
Мастер-класс «Как нарисовать героя комикса/манги в реалистичном стиле». (12+).
25 октября - санитарный день.
ОНЛАЙН:
По 31 октября
К 200-летию Федора Достоевского молодежный культурно-досуговый центр «БиблиоДвиж» приглашает на киберквест по мотивам произведений автора. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
23 октября -11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 октября -15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (12+)
24 октября -11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
24 октября -15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
30 октября -11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 октября -15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 октября -11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 октября -15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
2 ноября - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин Дом». (4+)
2 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
3 ноября - 11.00 и 13.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
3 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
8 ноября - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
9 ноября - 11.00 и 13.30
Фёдр Шевяков, по мотивам саамского народного эпоса «Саамская сказка». (3+)
9 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам сказки Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». (2+)
10 ноября - 11.00 и 13.30
Николай Боровков. «Золотой ключик». (5+)
10 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам американской народной сказки «Пряничный человечек». (2+)
22 ноября - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+)
23 ноября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
24 ноября - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
24 ноября - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
30 ноября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 ноября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
31 ноября - 16.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
23 октября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
23 октября - 18.00
Концерт «Куда плывут облака».
24 октября, 17.00
Концерт «М. Таривердиев. Музыка навсегда… Любимые мелодии».
31 октября - 11.00
«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
31 октября - 17.00
«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 октября - 15.00
ОДК им. С.М. Кирова.
Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
30 октября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова.
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
9 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
12 ноября - 19.00
г. Полярный
«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)
16 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
17 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)
18 ноября - 19.00
г. Олененгорск
«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)
25 ноября - 19.00
г.Мончегорск
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)
29 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
23 октября – 15.00
Концерт «Здесь живут мои друзья» (хор ветеранов «Встреча друзей, хор украинской песни «Джерела», фольклорный ансамбль «Беломорье»). (12+)
23 октября
Областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». (12+)
23 октября – 19.00
Полуфинал Мурманской лиги КВН. (16+)
24 октября – 15.00
Концерт «Один мотив в сердцах» (ансамбль эстрадного танца «Форсаж», студия эстрадной песни «Вернисаж», цирк «Комплимент»). (12+)
24 октября – 18.00
Концерт «Один мотив в сердцах» (ансамбль эстрадного танца «Форсаж», студия эстрадной песни «Вернисаж», цирк «Комплимент»). (12+)
30 октября – 14.00
Спектакль драматического театра «Комедиограф» «Чашка чая с лимоном». (16+)
30 октября - 16.00
Концерт «Когда придёт мой пароход» клуба авторской песни «Пять углов». (12+)
ОНЛАЙН:
«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск знакомит с хормейстером ансамбля солистов «Орфей» Андреем Макаровым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» опубликован видеоурок по созданию лыковой игрушки «Птичка». (6+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
28 октября - 16.00
Экскурсия по областной выставке «Семья». (6+)
Планетарий «Просто космос».
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
23 октября - 12.30
«Как Месяц к Солнцу
гости ходил». (6+)
23 октября -13.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
23 октября -14.30
«Космонавтика для детей». (6+)
23 октября -16.00
«В глубины Вселенной». (12+)
23 октября -17.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
23 октября -18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
23 октября -19.15
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+).
24 октября - 12.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
24 октября - 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
24 октября - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
24 октября - 16.00
«Зрение». (12+)
24 октября - 17.00
«В глубины Вселенной». (12+)
24 октября - 18.00
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
24 октября - 19.00
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
26 октября - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
26 октября - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
26 октября - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
26 октября - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).
27 октября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
27 октября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу гости ходил». (6+)
27 октября - 18.30
«Зрение». (12+).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: постеров из собрания областного художественного музея «Русская мода» и «Иконы стиля» (до 28 октября), отчётная экспозиция «Выставка флористики» (до 28 октября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещено видео Дня открытых дверей «Культурная суббота». (12+)
Также доступна запись концерта, посвященного открытию нового творческого сезона. (12+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Мурман. Начало» (до 24 октября), «Первый после бога» (до 24 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «В искусстве - жизнь» (до 21 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
23 октября - 11.00
Начнёт работу мурманский мобильный планетарий «Солярис». (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
24 октября - 11.00
Экскурсия по городу «Почему ты «чёртов», мост?» Гости узнают историю многоступенчатого пешеходного мостового перехода, более 70 лет соединявшего две части города - старый и новый Полярный, кто и почему дал мосту это имя, сколько ступенек он имел, сколько проектов нового мостового перехода существовало, когда и как строился новый – Петров. (6+)
г.Полярный, начало со стороны ул. Сивко.
ОНЛАЙН:
Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
Работает выставка «Защитники Заполярья», передвижная экспозиция «Растоптанное детство» - представлены фотографии, личные вещи, предметы, произведения, отображающие жизнь детей во времена войны. Экспозиция представлена из личного фонда поискового добровольческого отряда «Патриоты - наследники Победы». (6+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
23 октября - 16.00
Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: мультфильм «Ко-ко-ко» (Испания - Аргентина, 2019 г.). (6+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
23 октября - 18.00
Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: фильм «Новости со всех концов света» (США - Китай, 2020 г.). (16+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
24 октября - 14.00
Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: мультфильм «Пришельцы в доме» (Германия - Люксембург - Дания - Бельгия - Китай, 2018 г.). (6+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
24 октября - 16.00
Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: фильм «Черная вдова» (США, 2021 г.). (16+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 октября).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 39а. Выставочный зал ГЦК.
22 октября - 17.30
Показ мультфильма «Белка и Стрелка. Лунные приключения». (0+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 39а. ГЦК.
23 октября - 14.00
Областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». (0+).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 39а. ГЦК.
26 октября - 18.00
Интерактивный спектакль «Новая история о трёх богатырях». Его представит театр «Зазеркалье & Ко». (0+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 39а. ГЦК.
ОНЛАЙН:
В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Весёлые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+).
Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины». (6+)
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
23 октября - 12.00
Мастер-класс «Осенний ангел». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
24 октября - 18.00
Квартирник «От рока до классики». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
26 октября - 19.00
Санкт-Петербургский продюсерский центр представляет спектакль «Уж замуж невтерпёж». (16+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
По 2 ноября принимаются заявки на интернет-конкурс рисунков «Костюмы народов мира». (0+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.АПАТИТЫ
23 октября - 11.00-19.00
Состоится ярмарка «Наша рыба». В Мурманской области реализуется проект мобильной ярмарки «Наша рыба». Следующая остановка ярмарки – Апатиты.
Мобильная ярмарка организована в рамках социального проекта «Наша рыба», реализуемого на территории Мурманской области АНО «Мурманконгресс» по инициативе главы региона Андрея Владимировича Чибиса.
На ярмарке «Наша рыба» можно приобрести охлажденную, мороженую, копченую рыбу, пресервы и морепродукты по привлекательным ценам. (0+)
г.Апатиты, площадь Ленина.
24 октября - 16.00
Во Дворце культуры состоится интерактивный спектакль «Новая история о трёх богатырях».
Зрителям предлагают окунуться в мир старой доброй сказки, где есть хитрая Баба Яга, коварный Кощей Бессмертный, могучий Змей Горыныч. И конечно сильные, смелые Богатыри, которые справятся с любыми задачами!
Во время представления герои постоянно взаимодействуют с ребятами. Все зрители станут непосредственными участниками сказки! Готовьтесь прыгать, хлопать, танцевать, помогать Бабе Яге, сражаться с Кощеем Бессмертным, познакомиться с гигантским дружелюбным Змеем Горынычем!
А ещё, зрителей ждёт невероятное шоу мыльных пузырей и самые необычные и невероятные чудеса! Режиссёр Екатерина Гавура. (6+)
Вход строго в масках.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
25 октября
В честь освобождения советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков видеофильм, посвящённый 77-летию освобождения Заполярья «Оборона Заполярья»
г.Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова.
По 28 октября
«Весёлый октябрь в Ковчеге». Молодёжный социальный центр приглашает всех желающих на творческие мастер-классы.
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег». Запись по телефонам: 8965-800-08-91; 8902-139-71-30.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК работает выставка творческих работ преподавателя художественного отделения Детской школы искусств Нины Сизовой (до 2 ноября). Представлены этюды и пленэрные работы, посвященные нашему Северу; «Северный рубеж». (15 ноября). (12+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
24 октября - 15.00
Ббилейный концерт Вадима Гаврилова «Поверь в мечту». (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
26 октября - 13.00
Митинг «Мы помним подвиг защитников Заполярья». (0+)
г.Полярные Зори, площадь Героев-лётчиков.
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север» и Гурия Сиротина «Привет тебе, мой родной край!». (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
23 октября - 12.00
Мастер-класс по изготовлению обережной куклы «Рябинка». (12+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
23 октября - 12.00-18.00
«Буккроссинг». (6+)
г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Центральная детско-юношеская библиотека.
24 октября - 12.00-17.00
«Книжный фримаркет». (6+)
г.Кандалакша, ул.Питео, 2. Городская библиотека №3.
24 октября - 15.00
Концерт группы «Подсолнухи» «Возвращение романса». (16+)
г.Кандалакша, Первомайская ул., 51. Центральная библиотека имени Николая Колычева.
25 октября - 18.00
Интерактивный спектакль «Новая история о трех богатырях». Его представит театр «Зазеркалье & Ко». (0+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки Татьяны Кирюшатовой «Как Таня макраме осваивала» из цикла «Сундучок рукодельницы». (6+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
Централизованная библиотечная система в рамках проекта областной научной библиотеки «Читай книги в цифре» получила доступ на октябрь ко всему контенту электронно-библиотечной системы издательства «Лань». Это система, включающая в себя электронные версии книг издательства «Лань», электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. (0+)