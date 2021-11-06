АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Не вдруг» (до 14 ноября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «К 65-летию Николая Завертайло» из цикла «С днём рождения, художник!» (до 5 декабря); «К 115-летию со дня рождения живописца, графика, монументалиста, скульптора Бориса Чернышева» (до 26 декабря).
12 ноября
Открытие выставки «Открывая Библию». Живопись Анатолия Сергиенко. К 75-летию художника.
25 ноября
Открытие выставки «Мурманск». Живопись, графика и декоративно-прикладного искусство из собрания музея.
26 ноября
Открытие 46-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.
Со среды по воскресенье - 11.15, 15.00 и 17.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00, 16.00
Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+).
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Время работы в праздничные дни: 6 и 7 ноября - с 11.00 до 18.00. Все мероприятия проводятся по предварительной записи по телефону 99-44-58.
Продолжают работу выставки: «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).
9, 13, 16, 20, 23, 30 ноября
Обзорная экскурсия по музею «Пушкинская карта». (16+)
6 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». (7+)
6 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». (7+)
7 ноября - 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История Кольского края». (14+)
7 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (14+)
14 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». (12+)
14 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». (12+)
21 ноября – 13.00
Мастер-класс по рисованию «Эта удивительная Арктика». (12+)
21 ноября – 14.00
Автобусная экскурсия «Мурманск – ворота в Арктику». (12+)
26 ноября – 15.00
Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». (16+)
27 ноября – 15.00
Музейное занятие «Поморские посиделки». (12+)
28 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)
28 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (12+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Под северным небом» (до 15 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
6 и 7 ноября
Акция, посвященная Дню народного единства. В программе: росквиз по истории страны с вопросами на смекалку, логику и сообразительность, онлайн-обзор ресурсов из фонда Президентской библиотеки «Российское государство в конце XVI - начале XVII вв.», виртуальная выставка-портрет «Герои смутного времени», видеоролик «Смутное время», интеллектуальная стратегическая командная игра «Мы едины, мы - Россия!», онлайн-акция «Большой этнографический диктант». (12+)
6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября - 18.00
Дни научного кино «ФАНК». Он объединяет авторское документальное кино о науке и новых технологиях. 3 ноября зрители увидят фильм «Хлеб. Ежедневное чудо» (6+). Режиссер Харальд Фридл покажет хлебопекарные фабрики транснациональных пищевых корпораций и традиции пекарей-ремесленников. (12+)
13 ноября
Открытие выставки «Достоевский навсегда». (12+)
20 ноября
Фестиваль науки и технологий «Фотон». (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
Библиотека работает: 6 и 7 ноября - библиотека работает с 11.00 до 17.00, молодёжный центр «БиблиоДвиж - с 12.00 до 18.00.
18 ноября
Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для будущего». (16+)
29 ноября
Областная акция «Родился читателем», посвящённая Дню матери. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
8 ноября - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
9 ноября - 11.00 и 13.30
Фёдр Шевяков, по мотивам саамского народного эпоса «Саамская сказка». (3+)
9 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам сказки Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». (2+)
10 ноября - 11.00 и 13.30
Николай Боровков. «Золотой ключик». (5+)
10 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам американской народной сказки «Пряничный человечек». (2+)
22 ноября - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+)
23 ноября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
24 ноября - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
24 ноября - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
30 ноября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 ноября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
31 ноября - 16.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
ОНЛАЙН:
В День народного единства, 4 ноября, в группе Мурманского областного театра кукол смотрите видеофильм, посвященный IX фестивалю кукольных театров стран Баренц-региона – мероприятию, которое уже много лет объединяет артистов из России, Норвегии, Швеции и Финляндии.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
6 ноября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
7 ноября - 17.00
«MÚSICA LATINA». Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
13 ноября - 18.00
«В нашем старом саду...». Посвящается Исааку Шварцу. Концертный зал.
14 ноября - 11.00
«Добро пожаловать в теремок!». Из цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.
14 ноября - 17.00
«Бабкины внуки». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль русской песни, г.Брянск. Концертный зал.
21 ноября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Дмитрий Поляков, г.Москва. Солист Дмитрий Онищенко (фортепиано), г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
28 ноября - 11.00
«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
28 ноября - 17.00
«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.
5 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.
5 декабря - 17.00
Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
12 декабря - 17.00
«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
9 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
12 ноября - 19.00
г. Полярный
«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)
16 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
17 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)
18 ноября - 19.00
г. Олененгорск
«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)
25 ноября - 19.00
г.Мончегорск
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)
29 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
6 ноября – 19.00
«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)
7 ноября – 12.00
«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)
7 ноября – 19.00
«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
13 ноября – 19.00
«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)
14 ноября – 12.00
«Кот в сапогах». Н. Шувалова. Сказка. (6+)
14 ноября – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
17 ноября – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)
18 ноября – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
13 ноября
Финал областного конкурса среди военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств из городов и посёлков Мурманской области «Звёздные барышни».
20 ноября
Бал-маскарад для детей с ограниченными возможностями и их родителей (в рамках смотра творческих инициатив населения Мурманской области «Культурный START UP: Есть идея!»).
27 ноября
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
28 ноября
Областной конкурс «Уникальные мамы».
ОНЛАЙН:
«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск знакомит с хормейстером ансамбля солистов «Орфей» Андреем Макаровым. (6+)
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
13 ноября – 18.00
14 ноября – 17.00
«Б/у» – это спектакль-удивление, спектакль-эмоция, спектакль-размышление. О вечном противостоянии и многовековом союзе представителей двух разных миров - Инь и Янь. О том, что ранит женщин и мужчин, обнажая их душу друг перед другом, и о том, что даёт силы жить и двигаться вперёд. Параллельные дороги-судьбы со схожими, и в то же время, такими разными жизненными историями, в которых зритель видит себя.
Помимо собирательных реальных историй, со сцены ДТШ прозвучат письма Марины Цветаевой, Надежды Мандельштам и Владимира Высоцкого.
Постановка Семёна Баркова, молодого московского режиссёра. В ролях заняты педагоги и специалисты театральной школы: Мария Юрьева, Владимир Морев, Александр Богачев, Виктория Никитина, Елена Уварова, Иван Крынжин, Наталья Фомина, Алена Михалап, Лариса Белодед, Юлия Дмитриевская, Наталья Бриленкова, Игорь Сидун. И одна школьница - Мирослава Кислякова. (16+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «МУРМ Арт» (до 11 ноября); «С думой о Есенине» (до 18 ноября).
ОНЛАЙН:
На сайте начала работу онлайн-выставка «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Семья» (до 21 ноября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Северная палитра» (до 18 ноября), «Хранители истории» (до 25 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещено видео Дня открытых дверей «Культурная суббота». (12+)
Также доступна запись концерта, посвященного открытию нового творческого сезона. (12+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «В искусстве - жизнь» (до 21 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» по 15 ноября работают выставка «Защитники Заполярья», передвижная экспозиция «Растоптанное детство» - представлены фотографии, личные вещи, предметы, произведения, отображающие жизнь детей во время войны.
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.АПАТИТЫ
6 ноября - 15.00
Литературное путешествие «Сказочный мир Евгения Шварца» - к 125-летию со дня рождения писателя.
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ для ребят из ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения » проведет литературное путешествие «Сказочный мир Евгения Шварца». Ребята познакомятся с творчеством писателя, примут участие в викторине «Обыкновенное чудо» и посмотрят мультфильм «Приключение двух братьев». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
6 ноября -16.00
«Литературный десант» из Мурманска. Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на презентацию антологии «Отсюда начинается Россия», автор сборника - поэт, прозаик, литературный критик, журналист газеты «Мурманский вестник» Дмитрий Коржов. Издатель Олег Дроздов. (12+)
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.
7 ноября -13.00
Студия английского языка «Movie – talk» («Муви – ток») приглашает детей и родителей на просмотр и обсуждение видеокниги на английском языке Джилса Андрэ «Танцует, как жираф». (6+)
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».
ОНЛАЙН:
4 ноября
Видеопоздравление преподавателей и учащихся ДМШ им. Л.М. Буркова «Сила России в нашем единстве», посвященное Дню народного единства.
г. Апатиты, МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова. Официальная страница «ВКонтакте» https://vk.com/dmshburkovaapatity
4 ноября
Онлайн-мероприятия в честь празднования Дня народного единства https://vk.com/dkapatity
12.00 - акция «Букет единства»: чтобы принять участие в акции, нужно нарисовать цветок и написать на нем, что такое единство, сфотографировать рисунок и добавить эту фотографию в специально созданный альбом. Весь собранный букет можно будет увидеть в группе Апатитского городского Дворца культуры 4 ноября.
14.00 - викторина для знатоков ко Дню народного единства.
04 ноября
Онлайн-мероприятия, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» https://vk.com/dkapatity
20.00 - концерт «В царстве муз на Ночь искусств».
21.00 - видео огненного шоу «Муза огня».
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК работает выставка этюды и пленэрные работы, посвященные нашему Северу; «Северный рубеж». (15 ноября). (12+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север» и Гурия Сиротина «Привет тебе, мой родной край!». (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
27 и 28 ноября
Областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Кольские наигрыши».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки Татьяны Кирюшатовой «Как Таня макраме осваивала» из цикла «Сундучок рукодельницы». (6+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» каждую среду в 19.00 будет выходить рубрика «Волшебное детское кино». После показа каждой сказки зрителям будет предложена викторина, ответив на вопросы которой можно стать победителем по итогам месяца и счастливым обладателем специальных призов. (6+)