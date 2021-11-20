АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 65-летию Николая Завертайло» (до 5 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая Библию» (до 26 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); выставка живописи и керамики Вероники Вологжанниковой «РАЗНОвидности» (до 26 декабря).

24 ноября - 15.00

Арт-забег «От сентиментализма до подстаканника» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (12+)

25 ноября - 15.00

Интерактивное мероприятие для детей «Черчу, пишу, рисую». (6+)

25 ноября - 16.00

Знакомство с промыслом гжель «Голубой цветок гжели». (6+)

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещён фильм о проекте музея «Сезоны современного искусства». К окончанию первого года встреч участники должны были создать свое произведение и представить на выставке, но из-за пандемии коронавируса пришлось создавать работу в домашних условиях и демонстрировать публике в виртуальном формате. Кураторы проекта Степан Духно и Дмитрий Колатаев рассказали в фильме о проекте, а также показали процесс создания работ и рассказали о будущих планах. (12+)

Там же можно посмотреть видео мастер-классов по созданию игрушек из глины и бересты, по росписи и другие, которые состоялись в рамках Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

24, 25 и 26 ноября - 15.00

Экскурсия по выставке народного художника РСФСР Александра Павловича Васильева. (6+)

20 и 21 ноября - 14.00

Мероприятие «Мастерская Акварелька», посвящённое Международному дню акварели. (6+)

21 ноября - 15.00

Лекция в рамках проекта «Знакомьтесь: художник!». Гости встречи узнают о жизни и творчестве живописца Юрия Пименова. (16+)

21 ноября - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильмов «Плененный Италией Сильвестр Щедрин» (Россия, 2016 г.), «Иван Айвазовский» (Россия, 2000 г.). (16+)

24 - 26 ноября - 14.00

Мероприятие «Жостовская роспись». (6+)

С 24 по 28 ноября

Просмотр фильмов конкурсной программы XIII Международного кинофестиваля «Северный характер»:

24 ноября - 15.00

«Спасти и сохранить», «Куда пропали белые медведи..?», «У меня нет друга». (12+)

25 ноября - 15.00

«Дальний план». (12+)

26 ноября - 15.00

«Русский путь». (12+)

27 ноября - 15.00

Программа детского кино «Вода, облака, ветер и море». (6+)

28 ноября - 16.00

Программа семейного кино «На пороге апокалипсиса - кто за это заплатит?». (6+).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 ноября); «На страже мира» (до 30 ноября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 30 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).

21 ноября

Программа выходного дня:

13.00 - мастер-класс по рисованию «Эта удивительная Арктика». (6+)

15.00 - автобусная экскурсия «Мурманск - ворота в Арктику». «Пушкинская карта». (16+)

22-28 ноября

Показы фильмов международного кинофестиваля «Северный характер». (16+)

22 ноября - 13.00

«Дважды рождённый». Программа короткометражных фильмов: «Крылья горца. Карачаевская лошадь», «Триптих: Соловки, Кукушка, 9 кож», «Карантин».

27 ноября - 16.00

«Архитектура блокады», «Недееспособные».

24 и 25 ноября - 9.00-17.00

Сбор макулатуры и «крышечек надежды». Принимаются книги, журналы, в том числе глянцевые, газеты, тетради, бумага, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей (из-под круп, косметических средств и т. д.). (6+)

26 ноября – 15.00

Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». (16+)

27 ноября – 15.00

Музейное занятие «Поморские посиделки». (12+)

28 ноября – 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)

28 ноября – 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (12+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея размещена ссылка на викторину, посвященную истории Кольского края. Победители получат на память фирменные брелоки. (12+)

23 и 24 ноября

В группе «ВКонтакте» продолжится онлайн-курс «Предметная съёмка экспонатов музея для создания архивов и публикаций» в рамках проекта культурного проекта «КультFAQ». (6+).

23 ноября -10.00

Видам фотосъемки и их особенностям.

24 ноября – 10.00

Практическое занятие.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Международный день науки» (до 30 ноября); «Журналу «Вокруг света» - 160 лет» (до 30 ноября); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 ноября); «Я знак бессмертия себе воздвигнул» (до 30 ноября); «Тепло сердец для милых мам» (до 30 ноября); «Книги, которые взрывают мозг» (до 30 ноября); «Автор новелл и беллетризованных биографий» (до 30 ноября); «Книга как лекарство» (до 30 ноября); «Книги под запретом» (до 30 ноября); «Самая страшная книга» (до 30 ноября); «Новые 7 чудес света и Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО» (до 30 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «НеМелодия» (до 30 ноября); «Достоевский известный и неизвестный» (до 30 ноября); «Достоевский навсегда» (до конца года).

20 ноября - 12.00

Интерактивная выставка «Наука и технологии». Будут работать тематические площадки, посвященные научным открытиям, физике и астрономии, истории и экологии, медицине и биологии, ИТ-технологиям, гостей соберут в залах, в книгохранении и в планетарии «Просто космос». (12+)

20 и 24 ноября - 18.00

Программа в рамках фестиваля «Фанк». (18+)

20 ноября - показ фильма «Прорыв Джима Эллисона».

24 ноября - лента «Повсюду свет».

ОНЛАЙН: 21 ноября - 13.00 Показ видеоролика «Забытый жанр» («ВКонтакте» и на Ютуб-канале). (12+) 21 ноября - 17.00 Интерактивная выставка арт-релакса. (12+) 21 ноября - 17.00 В рамках киноклуба показ фильма «Черный лебедь» (США, 2010 г.). (16+) 23-28 ноября - 17.00 Интерактивные выставки в рамках фестиваля «Северный характер» и демонстрация документальных кинолент. (16+) Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой (г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/) По 21 ноября Проходят акции: «Великий сын Отечества», областная правовая «Детство дарит доброту», приуроченная ко Всемирному дню ребёнка и Всероссийскому дню правовой помощи детям, «Чемодан добра», а также ассоциативная викторина «Законы искусства». (16+) 20 ноября - 12.00 Финансовая игра «Drive your life». (6+). 21 ноября - 15.00 Встреча с руководителем фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» Викторией Березиной. (6+) 21 ноября - 16.00 Презентация книги Людмилы Ивановой «Убегая ловлю». (12+) ОНЛАЙН: 23 ноября - 11.00 Торжественное открытие интерактивной выставки «Хвала детской книге». (6+) Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 22 ноября - 19.00 Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+) 23 ноября - 11.00 и 13.30 Корней Чуковский. «Бармалей». (4+) 23 ноября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+) 24 ноября - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4+) 24 ноября - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+) 26 ноября – 19.00 Спектакль для семейного просмотра «Эшелон». В основу композиции спектакля легли произведения Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина. Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что такое война. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и каждого человека в отдельности. Режиссер Пётр Васильев, художник Алевтина Торик, композитор Пётр Макаров. (12+) 30 ноября - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+) 30 ноября - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 31 ноября - 11.00 и 13.30 Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+) 31 ноября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 31 ноября - 16.00 Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+) Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 ноября – 5 декабря

Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.

Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.

Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».

Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.

Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.

21 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Дмитрий Поляков, г.Москва. Солист Дмитрий Онищенко (фортепиано), г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

28 ноября - 11.00

«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

28 ноября - 17.00

«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.

5 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.

5 декабря - 17.00

Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

12 декабря - 17.00

«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

25 ноября - 19.00

г.Мончегорск

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)

29 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 ноября – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

21 ноября – 12.00

«Мечты кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

21 ноября – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)

27 ноября – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)

28 ноября – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Тольстого). Театральная сказка. (6+)

28 ноября – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

20 ноября - 18.30

Концерт «Осенние ритмы». Ансамблей бального танца «Ювента» и «ОНиОНА», вокального ансамбля «Цветные сны» и ансамбля солистов «Орфей». (6+)

21 ноября - 14.00

Концерт «Осеннее настроение». На сцене выступят фольклорный ансамбль «Потешенки» и ансамбль народной песни «Горенка». (0+)

27 ноября

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.

28 ноября

Областной конкурс «Уникальные мамы».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кировки «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Дворец зажигает огни». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выстави: «С думой о Есенине» (до 20 ноября); «Арктическое искусство и дизайн» (до 15 декабря).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Семья» (до 21 ноября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

24 ноября - 14.00

Фолк-урок «Куклы из бабушкиного сундука. Зайчик на пальчик». (6+)

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

20 и 21 ноября

Пройдёт XI региональный конкурс «Театральные надежды», в котором примут участие детско-юношеские коллективы из Мурманской области. В заполярную столицу съедутся юные таланты из городов Североморск, Снежногорск, Кандалакша, Оленегорск, Полярные Зори, пгт. Зеленоборский, п. Верхнетуломский, с.Варзуга, пгт.Мурмаши. Мурманск представят коллективы: драматический театр «Комедиограф», Детская театральная школа и Мурманский колледж искусств.

В этом году «Театральные надежды» пройдут в очно-заочном формате. Те, кто прошёл предварительный отбор, смогут представить жюри свои творческие работы на сцене мурманской театральной школы. Коллективы или участники, у которых нет возможности приехать, будут оцениваться по видеозаписям наравне с теми, кто выступит очно.

Всего в рамках конкурсной программы будет представлено 11 спектаклей, количество участников - более 200 человек.

Конкурсанты будут соревноваться по четырем традиционным номинациям («Спектакль», «Художественное слово», «Актёрская песня», «Игровая программа») и одной новой, которая добавилась в этом году - «Театральная афиша», в трёх возрастных группах: младшая (до 12 лет), средняя (13-17 лет), студенты Мурманского колледжа искусств.

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

21 ноября - 12.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

21 ноября - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

21 ноября - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

21 ноября - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

21 ноября - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

21 ноября - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

23 ноября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

23 ноября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

23 ноября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

23 ноября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

24 и 25 ноября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

24 и 25 ноября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

24 и 25 ноября - 18.30

«Зрение». (12+)

24 и 25 ноября - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК