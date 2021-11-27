АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «К 65-летию Николая Завертайло» (до 5 декабря); «РАЗНОвидности» (до 26 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая Библию» (до 26 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (0+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён фильм о проекте музея «Сезоны современного искусства». К окончанию первого года встреч участники должны были создать свое произведение и представить на выставке, но из-за пандемии коронавируса пришлось создавать работу в домашних условиях и демонстрировать публике в виртуальном формате. Кураторы проекта Степан Духно и Дмитрий Колатаев рассказали в фильме о проекте, а также показали процесс создания работ и рассказали о будущих планах. (12+)
Там же можно посмотреть видео мастер-классов по созданию игрушек из глины и бересты, по росписи и другие, которые состоялись в рамках Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «В манере мастера - художника Заполярья» (до 28 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Мурманск» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
27 и 28 ноября – 14.00
Мероприятие «Образ матери в изобразительном искусстве». (6+)
По 28 ноября
Просмотр фильмов конкурсной программы XIII Международного кинофестиваля «Северный характер».
27 ноября – 15.00
Программа детского кино «Вода, облака, ветер и море». (6+)
28 ноября – 16.00
Программа семейного кино «На пороге апокалипсиса - кто за это заплатит?». (6+)
1, 2 и 3 декабря – 12.00
Мероприятие «Музей для всех!» в рамках всероссийской акции «День инклюзии». (6+)
2 декабря
Начнёт работу выставка «Свет и тени художника мира» из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова (до 26 декабря). В экспозиции будут представлены репродукционные гравюры, выполненные с произведений великого голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 ноября); «На страже мира» (до 30 ноября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 30 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).
27 ноября
Начнёт работу выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 30 декабря). Экспозиция, построенная по хронологическому принципу, охватывает всю жизнь академика, показывая основные аспекты его деятельности и события биографии. (16+)
27 ноября – 15.00
Музейное занятие «Поморские посиделки». (12+)
27 ноября – в 16.00
Показ фильмов международного кинофестиваля «Северный характер» «Архитектура блокады», «Недееспособные». (6+)
28 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)
28 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (12+)
30 ноября – 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
30 ноября и 2 декабря – 10.00
В группе «ВКонтакте» продолжится онлайн-курс «Предметная съёмка экспонатов музея для создания архивов и публикаций» в рамках культурного проекта «КультFAQ». (12+).
30 ноября
«Практическое занятие»
2 декабря
Проверка, разбор и обсуждение домашнего задания.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Международный день науки» (до 30 ноября); «Журналу «Вокруг света» - 160 лет» (до 30 ноября); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 ноября); «Я знак бессмертия себе воздвигнул» (до 30 ноября); «Тепло сердец для милых мам» (до 30 ноября); «Книги, которые взрывают мозг» (до 30 ноября); «Автор новелл и беллетризованных биографий» (до 30 ноября); «Книга как лекарство» (до 30 ноября); «Книги под запретом» (до 30 ноября); «Самая страшная книга» (до 30 ноября); «Новые 7 чудес света и Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО» (до 30 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «НеМелодия» (до 30 ноября); «Достоевский известный и неизвестный» (до 30 ноября); «Достоевский навсегда» (до конца года).
28 ноября – 17.00
В рамках киноклуба показ фильма «Одержимость» (США, 2013 г.). (16+)
ОНЛАЙН:
27 ноября – 12.00
Интерактивная выставка «Увлекательное Мурмановедение». (12+)
27 ноября - 14.00
Интерактивная выставка «Посмотри на город сверху». (12+)
27 ноября – 18.00
Интерактивная выставка в рамках проекта «Школа критики»: темой встречи станет «Саунд-арт и саунд-дизайн в России». (16+)
30 ноября - 17.30
Интерактивная выставка «Пушкин и Петр I». (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
ОНЛАЙН:
До 16 января
Доступна интерактивная выставка «Хвала детской книге». Интерактивная экспозиция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой расскажет посетителям о шведской детской литературе и её ключевых персонажах. Выставка подготовлена посольством Швеции в России, Шведским институтом и шведской Академией детской книги. Кураторскую экскурсию проведёт советник по культуре посольства Швеции в России Мария Линд. (6+)
27 ноября – 12.00
Мастер-класс по созданию подарка ко Дню матери. (6+)
27 ноября – 13.00
Увлекательный мастер-класс по правополушарному рисованию «Совёнок». (6+)
28 ноября – 12.00
Семейный праздник, посвященный Дню матери. Участники увидят театрализованное игровое представление по мотивам произведения Евгения Шварца «Два клена». (6+)
28 ноября – 13.00
Творческий час «Мамочка-красавица», на котором ребята создадут красочную бумажную аппликацию для любимых мам. (6+)
28 ноября – 14.00
Игровая программа «Мама в книге». (0+)
28 ноября – 14.00
В музее Сергея Есенина состоится первая встреча подросткового книжного клуба. (12+.
29 ноября
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ.
2 декабря – 11.00
Литературно-музыкальный праздник «Рождественские приключения в Суоми», посвященный Дню независимости Финляндии. (6+)
ОНЛАЙН:
26 ноября – 10.00
Старт онлайн-квиза, посвященного истории освоения и экономическому развитию Арктики «#ОткрываемАрктикуВместе». (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
30 ноября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 ноября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
31 ноября - 16.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
6 декабря - 11.00 и 13.30
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
6 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Гуси – лебеди». (2+)
6 декабря - 16.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
7 декабря - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
7 декабря - 15.30, 17.00 и 18.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
12 декабря - 19.00
Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+)
13 декабря - 11.00 и 13.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
13 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Пряничный человечек». (2+)
14 декабря - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
14 декабря - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
19 декабря - 18.00
Бадри Цаава «Чудеса иллюзии». (12+)
20 декабря - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир. «Три медведя». (3+)
20 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
21 декабря - 11.00 и 13.30
Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)
21 декабря - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
26 декабря - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
27 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
27 декабря - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
28 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Боровков «Золотой ключик». ( | 5+)
28 декабря - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
27 ноября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
28 ноября - 11.00
«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
28 ноября - 17.00
«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.
4 декабря - 17.00
«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Концертный зал.
4 декабря - 18.00
«Госпожу свою – Музыку – славлю!». Музыкально-литературный вечер, посвящённый творчеству Марины Цветаевой. Камерный зал.
5 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.
5 декабря - 17.00
Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
12 декабря - 11.00
«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
12 декабря - 14.00
«Незнайка и Ко». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
12 декабря - 17.00
«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
18 декабря - 18.00
«Музыка струн». Екатерина Ефремова - голос, гитара и Ирина Волокославская - кантеле. Камерный зал.
19 декабря - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер и солист - Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.
21 декабря - 18.00
Виртуальный зал. «Параллели». Концертный зал.
25 декабря - 18.00
«С Новым Джазом!». Александр Златин (фортепиано), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
26 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.
26 декабря - 17.00
«Девятый вал». Токкаты от XVII до XXI века. Владимир Королевский (орган), г.Сочи. Концертный зал.
29 декабря - 19.00
«The Latin Jazz Mass». Для солистов, хора и джазового ансамбля, г.Мурманск. Концертный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
29 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
27 ноября – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
28 ноября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Тольстого). Театральная сказка. (6+)
28 ноября – 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
27 ноября
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
28 ноября – 14.00
областной конкурс «Уникальные мамы». Участниц ждут испытания: «Визитная карточка», «#Суперлайфхак», «Диско-мама» и «Инста-мама». (6+)
2 и 3 декабря – 19.00
Концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Первая часть программы посвящена Победе в Великой Отечественной войне, вторая - истории и судьбе маленького мальчишки, который стал моряком: «Утро туманное», «Морская пехота», «Вишневый сад», «Колыбельная» и другие. (12+)
ОНЛАЙН:
Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с заведующим отделом постановочной и художественно-оформительской работы Алексеем Ивановым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Жизнь в творчестве» (до 15 декабря); «Радость творчества» (до 15 декабря); «Арктическое искусство и дизайн» (до 15 декабря).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря); 46-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 19 декабря). (12+)
28 ноября – 16.00
Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка...». (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
27 и 28 ноября - 12.30
Приключения Виктора и Гару». (6+)
27 и 28 ноября - 13.30
Космонавтика для детей». (6+)
27 и 28 ноября - 14.30
Вода - чудо природы». (6+)
27 и 28 ноября - 17.00
«В глубины Вселенной». (12+)
27 и 28 ноября - 18.00
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
27 и 28 ноября - 19.00
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
30 ноября - 16.30
Вода - чудо природы». (6+)
30 ноября - 17.30
Космонавтика для детей». (6+)
30 ноября - 18.30
В глубины Вселенной». (12+)
30 ноября - 19.15
Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Краски лета» (до 30 ноября), картин в жанре абстракции, посвященная 155-летию Василия Кандинского (до 30 декабря).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
В Центральной городской библиотеке работает тематическая выставка «Особый и прекрасный мир театра» народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» (до 30 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещены видео мастер-класса от «Светлицы» по созданию выкройки методом макетирования. (12+)
Доступно видео концерта кружка «Триумф», младших вокальных групп «Бруснички» и «Морошки». (0+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Под Андреевским флагом» (до 28 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «Дуальность» (до 11 декабря), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея открылась новая рубрика #экспонат_памяти. (6+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
28 ноября – 15.00
Театрализованный концерт «Мамы разные нужны! Мамы разные важны!». (0+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
27 ноября – 16.00
Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: «Феи - тайная страна драконов» (Германия - Люксембург, 2019 г.). (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД проходит викторина «МультиМама». (0+)
Там же размещена запись спектакля «А кто там в чемодане?!». (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работают выставки: Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 ноября), Марии Кирсановой «Северный пейзаж» (до 30 декабря).
В фойе второго этажа ГЦК разместилась выставка творческих работ Аллы Журовой «Цветочные фантазии» (до 30 декабря).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
27 ноября – 14.00
Открытый театральный урок «Трям, здравствуйте» от молодёжной театральной студии «Мечта». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
27 ноября – 15.00
Семейная игра «Мамина радость». (0+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
27 ноября – 17.00
Премьера спектакля «Домик из ракушек» театра кукол «Маленькая страна». (0+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
27 ноября – 19.00
Концерт Геннадия Ветрова «Краски юмора». (12+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
28 ноября – 16.00
Премьера детского спектакля «Серенький К» от молодёжного театра «Мечта». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ГЦК размещён фильм «Экскурсия по Эрмитажу». (6+)
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
До 19 декабря
В МВЦ «Апатит» работает выставка живописи и графики «Федор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь». (6+)
г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр «Апатит».
27 ноября – 12.00
Мастер-класс «Новогоднее украшение из спила дерева». (6+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
27 ноября – 15.00
Мастер-класс «Новогодняя игрушка. Северный олень». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» стартовала интернет-акция «Обними маму». (0+)
г.АПАТИТЫ
По 3 декабря
На базе Городского Дворца культуры г. Апатиты пройдёт ретро-выставка работ преподавателей и учащихся Художественного отделения ДШИ г. Апатиты с одноименным названием «Ретро–выставка. Художественному отделению – 50!» (6+)
Детская художественная школа города Апатиты открылась в 1971 году.
С недавнего времени ДХШ вошла в состав Детской школы искусств города Апатиты, которая была основана в 1986 году. Сохраняя классические, высокие профессиональные традиции образования, творческую атмосферу, имея слаженный коллектив преподавателей, чёткую современную концепцию деятельности, ДШИ уверенно держит высокую планку и принимает активное участие в культурной жизни города.
На выставке будут представлены более 50 работ учащихся, выпускников и преподавателей Художественного отделения ДШИ за все годы существования.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 ноября - 18.00
Дворец культуры приглашает всех на легендарную клоунскую программа «Ая-яй ревю», состоящую из номеров всемирно известных артистов театра «Лицедеи». В самом семейном шоу труппы представлены как классические узнаваемые номера, так и новые клоунские репризы. Продолжительность шоу 2 часа (с одним антрактом). Вход строго в масках. (16+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 ноября
В рамках городской арт-акции «Родники - 2021» творчества людей с ограниченными возможностями здоровья начнёт работу выставка декоративно-прикладного творчества «Милый сердцу городок» (до 26 декабря). (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
28 ноября – 15.00
Праздничный концерт «Нет милее дружка, чем родная матушка!». (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
28 ноября - 15.00
В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт семейный праздник «Мама Фест». Гостей библиотеки ждут весёлые игры и конкурсы, скетч рисование «Мама глазами ребёнка», мастер-классы по созданию подарков для мам своими руками. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещено видео мастер-класса по dancehall choreo от хореографа студии «Dance Evolution Studio» Елизаветы Ус. (6+)
Работает театральный проект «Сказка идёт к вам в гости». (0+)
28 ноября
Праздничный онлайн концерт преподавателей и учащихся ДМШ им. Л.М. Буркова «Моя мама лучше всех», посвященный Дню матери.
г.Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова, официальная страница «ВКонтакте»: https.//vk.com/dmshburkovaapatity
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Продолжается ежегодная благотворительная акция «Подари чудо для ангела». Подопечные клуба «Дети-ангелы Мурмана» с радостью примут в подарок сладости, новые развивающие игрушки и другие детские радости. Место сбора подарков: «Совенок» на ул. Дзержинского, 37а, и ул. Ферсмана, 48. (0+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В выставочном зале Дворца культуры работают выставки: «Уж небо осенью дышало» (до 3 декабря) и аутентичный фотопроект «Шепот» фотографа-документалиста Надежды Титовой (до 10 декабря). (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
28 ноября – 13.00
Концерт «Чье сердце не имеет границ». (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
28 ноября – 19.00
Концерт Геннадия Ветрова «Краски юмора». (12+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
1 декабря – 19.00
Спектакль «Скандал заказывали?». На сцене - московский театр «Огни Москвы», в одной из главных ролей - Георгий Дронов. (12+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» размещено видео юбилейного концерта ансамбля русских народных инструментов «45 звонких лет. Юбилейный наигрыш». (12+)
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: «Есть идея!» (до 30 ноября), «Если ты любишь Север» (до 30 ноября), «Привет тебе, мой родной край!» (до 30 ноября), «Такие разные куклы» (до 30 декабря).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
27 ноября – 16.00
Праздник танца «Будь со мной рядом, мама». (0+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
28 ноября – 15.00
Концерт «В ритмах рок-н-ролла» от групп «100%» и «Частица N». (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
С 1 по 10 декабря
Открытый городской фестиваль самодеятельного художественного творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Тепло наших сердец». (0+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе Кандалакшской библиотечной системы работает рубрика «Сказки от Дедушки Мороза». (0+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
27 ноября - 14.30
Семейный фестиваль «Арт-семья». В программе: выставка работ участников в номинациях «Счастливые моменты» и «Семейная мастерская», мастер-классы, площадка «Танцевальная пауза», игровая программа «Сказочный контакт», шоу мыльных пузырей, концертная программа «С любовью к маме». (6+).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
27 ноября – 18.00
Акция «Клубок тепла». (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
28 ноября – 14.00
Слёт антинаркотического волонтёрского движения «Линия жизни». (12+)
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Молодёжный центр.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены видео открытого районного фестиваля межнационального согласия «#НаСевереВместе» (0+), а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд Армении, Азербайджана и Гипербореи (6+), по созданию оригинального букета (6+), по декоративно-прикладному творчеству (6+).
Каждую среду - 19.00
Выходит рубрика «Волшебное детское кино». (6+).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.