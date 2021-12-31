АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

1 января 2022 года

Для горожан и гостей областного центра пройдут следующие мероприятия:

на площадь Пять Углов:

1.30 – развлекательная шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки;

2.00 – праздничный фейерверк.

В жилом районе Росляково (сценическая площадка Дворца культуры «Судоремонтник»):

1.10 – поздравление Деда Мороза и Снегурочки;

1.20 – праздничный фейерверк;

1.30 – концертная программа коллективов Дворца культуры «Здравствуй, здравствуй, Новый год».

По 9 января

Новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!». В торговых домиках и фудтраках можно будет приобрести сувениры и подарки к праздникам, деликатесы к новогоднему столу и уличную еду – стритфуд. До 31 декабря здесь также развернётся ёлочный базар, для юных северян будет подготовлена развлекательная программа.

г.Мурманск, ул.Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С 30 декабря по 4 января - выходные дни.

5 января музей работает - с 11 до 19 часов,

6 января - с 11 до 18 часов.

Продолжают работу выставки: «Заполярье-2021» (до 23 января); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

5 января начнут работу выставки:

«Анатолий Шаковец. Офорты. Из собрания музея. Памяти художника» (до 23 января). Художник был представителем строго реалистического, академического стиля, работал в техниках печатной и станковой графики, акварели и живописи.

«Ночь перед Рождеством» (до 16 января). Экспозиция познакомит с красочными открытками разных годов и уникальными изделиями декоративно-прикладного искусства: невесомыми и снежными кружевами, матрешками со сказочной росписью и традиционными поморскими игрушками, кропотливо выполненными руками мастеров. С помощью QR-кодов у посетителей будет возможность узнать, как создать рождественское чудо своими руками, отгадать загадки и услышать знакомые мелодии, олицетворяющие дух праздника.

«Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля). Гости музея увидят репродукционные художественные открытки советского периода 1950-1960 годов, воспроизводящие картины известных зарубежных, русских и советских художников из Государственной Третьяковской галереи, художественных музеев.

6 января - 15.00

Мероприятие «Всем ART!». Гостей ждёт путешествие по музею: посещение выставки «Заполярье-2021» и интерактивной площадки «Умная гостиная», фотосессия «Живописный образ». (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Мурманск» (до 9 января); «Простая вещь. Веер» (до 9 января); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).

5 января откроются выставки:

«Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года). Будут представлены произведения художественных промыслов России из собрания музея: гжель, кружевоплетение и искусство резьбы по кости.

«Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля). Посетители увидят фарфор и фаянс, созданный Конаковским фаянсовым заводом из частной коллекции иерея Андрея.

«Уроки живописи» (до 30 января) - работы выпускников отделения «Живопись» Мурманского колледжа искусств.

5 января - 13.00

Мастер-класс «Легкое дуновение веера!». (6+)

5 января - 16.00

Мастер-класс «На бал к императрице!». (12+)

6 января - 13.00

Мастер-класс «Открытка на Рождество». (6+)

6 января - 16.00

Мероприятие «Чайные традиции в культуре русского народа», на котором состоится беседа о картинах русских художников, рассказ о чайных традициях в культуре русского народа, а также мастер-класс по созданию ароматной чайной смеси. (6+)

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

31 декабря, 1 и 6 января - выходной день. 2-5 января - с 11 до 18 часов.

Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января).

1 января

Стартует проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)

В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)

Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.

2-5 января

Программа «Новогодний кавардак»:

2 января - 13.00 и 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

3 января - 14.00

Мастер-класс «Новогоднее настроение». (6+)

3 января - 15.00

Мастер-класс «В ожидании праздника». (0+)

4 января - 11.00-12.00

Аквагрим. (0+)

4 января - 15.00

Мастер-класс по рисованию «Милые зверята». (12+)

5 января - 14.00

Мастер-класс «Новогодний сувенир» (6+)

5 января - 16.00

Мастер-класс «Новогодний сувенир». (12+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» начался «Оливье-марафон». Для участия необходимо выложить рецепт и фото салата. (6+)

8 января

Будет опубликована подборка самых вкусных салатов. Там же вы найдете рецепты «Оливье» из старинных поваренных книг. (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книги для новогоднего вдохновения» (до 31 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января); «Новые книги - новые встречи» (до 31 января).

4 и 5 января

Новогодняя программа. В зале электронных ресурсов посетителей ждут интеллектуальные игры: «Приключения в стране Букландии». (6+)

Виртуальное путешествие с вопросами на литературную тематику, «Колдовство в библиотеке». (12+)

Свои двери откроет волшебная библиотека для юных фей и чародеек, попасть туда смогут только храбрецы, которые не испугаются колдовских испытаний, «Пиратский квиз». (12+)

Виртуальный бой для отважных корсаров, любителей морских странствий и ярких впечатлений, а также «Новогодняя викторина» и игра о новогодних обычаях и традициях. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

4 января - 13.00

Встреча из цикла чтений шведских сказок Юи и Томаса Висландер. (6+)

5 января - 13.00

«Ёлочный» мастер-класс. (6+)

6 января - 13.00 и 14.00

Игровая программа «Сочельник в библиотеке». Гостей ждут весёлые розыгрыши, конкурсы, зажигательные «тигриные» танцы и шуточные предсказания, а также мастер-класс по росписи рождественского пряника. (6+)

ОНЛАЙН:

1 января - 12.00

Интерактивная история «1 января - день былинного богатыря Ильи Муромца». (12+)

Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 2 января - 11.00, 14.00 и 17.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 2 января - 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 2 января - 19.00 Пётр Васильев, по мотивам рассказов А. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+) 3 января - 11.00 и 17.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 4 января - 11.00, 14.00 и 17.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 4 января - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Снежная королева». (5+) 4 января - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский «Телефон». (3+) 4 января - 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 5 января - 11.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 5 января - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Умка». (6+) 5 января - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский «Муха – Цокотуха». (3+) 5 января - 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 6 января - 11.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 6 января - 11.00 и 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 7 января - 11.00, 14.00 и 17.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 7 января - 11.00, 16.00 и 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 8 января - 11.00, 14.00 и 17.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 8 января - 11.00, 16.00 и 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 9 января - 11.00 и 14.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 9 января - 11.00, 16.00 и 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 10 января - 19.00 Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+) 11 января - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов «Колобок». (4+) 11 января - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 11 января - 18.00 Группа «VAGABONDs» («Бродяги»). Концерт «Золотой запас». (12+) 12 января - 11.00 и 13.30 Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+) 12 января - 15.30 и 17.00 Николай Шувалов «Красная Шапочка». (3+) 17 января - 19.00 Фламенко. Оживляя полотна. 18 января - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько «Сказки бабушки Зимы». (4+) 18 января - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+) 19 января - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+) 19 января - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/) 5 января - 11.00

«Новогодняя погремушка». Концерт для малышей. Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

5 января - 17.00

«Ирония судьбы, или С Новым годом!». Квартет «АРТ СИНЕМА». Концертный зал.

6 января - 12.00

«Малыш и Карлсон». Музыкальная сказка с песочной анимацией. Концертный зал.

8 января - 18.00

Рождественский концерт. Концертный зал.

9 января - 14.00

«В гостях у сказочника». Ирина Волокославская (кантеле) и солисты филармонии. Камерный зал.

9 января - 17.00

«Музыка севера». Егор Колесов (орган), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

9 января - 19.00

«JAZZ DO IT». Ансамбль «WAKA BAND». Арт-кафе.

15 января - 11.00

«Новогодняя погремушка». Для самых маленьких. Камерный зал.

16 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Истомин. Солист Граф Муржа, г.Москва. Концертный зал.22 января - 17.00

Квинтет четырёх. Ансамбль русских народных инструментов, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

23 января - 14.00

«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.

23 января - 18.00

Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.

29 января - 17.00

«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.

30 января - 17.00

Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.

5 февраля - 18.00

Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 февраля - 17.00

«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.

20 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

20 февраля - 20.00

«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

2 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

3 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

4 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

5 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

6 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

7 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

2-6 января - 12.00 и 15.00

Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

8 января – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

9 января – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

9 января – 19.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

15 января – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

31 декабря – 11.00 и 15.00

На сцене заполярной «Кировки» состоится новогодняя сказка «Настоящая история Зимнего царства». Гости окунутся в мир, полный волшебства и настоящих зимних чудес, познакомятся с жителями загадочного Зимнего царства, побывают на Конференции Зимы, спасут Снегурочку и встретят праздник в Ледяном дворце Деда Мороза. (0+)

2 и 3 января – 19.00

Пройдут концерты Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота. В декабре 2020 года коллективу исполнилось 80 лет, но, к сожалению, юбилейные концерты не состоялись из-за эпидемиологических ограничений. И сейчас, спустя год, артисты-североморцы представят зрителям насыщенную программу, состоящую из любимых всеми песен и танцевальных номеров. Первая часть концерта посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Гости Дворца культуры услышат такие песни, как «Баллада о солдате», «Дети войны», «Письмо из 45-го» и многие другие. Вторая часть –история и судьба маленького мальчишки, который стал моряком. Зрители услышат песни и увидят хореографические зарисовки о море, о флоте: «Утро туманное», «Морская пехота», «Вишнёвый сад», «Колыбельная» и другие.

За последние несколько лет коллектив пополнил свою копилку наград, завоевав Гран-при IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей ВС РФ в Санкт-Петербурге (2017 год), и Гран-при VII Всеармейского смотра-конкурса ансамблей ВС РФ в Москве (2021 год).

ОНЛАЙН:

Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» (6+) знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В. М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка, посвященная 55-летию детской художественной школы города Мурманска (ул. Октябрьская, 22 и ГДЦ «Арктика») (до 10 января).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).

5 января - 14.00

Мероприятие «Батюшка Январь - зимы государь». Почему месяц январь в народном календаре называют зимы государь? Что такое колядки и зимние святки? Какие игры были у наших прабабушек и прадедушек в январские праздники? Об этом узнают маленькие посетители и их родители, а ещё отгадают загадки и сделают текстильного ангела - оберег семьи. (6+)

6 января - 14.00

Мероприятие «Волшебство Нового года». В программе - беседа о зимних праздниках и традициях, истории новогодних атрибутов. (12+)

Маленькие посетители поучаствуют в кукольном представлении, рассказывающем об истории Рождества, а также распишут елку в технике точечной росписи. (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

4 января - 12.30

«Космический Новый год». (0+)

4 января - 14.00

«Космонавтика для детей». (6+)

4 января - 17.00

«Энергия Вселенной». (12+)

4 января - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

4 января - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

5 и 6 января - 12.30

«Космический Новый год». (0+)

5 и 6 января - 14.00

«Космонавтика для детей». (6+)

5 и 6 января - 15.00

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

5 и 6 января - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

5 и 6 января - 17.00

«Энергия Вселенной». (12+)

5 и 6 января - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

5 и 6 января - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК