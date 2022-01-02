АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
По 9 января
Новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!». В торговых домиках и фудтраках можно будет приобрести сувениры и подарки к праздникам, деликатесы к новогоднему столу и уличную еду – стритфуд. До 31 декабря здесь также развернётся ёлочный базар, для юных северян будет подготовлена развлекательная программа.
г.Мурманск, ул.Воровского.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
По 4 января - выходные дни.
5 января музей работает - с 11 до 19 часов,
6 января - с 11 до 18 часов.
Продолжают работу выставки: «Заполярье-2021» (до 23 января); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).
5 января начнут работу выставки:
«Анатолий Шаковец. Офорты. Из собрания музея. Памяти художника» (до 23 января). Художник был представителем строго реалистического, академического стиля, работал в техниках печатной и станковой графики, акварели и живописи.
«Ночь перед Рождеством» (до 16 января). Экспозиция познакомит с красочными открытками разных годов и уникальными изделиями декоративно-прикладного искусства: невесомыми и снежными кружевами, матрешками со сказочной росписью и традиционными поморскими игрушками, кропотливо выполненными руками мастеров. С помощью QR-кодов у посетителей будет возможность узнать, как создать рождественское чудо своими руками, отгадать загадки и услышать знакомые мелодии, олицетворяющие дух праздника.
«Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля). Гости музея увидят репродукционные художественные открытки советского периода 1950-1960 годов, воспроизводящие картины известных зарубежных, русских и советских художников из Государственной Третьяковской галереи, художественных музеев.
6 января - 15.00
Мероприятие «Всем ART!». Гостей ждёт путешествие по музею: посещение выставки «Заполярье-2021» и интерактивной площадки «Умная гостиная», фотосессия «Живописный образ». (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Мурманск» (до 9 января); «Простая вещь. Веер» (до 9 января); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).
5 января откроются выставки:
«Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года). Будут представлены произведения художественных промыслов России из собрания музея: гжель, кружевоплетение и искусство резьбы по кости.
«Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля). Посетители увидят фарфор и фаянс, созданный Конаковским фаянсовым заводом из частной коллекции иерея Андрея.
«Уроки живописи» (до 30 января) - работы выпускников отделения «Живопись» Мурманского колледжа искусств.
5 января - 13.00
Мастер-класс «Легкое дуновение веера!». (6+)
5 января - 16.00
Мастер-класс «На бал к императрице!». (12+)
6 января - 13.00
Мастер-класс «Открытка на Рождество». (6+)
6 января - 16.00
Мероприятие «Чайные традиции в культуре русского народа», на котором состоится беседа о картинах русских художников, рассказ о чайных традициях в культуре русского народа, а также мастер-класс по созданию ароматной чайной смеси. (6+)
До 1 марта
Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
2-5 января - с 11 до 18 часов. 6 января - выходной день.
Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января).
С 1 января
Стартует проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)
В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)
Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.
2-5 января
Программа «Новогодний кавардак»:
2 января - 13.00 и 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
3 января - 14.00
Мастер-класс «Новогоднее настроение». (6+)
3 января - 15.00
Мастер-класс «В ожидании праздника». (0+)
4 января - 11.00-12.00
Аквагрим. (0+)
4 января - 15.00
Мастер-класс по рисованию «Милые зверята». (12+)
5 января - 14.00
Мастер-класс «Новогодний сувенир» (6+)
5 января - 16.00
Мастер-класс «Новогодний сувенир». (12+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» начался «Оливье-марафон». Для участия необходимо выложить рецепт и фото салата. (6+)
8 января
Будет опубликована подборка самых вкусных салатов. Там же вы найдете рецепты «Оливье» из старинных поваренных книг. (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Книги для новогоднего вдохновения» (до 31 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января); «Новые книги - новые встречи» (до 31 января).
4 и 5 января
Новогодняя программа. В зале электронных ресурсов посетителей ждут интеллектуальные игры: «Приключения в стране Букландии». (6+)
Виртуальное путешествие с вопросами на литературную тематику, «Колдовство в библиотеке». (12+)
Свои двери откроет волшебная библиотека для юных фей и чародеек, попасть туда смогут только храбрецы, которые не испугаются колдовских испытаний, «Пиратский квиз». (12+)
Виртуальный бой для отважных корсаров, любителей морских странствий и ярких впечатлений, а также «Новогодняя викторина» и игра о новогодних обычаях и традициях. (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
4 января - 13.00
Встреча из цикла чтений шведских сказок Юи и Томаса Висландер. (6+)
5 января - 13.00
«Ёлочный» мастер-класс. (6+)
6 января - 13.00 и 14.00
Игровая программа «Сочельник в библиотеке». Гостей ждут весёлые розыгрыши, конкурсы, зажигательные «тигриные» танцы и шуточные предсказания, а также мастер-класс по росписи рождественского пряника. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
2 января - 11.00, 14.00 и 17.00
Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
2 января - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)
2 января - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
3 января - 11.00 и 17.00
Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
4 января - 11.00, 14.00 и 17.00
Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
4 января - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Снежная королева». (5+)
4 января - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский «Телефон». (3+)
4 января - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)
5 января - 11.00
Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
5 января - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Умка». (6+)
5 января - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский «Муха – Цокотуха». (3+)
5 января - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)
6 января - 11.00
Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
6 января - 11.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)
7 января - 11.00, 14.00 и 17.00
Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
7 января - 11.00, 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)
8 января - 11.00, 14.00 и 17.00
Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
8 января - 11.00, 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)
9 января - 11.00 и 14.00
Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
9 января - 11.00, 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)
10 января - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
11 января - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов «Колобок». (4+)
11 января - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
11 января - 18.00
Группа «VAGABONDs» («Бродяги»). Концерт «Золотой запас». (12+)
12 января - 11.00 и 13.30
Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+)
12 января - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов «Красная Шапочка». (3+)
17 января - 19.00
Фламенко. Оживляя полотна.
18 января - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько «Сказки бабушки Зимы». (4+)
18 января - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
19 января - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
19 января - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
5 января - 11.00
«Новогодняя погремушка». Концерт для малышей. Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.
5 января - 17.00
«Ирония судьбы, или С Новым годом!». Квартет «АРТ СИНЕМА». Концертный зал.
6 января - 12.00
«Малыш и Карлсон». Музыкальная сказка с песочной анимацией. Концертный зал.
8 января - 18.00
Рождественский концерт. Концертный зал.
9 января - 14.00
«В гостях у сказочника». Ирина Волокославская (кантеле) и солисты филармонии. Камерный зал.
9 января - 17.00
«Музыка севера». Егор Колесов (орган), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
9 января - 19.00
«JAZZ DO IT». Ансамбль «WAKA BAND». Арт-кафе.
15 января - 11.00
«Новогодняя погремушка». Для самых маленьких. Камерный зал.
16 января - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Истомин. Солист Граф Муржа, г.Москва. Концертный зал.22 января - 17.00
Квинтет четырёх. Ансамбль русских народных инструментов, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
23 января - 14.00
«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
29 января - 17.00
«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.
30 января - 17.00
Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.
5 февраля - 18.00
Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 февраля - 17.00
«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.
20 февраля - 14.00
«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
20 февраля - 20.00
«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
2 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
3 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
4 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
5 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
6 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
7 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
2-6 января - 12.00 и 15.00
Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
8 января – 19.00
«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)
9 января – 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
9 января – 19.00
«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
15 января – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
16 января – 12.00
«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)
16 января – 19.00
«Привет с фронта!». В. Кондратьев, инсценировка Ю. Сергиенко. История неповторимой любви. (12+)
19 и 20 января – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+) Малая сцена.
22 января – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)
23 января – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
23 января – 19.00
«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (16+)
29 января – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
30 января – 12.00
«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)
30 января – 19.00
«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
2 и 3 января – 19.00
Пройдут концерты Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота. В декабре 2020 года коллективу исполнилось 80 лет, но, к сожалению, юбилейные концерты не состоялись из-за эпидемиологических ограничений. И сейчас, спустя год, артисты-североморцы представят зрителям насыщенную программу, состоящую из любимых всеми песен и танцевальных номеров. Первая часть концерта посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Гости Дворца культуры услышат такие песни, как «Баллада о солдате», «Дети войны», «Письмо из 45-го» и многие другие. Вторая часть –история и судьба маленького мальчишки, который стал моряком. Зрители услышат песни и увидят хореографические зарисовки о море, о флоте: «Утро туманное», «Морская пехота», «Вишнёвый сад», «Колыбельная» и другие.
За последние несколько лет коллектив пополнил свою копилку наград, завоевав Гран-при IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей ВС РФ в Санкт-Петербурге (2017 год), и Гран-при VII Всеармейского смотра-конкурса ансамблей ВС РФ в Москве (2021 год).
ОНЛАЙН:
Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» (6+) знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В. М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжает работу выставка, посвященная 55-летию детской художественной школы города Мурманска (ул. Октябрьская, 22 и ГДЦ «Арктика») (до 10 января).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).
5 января - 14.00
Мероприятие «Батюшка Январь - зимы государь». Почему месяц январь в народном календаре называют зимы государь? Что такое колядки и зимние святки? Какие игры были у наших прабабушек и прадедушек в январские праздники? Об этом узнают маленькие посетители и их родители, а ещё отгадают загадки и сделают текстильного ангела - оберег семьи. (6+)
6 января - 14.00
Мероприятие «Волшебство Нового года». В программе - беседа о зимних праздниках и традициях, истории новогодних атрибутов. (12+)
Маленькие посетители поучаствуют в кукольном представлении, рассказывающем об истории Рождества, а также распишут елку в технике точечной росписи. (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
4 января - 12.30
«Космический Новый год». (0+)
4 января - 14.00
«Космонавтика для детей». (6+)
4 января - 17.00
«Энергия Вселенной». (12+)
4 января - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
4 января - 19.15
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
5 и 6 января - 12.30
«Космический Новый год». (0+)
5 и 6 января - 14.00
«Космонавтика для детей». (6+)
5 и 6 января - 15.00
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
5 и 6 января - 16.00
«В глубины Вселенной». (12+)
5 и 6 января - 17.00
«Энергия Вселенной». (12+)
5 и 6 января - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
5 и 6 января - 19.15
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе работают экспозиции: «На страже правопорядка» (до 9 января) и «Елочный беспредел» (до 12 января).
ОНЛАЙН:
В сообществе комплекса размещены виртуальные выставки: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!». (0+)
г.МОНЧЕГОРСК
6 января - 15.00
Мюзикл «Снежная королева». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
Стартовал городской конкурс на создание логотипа 85-летнего юбилея Мончегорска, который будет праздноваться в 2022 году. Необходимо придумать эскиз логотипа, который должен отражать юбилейную дату или, например, узнаваемый символ города и т. д. Образы должны быть простыми и понятными, а также привлекающими внимание. Победитель будет выбран в результате онлайн-голосования в конце этого года. (0+)
г.КИРОВСК
В Кировском городском Дворце культуры продолжает работу ретро-выставка «Советский Новый год» (до 31 января).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры
2-5 января - 12.00 и 15.00
Новогодняя сказка «Волшебное время». (0+).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?» и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)
Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)
г.АПАТИТЫ
По 10 января 2022 года
Проходит муниципальный этап конкурса «Рождественский Перезвон» на базе Дома творчества города Апатиты. В муниципальном этапе конкурса «Рождественский перезвон» примут участие 19 работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств. (6+)
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.
2 января – 15.00
Девчонок и мальчишек приглашаем во Дворец культуры. Здесь пройдёт большой, весёлый и красивый праздник «Новогодний карнавал». Готовят праздник сказочные герои, а отвечает за него Снеговичок. Но озорная и весёлая Маша решает внести свои изменения в программу карнавала. Что она приготовила на этот раз, вы узнаете, когда придете на праздник. Вас ждут невероятные новогодние приключения, выступление сказочных героев, игры, танцы, развлечения. (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
2 и 5 января – 12.00
3 и 4 января – 15.00
На новогодних каникулах приглашаем вас в сказку-путешествие «Дед Мороз спешит на Север». Вы побываете на вотчине зимнего волшебника, на родине Бабы Яги, в саамской деревне… Познакомитесь с новым питомцем Снегурочки-Шариком и поможете ему проводить Деда Мороза в таинственный Подземный мир в поисках его мистических обитателей...
Вместе с нашими героями вам предстоит выполнить сложную и ответственную миссию – спасти Новый год! (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
4 января
Творческий вечер Сергея Данилина. В рамках работы открытого пространства «Artic Space» состоится творческий вечер музыканта Сергея Данилина. В программе прозвучат как старые, так и новые песни, а также кавер-версии на популярные хиты среди молодежи. (16+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
5 января – 18.00
Уникальный юмористический концерт участников популярных юмористических телелепередач канала «Россия» Натальи Коростелёвой и Юрия Хвостова.
Наталья Коростелёва – очаровательная смех–бомба, на её монологах зал взрывается от хохота. Постоянной сменой образов, персонажей и костюмов юмористка создаёт эффект присутствия на сцене целой театральной труппы. Все номера артистка придумывает сама, и у неё это выходит настолько замечательно, что миниатюры из-под её пера с успехом исполняют многие прославленные юмористы.
Юрий Хвостов – остроумный писатель-юморист, вместе с Натальей Коростелёвой написал более 150 миниатюр всем нашим звёздам юмора. Талант Юрия Хвостова отмечал Михаил Задорнов и не раз приглашал его в свои концерты.
Концерт Натальи Коростелёвой и Юрия Хвостова – это яркое, современное юмористическое шоу с монологами, сценками, песнями интерактивом и видеопроекцией настоящий концерт-комикс!
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
6 января - 14.00
Рождественский кинозал: анимационный фильм «Снежная королева 2: Перезаморозка». Библиотека семейного чтения приглашает всех желающих на рождественский просмотр анимационного фильма «Снежная королева 2: Перезаморозка». (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
6 января – 14.00
Состоится развлекательное мероприятие для детей в парке имени Пушкина «Зимние забавы». Вас ждут подвижные игры на свежем воздухе, сюрпризы и хорошее настроение. (6+)
г.Апатиты, парк имени Пушкина.
6 января - 17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет вечеринка, посвященная Рождеству. Госте праздника ждёт рождественский квест «Вечера на хуторе…», гадания на картах, воске, зеркалах и даже на валенках. В заключение праздника участников ждет шуточный гороскоп на предстоящий год и уютное чаепитие. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
8 января – 15.00
Праздник «Волшебное время чудес». Творческие коллективы Дворца культуры приглашают жителей города в сквер у школы №4 на новогодний праздник. На празднике гостей ждут игры, танцы, песни и веселье. В празднике примут участие коллективы Дворца культуры: ансамбль современного танца «Джосс» и вокальный ансамбль «До мажор».
Во время новогодних праздников вредная Баба Яга потушила новогоднюю елочку, и она больше не светится огоньками. Чтобы вернуть новогоднее волшебство весёлые Снеговики собирают апатитских ребят, чтобы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вернуть елочке праздничный вид. (0+)
г.Апатиты, сквер у школы №4.
8 января
Добры молодцы, да красны-девицы! Студия народного творчества «Ярушка» и молодёжный центр приглашают вас на танцевально-игровую молодёжную вечёрку. Будем играть, танцевать, познавать радостный мир народного творчества. По окончании программы. (12+)
Душевные посидели с ароматным чаем. Барышни в юбках и вкусняшки к чаю горячо приветствуются.
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
9 января - 14.00
«Ретрокинозал на Пушкина» центральной городской библиотеки приглашает знатоков советского кино на встречу с Романом Серовым, который расскажет о творчестве актрисы Валентины Теличкиной. Участников встречи ждет просмотр художественного фильма «Осенние свадьбы», созданного в 1967 году режиссером Б. Яшиным.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
9 января - 15.00
Студия рисования «СкетчТайм». Молодёжное пространство «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки приглашает на мастер-класс по рисованию рождественского венка. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
9 января - 15.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает на встречу в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с книгой Ирины Яковлевой «Лесная столовая» и нарисуют птичку-синичку. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
9 января – 16.00-20.00
В Молодёжном центре будет проходить новогодний киномарафон от команды #PROговори. Приглашаем всех желающих уютно провести время за просмотром доброго рождественского кино. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
9 и 16 января - 16.30
Центральная городская библиотека приглашает молодёжь в студию ораторского мастерства «Цицерон». На занятиях проводится речевой тренинг на дикцию, артикуляцию, речевое дыхание и т.п. Участники узнают о предмете изучения риторики, философах и знаменитых ораторах древности и современности, познакомятся с видами и принципами построения публичной речи. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
9 и 16 января - 18.00
Центральная библиотека приглашает ребят старше 12 лет на увлекательные настольные игры. Для любителей настолок более 30 самых современных и популярных настольных игр, среди которых «Манчкин», «Дженга», «Шакал. Остров сокровищ», «Ticket to Ride», «Имаджинариум», «Экивоки», «Доббль», «Alias», «Каркассон» и другие. Вход свободный. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
11 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей в школу рисования «Давайте рисовать!». Для участников пройдёт мастер-класс «Лесные звери» в технике оттиска поролоном. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
12 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей и родителей в студию чтения «Аленушкины сказки», где они познакомятся с японской сказкой «Кувшинный человечек», а также изготовить кувшин из соленого теста. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
12 января - 17.30
Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей в возрасте 4-5 лет на занятия в школу раннего развития «Умничка». В программе занятий: упражнения и игры на развитие мышления, логики и творческого интеллекта, игровой массаж, рисование песком на световых столах. Занятие проводятся по предварительной записи, на платной основе. (0+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
13 января - 16.00
Арт-студия «Хобби-микс». Библиотеке семейного чтения приглашает детей на занятие в арт-студию «Хобби-микс», где для ребят пройдёт мастер-класс по созданию интерьерного украшения «Снежинки» из подложки для ламината. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
13 января - 17.30
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить арт-студию «Брусничка». Ребята познакомятся с книгой Марины Абрамовой «Я летучая мышь» и посетят мастер-класс «Летучая мышь». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
13 января - 17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет мастер-класс по рисованию на графических планшетах. Участники мастер-класса обучатся основам рисования на планшете и нарисуют «Новогоднее фэнтези». (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
14 января - 16.00
Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы за настольной игрой «Каркассон». Это стратегически-экономическая игра немецкого стиля, где участники становятся феодальными правителями одной из провинций средневековой Франции и им предстоит расширять свои владения, строить города и монастыри, прокладывать дороги и не забывать мудро управлять своими подданными, ведь именно они приносят вам успех в соперничестве с соседями. В ходе игры постепенно составляется карта средневековой страны с городами, полями, дорогами и монастырями, при этом принцип немного напоминает домино (или пазл). (12+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
14 января - 17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет арт-тусовка «Just Dance». Участники тусовки поговорят о танцевальной культуре и познакомятся с очень молодым и популярным стилем танца «Just Dance». (16+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
14 января - 17.00
Студия 3D- рисования. Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6
12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут игрушку «Домик Бабы-Яги». Занятие проводится по предварительной записи по тел.: +7900 943 87 37 либо в группе VK: https://vk.com/apatitylibr (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
15 января - 13.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает горожан в парк на улице Пушкина, где состоится фольклорный праздник «Святки-колядки». Жителей города ждет встреча со сказочными персонажами – Бабой Ягой и Зимушкой, игры, гадания, хороводы. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 15.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет встреча волонтёров команды «БМВ». Ребята обсудят темы и формат будущих мероприятий, которые будут проводиться в библиотеке. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 13.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает горожан в парк на улице Пушкина, где состоится фольклорный праздник «Святки-колядки». Жителей города ждет встреча со сказочными персонажами – Бабой Ягой и Зимушкой, игры, гадания, хороводы. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 15.00
В «Академии субботних знаний» городской детско-юношеской библиотеки ребят 6-8 лет ждёт новый цикл познавательных занятий «Откроем тайны науки и техники». На первом занятии «Чудо-магнит» ребята познакомятся с понятием «магнит», узнают, откуда появилось такое название, исследуют свойства магнита и примут участие в игре-эксперименте «Золотой ключик». (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 17.00
Мастер-класс по плетению «Балаклава». Молодёжное пространство «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки приглашает на мастер-класс по плетению балаклавы. Участники мастер-класса обучатся основам плетения и смогут сплести самостоятельно модный аксессуар. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
16 января - 13.00
Клуб «Модное рукоделие». Клуб «Модное рукоделие» центральной библиотеки приглашает на мастер-класс «Изготовление свечей». Занятие проводится по предварительной записи по тел.+7900-943-87-37. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января -15.00
Студия чтения «Бабушкины сказки». Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей и родителей посетить студию чтения «Бабушкины сказки». Ребята познакомятся со сказкой «Колокольчик», примут участие в мастер-классе «Колокольчик» и отведают угощение от бабушки. (4+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января - 15.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает на занятие литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Ребята познакомятся с книгой Клер Буйе «Что у волка на обед» и сделают аппликацию «Огород». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
16 января - 15.00
Центральная библиотека и ЛИТО «Хибины» приглашают на Рождественские встречи. Для гостей прозвучат стихи, песни, посвященные самому волшебному времени года – зиме, Рождеству и Новому году. (16+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января - 18.00
Заседание молодёжного дискуссионного клуба «Кино и книги». Центральная библиотека приглашает жителей города Апатиты независимо от возраста принять участие в первом заседании молодёжного дискуссионного клуба «Кино и книги». В уютной атмосфере кинозала библиотеки любители интеллектуального кино и чтения смогут познакомиться с новинками мировой литературы и кинематографа, а также обсудить волнующие их темы, касающиеся различных сфер жизни общества. Спикер встречи опытный психолог Ирина Сергеевна Гулецкая. (12+)
Посещать мероприятия Дворца культуры допускается зрителям только с QR-кодом или при наличии ПЦР-теста, с предоставлением документа позволяющим идентифицировать его личность. При входе во Дворец культуры будет проводиться термометрия и контроль масочного режима.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжают работу рубрики «Мульт-викторина», «Ищу свой дом» и «Читаем сказки дома». (0+)
Там же размещены: видеозапись спектакля «Бесценный дар Жизнь», видео праздничного концерта «Нет милее дружка, чем родная матушка!». (6+)
4 января
Молодёжный центр и игровой клуб «Возможно все!» приглашают всех желающих принять участие в интерактивной игре «Крокодил». Положительные эмоции, новые знакомства и теплая атмосфера обеспечены. Запись на игру под обязательна, количество участников ограничено. (18+)
https://vk.com/event119644423
6 января – 15.00
Во Дворце культуры состоится Мастер-класс «Символ года. Тигрёнок» от Н.А. Коровашковой. Вместе с Надеждой Александровной вы узнаете, как из одного квадрата можно сшить тигрёнка, получить удовольствие от пошива и насладиться результатом. (6+)
Для мастер-класса понадобится: квадрат оранжевой ткани 14 см*14 см, белый фетр 3см*2см, ножницы, нитки, хорошее настроение.
Для участия в мастер-классе необходимо пройти регистрацию по указанной ссылке: https://forms.yandex.ru/u/60d1c29f8d9858ece7f67f95/
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
4 января - 12.00
Праздничное представление «Чудесный праздник Новый год, или Как Дед Мороз спасал бычка Федю». (0+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
5 января - 11.00
Представление «Удивительное путешествие Тигрули». (0+)
г.Полярные Зори, Нивский просп., 11. Выставочный зал.
5 января - 17.00
Мастер-класс «Домик из дерева». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» размещены видео юбилейного концерта ансамбля русских народных инструментов «45 звонких лет. Юбилейный наигрыш» и концерт «Чьё сердце не имеет границ». (12)
г.КАНДАЛАКША
3 января - 18.00
Концерт участников популярных юмористических телепередач - Натальи Коростелевой и Юрия Хвостова. (12+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
4 января - 17.00
5 и 6 января - 15.00 и 17.00
Спектакль «Просто новогоднее чудо». (0+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
5 января - 12.00
Программа мастер-классов в ДК: «Поморские козули». (0+)
5 января - 16.00
Программа мастер-классов в ДК: «Роспись кофейных позитивчиков». (0+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
группе ДК «Металлург» будет размещено видео музыкальной программы «Примите наши поздравления» - «Голубой огонек по-кандалакшски» (0+).
». (0+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается конкурс «Новогоднее караоке» (0+). Необходимо сделать запись исполнения любой песни новогодней тематики. Заявки принимаются до 10 января. (0+)
п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
1 января - 2.00
Праздничное гулянье. (0+)
г.Ковдор, Уютная площадь.
ОНЛАЙН:
1 января - 12.00
Старт онлайн-конкурса поделок «Рождественское настроение» (сообщество ГДК «ВКонтакте»). (0+)
В сообществе «ВКонтакте» размещены мастер-классы: «Поморские козули» и по созданию ёлочной игрушки. (6+).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21741&page=1