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Мурманская область. Арктика (16+)08.01.22 08:30

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

По 9 января

Новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!». В торговых домиках и фудтраках можно будет приобрести сувениры и подарки к праздникам, деликатесы к новогоднему столу и уличную еду – стритфуд.

г.Мурманск, ул.Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Время работы музея: 8 и 9 января - с 11.00 до 19.00; 10 и 11 января – выходной.

Продолжают работу выставки: «Заполярье-2021» (до 23 января); «Ночь перед Рождеством» (до 16 января); «Анатолий Шаковец. Офорты. Из собрания музея. Памяти художника» (до 23 января); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

9 января - 15.00

Интерактивное мероприятие для детей «Образ Снегурочки в изобразительном искусстве». (6+)

13 января - 15.00

Интерактивное мероприятие «Под сиянием Большой Медведицы». (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Мурманск» (до 9 января); «Простая вещь. Веер» (до 9 января); «Уроки живописи» (до 30 января); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).

8 января - 13.00 и 16.00

Мастер-класс «Портрет зимы». (6+)

9 января - 13.00 и 16.00

Мастер-класс «Хлопушки, посох и не только». (6+)

12 января

Начнёт работу выставка из собрания музея «Экслибрис» (до 3 апреля). В экспозиции будут представлены работы, выполненные Михаилом Кириным, Татьяной Ковригиной, Михаилом Верхоланцевым.

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

8 и 9 января музей работает - с 11.00 до 18.00.

Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января).

8 января - 12.00 и 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск - ворота в Арктику». (16+)

9 января - 14.00

Музейное занятие «Коляда-коляда». (6+)

С 1 января

Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)

В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов».  (6+)

Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается «Оливье-марафон».  Для участия необходимо выложить рецепт и фото салата. 8 января будет опубликована подборка самых вкусных салатов. Там же вы найдете рецепты «Оливье» из старинных поваренных книг. (6+)

Также в группе размещено видео мастер-класса по созданию новогодней елочки из обычной офисной бумаги. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Время работы: 8 января - с 12.00 до 22.00, 9 января - с 12.00 до 20.00.

Продолжают работу выставки: «Книги для новогоднего вдохновения» (до 14 января); «Мастера психологического триллера» (до 30 января); «Сделано в Англии» (до 30 января); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 января); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 января); «Литературный календарь» (до 30 января); «Север: легенда и быль» (до 30 января); «Новые книги - новые встречи» (до 30 января); «Занимательно о физике» (до 30 января); выставка изданий к 150-летию Александра Скрябина «Поэма огня» (до 30 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января).

8 января - 12.30

Знакомство с книгами об истории празднования Рождества. Рукодельницы арт-мастерской «Варвара» проведут мастер-класс по созданию рождественских сувениров. (6+)

8 и 9 января

Новогодняя программа. В зале электронных ресурсов посетителей ждут интеллектуальные игры: «Приключения в стране Букландии», «Колдовство в библиотеке», «Пиратский квиз», а также «Новогодняя викторина». (16+)

11 января откроются выставки:

«Библиотекарь рекомендует…» (до 30 января); «Новые книги по искусству» (до 30 января); «Золотой глаз России» (до 30 января); «Кольский Север в новых изданиях» (до 30 января).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Время работы библиотеки: 8 – выходной день, 9 января - с 12.00 до 18.00, «БиблиоДвиж» - с 12.00 до 19.00, 10 января - c 11.00 до 19.00, «БиблиоДвиж» - с 11.00 до 21.00.

9 января - 13.00

Мастер-класс «Тигрёнок». (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

8 января - 11.00, 14.00 и 17.00

Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

8 января - 11.00, 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)

9 января - 11.00 и 14.00

Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

9 января - 11.00, 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)

10 января - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

11 января - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов «Колобок». (4+)

11 января - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

11 января - 18.00

Группа «VAGABONDs» («Бродяги»). Концерт «Золотой запас». (12+)

12 января - 11.00 и 13.30

Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+)

12 января - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов «Красная Шапочка». (3+)

17 января - 19.00

Фламенко. Оживляя полотна.

18 января - 11.00 и 13.30

Никита Шмитько «Сказки бабушки Зимы». (4+)

18 января - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)

19 января - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

19 января - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 января - 18.00

Рождественский концерт. Концертный зал.

9 января - 14.00

«В гостях у сказочника». Ирина Волокославская (кантеле) и солисты филармонии. Камерный зал.

9 января - 17.00

«Музыка севера». Егор Колесов (орган), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

9 января - 19.00

«JAZZ DO IT». Ансамбль «WAKA BAND». Арт-кафе.

15 января - 11.00

«Новогодняя погремушка». Для самых маленьких. Камерный зал.

16 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Истомин. Солист Граф Муржа, г.Москва. Концертный зал.22 января - 17.00

Квинтет четырёх. Ансамбль русских народных инструментов, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

23 января - 14.00

«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.

23 января - 18.00

Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.

29 января - 17.00

«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.

30 января - 17.00

Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.

5 февраля - 18.00

Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 февраля - 17.00

«Vivat, Франция!».  «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.

20 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

20 февраля - 20.00

«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

9 января – 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

15 января – 17.00

Акция «В театр всей семьёй». «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

16 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)

19 января – 19.00

Пушкинская карта. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

20 января – 19.00

пгт. Мурмаши

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

21 января – 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

22 января – 12.00

Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

29 января - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

30 января – 12.00

Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

30 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

8 января – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

9 января – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

9 января – 19.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

15 января – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

16 января – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

16 января – 19.00

«Привет с фронта!».  В. Кондратьев, инсценировка Ю. Сергиенко. История неповторимой любви. (12+)

19 и 20 января – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+) Малая сцена.

22 января – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)

23 января – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

23 января – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (16+)

29 января – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 января – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

30 января – 19.00

«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка, посвященная 55-летию детской художественной школы города Мурманска (ул. Октябрьская, 22 и ГДЦ «Арктика») (до 10 января).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).

9 января - 12.00

Областной фольклорный детский праздник «Рождественские посиделки». (6+)

12 января - 17.00

Тожественное открытие выставки Елены Долгополовой «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля). В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, выполненных в разные годы. Зритель сможет познакомиться с различными творческими экспериментами художника.

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

9 января - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

9 января - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+).

11 января - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

11 января - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

11 января - 18.30

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

11 января - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

12 января - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

12 января - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

12 января - 18.30

«Розетта». (12+)

12 января - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

13 января - 16.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

13 января - 17.30

«Как Месяц к Солнцугости ходил». (6+)

13 января - 18.30

«Зрение». (12+)

13 января - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе работают экспозиции: «На страже правопорядка» (до 9 января) и «Ёлочный беспредел» (до 12 января).

ОНЛАЙН:

В группе ЦДМ опубликована запись новогодней программы «Тролль-шоу». (0+)

В сообществе комплекса размещены виртуальные выставки: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!». (0+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

8 января - 12.00

Мастер-класс «Найди снеговика». (6+)

г.Оленегорск, Резиденция «Морозко».

8 января - 18.00

«Караоке-баттл». (12+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда», «Сопки».

8 января - 19.00

Турнир по ФИФА на плэйстейшн. (12+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда», «Сопки».

8 января - 16.00

Кинопоказы в ЦКиД: «Митчеллы против машин». (6+)

8 января - 18.00

Кинопоказы в ЦКиД: «Замок к Рождеству». (16+)

9 января - 16.00

Кинопоказы в ЦКиД: «Три мушкетера» (6+)

9 января - 18.00

Кинопоказы в ЦКиД: «Космический джем: Новое поколение». (16+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.МОНЧЕГОРСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ГЦК размещено видеопоздравление с Новым годом и Рождеством от образцового самодеятельного фольклорного коллектива «Золотица». (0+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.КИРОВСК

В Кировском городском Дворце культуры продолжает работу ретро-выставка «Советский Новый год» (до 31 января).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры

По 8 января - 10.30 и 12.30

Семейный праздник «Новый год с Лоло и Пепе». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 января - 14.00

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Рождественский венок». (12+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 января -12.00

Мастер-класс «Джинсовый молодёжный рюкзак». (12+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?»  и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)

Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...»  из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)

г.АПАТИТЫ

По 10 января 2022 года

Проходит муниципальный этап конкурса «Рождественский Перезвон» на базе Дома творчества города Апатиты. В муниципальном этапе конкурса «Рождественский перезвон» примут участие 19 работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств. (6+)

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

8 января – 15.00

Праздник «Волшебное время чудес». Творческие коллективы Дворца культуры приглашают жителей города в сквер у школы №4 на новогодний праздник. На празднике гостей ждут игры, танцы, песни и веселье. В празднике примут участие коллективы Дворца культуры: ансамбль современного танца «Джосс» и вокальный ансамбль «До мажор».

Во время новогодних праздников вредная Баба Яга потушила новогоднюю елочку, и она больше не светится огоньками. Чтобы вернуть новогоднее волшебство весёлые Снеговики собирают апатитских ребят, чтобы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вернуть елочке праздничный вид. (0+)

г.Апатиты, сквер у школы №4.

8 января

Добры молодцы, да красны-девицы! Студия народного творчества «Ярушка» и молодёжный центр приглашают вас на танцевально-игровую молодёжную вечёрку. Будем играть, танцевать, познавать радостный мир народного творчества. По окончании программы. (12+)

Душевные посидели с ароматным чаем. Барышни в юбках и вкусняшки к чаю горячо приветствуются.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

9 января - 14.00

«Ретрокинозал на Пушкина» центральной городской библиотеки приглашает знатоков советского кино на встречу с Романом Серовым, который расскажет о творчестве актрисы Валентины Теличкиной. Участников встречи ждет просмотр художественного фильма «Осенние свадьбы», созданного в 1967 году режиссером Б. Яшиным.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 января - 15.00

Студия рисования «СкетчТайм». Молодёжное пространство «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки приглашает на мастер-класс по рисованию рождественского венка. (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

9 января - 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает на встречу в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с книгой Ирины Яковлевой «Лесная столовая» и нарисуют птичку-синичку. (0+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

9 января – 16.00-20.00

В Молодёжном центре будет проходить новогодний киномарафон от команды #PROговори. Приглашаем всех желающих уютно провести время за просмотром доброго рождественского кино. (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

9 и 16 января - 16.30

Центральная городская библиотека приглашает молодёжь в студию ораторского мастерства «Цицерон». На занятиях проводится речевой тренинг на дикцию, артикуляцию, речевое дыхание и т.п. Участники узнают о предмете изучения риторики, философах и знаменитых ораторах древности и современности, познакомятся с видами и принципами построения публичной речи. (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 и 16 января - 18.00

Центральная библиотека приглашает ребят старше 12 лет на увлекательные настольные игры. Для любителей настолок более 30 самых современных и популярных настольных игр, среди которых «Манчкин», «Дженга», «Шакал. Остров сокровищ», «Ticket to Ride», «Имаджинариум», «Экивоки», «Доббль», «Alias», «Каркассон» и другие. Вход свободный.  (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

11 января - 16.00

Библиотека семейного чтения приглашает детей в школу рисования «Давайте рисовать!». Для участников пройдёт мастер-класс «Лесные звери» в технике оттиска поролоном. (6+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

12 января - 16.00

Библиотека семейного чтения приглашает детей и родителей в студию чтения «Аленушкины сказки», где они познакомятся с японской сказкой «Кувшинный человечек», а также изготовить кувшин из соленого теста. (6+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

12 января - 17.30

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей в возрасте 4-5 лет на занятия в школу раннего развития «Умничка». В программе занятий: упражнения и игры на развитие мышления, логики и творческого интеллекта, игровой массаж, рисование песком на световых столах. Занятие проводятся по предварительной записи, на платной основе. (0+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

13 января - 16.00

Арт-студия «Хобби-микс». Библиотеке семейного чтения приглашает детей на занятие в арт-студию «Хобби-микс», где для ребят пройдёт мастер-класс по созданию интерьерного украшения «Снежинки» из подложки для ламината. (6+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

13 января - 17.30

Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить арт-студию «Брусничка». Ребята познакомятся с книгой Марины Абрамовой «Я летучая мышь» и посетят мастер-класс «Летучая мышь». (6+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

13 января - 17.00

В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет мастер-класс по рисованию на графических планшетах. Участники мастер-класса обучатся основам рисования на планшете и нарисуют «Новогоднее фэнтези». (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

14 января - 16.00

Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы за настольной игрой «Каркассон». Это стратегически-экономическая игра немецкого стиля, где участники становятся феодальными правителями одной из провинций средневековой Франции и им предстоит расширять свои владения, строить города и монастыри, прокладывать дороги и не забывать мудро управлять своими подданными, ведь именно они приносят вам успех в соперничестве с соседями. В ходе игры постепенно составляется карта средневековой страны с городами, полями, дорогами и монастырями, при этом принцип немного напоминает домино (или пазл). (12+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

14 января - 17.00

В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет арт-тусовка «Just Dance». Участники тусовки поговорят о танцевальной культуре и познакомятся с очень молодым и популярным стилем танца «Just Dance». (16+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

14 января - 17.00

Студия 3D- рисования. Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6

12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут игрушку «Домик Бабы-Яги». Занятие проводится по предварительной записи по тел.: +7900 943 87 37 либо в группе VK: https://vk.com/apatitylibr (6+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

15 января - 13.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает горожан в парк на улице Пушкина, где состоится фольклорный праздник «Святки-колядки». Жителей города ждет встреча со сказочными персонажами – Бабой Ягой и Зимушкой, игры, гадания, хороводы. (0+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

15 января - 15.00

В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет встреча волонтёров команды «БМВ». Ребята обсудят темы и формат будущих мероприятий, которые будут проводиться в библиотеке. (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

15 января - 13.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает горожан в парк на улице Пушкина, где состоится фольклорный праздник «Святки-колядки». Жителей города ждет встреча со сказочными персонажами – Бабой Ягой и Зимушкой, игры, гадания, хороводы. (0+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

15 января - 15.00

В «Академии субботних знаний» городской детско-юношеской библиотеки ребят 6-8 лет ждёт новый цикл познавательных занятий «Откроем тайны науки и техники». На первом занятии «Чудо-магнит» ребята познакомятся с понятием «магнит», узнают, откуда появилось такое название, исследуют свойства магнита и примут участие в игре-эксперименте «Золотой ключик». (6+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

15 января - 17.00

Мастер-класс по плетению «Балаклава». Молодёжное пространство «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки приглашает на мастер-класс по плетению балаклавы. Участники мастер-класса обучатся основам плетения и смогут сплести самостоятельно модный аксессуар. (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

16 января - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». Клуб «Модное рукоделие» центральной библиотеки приглашает на мастер-класс «Изготовление свечей». Занятие проводится по предварительной записи по тел.+7900-943-87-37. (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 января -15.00

Студия чтения «Бабушкины сказки». Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей и родителей посетить студию чтения «Бабушкины сказки». Ребята познакомятся со сказкой «Колокольчик», примут участие в мастер-классе «Колокольчик» и отведают угощение от бабушки. (4+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 января - 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает на занятие литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Ребята познакомятся с книгой Клер Буйе «Что у волка на обед» и сделают аппликацию «Огород». (0+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

16 января - 15.00

Центральная библиотека и ЛИТО «Хибины» приглашают на Рождественские встречи. Для гостей прозвучат стихи, песни, посвященные самому волшебному времени года – зиме, Рождеству и Новому году. (16+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 января - 18.00

Заседание молодёжного дискуссионного клуба «Кино и книги». Центральная библиотека приглашает жителей города Апатиты независимо от возраста принять участие в первом заседании молодёжного дискуссионного клуба «Кино и книги». В уютной атмосфере кинозала библиотеки любители интеллектуального кино и чтения смогут познакомиться с новинками мировой литературы и кинематографа, а также обсудить волнующие их темы, касающиеся различных сфер жизни общества. Спикер встречи опытный психолог Ирина Сергеевна Гулецкая. (12+)

Посещать мероприятия Дворца культуры допускается зрителям только с QR-кодом или при наличии ПЦР-теста, с предоставлением документа позволяющим идентифицировать его личность. При входе во Дворец культуры будет проводиться термометрия и контроль масочного режима.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжают работу рубрики: «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+.

8 января - 10.00

«События. Народный календарь». (6+)

8 января - 11.00

«Знаменательная дата. Художник». (6+)

11 января - 15.00

Программа «Голоса истории», посвященная Дню прибытия в Мурманск первого конвоя судов союзников СССР. (6+)

12 января - 10.00

«События. Народный календарь». (6+)

12 января - 11.00

«Памятная дата. История». (6+)

нп.ТИТАН

8 января - 11.00

Развлекательная программа «СнегоПАТИ». (0+)

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

8 января - 12.00

Представление «Новая сказка нового года, или Как разбудить Деда Мороза». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

8 января - 13.00

Мастер-класс «Домик из дерева». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

8 января - 14.00

Новогодняя квест-игра «В поисках сокровищ». (12+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

9 января - 12.00

Представление «Щенячий патруль спасает Новый год». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

9 января - 13.00

Мастер-класс «Домик из дерева». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

12 января - 19.00

Концерт «К Рождеству Христову». (0+)

г.Полярные Зори, ул.Пушкина, 22. Духовно-просветительский центр.

13 января - 18.00

Театрализованная молодёжная программа «Старый Новый год». (12+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена запись представления «Новогодний детектив, или Чудеса под Новый год». (6+)

г.КАНДАЛАКША

8 января - 12.00

Мастер-класс по росписи по дереву «Рыбки-магнитики». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

8 января - 15.00

Мастер-класс «Ловец снов». (12+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург» размещена запись вечера романса с Сергеем Филатовым. (6+)

Там же можно посмотреть музыкальную программу «Примите наши поздравления!». (0+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается конкурс «Новогоднее караоке» (0+). Необходимо сделать запись исполнения любой песни новогодней тематики. Заявки принимаются до 10 января. (0+)

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)

г.КОВДОР

В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

11 января - 19.00

Концерт звезд ВИА «Рожденные в СССР». На сцене выступят Анатолий Алешин - экс-солист ВИА «Весёлые ребята», группы «Аракс», Владимир Преображенский - экс-солист золотого состава ВИА «Синяя Птица», Михаил Долотов - экс-солист ВИА «Песняры», Игорь Офицеров - экс-солист ВИА «Поющие сердца». (6+).

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

12 января - 16.00

Инфоблок «300 лет прокуратуре России». (12+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

12 января - 19.00

Познавательная рубрика для детей «Волшебное детское кино». (0+).

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

13 января - 15.00

Анимационная программа для северян пожилого возраста и молодых инвалидов «Старый Новый год». (0+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работает рубрика «Спокойной ночи, ковдорчата». (0+)

Также размещены мастер-классы: «Поморские козули» и по созданию ёлочной игрушки. (6+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

11 января - 14.00

Онлайн-акция «День спасибо». (0+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

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