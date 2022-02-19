АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Памяти Надежды Жилиной» (до 20 февраля); «Нарисую солнце» (до 27 февраля); «Северный цифрой путь» (до 27 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Выжившие» (до 27 февраля); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Г.А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

19 и 20 февраля - 12.00

По предварительной записи пройдут встречи семейного клуба выходного дня «Вместе в музей. Темы: «Профессия - экскурсовод» и «День былинного богатыря Ильи Муромца». (6+)

20 февраля - 16.00

В рамках видеоабонемента «Историческая ретроспектива: от Петра I до наших дней» состоится показ документального фильма «Романовы. Фильм второй. Федор Алексеевич. Софья Алексеевна» (Россия, 2013 г.). (12+)

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

ОНЛАЙН:

22 февраля - 15.00

Онлайн-лекция «Художественная толерантность: ностальгия по эксперту» в рамках цикла встреч и просветительских мероприятий «Поговорим об искусстве». Её проведёт заведующий отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея Борис Столяров. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

23 февраля - выходной день.

Введены ограничения по проведению мероприятий и экскурсий в связи с эпидемиологической ситуацией. До конца февраля отменяются мастер-классы по рисованию, ежедневные экскурсии. Заявки на экскурсии и мероприятия по предварительной записи на этот месяц не принимаются. Музей можно посетить самостоятельно, без экскурсионного обслуживания с условиями соблюдения социальной дистанции полтора метра и масочного режима.

До конца февраля отменены мастер-классы по рисованию, ежедневные экскурсии. Заявки на экскурсии не принимаются, но музей можно посетить самостоятельно. (16+)

Продолжают работу выставки: «На страже закона в Заполярье» России (до 28 февраля); «Мир вокруг нас» (до 28 февраля); «Тропики Заполярья» (до 28 февраля); «История семьи - история города» (до 28 февраля); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 16 марта).

Работают бесконтактные игровые программы: «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (12+)

22 и 24 февраля

Сбор макулатуры, батареек и «крышечек надежды». Можно принести книги, журналы, в том числе глянцевые, газеты, тетради, бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей. Впервые на базе музея будут приниматься батарейки.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (12+)

Кроме того, в группе размещены записи документального фильма «Саамы Кольского полуострова» (Россия, 2013 г.), а также стихов саамской поэтессы Эли Галкиной, которые читает член совета Фонда саамского наследия и развития Нина Афанасьева.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Воображаемый атлас» (до 27 февраля); «Белая Арктика» (до 27 февраля); «Библиотекарь рекомендует: Дарья Беляева» (до 27 февраля); «Наука в лицах» (до 27 февраля); «Мастера психологического триллера» (до 27 февраля); «Сделано в Японии» (до 27 февраля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 27 февраля); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 27 февраля); «Литературный календарь. Февраль» (до 27 февраля); «Север: легенда и быль» (до 27 февраля); «Занимательно об изобретениях» (до 27 февраля); «Возвращение к здоровью? Это возможно» (до 27 февраля); «Сontemporary art: искусство понимания» (до 27 февраля); «Новые книги - новые встречи» (до 27 февраля); «Встречайте новинки!» (до 27 февраля).

19 февраля - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху», в это же время начнется встреча Мурманского телевизионного клуба, в рамках которого состоится премьерный показ фильма «МОНОЛОГ - Сергей Гронский». Автор идеи и режиссер - Андрей Сычев. (12+)

19 февраля - 15.00

Первая публичная лекция Российского исторического общества в 2022 году «Мурманск в начале войны». Её прочитает журналист, один из авторов книги «Мурманск в огне» Андрей Кирошко. (12+)

19 февраля - 15.30

Встреча любителей коллективного пения «Пойте вместе с нами». Гости услышат и споют новые поморские песни вместе с фольклорной мастерской «Лад» из Междуречья. (12+)

22 февраля

Откроется выставка из фонда редких книг «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Работает выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля); выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля).

19-28 февраля

Фотосушка «Мой любимый питомец». Каждый посетитель может проголосовать за понравившиеся фотографии, итоги будут подведены на закрытии фотовыставки. (6+)

19 февраля - 12.00

Финансовая игра Drive your life. (6+)

19 февраля - 15.00

Мастер-класс по рисованию «Цветовые эксперименты». (6+)

20 февраля - 12.00

Очередная встреча в рамках проекта «Будем книжками дружить». (6+)

20 февраля - 13.00

Турнир по чтению вслух «Не бойся - говори». (12+)

20 февраля - 13.00

Мастер-класс по созданию поздравительной открытки. (6+)

20 февраля - 16.00

Встреча с руководителем отдела культуры Мурманской епархии Тимофеем Пискуновым. (6+)

23 февраля - выходной.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 19 февраля - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+) 19 февраля - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам сказок Х.-К. Андерсена «Сказки для принцесс». (5+) 20 февраля - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.-К. Андерсена «Снежная королева». (5+) 20 февраля - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 25 февраля - 19.00 Пётр Васильев «Эшелон». (12+) 26 февраля - 11.00 и 13.30 Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+) 26 февраля - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+) 27 февраля - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+) 27 февраля - 15.30 и 17.00 Сергей Харламов «В лесу родилась ёлочка». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 20 февраля - 14.00 «Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал. 20 февраля - 20.00 «Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 23 февраля – 19.00 «Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+) 25 февраля – 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 27 февраля – 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) 2 марта - 19.00 «Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+) 2 марта - 19.00 г.Полярные зори Женский состав «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в 1 действии. (6+) 3 марта - 12.00 г.Полярные зори «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+) 3 марта - 19.00 «Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+) 4 марта - 15.00 г.Заполярный «Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+) 4 марта - 19.00 г.Заполярный «Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+) 5 марта - 19.00 «Пушкинская карта» «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 6 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 7 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 8 марта - 19.00 «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) 10 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 12 марта - 12.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 13 марта - 19.00 «Пушкинская карта» «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 25 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+) 26 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+) 27 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+) 30 марта - 19.00 «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+) 31 марта - 13.30 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093) 19 февраля - 19.00 «Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+) 20 февраля - 12.00 «Мечта кота Леопольда. Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+) 20 февраля - 19.00 «Туман над заливом». Мурманская история. (12+) 26 февраля - 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+) 27 февраля - 12.00 «Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (6+) 27 февраля - 19.00 «Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) До 21 февраля Сотрудники Дворца приглашают мужчин-военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств принять участие в новом конкурсе «Герои северных широт». Мужчинам предстоит пройти три конкурсных этапа: спортивно-тактическую игру «Пейнтбол», кулинарное состязание и творческое задание. Заявки принимаются до 21 февраля. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «МногоГранность» (до 24 февраля); «Арт-Декор» (до 16 марта).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря); выставка работ членов любительских клубных объединений Мурманской области «Заполярный город». Цикл выставок «КлубОК» (до 20 марта).

19 февраля - 11.00

День открытых дверей клуба вышитой картины «Северяночка», который пройдет в рамках выставки работ членов любительских клубных объединений Мурманской области «Заполярный город». Цикл выставок «КлубОК». (6+)

20 февраля - 13.00

День открытых дверей клуба «Художественная роспись». Для гостей будет проведена экскурсия по выставке, состоится мастер-класс «Изображение пейзажа методом тампонирования». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

19 февраля - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

19 февраля - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

19 февраля - 14.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

19 февраля - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

19 февраля - 17.00

«Розетта». (12+)

19 февраля - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

19 февраля - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).

20 февраля - 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

20 февраля - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

20 февраля - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

20 февраля - 16.00

«Зрение». (12+)

20 февраля - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

20 февраля - 18.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

20 февраля - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

22 февраля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

22 февраля - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

22 февраля - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

22 февраля - 19.15

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе работают выставки: «Лапландия - саамов колыбель» (до 3 марта); выставка живописи и графики Анны Кирсановой (до 3 марта). (6+) ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс. 18 февраля Начнёт работу выставка живописи Ивана Ворона (до 20 марта). ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс. 19 февраля - 16.00 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. (0+) ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи. г.КОЛА В музее истории города работает выставка «Каменная летопись кольских саамов» (до 28 марта). г.Кола, ул.Победы, 7. Музей истории г.Кола. ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст - «Три дома и церковь», в котором воссозданы события Великой Отечественной войны в Заполярье через судьбу Героя Советского Союза Виктора Петровича Миронова. (6+) В группе Кольского районного центра культуры вы найдете серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+) г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры. п.ЗВЕРОСОВХОЗ ОНЛАЙН: В сообществе ДК «ВКонтакте» размещена запись «Новогоднего огонька-2021». Вы услышите любимые музыкальные хиты в исполнении солистов дома культуры. (6+) г.ПОЛЯРНЫЙ В городском историко-краеведческом музее продолжают работу выставки: «РАЗНОвидности» (до 20 февраля), «История города и флота» (до 30 апреля) и «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта). Для тех, кто не может приехать в Полярный, в сообществе музея размещена ссылка на виртуальный тур по залам. г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей. 19 февраля - 14.00 Творческая встреча с мастером декоративно-прикладного искусства Надеждой Маркиной. Также автор проведёт мастер-класс по изготовлению куклы-берегини. (6+) г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей. 20 февраля - 15.00 Лекция-презентация к 85-летию спасения дрейфующей станции «Северный полюс-1». (12+) г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей. 23 февраля - 14.00 Презентация аудиогида по достопримечательностям города в рамках проекта «Военный Полярный». (12+. г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей. ОНЛАЙН: В сообществе музея размещена запись лекции Дмитрия Дулича «Военные канатные дороги противника. Боевой опыт применения в Заполярье в годы Великой Отечественной войны». (12+) г.ОЛЕНЕГОРСК В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает ретро-выставка фотоаппаратов и фототехники «Есть только миг…» (до 25 февраля). г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы». ОНЛАЙ: В группе ЦКиД «ВКонтакте» размещен документальный фильм «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвященный 20-летнему юбилею фестиваля солдатской песни. (6+) г.МОНЧЕГОРСК ОНЛАЙН: В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещено видео праздничного концерта, посвященного 100-летию Московской филармонии с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анне-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других звёзд. (6+) г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры. г.КИРОВСК В ГДК продолжает работ выставка «Ниточка к ниточке, куколка к куколке» (до 26 февраля). г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры. Открыта выставка «85 снежных зим», которая расскажет о лавинах и «Снежной службе» (до 21 февраля). г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит». 19 февраля - 17.00 Концерт ансамбля «Добрыня». (12+) г.Кировск, просп.Ленина, 9а. Клуб «Родник». 19 февраля - 18.00 Концерт рок-группы «Алатор.» (12+) г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры. 20 февраля - 18.00 Молодёжный творческий проект «КвАРТирник». (12+. г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, джаз-холл. 22 февраля - 14.00 Киновечер «Между небом и землей». (12+) г.Кировск, просп.Ленина, 9а. Клуб «Родник». 23 февраля - 14.00 Семейный праздник «Здесь тусят папы!». (0+) г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры. 23 февраля - 15.00 Праздничный концерт. (0+) г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры. ОНЛАЙН: 18-23 февраля Онлайн-конкурс чтецов «Это гордое слово «защитник». (6+) г.АПАТИТЫ ОНЛАЙН: В ГДК стартовал конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица - 2022». Она должна соответствовать народным традициям, быть высотой не менее 1,5 метра, иметь устойчивую подставку. (0+) г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. 19 февраля - 14.35 Памятный день – отмена крепостного права в России. Патриотическое воспитание подростков и молодёжи. (12+) https.//vk.com/msc_apatity 19 февраля - 15.00 «Возвращение к истокам». Онлайн-экскурс «Оренбургский пуховый платок». История возникновения народного промысла по изготовлению оренбургского пухового платка. (6+) https.//vk.com/club161708821 20 февраля - 16.00 Книжная онлайн-выставка «Мир фэнтези». Выставка книг в жанре фэнтези для молодёжи. (16+) https.//vk.com/apatitygdub 20 февраля - 19.00 «Совиные истории». читаем перед сном. Кукольный спектакль «Петушок и два мышонка». (6+) https.//vk.com/apatitygdub 23 февраля - 15.00 Онлайн-концерт «Защитники во все времена», посвящённый Дню защитника Отечества. В программе прозвучат песни, посвященные героям праздника, а также будут представлены яркие и колоритные танцы. (12+) https.//vk.com/dkapatity *** В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены записи мастер-класса по созданию саамского мяча-паала, воспоминания Татьяны Дмитриевны Огоньковой о блокадном детстве «Дети войны и Победы», программы «Морские легенды: Северные конвои». (12+) Там же работают рубрики «Изучаем саамский язык», «Сказка идет к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+). г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ В фойе ГДК продолжает работу выставка «Легенды народов саами» (25 февраля). В фойе ГДК работает выставка детских рисунков «Сказки северного сияния» (до 15 марта). г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры. До 28 февраля ГДК объявил о начале конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица». Она должна соответствовать народным традициям (быть яркой, красочной, добродушной), высотой не менее 1,5 метра, сделана из натуральных материалов (все куклы будут сжигаться), иметь устойчивую подставку. Работы принимаются до 28 февраля. ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» продолжается прием заявок на онлайн-фотоконкурс «Самые лучшие папы на свете». Работы ждут до 25 февраля. Там же вы найдете видео «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты», «Можно ли избавиться от вредных привычек», «Страна Закония». (12+) г.КАНДАЛАКША Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+). г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива». ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+) пгт.НИКЕЛЬ В историко-краеведческом музее Печенгского района работает выставка саамского рукоделия «Северный калейдоскоп» (до 28 февраля). В экспозиции представлены работы саамских мастеров из фондов ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества» и музея. пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района. г.КОВДОР В ГДК работают выставки: «Весна идёт! Весне дорогу!» (до 10 марта). г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры. ОНЛАЙН: В сообществе ГДК «ВКонтакте» все желающие могут принять участие в акции «С праздником, мужчины!» (0+). Необходимо добавить в альбом фото мужчины, которого хотите поздравить. Ролик-поздравление будет опубликован 23 февраля.

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.