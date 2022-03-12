АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Гамлет». Свободная фантазия на тему…» (Санкт-Петербург, до 3 апреля); «Поэты России» (до 10 апреля); «Цветы и другие истории» (до 10 апреля); «К 105-летию со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской» (до 17 апреля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

Стартовала акция «Следуй за мной в музей» (0+). Все желающие могут сделать снимки на фоне картин, разместить их в «Инстаграме» с хештегом #следуйзамнойвмузей и отметить на фото официальный аккаунт музея @artmus_murman. Акция продлится до 18 марта. Победитель получит приз.

16 марта - 12.00

Интерактивная экскурсия «Жанры живописи» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII - XXI веков». (6+)

17 марта - 15.00

Мастер-класс по изготовлению цветочного украшения в технике оплавленные лепестки «Прикосновение нежности». (12+)

До 18 марта

Стартовала акция «Следуй за мной в музей». Все желающие могут сделать снимки на фоне картин, разместить их в «Инстаграме» с хештегом #следуйзамнойвмузей и отметить на фото официальный аккаунт музея @artmus_murman. Акция продлится до 18 марта. Победитель получит приз. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Г. А. В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «К 85-летию Татьяны Ковригиной» (до 24 апреля); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

12 марта - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Кружевная сказка» по выставке «Художественные промыслы России». (6+)

13 марта - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Язык цветов» по выставке «Когда в саду цветет сирень». (16+)

13 марта - 16.00

В рамках видеоабонемента «Народное искусство. К своим истокам прикоснись» (6+) состоится показ фильма «Кижи. Деревянная сказка. Деревянное кружево». (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Тропики Заполярья» (до 16 марта); «История семьи - история города» (до 16 марта); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 16 марта).

Ежедневно в 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

Работают бесконтактные игровые программы: «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (12+).

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Музыкальный киоск», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дамский роман: вчера и сегодня» (до 31 марта); «Сделано в Азии» (до 31 марта); «Встречайте новинки» (до 31 марта); «Слово для души» (до 31 марта); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 31 марта); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 31 марта); «Литературный календарь. Март» (до 31 марта); «Север: легенда и быль» (до 31 марта); «Выбор читателей: лучшее и худшее» (до 31 марта); «Новые книги - новые встречи» (до 31 марта); «Занимательно о математике» (до 31 марта); «3D: для души, для дома, для досуга» (до 31 марта); «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля).

12 марта - 14.00

Заседание книжного клуба «Переплет». (12+)

12 марта - 15.00

Презентация альманахов «Площадь Первоучителей» и «Капитан Грэй: XI форум-фестиваль». (12+)

12 мата - 17.00

Встреча с писателем и сценаристом Дарьей Сойфер. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Открыта выставка «БезГраничная Скандинавия» (до 3 апреля). Экспозиция посвящена не только литературным юбилеям писателей Норвегии (П. К. Асбьёрнсен, Т. Эгнер), Финляндии (Р. Ниемеля), Швеции (А. Линдгрен), но и достопримечательностям, выдающимся людям этих стран. Один из разделов выставки будет посвящен коренному народу саами, живущему на севере Финляндии, Норвегии и Швеции.

13 марта - 13.00

Творческий час по созданию славного котенка в технике аппликация. (6+)

13 марта - 14.00

Мастер-класс по изготовлению смайлика из воздушного пластилина. (6+)

17 марта - 10.00

Открытие комплексной тематической выставки «Краски народов России», которая организована в рамках Года культурного наследия народов России. В экспозиции будет представлено более 100 различных материалов: официальные документы, книги, некоторые из них в миниатюрном формате, книги-квесты, фотоальбомы, библиографические издания, путеводители по России. Особое место занимают работы лауреатов Международного конкурса детской рукописной книги, созданные в номинации «Мой сильный маленький народ». Дополнит основную часть комплексной выставки экспозиция за стеклом «Палитра ремесел», в которой можно увидеть кукол в исторических костюмах Х - ХVII веков. (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 12 марта - 11.00 и 13.30 Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+) 12 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 13 марта - 11.00 и 13.30 Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+) 13 марта - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов А.Барто. «Барто пожаловать». (3+) 18 марта – 19.00 Открытая сцена. Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+) 19 марта - 11.00 и 13.30 Корней Чуковский. «Бармалей». (4+) 19 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+) 20 марта - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 20 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 26 марта - 11.00 и 13.30 Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+) 26 марта - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 27 марта - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «Умка». (6+) 27 марта - 15.30 и 17.00 Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 12 марта - 18.00 Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал. 13 марта - 11.00 «Милой мамочке». Концерт для малышей. Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал. 13 марта - 17.00 «Музыкальные открытия Вены». Фестиваль «Музыкальное приношение». «SHEPHERD TRIO». Концертный зал. 19 марта - 18.00 «Сплошное сердце». Музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству В. Маяковского. Камерный зал. 20 марта - 17.00 «Музыкальные столицы Европы. Лейпциг – Москва – Париж». Алексей Шмитов (орган), Москва. Концертный зал. 20 марта - 19.00 «Primavera de amor». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе. 27 марта - 17.00 «Музыкальный фейерверк». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 12 марта - 12.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 13 марта - 19.00 «Пушкинская карта» «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 25 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+) 26 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+) 27 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+) 30 марта - 19.00 «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+) 31 марта - 13.30 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093) 12 марта – 19.00 «Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+) 13 марта – 12.00 «Приключения Буратино». А Шарапко, по мотивам сказки А. Толстого. (6+) 13 марта – 19.00 «Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+) 19 марта – 19.00 «Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+) 20 марта – 12.00 «Кот в сапогах». Н. Шувалов, сказка. (6+) 20 марта – 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин, комедия. (16+) 26 марта – 19.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) 27 марта – 12.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) 27 марта – 19.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 12 марта - 18.00 Спектакль Арктического театра «Выкрутасы». У этой постановки нет сценария: актеры по ходу действа создают персонажей, сцены, сочиняют песни, танцы и стихотворения. Все в виде коротких импровизационных этюдов на темы, которые предлагают зрители. Главное, что ни зрители, ни ведущий, ни даже актеры не знают, что им предстоит - выкручиваются как могут. (12+) 12 марта - 18.00 Состоится показ спектакля «Враг народа», который мурманчанам представят актеры Арктического театра. Написанная почти 140 лет назад пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена, как и полагается хорошей литературе, существует вне времени и остается острой, несмотря на прошедшие года. В маленьком норвежском курортном городке построена водолечебница, которая тут же становится центром притяжения туристов со всей Скандинавии. Городок расцветает. Однако его безмятежному будущему угрожает курортный врач Томас Стокман, который обнаруживает серьезную ошибку, допущенную при строительстве водолечебницы. В решение проблемы вовлечены не только мэр, городской совет и общественность, но также и зрители спектакля, которые высказываются здесь и сейчас. 20 марта - 14.00 Состоится концерт «Весна – красна! Приди весна!» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». С каждым днём в северном Мурманске становится всё светлее и солнечнее, а это значит, что скоро и в Заполярье придёт весна. Настроение от этой мысли улучшается, хочется петь, танцевать, заряжать окружающих своей положительной энергией и счастьем. Так и «Горенка» с «Потешенками» готовы поделиться успехами, которых достигли за прошедший год. На концерте гости «Кировки» узнают про календарный праздник Сороки, поиграют в народные игры, научатся народным танцам, а участники коллективов исполнят для всех собравшихся лирические, обрядовые, плясовые народные и авторские песни. Дети готовятся к концерту и ждут всех, чтобы подарить частичку своего хорошего настроения. 26 марта - 15.00 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт хора ветеранов «Встреча друзей» и ансамбля украинской песни «Джерела». Весна - необычайно красивое время года, как и сама жизнь: с ее радостью и печалью, встречами и расставаниями. Именно этому и будет посвящен концерт «Весна к нам на север приходит». Гости Дворца культуры услышат песни советских композиторов, украинских авторов, народные песни. Центр современного искусства «21А» (г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58) Выставка мурманских художников Марии Михайленко и Юрия Шачнева «Дуальность» (до 22 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Арт-Декор» (до 16 марта); «Под кистью распускаются цветы» (до 17 марта); «Цвета Арктики» (ГДЦ «Арктика», до 23 марта).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Заполярный город» (до 20 марта); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

13 марта - 13.00

День открытых дверей клуба «Северная палитра». (12+)

16 марта - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Птицы весны». (6+)

17 марта - 15.00

Экскурсия по выставке «Заполярный город». (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

12 марта - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

12 марта - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

12 марта - 14.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

12 марта - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

12 марта - 17.00

«Розетта». (12+)

12 марта - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

12 марта - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

13 марта - 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

13 марта - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

13 марта - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

13 марта - 16.00

«Зрение». (12+)

13 марта - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

13 марта - 18.00

«Далекие миры». (12+)

13 марта - 19.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

15 марта - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

15 марта - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

15 марта - 18.30

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

15 марта - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

16 марта - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

16 марта - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

16 марта - 18.30

«Розетта». (12+)

16 марта - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК