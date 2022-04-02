АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Гамлет». Свободная фантазия на тему…» (Санкт-Петербург, до 3 апреля); «Поэты России» (до 10 апреля); «Цветы и другие истории» (до 10 апреля); «К 105-летию со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской» (до 17 апреля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

3 апреля - 16.00

Мероприятие «Во что играли в старину» с мастер-классом «Птичка – веснянка». (6+)

3 апреля - 16.00

Концерт камерного хора «Амадеус». (0+)

6 апреля

Начнёт работу выставка живописи Завена Аршакуни, посвященная 90-летию со дня рождения автора (до 1 мая). Будет представлено живописное произведение «Март» (2005) из собрания музея.

6 апреля - 17.30

Мастер-класс мурманской художницы Марии Тюлюновой «Искусство освободить свои мысли». Занятие подойдёт тем, кто хочет, но боится рисовать. (18+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Путешествие длиною в жизнь» (до 17 апреля); «Точка росы-2022» (до 18 апреля); «К 85-летию Татьяны Ковригиной» (до 24 апреля); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря).

2 апреля - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Чудо-гжель». (6+)

3 апреля - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Резная кость» в рамках выставки «Художественные промыслы России». (6+)

3 апреля - 16.00

В рамках видеоабонемента «Историческая ретроспектива: от Петра I до наших дней» (12+) состоится показ фильма «Портрет. Художник и время». (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пасхальное настроение» (до 26 апреля); «Тропики Заполярья» (до 10 апреля); «История семьи - история города» (до 10 апреля).

Ежедневно в 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

3 апреля - 12.00

Музейное занятие «Тайна северного камня», приуроченное ко Дню геолога. Гостям расскажут о минералах, обнаруженных на территории Кольского полуострове: апатите, нефелите, астрофиллите, аметисте и многих других. Также посетители узнают историю освоения месторождений Кольского края, познакомятся с именами ученых-геологов, которые участвовали в научных экспедициях на Кольском Севере. (16+)

6 апреля - 17.00

Открытие выставки «Притяжение Арктики» (до 6 мая), организованной в рамках проекта «Музеи Арктики». Будут представлены личные вещи полярников и предметы интерьера с арктических ледоколов, а также интерактивная часть - стенды, где можно потренироваться в вязании морских узлов, в знании азбуки Морзе и флажковой азбуки, а также укрепить память в игре «Мемо», собрать пазл из арктических регионов и увидеть фильмы об Арктике. (6+)

По 10 апреля

В музее ждут работы на экологический конкурс «На Севере Жить!». Он проводится по номинациям: «Красивая Арктика», «Чистый город», «Экологический плакат» по четырем возрастным категориям: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет. Онлайн-голосование состоится с 16 по 26 апреля, имена победителей будут объявлены 5 мая. Призёров ждут дипломы и памятные подарки. (6+)

ОНЛАЙН:

Работают бесконтактные игровые программы «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (16+)

В сообществе «ВКонтакте» размещены видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)

Там же опубликован заключительный выпуск рубрики «Музыкальный киоск». (12+)

Продолжают работу рубрики: «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля).

2-10 апреля

Информационная программа «Дни молодого избирателя». В её рамках пройдут викторины «Учусь быть гражданином» и «Мир избирательного права». Также в эти дни будет демонстрироваться документальный фильм из фонда президентской библиотеки «Азбука избирателя: история и современность». В зале отраслевой литературы гости познакомятся с выставкой изданий «Сделать выбор - наш долг и наше право!». (18+)

2 апреля - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

2 апреля - 15.00

Презентация отчёта комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». (12+)

2 апреля - 18.00

Вечер настольных игр, во время которого гости познакомятся с научно-популярной игрой «Эволюция». (12+)

2 апреля - 19.00

Открытая встреча литературного объединения «Пристань посторонних» (18+), посвященная творчеству Алексея Гастева - яркого представителя пролетарской поэзии начала XX века. (12+)

3 апреля - 18.00

Литературная фидбэк-сессия в рамках проекта «Школа критики». (18+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Продолжают работу выставки: «БезГраничная Скандинавия» (до 3 апреля) и «Краски народов России» (до 3 апреля).

2 и 3 апреля

Волшебный короб для гостей «Узнай предмет». (6+)

2 апреля - 15.00-18.00

Конкурс среди читателей на самую позитивную, широкую, большую улыбку. Победитель получит забавный подарок, а все участники - сладкие призы. (6+)

2 апреля - 15.00

Финал областного литературного стендапа «Говорящий Дронт». (12+)

3 апреля - 13.00

Мастер-класс по созданию объемной аппликации «Божья коровка на ладошке». (6+)

3 апреля - 15.00-17.00

Песочная импровизация. (6+)

7 апреля - 18.00

Начало фестиваля «Сумеречная кутерьма». Состоится кинопоказ и обсуждение фильма «Сумерки». (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

1 апреля - 19.00

«Мой Райкин». Творческий вечер заслуженного артиста РФ Сергея Репина. 1 апреля, в День смеха, заслуженный артист России, актёр Мурманского областного театра кукол Сергей Репин приглашает вас на свой творческий вечер! «Мой Райкин» - это воспоминания о Великом артисте всех времен и народов. Вы увидите множество интермедий и монологов с выступлений Аркадия Райкина в исполнении актеров Мурманского театра кукол. Воспоминания о советском артисте эстрады, смешные случаи из его жизни, факты биографии, взаимоотношения со своими партнерами, семьей и властью – все это многообразие ждет вас на искрометном шоу «Мой Райкин»! «Выбрал я для работы Аркадия Исааковича не случайно! Если бы не было Райкина - не было бы такого артиста как я! – признается заслуженный артист РФ Сергей Репин. - Как говорят, что вся современная литература вышла из шинели Гоголя, так и вся современная эстрада вышла из Райкина». Его называли русским Чарли Чаплином и чародеем пантомимы. (16+)

2 апреля - 11.00

2 апреля - 13.30

«Колобок». Режиссёр-постановщик. заслуженный деятель искусств РФ Николай Боровков. На белом свете существует много разных сказок. Есть сказки, придуманные писателями, а есть народные. «Теремок», «Гуси – лебеди», «Морозко», «Колобок». Кто не знает румяного героя, укатившегося от бабушки с дедушкой, от зайца, волка, медведя? Но не так-то просто всё в известной сказке про Колобка в интерпретации Николая Шувалова. Герои сказки появляются из волшебного ящика-рассказчика, который барахлит, и не сразу показывает то, что просят от него маленькие зрители. Путаясь в сказках, ящик-рассказчик выводит из своих створок совсем других сказочных персонажей. Зато конец сказки обрадует малышей — Колобок останется жив! Ящик расскажет сказку по-другому - так, как придумали её ребята. В спектакле заняты: Денис Дмитриев, Денис Савельев, Татьяна Смирнова, Валерия Песнева. (3+)

2 апреля - 15.30

2 апреля - 17.00

«Муха-Цокотуха». Режиссёр–постановщик Пётр Васильев. Бабушка Пчела делает приготовления к появлению гостей: греет самовар, раскладывает праздничные угощения и готовится поведать зрителям историю о гостеприимной и доброй хозяйке, Мухе-Цокотухе, попавшей однажды в большую беду. Спектакль расскажет о том, как важно помогать другим, не бояться препятствий и смело смотреть страху в глаза. В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина. (6+)

3 апреля - 11.00

3 апреля - 13.30

«Дюймовочка». Режиссёр-постановщик. Светлана Озерская. Мало кто знает, что в далекие времена сказки были не просто развлечением для детей, а настоящим напутствием перед сложной жизненной дорогой для маленького человека! В «Дюймовочке» Андерсен наделил свою «Лизу размером с пальчик» непростой судьбой и маленькими подвигами. На сцене Мурманского театра кукол вы увидите настоящее чудо! Спектакль "Дюймовочка" поразит вас своей необычностью, яркостью и душевной теплотой. В сказке использованы элементы на уровне современной компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приемы! Все это позволит увидеть спектакль с новой, необычной стороны и насладиться эстетикой сказочного мира. Музыкальная, яркая и лирично-смешная сказка понравится не только детям, но и взрослым. (6+)

3 апреля - 15.30

3 апреля - 17.00

«Красная Шапочка». Режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Николай Боровков. Классическую интерпретацию произведения Шарля Перро знают многие. Увидеть на сцене Мурманского областного театра кукол «Красную Шапочку» – это значит окунуться в сказочный лесной мир, где добро и зло ведут постоянную борьбу, где учат быть воспитанными и культурными, не врать и не хвастаться. Все это и многое другое – на примере сказочных персонажей, где главный герой – это, конечно же, Красная Шапочка. Девочка пошла в гости к бабушке, ее путь проходил через густой дремучий лес. С песнями и весельем девочка на пути встречает зайца и волка, которые потом оказываются совсем не такими, какие были на первый взгляд… Спектакль интерактивный. Юные зрители принимают в нем непосредственное участие, что помогает детям гораздо глубже понять смысл сказки и все те уроки, которые она нам преподносит. В спектакле заняты. заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Сергей Репин. (6+)

8 апреля - 19.00

Спектакль «Эйнар и Брунила». Режиссёр-постановщик. Светлана Дорожко. Жанр спектакля - музыкальный комикс. Это определяет не только гротесковую и лаконичную структуру создаваемого действия, но и лёгкость, подвижность образов, создаваемых на сцене двумя актёрами театра, которые «управляют» предметным миром и раскрывают перед зрителем богатую психологическую палитру двух главных героев. Кроме интереса к фантастической стороне сюжета (крылатый человек женится на обычной девушке), авторы постановки исследуют путь от романтической встречи до сосуществования двух людей в пространстве дома, семьи. В спектакле заняты: Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова. (16+)

9 апреля - 11.00

9 апреля - 13.30

Спектакль «Кариус и Бактериус». Режиссёр-постановщик, народная артистка РФ Тамара Волынкина. В Норвегии нет ни одного ребёнка, который не знает сказки про зловредных малявок Кариуса и Бактериуса, любящих жить в зубах маленьких сладкоежек. Однажды вредные Кариус и Бактериус поселились в зубах у клоуна, который ел много сладкого и никогда не чистил зубы! Плохо ему бы пришлось, не приди на помощь добрый доктор Йенс... Спектакль на протяжении многих лет очень любим мурманскому зрителю! В веселой и шутливой форме артисты рассказывают детям о том, что бояться зубного врача совсем не стоит, а кушать много сладостей очень чревато для здоровья! В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Сергей Репин, Денис Дмитриев, Татьяна Смирнова, Денис Савельев. (5+)

9 апреля - 15.30

9 апреля - 17.00

«Гуси-лебеди». Режиссёр-постановщик, народная артистка РФ Тамара Волынкина. Остались братец с сестрицею дома одни, да вот беда. ослушалась девочка родителей, заигралась и не уследила - унесли братца злые Гуси-лебеди в тёмный лес. Как же теперь его найти? Отправилась девочка искать брата, а на пути ей встретилась печка, речка с кисельными берегами, да волшебная яблонька. Куда же приведет дорога? Конечно же к знаменитой Бабе Яге, которая и прячет у себя брата девочки и просто так его не отдаст! Все роли исполняет Екатерина Дмитриева (Тамара Лашина). (0+)

10 апреля - 11.00

10 апреля - 13.30

«Чудо в перьях». Режиссёр–постановщик, разработчик театральных эффектов и механики кукол Пётр Васильев. Бродвейский мюзикл в масштабе маленького кукольного мира, фокусы и головокружительные трюки, поражающие воображение зрителей. В таких декорациях и будет разыграна история о добром и честном слоне, волей судеб оказавшемся участником цирковой программы. Несмотря на обилие эффектов, весьма поучительный и бесконечно трогательный рассказ о важности данных обещаний и ценности собственных принципов. В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Пьянков, Сергей Репин, Тамара Лашина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова. (4+)

10 апреля - 15.30

10 апреля - 17.00

«Звёздочка». Режиссеё-постановщик Пётр Васильев. Спектакль «Звездочка» – трогательная история с чудесной музыкой и милыми куклами! В сказке вы встретитесь с игривым волчонком, важной лягушкой, медвежонком, грустным ежиком, ну и конечно же с главной героиней – маленькой Звездочкой, которая спустилась на Землю. А для чего она это сделала, вам не только расскажут, но и покажут два звездочета! Во время спектакля малышам удастся даже заглянуть в волшебный телескоп! В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Лилия Федосенко. (0+)

15 апреля - 19.00

«Женитьба». Опера «Женитьба» по одноименной комедии Н.В. Гоголя – одно из самых значительных сочинений выдающегося русского композитора А.Т. Гречанинова. Она была создана в 1946 году, но исполнялась лишь дважды, за рубежом. В год 200-летия Гоголя «совершенно невероятное событие» (авторское определение жанра «Женитьбы») впервые прозвучало на российской сцене Детского музыкального театра. Композитор бережно сохранил и текст комедии, и историю трогательной Агафьи Тихоновны и незадачливых ее женихов. Яркость характеров, динамизм сюжета, непревзойденный гоголевский язык, и, конечно, вдохновенное исполнение солистами театра делают спектакль особенно интересным для подростков и молодёжи. (12+)

16 апреля - 11.00

«Кошкин дом». (6+)

16 апреля - 13.00

«Теремок». В спектакле перед зрителями возникнет чудо-теремок, в котором поселятся такие обаятельные герои, как Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петушок и Ежик. Именно здесь их враги. Волк, Медведь и Лиса — постараются захватить теремок… И только дружба и помощь маленьких зрителей позволят добрым силам победить. Наверное, не случайно крупнейшие композиторы мира так часто обращались и обращаются к сказочным сюжетам, на основе которых создаются произведения большой оперной формы для широкой аудитории. Вот и в детской сказочной опере Александра Кулыгина, адресованной самым маленьким слушателям, есть и арии, и дуэты, и ансамбли… (0+)

16 апреля – 18.00

17 апреля - 11.00

17 апреля - 15.30

«Волшебник изумрудного города». Мюзикл Игоря Якушенко – один из самых любимых зрителями спектаклей нашего театра. В нем рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей – собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей. злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва ни сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы, но, конечно же, все окончится хорошо. (7+)

22 апреля - 19.00

«Несколько дней из жизни господина де Мольера». Автор идеи, заслуженный артист РФ Сергей Репин. Сцены удивительной судьбы великого драматурга разыграют на сцене восемь кукол - перчаточные и тростевые. А великолепная игра актеров в живом плане дополнит историю своим очарованием и реалистичностью. Вы переживете вместе с господином де Мольером несколько дней его насыщенной интересной творческой жизни. Музыка XV-XVI века подчеркнет атмосферу тех далеких времен. В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Сергей Репин, Денис Дмитриев, Иван Песнев, Лилия Федосенко, Елизавета Досаева. (16+)

23 апреля - 11.00

23 апреля - 13.30

«Умка». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев. Жанр спектакля «Умка» режиссер обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир дикой северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс! В спектакле заняты. Сергей Репин, Денис Савельев, Иван Песнев, Валерия Песнева. (5+)

23 апреля - 15.30

23 апреля - 17.00

«Телефон». К.И. Чуковский – классик детской литературы. Помните. «…одеяло убежало…», «…добрый доктор Айболит…» и др. Приходите в нашу «волшебную библиотеку» со своим малышом, и мы вспомним эти стихи вместе. Только там всё время будет звонить «Телефон». В спектакле заняты. Денис Дмитриев, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Песнева. (0+)

24 апреля - 11.00

24 апреля - 13.30

«Королевские зайцы». Спектакль поставлен по сказке знаменитых норвежских писателей Петера Кристена Асбьернсена и Йоргена Му. Насыщенный юмором, динамичный сюжет рассказывает детям о необычных приключениях братьев-лентяев Петра, Поля и Эспена и о том, как важно не оставаться равнодушным к чужим невзгодам. Кто из трех братьев сумеет пасти 99 любимых зайцев короля и не потерять ни одного? Кто из них получит волшебный подарок, наговорит целую бочку небылиц, женится на принцессе и получит в придачу половину королевства? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль! Спектакль «Королевские зайцы» принимал участие в IV Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» в городе Котлас Архангельской области в 2016 году. По итогам фестиваля «Королевские зайцы» стали победителями в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри». (6+)

24 апреля - 15.30

24 апреля - 17.00

«Теремок». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев. Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и волчок-серенький бочок! Этих зверят мы знаем с самого детства, они – герои множества афоризмов и цитат. В спектакле Петра Васильева «Теремок» маленьких зрителей ждут любимые сказочные персонажи, красочные декорации, ну и конечно-же самые простые истины о дружбе и взаимопомощи. В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Татьяна Смирнова, Артем Мясников. (3+)

29 апреля - 19.00

«Песня жаворонка». #ОткрытаяСцена QuestTrio и Екатерина Ефремова «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней? (12+)

30 апреля - 11.00

30 апреля - 13.30

«Колдунья с улицы Муфтар». Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка. Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема! (6+)

30 апреля - 15.30

30 апреля - 17.00

«Сказка о глупом мышонке». Режиссёр-постановщик Эдуард Гайдай. В спектакле заняты: Кристина Романова, Мария Неумоина, Ольга Федорова, Алексей Мельник. Возраст аудитории. «Спи, Мышонок, сладко-сладко!», - убаюкивают неугомонного малыша на разные голоса приглашённые няни. Встреча с каждой гостьей-отдельная занятная история. А уж когда к кроватке подобралась сладкоголосая Кошка, тут и вовсе не до сна, впору ноги уносить. Кто в этой сказке глупый, а кто умный и находчивый, зрители узнают в конце истории. Но в любом случае нас ждёт счастливый финал! (0+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

2 апреля - 18.00

«Сентиментальная прогулка». Ансамбль «Ударная компания». Концертный зал.

3 апреля - 14.00

«Про всё на свете». 135 лет со дня рождения Самуила Маршака. Концертный зал.

9 апреля - 18.00

#ВногуСоВременем. Артисты филармонии. Концертный зал.

10 апреля - 17.00

«Упоение джазом». Фонограф-джаз-квартет. Концертный зал.

16 апреля - 11.00

«Тянем-потянем». Музыкальная программа для малышей. Камерный зал.

17 апреля - 17.00

«Барокко. золотой век гобоя». Мурманский филармонический оркестр. Концертный зал.

19 апреля - 18.00

«Заезжий музыкант». Виртуальный зал. Вечер в честь Булата Окуджавы. Концертный зал.

21 апреля - 19.00

Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр Валерий Гергиев. Московский пасхальный фестиваль. Концертный зал.

23 апреля - 18.00

Трио имени А. Хачатуряна, Москва-Ереван. Концертный зал.

24 апреля - 17.00

«Пасхальный перезвон». Даниэль Зарецкий (орган), Александр Лемешев (стеклянная арфа), г.Санкт-Петербург.

30 апреля - 18.00

«Хорошее настроение». Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

7 мая - 17.00

«Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал.

8 мая - 17.00

«Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал.

21 мая - 18.00

«Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)

2 апреля - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

2 апреля - 19.00

«...Будем жить как Боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

3 апреля - 12.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

3 апреля - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

6 апреля - 19.00

г. Апатиты. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

7 апреля - 19.00

г. Кировск. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

8 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

9 апреля - 12.00

Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

9 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

10 апреля - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

10 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)

13 апреля - 19.00

Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

14 апреля - 18.00

г. Оленегорск. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

14 апреля - 19.00

«12 мюзиклов». г. Москва.

16 апреля - 12.00

Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

16 апреля - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

17 апреля - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. (6+)

17 апреля - 19.00

Малая сцена. Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

20 апреля - 18.00

«Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

22 апреля - 18.00

г. Мончегорск. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

23 апреля - 19.00

Малая сцена. Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

24 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

27 апреля - 18.30

г. Заозёрск. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

29 апреля - 19.00

Малая сцена. «Прибайкальская кадриль».

30 апреля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

30 апреля - 19.00

«...Будем жить как Боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)

2 апреля - 19.00

«Под одной крышей». Л. Разумовская, трагикомедия. (12+)

3 апреля - 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак, очень важная сказка. (6+)

3 апреля - 19.00

«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова), Истрия одного похищения. (6+)

9 апреля - 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский, комедия. (12+)

10 апреля - 12.00

«Айболит». К. Чуковский, музыкальная сказка с приключениями. (6+)

10 апреля - 19.00

«Шампанского!..». А. Чехов, маленькие комедии. (12+)

16 апреля - 19.00

«Кто-то должен уйти». В. Красногоров, служебная комедия. (12+)

17 апреля - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка, по мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

17 апреля - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин, комедия. (16+)

23 апреля - 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)

30 апреля - 19.00

1 мая - 19.00

2 мая – 19.00

Премьера. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В фойе Дворца продолжает работу выставка «Дом там, где мы» саамского художника Якова Яковлева (до 17 апреля).

2 апреля - 16.00

«Пушкинская карта». Финал проекта #Covershowmurman.

Состоится финал проект кавер- исполнителей #CoverShowMurman. В новом проекте областной «Кировки» принимают участие кавер - группы, музыканты, инструменталисты и вокалисты со всей Мурманской области в номинациях. «Кавер-группа», «Вокальный проект», «Музыкальный проект» и «Инструментальное шоу». В финале проекта гости Дворца культуры услышат музыкальные кавер-версии в таких жанрах, как российская и зарубежная эстрада, классическая музыка, джаз, ретро, поп-музыка, музыка театра и кино, авторские произведения и т.д. (12+)

2 апреля - 18.30

Концерт «Весенние ритмы» с участием ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». (6+)

3 апреля - 17.00

Ансамбль солистов «Орфей» и театр «Комедиограф» представят музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин». (12+)

13 апреля – 16.00-18.30 Российский актёр Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», представит в Мурманске свой фильм «Нормальный только я». Комедия, в которой наравне с обычными актерами играют дети с ограниченными возможностями, стала дебютной работой Богданова как режиссёра в полном метре, он также выступил соавтором сценария и сыграл одну из главных ролей. В картине также снялись известные российские актёры Максим Виторган, Константин Хабенский и Ольга Лерман. Северяне смогут увидеть фильм 13 апреля в рамках программы Международного форума искусства и кино «Северный характер: ИНКультура». Киноленту можно будет посмотреть в фестивальном зале Дворца культуры им. С.М. Кирова. 25 апреля - 19.00

Комедия «Подыскиваю жену недорого».

Сделать правильный выбор в браке — это одна из главных задач в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что. Он и успешен и богат, но только он не спешит раскрывать все карты. Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется, что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь. люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено… К счастью для нашего героя все заканчивается хорошо!

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