АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
г.МУРМАНСК
23 апреля - 1 мая – 10.00-19.00
В центре Мурманска развернётся ярмарка «На Севере – Светло!», приуроченная к празднованию Пасхи. В ярмарочных домиках будет организована торговля выпечкой, напитками, сувенирами, изделиями декоративно-прикладного искусства, товарами местных производителей.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для посетителей ярмарки приготовили тематические мастер-классы, развлекательную программу и яркие фотозоны. Северяне смогут порадовать пасхальной открыткой с авторским принтом родных и близких, бесплатно отправив её в любой уголок России.
г.Мурманск, улица Воровского.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «К 90-летию Завена Аршакуни». (до 1 мая); «Терминал 51». (до 8 мая); «Плакат молодых художников». (до 15 мая); «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники». (до 19 июня); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». (до 31 декабря).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «К 85-летию Татьяны Ковригиной». (до 24 апреля); «Анна Векслер». (до 22 мая); «Многоликая Териберка». (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…». (до 29 мая); «Образ рукотворный». (до 29 мая); «Старая квартира». (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2». (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.». (до 31 декабря); фотовыставка «Героический Севастополь» из собрания Мультимедиа Арт Музея. (г.Москва) (до 22 мая).
23 апреля - 13.00
Тематическое занятие «Ключи от старой квартиры». (6+)
23 апреля - 15.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды». (6+)
24 апреля - 13.00
Тематическое занятие «Что такое графика?». (6+)
24 апреля - 15.00
Экскурсия по выставке «Когда в саду цветёт сирень...». (12+)
24 апреля - 16.00
В рамках видеоабонемента «Народное искусство. К своим истокам прикоснись» состоится показ фильма «Иконописцы. Крымский колорит». (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Пасхальное настроение». (до 26 апреля); «Притяжение Арктики». (до 6 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая).
Ежедневно в 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
27 и 28 апреля
Сбор макулатуры, пластиковых крышечек и батареек. Посетители смогут принести книги, журналы. (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей. (коробки из-под круп, косметических средств и т. д.), а также «крышечки надежды» - пластиковые крышки от бутылок и упаковок. (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён новый выпуск видеоблога «Удивительное Заполярье» который рассказывает о редких видах сов, обитающих на Кольском Севере. (6+)
Там же опубликованы видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)
Продолжают работу рубрики «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ» «Пух и перья». (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Сделать выбор - наш долг и наше право!». (до 30 апреля); «Новые книги - новые встречи». (до 30 апреля); «Занимательно о генетике». (до 30 апреля); «2:0 в пользу здоровья». (до 30 апреля); «Космос: от Аристотеля до Хаббла». (до 30 апреля); «Фантастические миры». (до 30 апреля); «Сделано в Азии». (до 30 апреля); «Литературный календарь: апрель». (до 30 апреля); «Встречайте новинки!». (до 30 апреля); «Север: легенда и быль». (до 30 апреля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай». (до 30 апреля); «Шедевры мировой литературы на языках мира». (до 30 апреля); «Жизнь - это…». (до 30 апреля); «Полярная ночь и немного солнца». (до 20 мая).
23 апреля – 18.00
В Мурманской областной научной библиотеке состоится активно-позитивная, познавательно-развлекательная, креативно-созидательная акция «Ночь в «Научке». Посетителей библиотеки ждут игры, кинопоказы, концерты, мастер-классы для детей и взрослых и еще много интересных активностей.
Одним из подарков для посетителей будет импровизационное шоу «Выкрутасы» от Арктического театра. Другой подарок – встреча с российским писателем, работающим в разных жанрах – Анной Шерри. Большинство книг автора – классические любовные романы с элементами криминального триллера и фэнтези.
Суперхит любой «ночи» в библиотеке – экскурсии в книгохранение. В этом году каждый участник экскурсии станет книгоходцем, пройдёт путь в несколько этажей, ознакомится с изданиями разных временных периодов и узнает их историю. В холле развернётся ярмарка мастеров, где можно будет приобрести hand made изделия, книги, послушать винил и выпить ароматный кофе.
Любителей потанцевать ждут на своих выступлениях и мастер-классах мурманские танцевальные студии «Пустошь», «Шатлен», «Siamsa». Посетители увидят страстное фламенко от «Nuevo Dia» и мастер-класс по современным танцам от Вячеслава Бурцева. Гости зала отраслевой литературы (2-й этаж) окажутся в атмосфере прошлого века. Увидят и узнают «Что читала самая читающая страна в мире», примут участие в зажигательных конкурсах «Пионерская зорька», сыграют в аутентичные игры эпохи, сделают селфи в атмосферной фотозоне «Чтоб я так жил».
Киноманы смогут увидеть фильмы Арктического международного кинофестиваля «Золотой Ворон». Это неигровые документальные короткометражки, мелодрамы и семейные фильмы. Показы пройдут в конференц-зале библиотеки и в Центре современного искусства. По многочисленным просьбам участников «Ночи» прошлых лет состоится караоке-вечеринка «Щас спою!».
Только в эту ночь штатный шаман Научки станет доступен абсолютно всем посетителям. Медитация, предсказания, музыкальная релаксация поможет каждому оставаться в отличном расположении духа. Правда, разыскать шамана будет нелегко… Юные посетители также найдут много интересного. Ребят ждут на мастер-классах по аквагриму, созданию сказочной иллюстрации, изготовлению значков из глины. Игровая программа «Детское бешенство», «Эмбиент-вечеринка» 12+ и турнир по игре «Just Dance» дадут возможность отдохнуть и детям, и родителям. Участники постарше смогут почувствовать себя настоящими художниками, расписав виниловую грампластинку в технике уникальной петербургской росписи.
Очищающая вибрация поющих чаш, гипнотические обертона диджериду, вводящий в транс барабанный ритм, звуки флейт всех стран и континентов, нежные переливы гуслей – все это почувствуют на себе участники концертной площадки «АТМА». Любителей акустической гитары и задушевной песни приглашает музыкальная встреча выпускников клуба «Гравицапа».
Поклонников народного творчества ждут поморские хороводы вместе с фольклорной мастерской «Лад» из Междуречья и зрелищная программа «Казачий круг» от Кольского хуторского казачьего общества. Мастер-класс «Поморская козуля» проведёт настоящая хранительница этого старинного ремесла на Кольском полуострове Марина Колечкова. Букву русского алфавита из ткани своими руками можно изготовить под руководством мастеров Центра ремесел.
Шоу-программа от школы «Mundo Capoeira» познакомит с таинственным афробразильским искусством капоэйры. Средневековая игротека: «Алькерк», «Дальдоза», «Затрикион», «Манкала», «Тавлеи» ждёт любителей настольных игр. Поклонники «Warhammer» не останутся без игры по мотивам любимой Вселенной. Для самых стойких участников «Ночи в «Научке» пройдёт пижамная вечеринка в стиле «Гарри Поттер», турнир «Mortal Kombat» и экспериментальная концертная программа «Поэзия 4D».
Центр современного искусства будет работать для крутых полуночников. Гостей ждёт концерт акустических и электронных музыкантов Мурманска и виниловая дискотека. В планетарии «Просто космос» нон-стоп пройдут показы полнокупольных фильмов «Свет», «Теряя звезды», «Цикл», «Американские горки».
В эту «Ночь» вместе с нами музей занимательных наук «Фокус». Эксперименты для детей и взрослых, тематические мастерские, нон-стоп тихий квест «Сквозь время», бумажная дискотека «Назад в будущее» и многое другое для посетителей всех возрастов. Творческие силы участников поддержит ароматный кофе и вкусности от кафе «Ботаник».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
23 апреля - 12.00
Мастер-класс «Пасхальный подарок». (6+)
23 апреля - 12.00 и 14.00
Очередное занятие хобби-клуба «Мастерим, что хотим». (6+)
24 апреля - 12.00
Встреча «Страна веков и гор, Страна камней - Армения». В рамках проекта «Будем книжками дружить». (6+)
24 апреля - 13.00
Мастер-класс «Паучок». (6+)
24 апреля - 14.00
Встреча в рамках волонтёрского библиотечного проекта - семейного клуба «Библионяня». (0+)
24 апреля - 14.00
Творческая мастерская. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
23 апреля - 11.00
23 апреля - 13.30
«Умка». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев. Жанр спектакля «Умка» режиссер обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир дикой северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс! В спектакле заняты. Сергей Репин, Денис Савельев, Иван Песнев, Валерия Песнева. (5+)
23 апреля - 15.30
23 апреля - 17.00
«Телефон». К.И. Чуковский – классик детской литературы. Помните. «…одеяло убежало…», «…добрый доктор Айболит…» и др. Приходите в нашу «волшебную библиотеку» со своим малышом, и мы вспомним эти стихи вместе. Только там всё время будет звонить «Телефон». В спектакле заняты. Денис Дмитриев, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Песнева. (0+)
24 апреля - 11.00
24 апреля - 13.30
«Королевские зайцы». Спектакль поставлен по сказке знаменитых норвежских писателей Петера Кристена Асбьернсена и Йоргена Му. Насыщенный юмором, динамичный сюжет рассказывает детям о необычных приключениях братьев-лентяев Петра, Поля и Эспена и о том, как важно не оставаться равнодушным к чужим невзгодам. Кто из трех братьев сумеет пасти 99 любимых зайцев короля и не потерять ни одного? Кто из них получит волшебный подарок, наговорит целую бочку небылиц, женится на принцессе и получит в придачу половину королевства? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль! Спектакль «Королевские зайцы» принимал участие в IV Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» в городе Котлас Архангельской области в 2016 году. По итогам фестиваля «Королевские зайцы» стали победителями в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри». (6+)
24 апреля - 15.30
24 апреля - 17.00
«Теремок». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев. Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и волчок-серенький бочок! Этих зверят мы знаем с самого детства, они – герои множества афоризмов и цитат. В спектакле Петра Васильева «Теремок» маленьких зрителей ждут любимые сказочные персонажи, красочные декорации, ну и конечно-же самые простые истины о дружбе и взаимопомощи. В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Татьяна Смирнова, Артем Мясников. (3+)
29 апреля - 19.00
«Песня жаворонка». #ОткрытаяСцена QuestTrio и Екатерина Ефремова «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней? (12+)
30 апреля - 11.00
30 апреля - 13.30
«Колдунья с улицы Муфтар». Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка. Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема! (6+)
30 апреля - 15.30
30 апреля - 17.00
«Сказка о глупом мышонке». Режиссёр-постановщик Эдуард Гайдай. В спектакле заняты: Кристина Романова, Мария Неумоина, Ольга Федорова, Алексей Мельник. Возраст аудитории. «Спи, Мышонок, сладко-сладко!», - убаюкивают неугомонного малыша на разные голоса приглашённые няни. Встреча с каждой гостьей-отдельная занятная история. А уж когда к кроватке подобралась сладкоголосая Кошка, тут и вовсе не до сна, впору ноги уносить. Кто в этой сказке глупый, а кто умный и находчивый, зрители узнают в конце истории. Но в любом случае нас ждёт счастливый финал! (0+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
23 апреля - 18.00
Трио имени А. Хачатуряна, Москва-Ереван. Концертный зал.
24 апреля - 17.00
«Пасхальный перезвон». Даниэль Зарецкий (орган), Александр Лемешев (стеклянная арфа), г.Санкт-Петербург.
30 апреля - 18.00
«Хорошее настроение». Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.
7 мая - 17.00
«Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал.
8 мая - 17.00
«Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал.
21 мая - 18.00
«Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
23 апреля - 19.00
Малая сцена. Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
24 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
27 апреля - 18.30
г. Заозёрск. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
29 апреля - 19.00
Малая сцена. «Прибайкальская кадриль».
30 апреля - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
30 апреля - 19.00
«...Будем жить как Боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)
23 апреля - 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
30 апреля - 19.00
1 мая - 19.00
2 мая – 19.00
Премьера. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
23 апреля - 15.00
Концерт «Праздник Пасхи у ворот». Это первое совместное выступление заслуженного коллектива народного творчества фольклорного ансамбля «Беломорье», фольклорного ансамбля «Потешенки» и ансамбля народной песни «Горенка». (6+)
24 апреля - 12.00
Выставка цветущих комнатных растений «Весеннее настроение». (0+)
24 апреля - 15.00
Концерт ансамбля танца «Форсаж» «Зажигаем жизнь 20 лет!». (0+)
25 апреля - 19.00
Комедия «Подыскиваю жену недорого».
Сделать правильный выбор в браке — это одна из главных задач в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что. Он и успешен и богат, но только он не спешит раскрывать все карты. Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется, что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь. люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено… К счастью для нашего героя все заканчивается хорошо!
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)
Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжает работу выставка «Третье изменение. Мурманск». (до 4 мая).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Флорийская мозаика». (до 24 апреля); «Как рубашка в поле выросла». (до 26 декабря);
23 апреля - 13.00
Занятие с мастер-классом «Традиционная мезенская роспись». Мастерством поделится заслуженный художник РФ Раиса Чебатурина. (6+)
24 апреля - 14.00
Открытое заседание клуба «Русская вышивка». (6+)
28 апреля - 17.00
Торжественное открытие выставки живописи Дмитрия Каргина «Голодный художник и его богатство» (до 29 мая).
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
23 апреля - 18.00
Кинопоказы в рамках фестиваля «Золотой ворон». (12+)
23 апреля - 21.00
Музыкальный концерт с участием музыкантов и коллективов Мурманска. (16+)
23 апреля - 23.00
Дискотека. (18+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
23 апреля – 18.00
В рамках акции «Ночь в научке» в режиме нон-стоп пройдут показы полнокупольных фильмов «Свет», «Теряя звезды», «Цикл», «Американские горки».
24 апреля - 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
24 апреля - 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
24 апреля - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
24 апреля - 16.00
«Зрение». (12+)
24 апреля - 17.00
«В глубины Вселенной». (12+)
24 апреля - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
24 апреля - 19.15
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
26 апреля - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
26 апреля - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
26 апреля - 18.30
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
26 апреля - 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
27 апреля - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
27 апреля - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
27 апреля - 18.30
«Розетта». (12+)
27 апреля - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
28 апреля - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
28 апреля - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
28 апреля - 18.30
«Призрак». (12+)
28 апреля - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
г.КОЛА
24 апреля - 14.00
Отчётный концерт ансамбля танца «Юность». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
пгт.Мурмаши
23 апреля – 16.30 и 18.30
Мастер-класс по рисованию акрилом. (6+)
пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
24 апреля – 16.00
Отчётный концерт коллективов ДК. Принимают участие ансамбль эстрадной песни «Созвездие», вокальный ансамбль «Овация», группы эстетического развития «Дебют» и «Мажор», модельная студия «Ирбис», театральный коллектив «Птицы». (6+)
пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
Г.ПОЛЯРНЫЙ
В музее продолжают работу выставки: «Свен Локко. Воспоминания о Мурмане» (до 24 апреля), «Вместе» (до 24 апреля), «Обрывки времени» (до 24 апреля), «История города и флота» (до 30 апреля), «К юбилею Ивана Ворона» (до 30 апреля), «Настроение такое...» (до 30 апреля), «Моё Заполярье» (до 29 мая)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
***
Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)
23 апреля - 13.00
Семейная познавательно-игровая программа «Пасхальный перезвон». Гостей ждёт знакомство с историей и обычаями праздника, игры на ловкость, внимание и смекалку, мастер-класс «Пасхальная корзинка». (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны». (12+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
23 апреля
Фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь». Участников мероприятия ждут интерактивные творческие площадки, которые позволят расширить знания о культуре и истории народов Севера, их быте и традициях, испытать свои силы и умения в национальных видах спорта. Гости фестиваля смогут окунуться в неповторимую творческую атмосферу театрализованных постановок, которая продемонстрирует искусство и талант его участников, их актерское мастерство и знание саамского языка. Впервые на сцене Дворца культуры «Горняк» состоится постановка коллектива Мурманского областного театра кукол знаменитой «Саамской сказки». (6+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк» и площадка «Сказочный город».
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).
Г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале ГЦК работает выставка кукол Натальи Князевой «Кукольный мир» (до 20 мая).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «Вконтакте» размещено видео праздничного концерта, посвященного 100-летию Московской филармонии с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анне-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других звёзд. (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
Г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу экспозиция «Кружево в интерьере» (до 28 мая).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
23 апреля - 12.00
Праздник народного творчества «Хибинский хоровод». (6+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
24 апреля - 11.00
Праздник «Пасхальный перезвон». (0+)
г.Кировск, площадь около храма.
24 апреля - 14.00
Концертная программа шоу-балета «Альянс» и ансамбля современного танца «Альянс +» «Мы выбираем танцы». (6+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (0+)
г.АПАТИТЫ
24 апреля - 15.00
Концерт «Планета творчества». (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
До 29 апреля
Проходит акция «Бездомный ангел», во время которой можно помочь, подарив приюту: крупы, сухой корм, любые консервы, сухари, ошейники, карабины, витамины для собак. (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. Подарки для бездомных собак принимают в кабинете №6 с 14.00 до 19.00.
ОНЛАЙН:
24 апреля - 10.00
«События. Народный календарь». (6+)
26 апреля - 10.00
«События. Народный календарь». (6+)
26 апреля - 11.00
«Знаменательная дата. Художник». (16+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе ГДК работает фотовыставка: «Гагарин звёздный и земной» (до 30 апреля).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
23 апреля - 14.00
Городской открытый театральный конкурс детского творчества «В мире сказок Корнея Чуковского». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
26 апреля - 14.00
Митинг памяти «Чернобыль: это не должно повториться». (6+)
г.Полярные Зори, площадь перед памятным знаком.
27 апреля
Открытие конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества «Весна 1945 года» (до 24 мая).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
27 апреля - 19.00
Концерт вокального ансамбля «Орферион». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
27 апреля – 9 мая
Старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
г.Полярные Зори, улицы города.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» размещена запись постановки «Красная шапочка» самодеятельного коллектива театра-студии «Необычайные звёзды». (6+)
г.КАНДАЛАКША
Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
23 апреля - 12.00
Выставка-ярмарка «Пасхальные сувениры» от мастеров клуба «Творческое содружество». (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
23 апреля - 17.00
Открытый городской конкурс авторской песни «Все пройдёт, а она останется! Кандалакша моя!». (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
24 апреля
Открытие первой персональной выставки студента Кандалакшского индустриального колледжа Антона Филиппенко «Любовь к искусству» (до 24 мая).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе «Вконтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)
Стартовал конкурс работ самодеятельных художников и фотографов «Кандалакшская палитра». Он проходит в рамках проекта «Открываем городу сердца», посвященного 505-летию Кандалакши. Подробности – на сайте ДК «Металлург». (6+)
г.КОВДОР
В фойе дворца продолжает работу выставка «Ах, этот волшебный крючок» объединения «Уютное рукоделие» (до 25 апреля).
23 апреля - 14.00
Литературный квест «Читай, страна». (Центральная детская библиотека, ГДК, централизованная библиотечная система, (6+)
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «Вконтакте» возобновила работу еженедельная рубрика «Волшебное Детское Кино». Она выходит каждую среду в 19.00.
пгт.Печенга
Открыта выставка «Лоскутные мотивы» Надежды Маркиной. (до 24 мая)
пгт.Печенга, Печенгская ул., 1а. МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа».